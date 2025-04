Płatki Nestlé Cheerios Owsiany to świetny pomysł na pyszne i zdrowe śniadanie dla całej rodziny. Nowa propozycja marki zawiera aż 91% pełnego ziarna i 9% cukru. Ponadto płatki owsiane Cheerios są świetnym źródłem błonnika*, żelaza i witamin. W ich składzie brakuje natomiast takich kontrowersyjnych substancji, jak olej palmowy i sztuczne aromaty. Te chrupiące kółeczka można jeść z ciepłym lub zimnym mlekiem – sama decydujesz, która opcja jest dla Ciebie smaczniejsza i wygodniejsza. To smaczne, pożywne i ekspresowe śniadanie dla całej rodziny!

*Błonnik owsiany przyczynia się do normalnego funkcjonowania jelit. Pamiętaj, że bardzo ważny jest zrównoważony sposób żywienia i zdrowy tryb życia.

100% testujących kobiet potwierdza, że płatki Nestlé Cheerios Owsiany przygotowuje się szybko i wygodnie

Wyniki testu płatków Nestlé Cheerios Owsiany

Pyszne i zdrowe śniadanie to podstawa: dostarcza energii, poprawia nastrój i jest paliwem dla mózgu, co jest szczególnie ważne w przypadku dzieci, które nieustannie się uczą i intensywnie poznają świat.

Co podać na pierwszy, najważniejszy posiłek? Wypróbuj płatki Cheerios Owsiany – nową propozycję marki Nestlé. O przetestowanie płatków Nestlé Cheerios Owsiany w wersji klasycznej (bez dodatków) poprosiliśmy czytelniczki serwisu Polki.pl. Poznaj ich opinie.

Płatki Cheerios Owsiany - dobre śniadanie dla całej rodziny? Opinie Recenzentek

Poranki bywają ciężkie, zwłaszcza w tygodniu. Rzadko mamy wtedy czas, by przygotowywać różne posiłki dla każdego członka rodziny: siebie, dzieci i partnera... Prawie 97% uczestniczek testu uważa, że płatki owsiane Cheerios rozwiązują ten problem i są odpowiednim śniadaniem dla wszystkich.

Idealne śniadanie dla dużego i małego. (…) Moja rodzina je uwielbia. Polecam kupić większe opakowanie bo małe bardzo szybko się kończy ;) – pisze asia2208

Opinie o Nestlé Cheerios Owsiany w wersji klasycznej: to szybki i wygodny sposób na śniadanie?

Wszystkie osoby (100%!), które wzięły udział w teście, uważają, że płatki Cheerios Owsiany w wersji klasycznej przygotowuje się szybko i wygodnie. Ani jedna osoba nie była przeciwnego zdania. Nic dziwnego: płatki nie wymagają obróbki termicznej, nie ma więc ryzyka ich przypalenia.

Wsypujemy płatki do miski, zalewamy mlekiem krowim czy roślinnym i pożywne śniadanie gotowe – podkreśla noprska1358

Wychodziłam do pracy nie jedząc śniadania. (…) Teraz mam czas aby zjeść zdrowy i pełnowartościowy posiłek, dzięki czemu w pracy nie jestem głodna – zauważa koliber31

Płatki Nestlé Cheerios Owsiany: czy są pożywne?

Prawie 99% osób, które wzięły udział w teście, uważa, że płatki Nestlé Cheerios Owsiany w wersji klasycznej dobrze zaspokajają głód i zapotrzebowanie na składniki odżywcze.

Zawsze rano na śniadanie jadłam te płatki i byłam mega najedzona, a dodam, że jestem na diecie. Na pewno zakupie je, gdy skończę tę paczkę. Są przepyszne z zimnym mlekiem, jako szybkie śniadanie dla ludzi, którzy nie maja czasu na przygotowywanie czasochłonnych posiłków. Są chrupiące i smaczne - pisze mika1794.

Czy płatki Nestlé Cheerios Owsiany w wersji klasycznej są smaczne?

Śniadanie powinno być nie tylko pożywne, ale i pyszne. Jak smak płatków oceniły Recenzentki? Prawie 96% z nich uznało, że płatki Cheerios Owsiany są smaczne. Uczestniczki naszego testu jadły je z mlekiem, jogurtem, kefirem, a jedna z nich nawet… z lodami (produkt wykorzystany został jako posypka). Czasem także dodawały do nich owoce albo jadły je na sucho, jako przekąskę między większymi posiłkami.

Te płatki to miłość od pierwszej łyżki. Cudowne, delikatnie chrupiące i co najważniejsze, nie za słodkie! Nie przepadam za śniadaniami na słodko, jednak odkąd jestem w posiadaniu Cheerios Owsiany, na śniadania nie jem nic innego – podsumowuje princesssska.

Czy płatki Nestlé Cheerios Owsiany spełniły oczekiwania Recenzentek?

Okazało się również, że płatki Nestlé Cheerios Owsiany, zarówno te w wersji klasycznej, jak i te z jabłkiem i cynamonem (każda z uczestniczek testu dostała do testowania oba rodzaje płatków), spełniły oczekiwania ponad 96% Recenzentek.

Prawie 93% z nich sięgnie po nie także po zakończeniu testu, 96% poleci je znajomym, a 95% uznało, że płatki są dobrą alternatywą dla owsianki jedzonej na śniadanie.

Płatki Cheerios Owsiany w wersji klasycznej są najlepszym zamiennikiem owsianki, jaki dostępny jest na rynku. (…) Nie przepadam za konsystencją tradycyjnej owsianki, choć zdaję sobie sprawę jak wiele jest w niej witamin i minerałów. Dlatego Cheerios Owsiany jest odpowiedzią na moje wymagania. Dzięki zawartości 90 % owsa, płatki zachowują jego wszelkie właściwości, a przy tym mają chrupiącą konsystencję i nie przypominają w żaden sposób odrzucającej mnie owsianej papki. Genialne w swojej prostocie!

Wyniki na podstawie testu przeprowadzonego w serwisie Polki.pl na grupie 181 kobiet w czerwcu 2020.

Kalinafabisiak | 5 lata temu

Błyskawiczne pożywne sniadanie

Cherios owsiany to szybki sposób na pożywne śniadanie dla całej rodziny, nie zależnie od tego kto ile ma lat. Polecam dla każdej osoby, taka która ma czas zjeść i takiej która musi zjeść na szybko... Można je zjeść również na kolacje.

julakrmr | 5 lata temu

Cheerios Owsiany

Cheerios Owsiane okazały się być świetną alternatywą dla owsianki, która nie wszystkim smakuje. Te Cheeriosy nie są tak mocno słodkie jak standardowe, smak jest lekko słodkawy i delikatny. Idealne do mleka na ciepło, zimno, świetny dodatek do jogurtu naturalnego. Sprawdza się o każdej porze dnia. :) Polecam.

Natalia473 | 5 lata temu

Smaczne

Nestlé Cheerios Owsiany w wersji klasycznej okazały się świetną propozycją na śniadanie dla całej rodziny i smaczniejszą alternatywą dla tradycyjnych płatków owsianych. To to szybki i wygodny sposób na śniadanie każdego poranka, są bardzo pożywne i smaczne.

BabuAgu | 5 lata temu

Nie trafiły w mój gust

Płatki dostałam do przetestowania i byłam pewna, że przypadną mi do gustu. Wydawały mi się dobrym zamiennikiem do mniej zdrowych, słodkich, czekoladowych kulek, które uwielbiam jeść z mlekiem na śniadanie.

Zapach mają przyjemny i zachęcający.

Pierwszym zdziwieniem była wysoka zawartość cukrów - płatki te mają ich w stu gramach aż 5 razy więcej, niż zwykłe płatki owsiane!

Smakiem mnie nie zachwyciły i mimo paru podejść, jednak wolę zjeść na śniadanie klasyczną owsiankę lub od czasu do czasu mniej zdrowe płatki.

fullmoon05 | 5 lata temu

Polecam gorąco Nestlé Cheerios Owsiany w wersji klasycznej

Nestlé Cheerios Owsiany w wersji klasycznej jest świetną alternatywą dla zwykłych płatków śniadaniowych. Dzięki nim, możemy szybko wzbogacić swój poranny posiłek o zdrowe węglowodany, dodając chrupki do ulubionych owoców z dodatkiem jogurtu.

heyhoou | 5 lata temu

Klasyka w nowej odsłonie :)

Płatki są smakowite i idealnie komponują się z zimnym mlekiem. Wystarczy, że lekko namokną mlekiem i zrobią się miękkie, co jest dobre przy młodszych dzieciach. Są pożywne, syte i pyszne, dlatego z pewnością sięgnę po nie jeszcze nie raz.

frelcia82 | 5 lata temu

dobre

Lubię płatki owsiane. Tu mamy aż 85 % owsa , różnych witamin i minerałów. Wszystko to sprawia ,że śniadanie jest dobrą i smaczna alternatywą tradycyjnych kanapek. Podoba mi sie ich delikatność , to ze są chrupkie , dobrze smakują oraz to ,ze nie nasiąkają tak mlekiem- nie ma takiej papki. Pasuja do mleka jak i jogurtu

Macioszczyczka | 5 lata temu

Super alternatywa dla owsianki

Kiedy nie masz czasu gotować owsianki, Cheerios Owsiany sprawdzi się idealnie. wsypujesz do miski zalewasz mlekiem i gotowe. Są bardzo pożywne, smaczne i .... chrupiące!

bezelowa | 5 lata temu

Dobra alternatywa owsianki

Płatki mają aż 85% pełnego ziarna owsa - są idealną alternatywą dla owsianki.

Dla osób zabieganych, wiecznie zajętych to idealna propozycja.

Smak jest naturalny, bez dziwnych posmaków.

Wielkość krążków idealna, są chrupkie.

Opakowanie przyciąga wzrok - zawiera informacje o wartości odżywczej i plusach spożywania płatków.

Brak wariantu smakowego pozwala na własną kompozycję smakową.

AskaK31 | 5 lata temu

Nestlé Cheerios Owsiany w wersji klasycznej

Nestlé Cheerios Owsiany w wersji klasycznej - TO SMACZNY I ZDROWY POSIŁEK NA KAZDY DZIEN NIE TYLKO DLA NAJMŁODSZYCH. PRODUKT IDEALNY NA 1 ŚNIADANIE JAK I NA SZYBKI PODWIECZOREK

TheKatia | 5 lata temu

Klasyka rządzi!

Klasyczny smak obronił się sam. Nie dość, że jest bardzo prosty ten smak to odrazu dzięki temu idealnie wpasowuje się w kubki smakowe. Fenomen tych płatków polega na klasyce i prostocie. Smak jest tak dobry, że można jeść je cały czas. Klasyczny sam obronił się od pierwszej łyżeczki. Cheeriosowe kółeczka są pyszne zarówno z mlekiem jak i same do chrupnięcia. Jest to bardzo zdrowa alternatywa dla płatków.

Malarc | 5 lata temu

Owsianka zamknięta w płatkach

W mojej ocenie Nestlé Cheerios Owsiany to smaczna i przede wszystkim wygodna alternatywa dla zwykłych płatków owsianych. Płatki są w smaku delikatne przez co idealnie nadają się na śniadanie lub przekąskę. Można je uzupełniać o ulubione dodatki. Dodatkową zaletą tych płatków jest to, że po zalaniu mlekiem nie rozpadają się i utrzymują przyjemną chrupkość przez długi czas.

9ac1f25db0d012d50ef4890a426b4ee3bb219a9e | 5 lata temu

Na plus !

Jestem miło zaskoczona smakiem płatków Nestle Cheerios w werski klasycznej. Były niesamowicie smaczne i co ważne przypadły do gustu nie tylko mnie, ale także całej mojej rodzinie. Mamy teraz fajnego śniadaniowego pewniaka.

senoritaxxd | 5 lata temu

Klasyk we własnej osobie

Wersja klasyczna Nestle Cheerios Owsiany jest najlepszą opcją dla osób, które potrzbeują pożywnego śniadania, nie przesłodzonego i dodatkowo świetnie smakującego ;) Ta wersja płatków jest wg mnie najbardziej odpowiednia właśnie dla osób, które dbają o linie i lubią zdrowo się odżywiać.

Oldzi1701 | 5 lata temu

Cheerios Owsiany klasyczny

Cheerios Owsiany o smaku klasycznym jest idealny do zjedzenia z mlekiem (ciepłym lub zimnym) oraz z jogurtami. Ma bardzo dobry skład tzn 91% pełnego ziarna owsa, wysoką zawartość błonnika, żelazo, wapń, witaminy. Wielkim plusem płatków Cheerios Owsiany jest brak oleju palmowego oraz brak sztucznych aromatów.

moniskar | 5 lata temu

Owsianka w chrupiącej wersji

Wersja klasyczna płatków Nestlé Cheerios Owsiany mi osobiście bardzo przypadła do gustu. Są wygodne w przygotowaniu i to w różnej wersji.. Z mlekiem, jogurtem naturalnym czy po prostu same. Płatki są chrupki i niezwykle pożywne.

dukat1990 | 5 lata temu

Nestle Cheerios Owsiany klasyczny

Bardzo smaczne i zdrowe śniadanko. Jest to wersja śniadania , bardzo smaczna i pożywna. Można je jeść z mlekiem, jogurtem czy też na sucho jako przekąskę.

k.stopinska | 5 lata temu

CHEERIOS OWSIANE KLASYCZNE

CHEERIOS OWSIANE KLASYCZNE

Przepyszna przekąska dla tradycjonalistów którzy uwielbiają płatki a tu w nieco innej wersji. Idealnie pasuje z ciepłym lub zimnym mlekiem. Mi osobiście smakuje też z jogurtem naturalnym. O czym wspomniałam na moim instagramie.

asia2208 | 5 lata temu

Cheerios Owsiany -wersja klasyczna

Idealne śniadanie dla dużego i małego. Szybko można je przygotować. Pyszne. Moja rodzina je uwielbia. Polecam kupić większe opakowanie bo małe bardzo szybko się kończy ;)

madzku | 5 lata temu

Chrupanie z radością.

Płatki które mogłabym mieć zawsze przy sobie, smakują świetnie zarówno z mlekiem, jak i jedzone na sucho prosto z opakowania. Świetne jest to, że płatki same w sobie nie są słodkie. Bardzo fajny, owsiany smak. Kompletnie moje klimaty!

pati9819 | 5 lata temu

Szybko i smacznie

Jest to dobry wybór dla osób, które chcą zjeść coś pożywnego przed wyjściem z domu, kiedy niekoniecznie ma się czas na przygotowywanie dużego śniadania. Po pierwsze szybkość, po drugie smaczne a po trzecie pożywne. Tak posmakowały mojemu bratu, że jadł je nawet na kolację.

Comfit | 5 lata temu

Płatki owsiane

Oceniam płatki na 4+ . Na pewno jest to sposób na szybkie i w miarę zdrowe śniadanie. Ilość cukru nadal jest spora , ale na pewno jest to zdrowsza alternatywa dla różnych płatków dostępnych na rynku . Walory smakowe również na plus , spodziewałam się mdłego smaku także miło się zaskoczyłam.

Kinja1991 | 5 lata temu

Cheerios owsiany smak z rana doskonały

Cheerios owsiany w wersji klasycznej przypadł mi do gustu oraz moim dzieciom szczególnie na drugie śniadanie. Bardzo nam odpowiada wersja płatki solo, są pozywne i smaczne. Moje dwuletnie bliźniaki chętnie je zajadają i proszą o nie, a ja wraz z nimi. Idealna przekaska. Również z mlekiem wypadają pysznie. Choć miałam sceptycznie zdanie przed otwarciem. Myślałam że nie beda mi smakować, bałam się smaku owsianki, a mile się zaskoczyłam.

timusiek2020 | 5 lata temu

klasyka w nowym wydaniu

Klasyka płatków owsianych w nowym wydaniu bardzo przypadła mi do gustu. Na talerzu zdrowo, pożywnie, smiacznie, dietetetycznie za razem z maksymakną ilością wartościowoych składników niezbędnych w zdrowym śniadaniu. Chętnie do nich wrócę.

Czarnowlosa95 | 5 lata temu

Super pycha

Pyszne polecam smakuje mega dobre pożywne idealne na śniadanie polecam serdecznie posmakuja każdemu zarówno dużemu jak i małemu no porostu są idealne w smaku

Iwowil | 5 lata temu

Klasyczne śniadanie

Płatki Nestle Cheerios są malutkie, okrągłe, chrupkie i bardzo pożywne. W wersji klasycznej są świetnym wyborem na lekkie ale sycące śniadanie. Płatki mają wyczuwalny zapach i smak mąki owsianej, dobrze smakują z mlekiem, jogurtem jak i same jako przekąska. Wersję klasyczną można samodzielnie modyfikować w zależności tego na co ma się ochotę danego dnia, ponieważ smakuje bardzo dobrze zarówno w wersji samodzielnej jak i w połączeniu z różnymi dodatkami.

black-sheep89 | 5 lata temu

Zdrowo i pysznie

Nestle Cheerios Owsiany w wersji klasycznej to znakomita propozycja na rodzinne śniadanie. Nestle są pyszne, ale przede wszystkim zdrowe. Pasują na szybkie śniadanie przed aktywnym dniem. Nestle Cheerios Owsiane klasyczne są też fajną formą przekąski, często przed TV zamiast innych chrupek wybieramy płatki

Agata010509 | 5 lata temu

Szybkie śniadanie

Fajna alternatywa dla płatków owsianych wystarczy zalać mlekiem bądź jogurtem w zależności od tego co kto lubi. Dla mnie najlepsze były z dodatkiem jogurtu i owoców

Didi884 | 5 lata temu

Polecam

Płatki owsiane cheerios w wersji klasycznej są idealną formą pożywnego śniadania. Nadają się zarówno do spożywania z mlekiem jak i jogurtem naturalnym. Jest to wersja mniej słodka od płatków o smaku jabłkowo cynamonowym. Po zakończeniu testowania napewno sięgnę po nie kolejny raz.

MartulaMB | 5 lata temu

Nie podbiły mojego serca ale są ok..

Kiedy zobaczyłam test płatków Cheerios od razu stwierdziłam, że to coś dla mnie. W moich porannych śniadaniach często królują płatki, a Miodowe Nestlé Cheerios są uwielbiane przez całą moją rodzinę. Już po otrzymaniu paczki zobaczyłam, że te płatki to bliźniacza wersja moich ulubionych miodowych. Podobne opakowanie, ten sam kształt... A co ze smakiem?

Płatki są mega chrupiące, ale brakuje mi chodź troszkę większej słodkości... Owszem jedząc te płatki na śniadanie, czuję że jem coś zdrowego, gdyż mają fajny skład, ale dla mnie smak jest zbyt nijaki. Kiedy dodałam do mleka trochę miodu-było super, stąd uważam że to fajna alternatywa dla wielu osób.

MajkaMaluje | 5 lata temu

Najsmaczniejszy zamiennik płatków owsianych

Cheerios Owsiany zmienił moje podejście do śniadań. Już nie czuje przymuszenia w związku z jedzeniem owsianek, tylko znalazłam lepszą alternatywę, która smakuje po prostu pysznie! Polecam osobom, które właśnie jak ja nie lubią owsianki.

Black_berry19 | 5 lata temu

Dobra alternatywa na drugie śniadanie

Płatki Cheerios owsiane zdecydowanie wpasowały się w moje gusta. Nie dominuje w nich posmak cukru jak w innych tego typu produktach.

Płatki mają idealną chrupkość dzięki czemu mamy ochotę podjadać je solo. W dodatku z mlekiem czy jogutem również dobrze się komponują. W moim przypadku jako przekąska na drugie śniadanie jak najbardziej na tak :)

brzoskwinkap | 5 lata temu

Cheerios Owsiany idealny na śniadanie.

Płatki Nestle Cheerios Owsiany to bardzo dobry pomysł na lekkie i pożywne śniadanie. Mają bardzo dobry skład i nie są przesłodzone. Cała rodzina może zajadać je bez obaw, że wcina puste kalorie. Chrupiące kółeczka nie namakaja tak szybko jak płatki kukurydziane i są zdrowsze.

Daria98 | 5 lata temu

Wolę słodszy smak

Płatki napewno zapełniają na kilka godzin, lecz mi smak nie przypadł do gustu, może dlatego ze wolę słodsze smaki. Te klasyczne nie przypadły w moje kubki smakowe.

moniczka7896 | 5 lata temu

Płatki owsiane Nestle Cheerios

Płatki są przede wszystkim bardzo smaczne i zdrowe.W zupełności spełniły moje oczekiwania.Moje dzieci zajadały się nimi, co też bardzo pozytywnie mnie zaskoczyło.Szybkie i pożywne śniadanie to Cheerios chrupanie ;) Polecamy całą rodzinką!

wioleczek100 | 5 lata temu

Pyszne płatki zamiast owsianki

Płatki bardzo dobre w smaku, odtazu przypadły mi do gustu, do tego o wiele zdrowsze bo z pełnego owsa. Śmiało zastępuje je standardowa owsianka, z zimnym lub ciepłym mlekiem smakuja wyśmienicie.Zdecydowanie szybsza opcja na szybkie zdrowie i pożywne śniadanie dla dorosłych jak i dla dzieci. Dzieci podjadają nawet na sucho, tak nam przypadły do gusty.

mika1794 | 5 lata temu

Po prostu NAJLEPSZE!

Dla mnie ten wariant smaku w wersji klasycznej, bardziej przypadl mi do gustu.

Zawsze rano na sniadanie jadlam te platki i bylam mega najedzona, a dodam, se jestem na diecie. Na pewno zakupie je, gdy skoncze te paczke.

Sa przepyszne z zimnym mlekiem, jako szybkie sniadanie dla ludzi, ktorzy nie maja czasu na przygotowywanie czasochlonnych sniadan. Sa chrupiace i smaczne.

Noemicha | 5 lata temu

Po prostu znośne

Gdy dostałam paczkę, byłam bardzo podekscytowana. NIestety, chrupki nie spełniły moich oczekiwań. Po dosypaniu do mleka tracą smak, nie tylko ja, ale też moja rodzina mamy takie wrażenie. Po dosypaniu do jogurtu są po prostu ok, ale znajomym bym ich nie poleciła.

nio-nio | 5 lata temu

Moja recenzja

Nie dość, że smaczne i zdrowe to na dodatek potrafią skusić nawet największego niejadka. Dzieciaki uwielbiają przezabawne kółeczka i chętnie po nie sięgają.

em.testuje2018 | 5 lata temu

Super

Płatki owsiane w wersji klasycznej nie przypadły mi aż tak do gustu jak te o smaku jabłka i cynamonu, ale także są dobre. Dodaję do nich banana lub ciepłe jabłka. Płatki są bardzo miękkie, więc na pewno dzieciom przypadną do gustu. Nie tyko nadają się na śniadanie czy kolację, sprawdzają się również świetnie jako przekąska na spacerze. Mam w specjalnym pojemniczku zawsze przy sobie trochę tych płatków i gdy na spacerze ja lub córka zgłodniejemy, możemy sobie je przekąsić.

Kawowagosia | 5 lata temu

Smaczne i zdrowsze śniadanie.

Płatki śniadaniowe to idealna alternatywa zarówno dla klasycznych płatków kukurydzianych, ponieważ są pełnowartościowym produktem i możemy je zjeść z czystym sumieniem. Również są odpowiednikiem owsianki, którą często sobie przygotowywałam wcześnie rano albo wieczorem. Ten wariant bardzo mi odpowiada, ponieważ jego przygotowanie zajmuje bardzo mało czasu a ja mogę cieszyć się pożywnym śniadaniem. Dodatkowo płatki mają bardzo dobry skład i mają wyczuwalnie mniej cukru, nie są tak bardzo słodkie jak podstawowe warianty.

natka4875 | 5 lata temu

Owsiane

Idealne na pierwsze śniadanie dla zabieganych którzy nie mają czasu usiąść i zjeść.Dobre również jako przekąska na sucho.Są pożywne,smaczne,Idealne dla całej rodzinki.

andzelakirzan | 5 lata temu

Cheeriosowe szaleństwo

Pożywne, idealne na śniadanie. Dla całej rodziny. Chrupiące i ciekawy smak.

Malutkie, delikatne. Śniadanie z nimi to czysta przyjemność

Niezastąpione jak na ten czas. Są ze mną i zostaną na długo

justi121212 | 5 lata temu

Pyszne i zdrowe

Płatki są przepyszne, aromatyczne, chrupkie i szybkie w przygotowaniu. Polecam każdemu kto dba o zdrowie oraz chce zaoszczędzić czas na przygotowaniu zdrowego śniadania.

MagdalenaMartyna | 5 lata temu

Odpowiednik owsianki, dobra baza, szybka alternatywa

Płatki są smaczne, pożywne, stanowią dobrą bazę do dalszego urozmaicania sobie posiłku. Smakują dobrze z mlekiem, z jogurtem, można dodawać do nich owoce, które się najbardziej lubi, są szybsze i prostsze w przygotowaniu niż owsianka. Nie są tak słodkie jak tradycyjne płatki. Same w sobie po jakimś czasie mogą się znudzić (smakowo) jednak uromaicanie sobie smaku przez samodzielne dodawanie, cynamonu, kakao, owoców takich jak truskawki, czy suszone śliwki pozwala za każdym razem otrzymać nowy inny smak. Zdecydowanie warto spróbować, są sycące.

veneficaaa | 5 lata temu

Szybka i smaczna alternatywa dla owsianki

Płatki Nestle Cheerios w wersji klasycznej bardzo mnie zaskoczyły. Różnią się od płatków, które pamiętam sprzed lat. Nie są już tak słodkie, zanurzone w mleku długo zachowują fajną chrupkość i konsystencję, mają lepszy skład i przyjemny smak. Nie przepadam za owsiankami, więc dla mnie to idealna alternatywa i szybki, wygodny sposób na śniadanie, czy przekąskę szczególnie w pracy.

marzenie82 | 5 lata temu

Idealne śniadanie dla całej rodziny

Nestlé Cheerios Owsiany w wersji klasycznej to idealny opcja na śniadanie dla całej rodziny. Pyszny smak i bogactwo składników odżywczych sprawiają, iż od rana każdy członek rodziny ma pełno energii na pozytywny dzień 😊

WikiiSza | 5 lata temu

Klasyka zawsze jest modna

Moim zdaniem Nestlé Cheerios w wersji klasycznej jest niezawodnym klasykiem wśród płatków śniadaniowych. Na pewno spodoba się większemu gronu osób, ponieważ ma dobry klasyczny owsiany smak, jak ktoś lubi płatki smakowe to zawsze może dodać co tylko będzie chciał:owoce, jagody. I zaletą jest to, że każdy dzień możemy mieć rozmaite smaki. Na pewno znajdą się osoby, które wymyślą słony wariant śniadania. I te płatki super do tego się nadadzą.

Podobają mi się. Są chrupiące, świetnie smakują mi z mlekiem, jogurtem naturalnym.

ramaczanka | 5 lata temu

Świetna alternatywa.

Płatki są bardzo dobre i pożywne. Wersja klasyczna to idealny produkt dla ludzi, którzy lubią różnorodność i co rano dodają inną mieszankę owoców czy nasion, płatki są jedyną stałą bazą smakową. Szybki sposób na zdrowe śniadanie.

indigo88 | 5 lata temu

Owsiane poranki

Nasz codzienny rytuał wspólnych śniadań dzięki nowym płatkom owsianym nabrał nowego wymiaru, ponieważ zazwyczaj każdy jadł inne płatki a te smakowały nam wszystkim

annanowak0607 | 5 lata temu

Klasyka sie obronila:)

Myślę, że klasyka zawsze się obroni :) w przypadku Nestle tak również się stało :) ten smak, jakość to najlepsze o poranku każdego dnia:) moja rodzinka pokochała Nestle.

angela_angi | 5 lata temu

Dobra alternatywa dla pszennych płatków

Z powodów zdrowotnych mogę jeść przetwory tylko z mąk pełnoziarnistych oraz ograniczać cukier. Dlatego te płatki są dla mnie super wyjściem, jeżeli mam ochotę na mleko z platkami :) mogę je zjeść bez większych wyrzutów sumienia :) a do tego są smaczne i przypominają mi smak dzieciństwa.

kropka010 | 5 lata temu

Niebo w....buzi

Nowe płatki Nestele CheeriosOwsiany w wersji klasycznej to idealny śniadaniowy posiłek zarówno dla dorosłych jak i dla dzieci. Chrupiące i pyszne płatki dają energię na długi czas. Pyszny smak to zdecydowany plus tych płatków. Jak widać da się połączyć zdrowe i pyszne w jednym produkcie, Z pewnością na stałe zagoszczą w mojej kuchni.

Adusiak | 5 lata temu

Świetna alternatywa dla owsianki

Płatki mają całkiem fajny skład. W smaku moim zdaniem trochę przypominają ryż dmuchany i co dla mnie nie zwykle ważne nie są za słodkie. Wzbogacone są o wit. D, C, B2, B3, B5, B6, B9 oraz wapń i żelazo, zawierają też sporo błonnika, są bardzo pożywne i smaczne. Według mnie są świetną szybką alternatywą dla owsianki, której przygotowanie jednak zajmuje trochę czasu, a rano nie zawsze mamy go na tyle dużo by bawić się w gotowanie.

Megi1610 | 5 lata temu

Proste i smaczne płatki klasyczne

Pyszne płatki Cheerios klasyczne. Proste a zarazem smaczne. Płatki owsiane pełnoziarniste to doskonała propozycja dla całej rodziny na pyszne i pożywne śniadanie. To szybki sposób na smaczny posiłek. Może stanowić doskonałą alternatywę dla owsianki. Smakują nawet dla dzieci. Można je jeść zarówno same, jak z jogurtem czy też mlekiem. Kupimy je z pewnością jeszcze nie raz, żeby zjeść z mlekiem lub same.

-aluska_28 | 5 lata temu

Chrupkość na co dzień

Płatki Nestlé Cheerios Owsiany w wersji klasycznej są niesamowicie chrupkie i pasują do każdego rodzaju śniadania. Są smaczne z mlekiem na ciepło i na zimno, ale też z jogurtem naturalnym. Można dodać do tego świeże lub suszone owoce. Naprawdę świetna sprawa!

Tamaara | 5 lata temu

Doskonałe

Ja jak i moja rodzina jesteśmy zadowoleni z płatków owsianych. Zdecydowanie jest to bardzo dobra alternatywa na szybkie śniadanie. Nadają się do zimnego mleka jak i ciepłego oraz suche do pochrupania. Są bardzo chrupiące i zarazem smaczne. Odpowiedzi zaspokajają poranny głód.

iga6 | 5 lata temu

Płatki Nestle super na śniadanie

Całej naszej rodzinie smakowały te płatki, za smak i pożywność. To dobra propozycja zarówno w domu jak i na wyjeździe. Na stałe zagoszczą w naszym domu.

Sabina801 | 5 lata temu

Klasyka na śniadanie

Płatki bardzo zdrowe i pyszne. Idealne śniadanie dla całej rodziny, pożywne dodają energii na początek dnia. Smaczne, klastyczne moje dzieco je pokochały. Produkt zawiera zdrowe składniki, bez dodatków niepotrzebnych cukrów.

madzix205 | 5 lata temu

Klasyka zawsze na topie, płatki są świetne

Płatki zabieram do pracy, gdyż wraz z jogurtem naturalnym stanowią pyszne i pożywne śniadanie. Są idealnie chrupki, świeże i zachęcają do zjedzenia. W dodatku są bardzo zdrowe i pożywne. Po takim śniadaniu mam energię na cały dzień. Są dobre zarówno dla dzieci, jak i dla dorosłych.

Ankanowak29 | 5 lata temu

Pyszne płatki Nestle Cheerios Owsiany

Te płatki to pyszne i pożywne śniadanko dla wiecznie zabieganej matki dwójki dzieci. Mega smaczne, a przede wszystkim bardzo pożywne i dające dużo siły i uczucie sytości na długi czas. Dla mnie najlepsza alternatywa dla dobrych kanapek które zabierają więcej czas ma przygotowanie.

Charlottenburg | 5 lata temu

Cudowny smak dla każdego

Płatki w wersji klasycznej moim zdaniem będą smakowały każdemu. Są świetnym rozwiązaniem gdy nie mamy czasu przygotowywać śniadania, ponieważ są szybkie w przygotowaniu, wartościowe i pożywne. Wystarczy zalać je mlekiem zimnym lub ciepłym, albo dodać je do owsianki. Tworzą idealny duet wraz z owocami lub innymi płatkami. Szczerze je uwielbiam, są chrupiące, drobne i mają idealny smak. Nie miękną tak szybko pod wpływem gorącego mleka, tak jak wiele innych płatków, co sprawia, że możemy cieszyć się chrupkością przez dłuższy czas. Próbowałam już wielu podobnych płatków, jednak te są najlepsze. Są lekko słodkie, ale nie przesłodzone, więc będą pasować osobom, które nie lubią słodkich płatków lub chcą utrzymać wagę. Plusem jest także to, że nie zawierają oleju palmowego, ani sztucznych aromatów. Mają w sobie błonnik, witaminy, wapń i żelazo. Są idealne dla całej rodziny. Mój młodszy brat był zachwycony tym smakiem i nie chciał jeść nic innego. Są malutkie, a więc idealne dla mniejszych dzieci aby mogły je jeść ze smakiem bez ryzyka zadławienia. Idealne są także jako przekąska do podjadania między posiłkami. Zamknięte są w zwykłym opakowaniu i mają jasnobrązowy kolor.

Mrs Famess | 5 lata temu

Pyszne i zdrowe śniadanie

Płatki sprawdziły się u nas rewelacyjnie. Dzieci wybrały wersje z jabłkiem do mleka a my wraz z mężem jedliśmy je z jogurtem. Płatki są bardzo sycące,smaczne i co ważne zdrowe. Noe wyobrażam sobie wyjścia z domu bez śniadania a to jest idealna propozycja na pożywne śniadanie w kilka minut.

LuuizkaB | 5 lata temu

Chrupiące pyszności

Nestle Cheerios owsiany w wersji klasycznej to idealny początek dnia. Niezwykle chrupiące kółeczka są nie tylko bardzo smaczne ale też zdrowe. Zawierają 91% pełnego ziarna owsa. Smakują z mlekiem, z jogurtem i zupełnie bez niczego też! Cheerios owsiany zaspokoi gusta i smaki całej rodziny. Pożywne, zdrowe, smaczne i chrupiące Cheerios owsiany to nr 1 w mojej rodzinie. Polecam!

MartaLT | 5 lata temu

Klasyczny i bogaty smak

Nestlé Cheerios Owsiany w wersji klasycznej

To doskonały pomysł na śniadanie. Dodany do mleka lub jogurtu stanowi pyszne i zdrowe śniadanie. Te pożywne płatki są smaczne i chrupiące- polecam!

helenka7878 | 5 lata temu

Chrupiące kółeczka

Chrupiące owsiane kółeczka to doskonały pomysł na idealne śniadanie dla całej rodziny! Doskonały smak przypadł do gustu moim dzieciom, a wysoka zawartość błonnika i zawartość witamin, żelaza i wapnia sprawiają, że każda mama bez obaw poda je swoim dzieciom. Tym bardziej, że w składzie nie ma oleju palmowego oraz sztucznych aromatów. Doskonałe zarówno z zimnym oraz ciepłym mlekiem.

Kuleczki owsiane Cheerios skradły serca mojej rodziny. Proste i szybkie w przygotowaniu, a dodatkowo bardzo smaczne i zdrowe.

ormen | 5 lata temu

klasyka w nowej odsłonie

Znakomita alternatywa dla tradycyjnej owsianki, ale znacznie przyjemniejsza do konsumpcji. Kółeczka Cheerios w wersji owianej są delikatne i sądzę, że przekonają każdego kogo do tej pory nie przekonywała specyficzna forma tradycyjnej owsianki czy to na mleku czy na wodzie.

Dominika65 | 5 lata temu

Płatki śniadaniowe Cheerios

Płatki Cheerios w wersji klasycznej są lepsza alternatywą dla osób które nie przepadają za owsianką I lubią płatki na śniadanie. Aczkolwiek jako osoba, która lubi owsianki stwierdzam iż płatki nie spełniają moich oczekiwan. Spodziewałam się bardziej wyrazistego smaku. Myślę że dobrym pomysłem byłoby posłodzenie płatkow erytrytolem.

aggie_likes_it | 5 lata temu

Nie polecam i nie kupię

Bardzo niesmaczne. Zarówno z mlekiem, jak i bez smakują słabo. Musiałabym naprawdę zaspać albo bardzo się spieszyć rano by zdecydować się na takie śniadanie zamiast zwykłej owsianki.

onelady | 5 lata temu

Super opcja na szybkie śniadanie

Przyznam że jako miłośniczka śniadań, wypróbowałam już większość płatków dostępnych na rynku. Zawsze jednak z największa przyjemnością sięgam po klasyczne płatki owsiane. Lubie je nie tylko za ich bardzo dobry smak, ale również za ich wszechstronność: mogę jeść je z mlekiem, jogurtem, maślanką, mieszać z musli etc. Płatki Nestle Cheerios w wersji klasycznej tak bardzo przypadły mi do gustu, że w pierwszym opakowaniem poradziłam sobie w trzy dni :) Nie tylko bardzo smakowały mi w wersji solo, ale również w dodatkiem owoców oraz kawalków czekolady - pycha!

agakat | 5 lata temu

Klasyczna inspiracja

Jako zwolenniczka zdrowego trybu życia zostałam szczęśliwie wybraną testerką @polkipl 😍

Dzięki firmie @nestlepolska testowałam wraz z moimi pociechami Cheerios owsiany. Płatki te są w kształcie malutkich kółeczek🧚‍♀️

Produkt zawiera aż 91% pełnego ziarna owsa🌾🌾🌾/sygnalizuje o tym zielony pasek umieszczony na opakowaniu/

Brak oleju palmowego jest kolejnym atutem. Cheerios owsiany zawiera mnostwo witamin.

Moja rodzina pokochała je już od pierwszej miseczki 😉Komponujemy własne przepisy dodając do nich ulubione owoce zarówno świeże,jak i suszone. Łączymy je z mlekiem Korwin, jak i roślinnym, A także z ulubionym jogurtem. W każdej wersji są fantastyczne.

Lubimy ,jako dodatek do ulubionych deserów,ale także jako niezależną przekąskę.

wielka1968 | 5 lata temu

Nestlé Cheerios Owsiany w wersji klasycznej to nie powtarzalny smak i eksplozja chrupania

polecam Nestlé Cheerios Owsiany w wersji klasycznej te wspaniałe malutkie krążki to wspaniałe śniadanie dla dzieci i dorosłych i coś diabetyków -polecam.

agusia1217 | 5 lata temu

Szybkie śniadanie

Platki owsiane to szybkie, porzywne śniadanie dla każdego. Zdrowe. Ich sklad jest calkiem dobry. Bardzo mi smakowało jak i innym domownikom. Na pewno jeszcze je kupimy.

FruttiDiBosco | 5 lata temu

Owsianka inaczej

Dla wielu osób przygotowywanie klasycznej owsianki może być czasochłonne, a nie każdy lubi przygotowywać śniadanie poprzedniego wieczoru. Tu z pomocą przychodzą płatki Nestle Cheerios- wypiekane z pełnoziarnistej mąki owsianej, do jedzenia z mlekiem, jogurtem, albo do chrupania na sucho. Są pyszne, delikatne w smaku, przyjemnie chrupią, nie mają sztucznych dodatków- mojej rodzinie bardzo zasmakowały.

Lilisonia1998 | 5 lata temu

Liczyłam na coś więcej

Uwielbiam płatki marki Nestle lecz te nie zawładnęły moim sercem... Smak nijaki, jak papier, niestety bardzo mało pożywne, a w takiej kaloryce na 100g to wole zjeść owsiankę, która przynajmniej mnie nasyci na parę godzin. Trochę przykro, ponieważ liczyłam na super rozwiązanie na szybki poranek a się zawiodłam.

Viki28 | 5 lata temu

Idealne na śniadanie

Płatki Nestlé Cheerios Owsiany są idealne na rozpoczęcie dnia. Pysznie smakują, a do tego są pożywne. Fajnie smakują też z jogurtem. Idealne zarówno dla dorosłych jak i dzieci.

Brzezinkowa | 5 lata temu

Smaczne i wygodne śniadanie na każdy dzień

Płatki przypadły mi do gustu. Uwielbiam cheerios i bardzo często jem płatki na śniadanie. Te są zdecydowanie lepsze, ponieważ mają w sobie pełne ziarno, a dla mnie to ważne, żeby były przede wszystkim zdrowsze i pożywne. Idealnie słodkie, czyli nie "oblane" cukrem. Dla mnie wersja klasyczna fantastyczna, ponieważ lubię sama komponować śniadanie i uzupełniać dodatkami. Idealnie smakują z owocami suszonymi, orzechami. Jabłkowe również są w porzadku. Chociaż nie czuję w nich cynamonu. Ale może być to odebrane jako atut, że nie mają w sobie wzmacniaczy smaku. Testowalysmy razem z córką i również jej smakowały. Nie domagała się większej ilości slodkosci. Często zabieralysmy je ze sobą w pojemniczku jako przekąskę.

11paoolace11 | 5 lata temu

Pyszne i pożywne płatki

Bardzo smaczne, pożywne o odżywcze płatki. Świetny pomysł na szybkie śniadanie, które na dodatek będzie zdrowe. Ja lubię dodawać je nie tylko do mleka, ale i jogurtu czy deserów

Kasiabou | 5 lata temu

Polecam!

Polecam platki Nestle cheerios owsiany jako wspaniala alternatywa dla owsianki.

Doskonale dla dzieci i doroslych. Zagoszcza u nas na stale w naszym jadlospisie.

MagFifi | 5 lata temu

Pyszne zdrowe płatki które skradły nasze serca.

Super alternatywa dla owsianki którą przyrządzimy w pare sekund.

Mi najbardziej smakują klasyczne płatki z letnim lub zimnym mlekiem, które fajnie chrupią w buzi ,są pożywne i nie są słodkie.

Uwielbiamy przyrządzać płatki nie tylko z mlekiem ale super smakują jako dodatek do jogurtu lub deseru. Często zabieram je do pracy bo szybko mogę zrobić sobie pożywne i wartościowe śniadanie.

Płatki są idealnym źródłem błonnika dla całej mojej rodziny oraz będą gościć już w naszym domu na stałe i towarzyszyć nam przy wspólnych śniadaniach.

mangox11 | 5 lata temu

Pyszne śniadanie

Nestlé Cheerios Owsiany w wersji klasycznej są bardzo smaczne i pożywne w smaku. Są chrupiące i mają ciekawy

kształt. Są mniej słodkie zawierają dużo błonnika i wartości odżywnych.

spiorczynska | 5 lata temu

Pożywne i zdrowe

Nestlé Cheerios Owsiany w wersji klasycznej jest idealne dla każdego. Smak podpasuje każdemu. Zarówno dziecku jak i dorosłemu. Wersja klasyczna jest super pyszna. Chrupkie

Agnesja11 | 5 lata temu

Chrupiące i smaczne

Płatki owsiane Cheerios w wersji klasycznej mają prosty, klasyczny smak. Nie czuć w nich cukru, dlatego świetnie sprawdzą się jako neutralne śniadanie. Są chrupiące, co jest ich dużą zaletą. Te płatki sprawdzą się jako urozmaicone śniadanie dla całej rodziny, gdy chcemy przygotować coś na szybko.

gienia85 | 5 lata temu

Przepyszne

Płatki mają idealny kształt. Są smaczne, lekkie. Łatwe w przygotowaniu. Idealne na szybkie śniadanie i bardzo pożywne.Cena jak najbardziej adekwatna do produktu. Polecam każdemu.

Alessandraa | 5 lata temu

Pyszne

Małe kółeczka bardzo mi przypadły do gustu. Są pożywne i bardzo smaczne, ale analizując skład zmieniłabym go na bardziej przyjazny, jeżeli ma być także dla dzieci i zamiast owsianki.

rycerzyk6 | 5 lata temu

kółeczka owsiankowe

Miałam przyjemność testować Nestle Cheerios owsiany bez dodatków.Na początku zwróciłam uwagę na bardzo zachęcające letnie opakowanie,a w środku pozytywne chrupiące kułeczka.Zapach unosił się po kuchni ,kiedy wszyscy pałaszowalismy płatki z ciepłym mleczkiem.Cheerios ma wspaniały smak,moje dzieci się zajadały.Bardzo syta propozycja na sniadanie.Dobrze sprawdzają się na wierzch bydyniu, jako posypka.Całą rodzinką zajadaliśmy się również nimi na "sucho" jako przekąską.Bardzo polecam bo warto.

Magdalenaa98 | 5 lata temu

Pysze i pożywne płatki Nestle Cheerios!

Pyszne i pożywne płatki owsiane, zawierająca mnóstwo witamin, bogate są w minerały i zawierają mało cukru. Świetna propozycja jako śniadanie. Można jeść z zimnym lub ciepłym mlekiem, chrupać same lub dodać do ulubionego jogurtu. Idealna artenstywa dla standardowych słodkich płatków

fruda | 5 lata temu

Klasyczne znaczy dobre

Nestlé Cheerios owsiane w tradycyjnej wersji nie zawierają jabłka ani cynamonu. Nie zmienia to jednak faktu, że ich smak zasługuje na piątkę z plusem!.NESTLE CHEERIOS mają delikatny posmak miodu co wzbogaca smak płatków. Nie są za słodki i idelnie chrupkie. Uwielbiam takie płatki zjadać na sucho, często przed TV..Są pełnoziarniste dlatego na namakają szybko i długo są chrupiące.

Ola11011992 | 5 lata temu

Jak smakowal nam Nestle Cherrios Owsiany?

Platki te zaskoczxyly nas przedewszystkim swoja wspaniala chrupkoscia i wyczuwalnym aromatem i smakiem zboza,ponadto bardzo nam sie podobalo ze sa tak malutkie .Jedzac je mielismy wrazenie ze robimy cos naprawde dobrego dla naszego organizmu,ze dostarczamy dza porcje blonnika.Bardzo nam smakowaly ,na tyle ze az ciezko nam bylo od nich sie oderwac i przyznam szczerze,ze ponad polowa opakowania zostala zjedzona na 3 osobowa rodzine,tak nam smakowaly.Jest to naprawde pyszna i zdrowa porcja sniadaniowa

Weronikaa2 | 5 lata temu

Zdrowszy zamiennik klasycznych płatków.

Płatki są ok, to taki zdrowszy zamiennik klasycznych płatków do mleka. Smak jest ok, ale nie wiem, czy kupię je ponownie. Opakowanie odpowiedniej wielkości dla mnie. Kółeczka też wygodne - nie wypadają z miski. Smak klasyczny jest dość neutralny, można go dowolnie łączyć z innymi składnikami. Bardzo duży plus za zdrowszy skład. Dla mnie nie jest to zamiennik owsianki - płatki nie są tak sycące jak tradycyjna owsianka. Ale myślę, że Cheerios owsiane będą świetne na wszelkie awaryjne sytuacje, szybkie śniadanie itp.

Monika19931 | 5 lata temu

Dobry zamiennik tradycyjnych płatków owsianych

Płatki Nestle Cheerios Owsiany smak idealnie nadają się na śniadanie. Są smaczne i pożywne zarówno z ciepłym jak i zimnym mlekiem. Czasem podjadam je również na sucho w ciągu dnia. Świetny produkt, po którego na pewno sięgnę ponownie.

Slowikowa90 | 5 lata temu

Pyszna alternatywa klasycznej owsianki

To naprawdę przyjemne płatki, zarówno dla ludzi kochających owsiankę jak i tych,którzy darzą ją zdecydowanie chłodniejszymi uczuciami. W przeciwieństwie do klasycznej owsianki, płatki zachowują swoją chrupkość, dzięki czemu tekstura posiłku jest pobudzająca i co sprawia, że łatwiej namówić na nie dzieci.

justynam89 | 5 lata temu

Smaczne, szybkie i sycące śniadanie.

Płatki po zalaniu zimnych mlekiem nie rozmoczyły się i nie zamieniły mojego śniadania w papkę. W rzeczywistości są chrupkie, nie za słodkie i sycące. Jeśli miałabym porównać płatki z owsianką to w smaku można porównać je do owsianki, aczkolwiek dla mnie i tak płatki śniadaniowe wygrywają ponieważ są szybsze w przygotowaniu. Mimo to po zjedzeniu śniadania byłam najedzona i dłuższy czas nie odczuwałam głodu. Płatki śniadaniowe jak sama nazwa wskazuję dobrze sprawują się na śniadanie. Sama często sięgam po takie rozwiązanie dla mnie i moich dzieci. Co mi się bardzo spodobało podczas czytania składu i opisu płatków to, że błonnik owsiany przyczynia się do normalnego funkcjonowania jelit i są bez sztucznych aromatów. Kółeczka Nestle Cheerios są odpowiednie dla dzieci, i mały dodatek cukru skusi tu nie jedna matkę do zakupy, oraz dostępność produktów w sklepie. U mnie już są i zostały zakupione. Moi chłopcy znaleźli jeszcze jeden sposób na chrupanie kółeczek, podczas bajki nasypali sobie je do miseczki, tak też są bardzo smaczne :)

DzoanaFireblade | 5 lata temu

Smaczne i zdrowe.

Płatki cheerios zaskoczyly mnie swoim wyraznym smakiem - nie nahalnie ale smacznie !!! Do tego sa mega zdrowe i owsiane . Mialam okazje wybrobowac oba warianty , polecam ten z cynamonem jest przepyszny. Mozna jesc je z mlekiem , same jako przkaske oraz w postaci deseru z jogurtem . Sprawdza sie podczas sniadan w domu jak i w pracy - dla mnie bomba

olaolaola | 5 lata temu

Świetny sposób na zdrowe i pożywne śniadanie

Płatki Cheerios Owsiany w wersji klasycznej są doskonałą alternatywą dla owsianki - są sycące i pożywne, a do tego świetnie smakują. Ponadto, mają bardzo niską zawartość cukru, dlatego polecam je osobom, które nie lubią lub nie mogą jeść słodkich śniadań.

magda-lena-m | 5 lata temu

super pomysł na szybkie śniadanie

Super pożywne i pełnowartościowe śniadanie, które pasuje każdemu, bo do płatków mogę dodać co mi tylko się zapragnie: świeże owoce, dżem, jogurt czy syrop. W każdym wariancie smakują idealnie i dają moc i energię do działania.

Aisak98 | 5 lata temu

Wyśmienita klasyka!

Nestle Cheerios Owsiany w wersji klasycznej to wyśmienita alternatywa dla owsianki. Są to doskonałe płatki dla osób które nie lubią mocno słodkich smaków. Doskonale komponowały się z mlekiem. Stanowią ciekawą propozycję śniadania dla całej rodziny. Uważam, że są one pożywne. Długo czułam uczucie najedzenia. Uwielbiam klasykę tego typu!!! Polecam każdemu do spróbowania. Płatki te spełniły wszystkie moje oczekiwania.

qotek | 5 lata temu

Świetna alternatywa

Nestlé Cheerios Owsiany to zdrowe śniadanie - zalane mlekiem świetnie smakują . Przypadły do gustu całej rodzinie. Są świetną alternatywą do płatków owsianych i do innych produktów Nestle. Tego szukaliśmy.

siunka86 | 5 lata temu

Smaczne płatki

Płatki Cheerios Owsiany w wersji klasycznej zdecydowanie bardziej przypadły mi do gustu. Ich naturalny smak bym tym, czego oczekiwałam od takich płatków. Płatki miały odpowiednią chrupkość, a połączeniu z mlekiem stanowiły łatwe do przygotowania i pożywne śniadanie. Próbowały ich także moje dzieci. One nie były aż tak zachwycone tymi płatkami, ale też nie protestowały kategorycznie. Starczyły nam na kilka śniadań.

Beata229 | 5 lata temu

pożywne śniadanie

Cheerios owsiany w wersji klasycznej bardzo mnie zaskoczył. Jest to bardzo smaczna opcja na śniadanie. Niezwykle pożywna i zdrowa. Daje dużo energii na cały poranek. Ja lubię dodać sobie owoce dla podkręcenia smaku. Dodatkową zaletą jest mała ilość cukru. Co prawda dzieciom nie zasmakowało ale dla mnie petarda.

olinx-2301 | 5 lata temu

Smaczne, chrupiące i pożywne

Kółeczka CHEERIOS OWSIANY klasyczne są pyszne i chrupiące. Bardzo zasmakowały całej mojej rodzinie. Dzieciaki jadły je na śniadanie i na kolację. Idealne z dodatkiem ciepłego lub zimnego mleka. My lubimy je również na sucho ;) Ogromny plus za to, że nie są bardzo słodkie.

suprunvalerya | 5 lata temu

Cheerios owsiany

Płatki chreerios owsiane nie są źle. Mają do wy smak, ale są bezmsaczne. Nie mają w sobie tego czegoś. Są bardzo wygodne do spożycia zalewają ich mlekiem sokiem czy woda i gotowe. Natomiast smak mi nie za bardzo przypadł do gustu.

WavingGoodbye | 5 lata temu

Najlepsze płatki owsiane

Płatki Nestle Cheerios Owsiany w wersji klasycznej to idealne rozpoczęcie dnia. Najlepsze są z dodatkiem zimnego mleka, bądź jogurtu. Super komponują się też z dodatkiem kawałków świeżych owoców. Wzbogacone są o witaminy i minerały wspomagające prawidłowe działanie organizmu. Na duży plus zasługuje brak sztucznych aromatów. Z chęcią kupię je jeszcze wiele razy.

manganese | 5 lata temu

Bardzo proste smaczne płatki

Bardzo dobre płatki. Z jednej strony klasyczne, niczym nie wyróżniające się płatki. Smak bardzo prosty i klasyczny.

Jednakże z każdą kolejną jedzoną łyżką, mogłam odczuwać bardzo wyrazisty smak owsa. Smakowały jak ciasteczka owsiane. Bardzo przypadły mi do gusty. Próbowałam je w wersji z mlekiem na cieplo i na zimno. Te klasyczne smakowały mi bardziej w drugiej opcji - z zimnym mlekiem.

Nie pęczniały szybko, nie robila się z nich papka.

asiab85 | 5 lata temu

Pyszne i pożywne!

Cheerios klasyczne,to niezwykle smaczny i pożywny pomysł na śniadanie.Uważam,że to doskonała alternatywa dla zwykłej owsianki.Smakowały zarówno z mlekiem,jogurtem,jak i same.Wzbogacone owocami,tworzą zdrowe pełnowartościowe śniadanie.

kasior_gw | 5 lata temu

Nestlé Cheerios Owsiany w wersji klasycznej, czyli testowanko

Nestlé Cheerios Owsiany w wersji klasycznej, czyli bez sztucznych brawników, dodatków oraz aromatów.

Pozywana wersja idealna na śniadanie albo idealna pożywna przekaska, która mozna przekasic w ciagu dnia.

Nie jestes smakoszem roznych smakow ? Nestlé Cheerios Owsiany w wersji klasycznej jest dla Ciebie. Pelne ziarno oraz źródło błonnika. Idealnie pasuje do sportowego zycia, czyli dla osob, ktore zyja fit i zdrowow, ale też dla osob ktore zyja spokojnie i w szczesliwej rodzine, ktora spozywa i celebruje wspolne posilki razem. Zyjesz w biegu? mozesz zjesc pyszna owsianke z Nestlé Cheerios Owsiany w wersji klasycznej a wtedy dzien staje się lepszy. Taka nowosc, az 91% owsa, to tylko Nestlé Cheerios Owsiany w wersji klasycznej.

pinkowaangela | 5 lata temu

Zdrowe i pożywne płatki na śniadanie dla każdego

Zdrowe, pożywne śniadanie to dla mnie podstawa od której staram się zaczynać każdy dzień.

Robiąc śniadanko, wybieram to, co lubię najbardziej, dodatkowo zwracając uwagę czy jest zdrowe :) Dlatego płatki Nestle Cheerios Owsiany w wersji klasycznej bardzo przypadł mi do gustu i już na długo zagości w mojej kuchni.

Wielkim plusem tego produktu jest fakt, że w swoim składzie zawiera aż 91% pełnego ziarna owsa, więc płatki są bogate w błonnik. Zawierają cenne witaminy i minerały. Są chrupiące i smaczne. Świetnie smakują z dodatkiem owoców. Lubię je jeść zarówno z mlekiem jak i jogurtem naturalnym. Smacznie smakują nawet same, jako przekąska w ciągu dnia.

testujemy_bs | 5 lata temu

Pyyyyszne Płatki

Cheerios owsiany klasyczny jest bardzo pożywny, idealnie sprawdzi się na śniadanie lub jako przekąska do pochrupania. Jest to najlepsza alternatywa dla owsianki.

zosiolek | 5 lata temu

Cheerios nie jest za słodki

bardzo lubię płatki śniadaniowe , ponieważ to szybki i zdrowy sposób na rozpoczęcie poranka. Nie lubię jak płatki są same w sobie bardzo słodkie, a te są idealne bo naturalne i można je samemu dosłodzić owocami lub miodem jak kto woli lub w lekkiej formie zastosować do deseru pycha polecam

Magda😘 | 5 lata temu

Klasyka - zawsze w modzie:)

Dzięki uprzejmości polki.pl miałam przyjemność testować Nestle Cheerios owsiane- w wersji klasycznej. Taka opcja śniadania to zdecydowanie mój nr 1. Rano, wiadomo, nie wszyscy mają czas. A dzięki tym płatkom- szybkie, zdrowe i wartościowe śniadanie mam na wyciągnięcie ręki .Troszkę zimnego mleka i gotowe. Śniadanie jest lekki i pożywne. Uczucie sytości po -10 łyżkach, czyli jednej miseczce i energia, spokojnie utrzymuje się do drugiego śniadania. Dla mnie - Idealny smak. 91% pełnego ziarna owsa- brzmi bardzo dobrze. Przypominam, ziarno owsa zawiera błonnik, który stabilizuje poziom cukru we krwi , wykazuje działanie przeciwnowotworowe i uspokajające. Same plusy. Polecam z czystym sumieniem. I dużym, i małym smakoszom.

Szajkotka | 5 lata temu

A miało być tak pięknie

Nowe smaki płatków Cheerios zapowiadają coś naprawdę interesującego ale niestety na zapowiedzi się kończy. Daleko im do dawnych wielozbożowych. Oba warianty są mało wyraziste w smaku, mdłe i nijakie. W wersji z jabłkiem i cynamonem można obejść się tylko zapachem, ponieważ w smaku są takie jak klasyczne.

Świat Toli | 5 lata temu

Zdrowe i pyszne śniadanie

To super, że stworzono taką alternatywę dla zdrowych płatków owsianych, które po prostu nie przechodzą mi przez gardło. Dzięki tak stworzonym płatkom mogę zjeść szybkie, a jednocześnie zdrowe i pożywne śniadanie. Smakują również dzieciom, które zwykłych płatków owsianych nie zjedzą, a przecież ważne, aby śniadanie było dobrze zbilansowane i dawało energię na cały dzień.

iwonam23 | 5 lata temu

Smaczne

Patki są bardzo dobre, chrupkie, pożywne. Po dodaniu do mleka nie robi się ''papka'' od razu. Sa mega smaczne same bez mleka jako przekąska. Spełniły nasze oczekiwania w zupełności.

syyympatyczna | 5 lata temu

Neutralny smak - można fajnie pokombinować z dodatkami.

Wolę wariant płatków Cheerios Owsiany w wersji z jabłkiem i cynamonem. Jednak, ten klasyczny też ma swoje plusy: jest jeszcze bardziej ubogi w cukier i śmiało skomponuje się ze wszystkimi pysznościami. Z racji sezonu truskawkowego i powracających wspomnień z dzieciństwa przygotowywaliśmy desery z truskawek ugniatanych z cukrem i śmietaną... yyy... znaczy się jogurtem;) a do tego garść tych płatków - bardzo dobre!

Już wiele płatków firmy Nestle przewinęło się przez nasze szafki i przyznaję, że te odbiegają od słodkich kolegów ale to dobrze; fajnie, że firma dba o różnorodność i znajdzie się też coś w zdrowszej wersji.

Kamcia9307 | 5 lata temu

Doskonała klasyka

Nestle Cheerios Owsiany w wersji klasycznej bardzo mi przypadł do gustu. Skradł nie tylko moje serce ale również całej rodziny. Jest to idealna propozycja na pyszne, szybkie a przede wszystkim pożywne śniadanie. Już samo otwarcie opakowania sprawia, że nabieram apetytu, cudowny zapach płatków rozniósł się po całej kuchni prosząc ludzi do stołu. Przyjemnie chrupiące, stanowią idealną kompozycję z mlekiem lub z jogurtem. Ich idealny kształt sprawia, że każde dziecko chętnie złapie za łyżkę a smak sprawi że z miseczki zniknie wszystko. Jako mama chcę podawać rodzinie tylko to co najlepsze, a Cheerios Owsiany jest tego najlepszym przykładem.

lidzioszka31 | 5 lata temu

Mniam👌

Przepisznw płatki, idealne na śniadanie, drugie śniadanie czy nawet kolację. Moja cała rodzina je polubiła i zniknęły w ciągu tygodnia🙈 Pożywne i sycące, nie za słodkie i lekkie dla brzuszka. Polecam w 100%👍

a-ska500 | 5 lata temu

Smaczna chrupiąca przekąska

Płatki Cheerios Owsiany w wersji klasycznej jadłam z mlekiem, jogurtem i bez dodatków. Muszę przyznać że najlepiej smakowały mi z jogurtem. Płatki mają naturalny zbożowy smak, są bardzo delikatnie słodzone, na pewno nie za słodkie. Dość długo po wsypaniu do mleka utrzymuje się ich chrupkość. Stanowią szybki i wartościowy posiłek.

Atramworld | 5 lata temu

Smaczne płatki

Płatki są smaczne! Chrupiące, z pełnego ziarna owsa i co najbardziej lubię nie są za słodkie. Można je jeść solo ale wymieszane z innymi płatkami czy suszonymi owocami dodają nową nutę smakową 🙂

princesssska | 5 lata temu

Czekałam na nie całe życie

Nigdy nie przepadałam za owsianką, za to te płatki to miłość od pierwszej łyżki. Cudowne, delikatnie chrupiące i co najważniejsze, nie a słodkie! Nie przepadam za śniadaniami na słodko, jednak odkąd jestem w posiadaniu Cheerios Owsiany, na śniadania nie jem nic innego.

niezapominajka212112 | 5 lata temu

Smaczne i lekkie płatki

Nestle Cheerios w klasycznej wersji to bardzo smaczne, lekkie i chrupiące płatki. Nie są zbyt słodkie i idealnie komponują się zarówno z owocami jak innymi dadatkami typu orzechy czy pestki. Płatki doskonale smakują z mlekiem, ale z jogurtem też tworzą smaczną kompozycję. Można eksperymenować ze smakami łącząc płatki z naturalnym jogurtem i owocami lub z owocowym jogurtem lub nawet kefirem. Płatki są sycące i uważam, że stanowią dobry pomysłna śniadanie. moja rodzina bardzo je polubiła. Ja z pewnością kupię jeszcze nie jedno opakowanie.

luna341 | 5 lata temu

Nestlé Cheerios Owsiane klasyczne oponki

Nestlé Cheerios Owsiane klasyczne oponki to idealne śniadanie dla całej rodziny, Smaczne zdrowe i chrupiące. Nie znajdziemy tu sztucznych aromatów ani cukru. Moje dzieci uwielbiają ich smak.Zazwyczaj jedzą te płatki z dodatkiem zdrowego miodu i owoców.

Aneczka2006 | 5 lata temu

Nowoczesna owsianka.

Polecam Nestlé Cheerios Owsiany. Są idealne na śniadanie dla całej rodziny. Są pożywne jak owsinka, a przygotowuje się je mega szybko, bo wystarczy zalać mlekiem. Dzieciaki uwielbiają płatki a Nestlé Cheerios Owsiany "przemycają"tylko to co najlepsze w zbożach. Gorąco polecam!

er1t | 5 lata temu

Szybkie i zdrowe śniadanie

Płatki Cheerios Owsiany o delikatnym, zbożowym smaku to idealna alternatywa dla klasycznej owsianki - szybkie przygotowaniu, smaczne i sycące. Dobrze smakują zarówno z mlekiem, jak i jogurtem, solo i z dodatkiem owoców. Długo utrzymują chrupkość i są bardzo sycące - dzięki zawartości błonnika.

papuzia | 5 lata temu

Pyszna alternatywa dla owsianki

Płatki nestle cheeros owsiane mają bardzo fajny skład. Są smaczne i chrupiące i co najważniejsze nie są za słodkie. Smak jest na tyle neutralny, że idealnie sprawdza się w przeróżnych kombinacjach jogurtowo - owocowych. Super opcja na zdrowe, szybkie śniadanie.

azja8484 | 5 lata temu

Dobre na śniadanie

Płatki owsiane w wersji klasycznej to małe, jasne płatki w postaci kółka z dziurką. Są chrupkie i mają delikatny smak. Są lekkie a jednocześnie sycące. Można je jeść z mlekiem, jogurtem lub chrupać jako samodzielną przekąskę. Idealnie sprawdzają się na śniadanie

778519d59632235149ff1cb19bbbb205a5f67ee3 | 5 lata temu

Pożywne i zdrowe, ale średnio smaczne

Nowe płatki Nestle Cheerios są zdrowym i pożywnym śniadaniem. Nie obciążają organizmu. Minusem jedynie jest to, że płatki nie mają wyraźnego smaku, nawet te w wersji jabłko-cynamon, chociaż cynamon był troszkę wyczuwalny. Do każdej porcji płatków zawsze wrzucałam różne dodatki, aby śniadanie było smaczniejsze, np. świeże truskawki, orzechy, rodzynki.

nikola60 | 5 lata temu

Nestlé Cheerios Owsiany w wersji klasycznej

Nestlé Cheerios Owsiany w wersji klasycznej to dobra propozycja na śniadanie dla całej rodziny. Płatki są smaczne, pożywne. To szybki i wygodny sposób na śniadanie. Nie tylko dorośli je uwielbiają, dzieci też :)

monikakaczmarek18 | 5 lata temu

Płatki owsiane w wersji płatków błyskawicznych - szybko, zdrowo, smacznie!

Jak otrzymałam do testowania płatki owsiane w 2 wariantach to nie mogłam się doczekać dnia następnego, aż będę mogła je zjeść w formie śniadania. Test rozpoczęłam od klasycznych Cheerios Owsiany i ku mojemu zdziwieniu o ile bardzo lubię słodycze i płatki na słodko o tyle tych płatków nie musiałam słodzić. Szybko się je przyrządza, smakują wyśmienicie!

Wasylcia1991 | 5 lata temu

Najlepsze płatki na pożywne śniadanko

Bardzo pożywne i smaczne płatki owsiane idealne na śniadanie dla całej rodziny. Zawiera Błonnik, żelazo, wapń 91% prawdziwych ziaren owsa oraz witaminy. Nie zawierają niezdrowego oleju palmowego oraz sztucznych barwników. Dla mnie są świetne ponieważ nie są słodkie i zazwyczaj jadłam je z mlekiem ale zdarzało mi się schrupać kilka na sucho podczas seansu filmowego :) . Niewielka garstka kółeczek sprawiła że szybko się najadlam i wiedziałam, że jem zdrowe płatki. Opakowanie wygodne, 210g starczyło na długo. Fajna szata kolorystyczna nieprzesadzona sprawia, że chętnie chce się je kupić. Naprawdę szczerze polecam jeśli ktoś lubi zjeść zdrowe i pożywne śniadanko.

monicitia | 5 lata temu

Zdrowe i szybkie śniadanie

Nestlé Cheerios Owsiany w wersji klasycznej, to świetna alternatywa na szybkie, smaczne i pożywne śniadanie dla każdego. Równie dobrze smakują z mlekiem, jogurtem, czy kefirem. Dzieciaki uwielbiają również na sucho, jako przekąskę zamiast czipsów.

EwaEwa | 5 lata temu

Bardzo pożywne i zdrowe!

Treściwe, zbilansowane śniadanie zapewnia CHEERIOS Owsiany.Płatki są bardzo dobre pod względem smaku, chrupkosci, wielkości,jakosci. Opakowanie super. Dosypywanie Cherrios nie stanowi problemu nawet dzieciom. Płatki są bardzo wydajne i dzięki temu mogę się cieszyć dłużej smakiem każdego poranka. Owsiankę CHEERIOS dzięki testowaniu kupuję i polecam wszystkim znajomym.

mxx | 5 lata temu

klasycznie dobre

Bardzo dobry wybor gdy ktos chce urozmaicic sobie sniadanie jeszcze wlasnymi dodatkami.W moim przypadku smakuja dobrze same w sobie.Lubie po prostu smak owsianki :)

ksiemasz | 5 lata temu

Świetny pomysł na śniadanie.

Płatki otrzymałam w formie testu i bardzo się cieszę, że znalazłam się wśród kandydatek. lubię eksperymentować w kuchni, a te płatki są świetne jako śniadanie lub kolacja! Próbowałam wersji z samym mlekiem, z cukrem oraz z jogurtem naturalnym i owocami. Te płatki są przepyszne i pomagają stworzyć smaczny i pożywny posiłek

soyoko | 5 lata temu

Nestle Cheerios Owsiane - idealny dla całej rodziny.

Płatki są super alternatywą dla klasycznej owsianki, przygotowujemy je szybko - dodając do nich zimnego bądź ciepłego mleka. Nie mają dużo cukru, a co za tym idzie możemy spokojnie dbać o linie spożywając je agawa2908 | 5 lata temu

dla chłopczyka i dziewczynki

polecam płatki cheerios ,pożywne,delikatne jednoczesnie,dla dorosłych i znakomite pozywne jedzenie dla dzieci...zawiera naturalne składniki ,które dostarczają energii na cały dzięn...

feemale | 5 lata temu

IDEALNE POŻYWNE ŚNIADANIE

Dodając ulubiony jogurt, ulubione nasiona, orzechy oraz inne dodatki uzyskując w ten sposób pyszne i pełnowartościowe śniadanie.

Nestlé Cheerios Owsiany, jogurt naturalny, banan, truskawki, masło orzechowe, nasiona chia, kokos - najpyszniejsze oraz pełnowartościowe śniadanie, jakie możemy zrobić w 5 minut. Owies Zawarty w płatkach stanowi doskonałe źródło witamin oraz powoduje uczucie sytości przez długi czas.

171951f | 5 lata temu

Płatki owsiane w wersji klasycznej

Bardzo smaczne chrupiące lekko słodkawe pożywne dobre do mleka ale również jako przekąska do chrupania wciągające że chciałoby się jeszcze i jeszcze.

angel12006 | 5 lata temu

Zdrowo i smacznie

Nestlé Cheerios Owsiany w wersji klasycznej jest bardzo fajnym pomysłem na śniadanie. Smakuje dobrze zarówno z ciepłym jak i zimnym mlekiem krowim. Wersję klasyczną warto też zjeść z mlekiem kokosowym. Klasyczna wersja posiada, aż 91% owsa, i nie zawiera sztucznych barwników, czyli jest nie tylko szybko, smacznie, ale i zdrowo. Ja lubię wzbogacić taką owsiankę o bakalie i wtedy wiem, że śniadanie dostarczy mi jeszcze więcej energii. Uważam, że Nestlé Cheerios Owsiany jest ciekawym urozmaiceniem w mojej diecie. Warto spróbować.

Angel1090 | 5 lata temu

Bardzo smaczne!

Cheerios Owsiany to fantastyczna alternatywa dla tradycyjnej owsianki, ale nie tylko. Doskonale sprawdziły się jako zamiennik dotąd moich ulubionych płatków. Są pożywne, sycące, mają ciekawy smak. Nie są zbyt słodkie, co mi bardzo zaimponowało. Dobrze smakują zarówno z ciepłym jak i zimnym mlekiem, są fajną propozycją na śniadanie, ale i na posiłek w ciągu dnia.

Aga.22.krusz | 5 lata temu

Recenzja płatków

Płatki są najlepszą alternatywa na szybkie śniadanie. Są przepyszne a przede wszystkim zdrowe. Zarówno dzieci jak i dorosłe osoby były zadowolone ze smaku płatków. Jedliśmy je codziennie na śniadanie i spełniły swoją role w 100%.

Tessarte | 5 lata temu

Dobre, ale nie zdrowe

Nestle Cheerios Owsiany w wersji klasycznej to produkt o obniżonej kaloryczności. Jednak nie jest on zdrowy. W składzie ma bardzo dużo cukru, co mnie zaskoczyło, gdyż smakuje jakby nie było go wcale.

Sprawdzi się dobrze dla osób nie przepadających za bardzo słodkimi potrawami.

Podoba mi się inicjatywa i jest to dobry produkt dla diety niskokalorycznej. Mimo wszystko nie jest to produkt, który powinniśmy jeść codziennie. Nie ma w nim dobrych składników odżywczych.

Martyna_14 | 5 lata temu

Delikatne śniadanie

Płatki są fajną bazą do rożnego rodzaju owoców ,orechow itp można je przygotować na wiele sposób i pasują do wszystkich dodatków to fajna opcja kiedy chcemy zjeść zdrowe śniadanie a nie mamy akurat ochoty na coś mocno słodkiego i czekoladowego ja dodaje do nich krem ciasteczkowy i banany

stoonooga | 5 lata temu

Duża moc zamknięta w małych kółeczkach

Gdy przyszła paczuszka z płatkami do klasycznych dobrałam się jako pierwszych. Spodziewałam się płatków gruboziarnistych, twardych tak jak w przypadku Oats ale zostałam pozytywnie zaskoczona, bo owsianka była zamknięta w zwykłych płatkach Cheerios. Smak oceniam bardzo dobrze, z rana gdy mam mniejszy apetyt z przyjemnością jem Cheerios Owsiany bo mają delikatny smak. Jedząc płatki około 8:00 spokojnie mogłam wytrzymać do godziny 12:00 bez burczenia w brzuchu. Bardzo pożywny produkt, napewno moje śniadania z tymi płatkami nie zakończą się na jednej paczuszce.

Mani1262 | 5 lata temu

Moje numer jeden!

Klasyczne płatki Nestle Cheerios Owsiany są znakomite! Mało słodkie, pożywne i pelne błonnika. Cala rodzina się w nich rozsmakowała. Są delikatne i chrupiące, maja dobry sklad. Moj roczny syn zajada się nimi zarówno z mlekiem jak i "na sucho", starszy pięciolatek także bardzo je polubil, z czego sie ogromnie cieszę. Mąż do tej pory byl wierny platkom czekoladowym, ale zmienil zdanie. A ja wprost je uwielbiam! Problem "co zjesz na sniadanie" i u kazdego bylo to cos innego, zostal rozwiązany. Teraz przy wspólnym sniadaniu jemy wszyscy "płatecki" jak to mawia mój syn.

Kasia941 | 5 lata temu

Jak dobrze zacząć dzień z Cheerios.

Płatki Cheerios w wersji klasycznej to dobry sposób na szybkie i smaczne śniadanie. Są bardzo pożywne i zasmakują każdemu. Dzięki temu, że mają delikatny smak są przepyszne. Bardzo chrupiące. Po prostu pyszne!

vronov | 5 lata temu

Pyszna alternatywa dla tradycyjnej owsianki

Płatki owsiane Nestlé Cheerios w postaci dobrze znanych na świecie kółeczek były dla mnie dość sporym zaskoczeniem. Płatki owsiane w takiej formie - dla mnie na początku było to dość mocno abstrakcyjne i nie wierzyłam, że będą w stanie zastąpić tradycyjną owsiankę. Cóż, myliłam się.

Ich wygląd jest mocno zachęcający, nawet dla najmłodszych domowników, a ich smak jest sto razy lepszy od tradycyjnej owsianki. Płatki są bogate w błonnik, nie są przesłodzone i zawierają wapń, żelazo oraz witaminy. Nie znajdziemy w nich oleju palmowego, ani sztucznych aromatów. Są naprawdę pożywne i pełne naturalnego smaku. Myślę, że nawet najmłodsi docenią ich smak. Jest to pyszna, zdrowa propozycja na pełnowartościowe śniadanie.

PatrycjaKulig | 5 lata temu

Smaczne i pożywne

Bardzo dobra alternatywa na szybkie i smaczne śniadanie przekąskę czy też kolację. Naszej rodzinie płatki bardzo smakowały a córka zbadała że smakiem

Patrisziaaa99 | 5 lata temu

Nestlé Cheerios Owsiany klasyka oraz jabłko z cynamonem-rewelacja

Płatki Nestele Cherrios owsiane w wersji klasycznej to pyszna a zarazem zdrowa alternatywna nie tylko na śniadanie, lecz na przekąske w każdej porze dnia dla całej rodzinki. Zdrowe i pyszne. Bardzo polecam są pyszne!!

jaulia | 5 lata temu

Zdrowa alternatywa dla zwykłych płatków

Moim dzieciom zdecydowanie smakują jabłkowo-cynamonowe, te zwykłe nie są dobre - powiedziała mi córka.

Mnie odpowiadają obie wersje. Są chrupiące, lekko suchawe, te jabłkowe ładnie pachną. Tak. To dobry zamiennik dla innych produktów tego typu, a zwłaszcza dla dzieci, które zwykłych owsianych płatków (takich gotowanych) jeść nie chcą. Składniki w porównaniu do innych dostępnych płatków na rynku są świetne. Dużo błonnika, minimalna ilość cukru. Sycące. Doskonale smakują same, z zimnym lub ciepłym mlekiem, z owocami, z jogurtem. Zagoszczą u mnie na dłużej.

Opakowanie ładne, przyciąga wzrok, wyróżnia się też na półce sklepowej.

Airina Yashina | 5 lata temu

Smaczne

Bardzo mi się spodobały Płatki z cynamonem i jabłkiem dla tego uwielbiam cynamon , ten smak kojarzę mi z dzieciństwie . Coś podobnego jadłam w szkole

borska1358 | 5 lata temu

Super alternatywa

Nestlé Cheerios Owsiany w wersji klasycznej to idealna alternatywa, która jednak trzeba przygotowywać około 15 minut, a tu wsypujemy płatki do miski, zalewamy mlekiem krowim czy roślinnym i pożywne śniadanie gotowe. Duży plus za to, ze bardzo szybko stają sie miękkie i uwalnia się z nich delikatna słodycz. W końcu płatki, które nie są bezwartościowe, z dużym dodatkiem cukru jak większość na rynku, a przy tym nie są jałowe w smaku jak większość zdrowych płatków..Fajnie, że są wzbogacone witaminami i minerałami, co jest bardzo ważne, szczególnie dla małych brzuszków.

sylwek16 | 5 lata temu

Rewelacja

Płatki cheerios owsiany w wersji klasycznej to naprawdę świetne płatki, które są w stanie zastąpić tradycyjna owsiankę. Szybkie do przygotowania, smaczne a na dodatek pożywne. Jak dla mnie must have na śniadanie.

aniolka2310 | 5 lata temu

Pyszna alternatywa owsianki

Płatki Cheerios Owsiany w wersji klasycznej są najlepszym zamiennikiem owsianki, jaki dostępny jest na rynku. Dzięki nim śniadanie można przygotować szybko i zaspokoić głód całej rodziny w kilka minut.

Nie przepadam za konsystencją tradycyjnej owsianki, jednocześnie zdając sobie sprawę jak wiele niesie ona ze sobą witamin i minerałów.

Dlatego Cheerios Owsiany jest odpowiedzią na moje wymagania.

Dzięki zawartości 90 % owsa płatki zachowują jego wszelkie właściwości, a przy tym mają chrupiącą konsystencję i nie przypominają w żaden sposób odrzucającej mnie owsianej papki.

Genialne w swojej prostocie!

omen483 | 5 lata temu

Pyszne śniadanie dla każdego

to płatki są przepyszne, sycące, zdrowe i bez cukru. Takie śniadanie to świetna alternatywa dla płatków owsianych. Cheerios owsiany ma dobry smak, konsystencję i skład. To zdecydowanie najlepsze płatki do zalewania mlekiem jakie jadłam

PauOsm | 5 lata temu

Owsianka w 1 minute!

Pyszna i szybka alternatywa owsianki. Te płatki zalewasz tylko mlekiem i gotowe. Pyszne i zdrowe. Rewelacyjna nowość bez zbędnych skladników w skladzie.

Ladydot | 5 lata temu

Trochę jak owsianka, ale jednak nie do końca

Początkowo bardzo entuzjastycznie podeszłam do nowości od Nestle. W moim domu owsianka jest przygotowywana rano i wieczorem, bo moi synowie muszą zaczac i zakończyć dzień "michą". Kanapkami nie są w stanie się najeść, a urozmaicenia typu jajecznica, pasty kanapkowe i tosty zostawiam na weekend, kiedy mam więcej czasu rano.

Chętnie podeszłam do testu Cheerios owsiany, upatrując w tym alternatywy dla klasycznej owsianki. Dzieciakom bardzo spodobał się kształt płatków i fakt że są chrupkie. Nie nasiąkają mlekiem zbyt szybko, więc nie tracą na chrupkości od razu po zalaniu. Bardzo też im smakowało.

Ale. W składzie produktu jest cukier oraz syrop cukru inwertowanego, co skutkuje 9g cukru na 100g produktu. Jak dla mnie jest to absolutnie zbędny dodatek, którego unikam za wszelką cenę w produktach dla dzieci. Wolę dodać miód lub owoce niż czysty cukier. Za to jest ogromny minus. Dla producenta to pewnie zaleta, bo dzieci zwykle wolą słodkie rzeczy.

Drugie ale to dodatek skrobi pszennej - nazwanie tych płatków tylko owsianymi jest nieco na wyrost. Może to być mylące i szkodliwe dla osób z nietolerancją glutenu.

Zauważyłam też, że mój starszy syn (6,5) nie może za bardzo się najeść tymi płatkami i zjada w sumie podwójna porcję w stosunku do normalnej owsianki. Podejrzewam, że płatki nie są tak zbite i treściwe jak klasyczna owsianka, za to lekko dmuchane, żeby się unosiły na mleku.

Podsumowując- nie jest to dla mnie produkt na co dzień, tylko od czasu do czasu. Albo na wyjazdach, gdzie nie będzie dostępu do kuchni.

Lenka 1066 | 5 lata temu

Pyszne i chrupiące doskonała alternatywa dla owsianki

Płatki po dodaniu do mleka/jogurtu/kefiru są długo chrupiące. Idealne na śniadanie dla całej rodziny. Mąż zjadł z mlekiem a ja z jogurtem u owocami. Pyszne i pożywne śniadanie a w dodatku szybkie w przygotowaniu.

Blondynkaaa | 5 lata temu

Świetny pomysł na śniadanie

Płatki są przepyszne, naprawdę idealnie nadają się na śniadanie dla rodziny. Jest to szybka wersja smacznego i zarazem zdrowego śniadania dla dzieci jak i dorosłych. Płatki są bogate w dużą zawartość owsa i dzięki temu mają mnóstwo wartości odżywczych.

Edka0626@wp.pl | 5 lata temu

Świetny sposób na szybkie śniadanie

Te płatki to świetna alternatywa dla tradycyjnej owsianki. Smak jest bardzo podobny, a są o wiele szybsze w przygotowaniu. Idealne na śniadanie, pożywne i zdrowe.

embodnar | 5 lata temu

Pyszne śniadanie

Płatki Nestle to idealne rozwiązanie na pyszne i zdrowe śniadanie dla całej rodziny. Chłopcy jedli ze smakiem i zawsze proszą o dokładkę. To propozycja dla maluchów i rodziców.

Oluchna88 | 5 lata temu

Pyszne śniadanie

Klasyczne Cheerios są idealne na śniadanie - ja chętniej jem z jogurtem naturalnym i owocami, natomiast mojemu tacie smakują z ciepłym mlekiem.

Zdarza się, że sięgam po nie jako przekąskę do filmu

alafik1967 | 5 lata temu

Smaczne Nestle Cheerios Owsiany!

Od płatków Nestle Cheerios Owsiany trudno się oderwać. Można jeść, jak owsiankę z mlekiem, ale można chrupać, jak czipsy. To na pewno zdrowsze! Te płatki są chrupkie, pożywne i bardzo smaczne! Idealne dla całej rodzinki z ciepłym lub zimnym mlekiem. Strannie dobrane dobroczynne składniki, witaminy pozytywnie wpływają na czlowieka na początku dnia. Można je szybko przyrządzić, tak, ale jednocześnie zjeść coś zdrowego i pożywnego, co będzie naprawdę smaczne i zapewni energię na kilka godzin! Owsiane Nestlé Cheerios mają wysoką zawartość błonnika, a do tego zawierają żelazo, wapń i witaminy. Wariant klasyczny płatków owsianych Cheerios to 91% pełnego ziarna.Warto też podkreślić, że na porcję produktu przypada niewielka ilość cukru, a Nestlé Cheerios owsiany nie zawierają też dodatku sztucznych aromatów ani oleju palmowego. To wszystko ma dla mnie ogromne znaczenie, ale ważny jest też smak. Tutaj Nestlé również nie zawodzi - płatki są pyszne! Bardzo podoba mi się również szata graficzna opakowań. Przykuwają wzrok na sklepowej półce!

TruskawkowaPanna | 5 lata temu

Zbożowość, zbożowość, zbożowość - czego chcieć więcej?

Płatki, mimo że nie posiadają żadnych dodatkowych smaków są pyszne, delikatnie słodkie, ale zbożowo, a nie cukrowo. Są lekkie, więc stanową świetny dodatek w formie posypki do lodów, dodatek do jogurtu i oczywiście, jako główny składnik "płatków z mlekiem". Polubią je zarówno dzieci, jak i dorośli, którzy nie są przeważnie fanami przesłodzonych posiłków. Świetnie nadają się jako przekąska do filmu zamiast chipsów. Zjedzenie 2-3 kółeczek powoduje odruch sięgnięcia po więcej i więcej. Są bardzo wciągające. Ich smak jest delikatny, ale nie nudny. Na pewno będę do nich wracać.

Suzieee_xx | 5 lata temu

Rewelacja!

Te płatki są rewelacyjne. Lekkie, chrupiące i sycące. Posiadają wiele wartościowy składników odżywczych. Idealnie nadają się na śniadanie, ale i nie tylko. Ja osobiście dorzucam również odrobinę płatków do jogurtu i urozmaica popołudniową przekąskę. Zdecydownie polecam.

notperfectme | 5 lata temu

Pyszne płatki

Przepyszne płatki.Doskonałe w dwóch wariantach smakowych.Moje ulubione to te z pełnego ziarna.Wystarczy zalać je mlekiem,albo zjeść same bez niczego i energia na dobry dzień gwarantowana

krzysiula9 | 5 lata temu

Smaczne płatki owsiane

Czuć w smaku owsiane płatki - w połączeniu z mlekiem stanowi super duet na każdy poranek. Cieszy mnie fakt, iż nie posiadają dużej ilości cukru i są naturalne.

maj77ka | 5 lata temu

Nestlé Cheerios Owsiany w wersji klasycznej

Nestlé Cheerios Owsiany w wersji klasycznej to najlepszy pomysł na szybkie i pożywne śniadanie. Płatki wystarczy zalać mlekiem i gotowe. Płatki są pożywne, dzięki czemu dają energii na cały poranek.

Płatki swoim smakiem przypominają prawdziwą owsiankę, więc są super alternatywą dla wszystkich owsiankowiczów!

bynio | 5 lata temu

moje śniadanko,mniam

Bardzo pyszne płatki i naturalnym owsianym smaki,które są tak pożywne,że nie chodzę kilka godzin głodna.Polecam każdemu na szybkie,zdrowe śniadanie.

Justyna120609 | 5 lata temu

Nestle Cheerios Owsiany - Klasyka Smaku

Płatki Nestle Cheerios Owsiany w wersji klasycznej zachwyciły mnie smakiem. Są delikatne,czuć w nich smak podobny do płatków owsianych jednak w lżejsze wersji. Płatki okazały się bardzo pozywne,więc idealnie nadają się na szybkie śniadanie dla zabieganych :)

Bardzo polecam!

Marca123 | 5 lata temu

Dobry produkt

Płatki Nestle Cheerios owsiane przypadły mi do gustu. Są dużo zdrowsze niż klasyczne płatki kukurydziane, dobrze zastępują śniadanie, choć są super również jako przekąska w ciągu dnia. Są pożywne i super, że zastępują klasyczną owsiankę, bo są dużo szybsze w przygotowaniu niż gotowana owsianka.

tematycznie | 5 lata temu

Smaczne

Płatki smaczne w sam raz na śniadanie.

Pożywne, dostarczą energii.

Chrupkie, wielkość w sam raz do jedzenia.

Będę do nich wracać.

Opakowanie takie fajne, poreczne.

nartalia | 5 lata temu

Rewelacja. Smaczny, pożywny, mało słodki i zdrowy. Tak powinien wyglądać i smakować każdy posiłek!

Polecam bardzo zakup tych płatków. Są smaczne, zdrowe i zawierają małą ilość cukru. Łatwo zabrać je ze sobą w podróż, do torebki i spożywać w tradycyjnej formie na śniadanie z mlekiem lub jogurtem. Bardzo mi odpowiadają.

Erwina1234 | 5 lata temu

Pyszny początek śniadania

Bardzo zasmakowała mi wersja klasyczna płatków owsianych, szczególnie za jej smak: lekko słodki i bardzo naturalny. Płatki są twarde i chrupiące, co jest dla mnie dodatkową zaletą. Dodatkowo nie nasiąkają szybo mlekiem (zimnym), więc sprawiają frajdę przez długi czas. Według mnie nadają się idealnie jako propozycja na szybkie śniadanie.

Jedyną wadą płatków jest dodatek dość dużej ilości cukru do produktu.

yoursoul | 5 lata temu

Wyśmienita przekąska!

Płatki Nestle Cheerios Owsiany w wersji klasycznej bardzo mi smakowały. Idealnie smakowały w połączeniu z dodanym do nich miodem faceliowym! :) Jest to szybkie i bardzo pożywne śniadanie. Osobiście jadłam te płatki z napojami roślinnymi - kokosowym i z orzechów nerkowca - w obu wersjach smakowały wyśmienicie :) Mój mąż zajadał płatki z mlekiem owsianym i również mu bardzo smakowały. Na pewno kupimy kolejne opakowania :)

zuzaazuz1 | 5 lata temu

Nestlé Cheerios płatki śniadaniowe dla całej rodziny

Jestem raczej zwolenniczką tradycyjnych smaków płatków śniadaniowych, dlatego też zdecydowanie bardziej przypadły mi do gustu płatki Cheerios Owsiany w wersji klasycznej natomiast mężowi smak jabłko&cynamon. Płatki super sprawdzają się z mlekiem ale też na sucho, są chrupiące i miękkie. Smakują bardzo dobrze, są pożywne i co najważniejsze są naturalne!!

Madziaaa1903 | 5 lata temu

Nestlé Cheerios Owsiany w wersji klasycznej

Cheerios Owsiany w wersji klasycznej zachwycił mnie tym że zawiera nie dużą ilość cukru, natomiast smak owsiany był mało wyczuwalny, dodałabym do niego więcej smaku, oraz trochę miodu gdyż miód jest zdrowym słodzikiem . Produkt sam w sobie jest smaczny, oraz inny od standardowych płatków które są bardzo słodkie.

paulina2424 | 5 lata temu

Alternatywa na szybkie śniadanie

Lubię szybkie i proste śniadania a taki komfort dały mi płatki Cheerios. Idealne z mlekiem i jogurtem. Są sycące i smaczne. Płatki idealne, smaczne.

Kiedy nie masz czasu a zależy Ci na pożywnym śniadaniu to idealna propozycja.

koliber31 | 5 lata temu

polecam-super pomysł na śniadanie

Bardzo smakowały mi te płatki. Wcześniej, z powodu braku czasu nie jadłam śniadań. Wychodziłam do pracy nie jedząc śniadania. Nestle Cheerios owsiany to idealny sposób na szybie, pożywne i smaczne śniadanie dla całej rodziny. Teraz mam czas aby zjeść zdrowy i pełnowartościowy posiłek dzięki czemu w pracy nie jestem głodna i bez problemu dotrwam do lunchu.

Ulciak1989 | 5 lata temu

Cheerios owsiane - mój smak.

Platki zaskoczyły mnie pozytywnie najpierw opakowaniem oraz wyglądem. Smak jest delikatny, nie sa slodkie za co ogromny plus. Mogłam je jesc kilka razy dziennie a i tak mi się nie znudziły. Ogromny plus za to ze po dodaniu mleka nie robią się takie "rozmemłane ". Sa dalej chrupkie. Najbardziej posmakowały mi klasyczne ale lubie je mieszać ze smakiem jabłka i cynamonu . Czuć ich smak.

monu6011 | 5 lata temu

Smaczne :)

Nestle Cheerios Owsiany to idealna alternatywa dla zwykłych płatków owsianych. Wygodne, opakowanie, płatki fajnie chrupią, świetnie smakują. Miseczka płatków na śniadanie jest bardzo pożywna i daje poczucie sytości. Płatki nie są słodkie, ani mdłe. Dla mnie płatki idealne, bo już nie mogłam patrzeć i jeść tych innych - przesłodzonych .

funkyart | 5 lata temu

Pożywna przekąska

Uważam że te płatki są super alternatywa dla tradycyjnej owsianki. Przyrządza się je błyskawicznie A są bardzo smaczne i pożywne. Idealne na szybkie śniadanie