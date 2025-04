Jeśli lubisz płatki kukurydziane, z pewnością powinnaś sięgnąć po nowość - Baton Nestlé CORN FLAKES. To wygodne i szybkie śniadanie, które możesz zabrać ze sobą do pracy lub w podróż. Baton zbożowy Nestlé CORN FLAKES dostarcza błonnika. Jest także źródłem 5 witamin, w tym kwasu foliowego. Nie zawiera sztucznych aromatów. Dodatkowo jego bezglutenowy skład sprawia, że stanowi uniwersalną przekąskę dla każdego fana płatków Nestlé i nie tylko.

Reklama

99% Recenzentek uważa, że baton Nestlé CORN FLAKES to szybka i wygodna przekąska

Baton Nestlé CORN FLAKES - wyniki testu

Nestlé CORN FLAKES to znane i lubiane płatki śniadaniowe zamknięte w wygodnej formie batona, który można zabrać ze sobą do pracy, szkoły lub na letnią wycieczkę. Poprosiliśmy nasze Recenzentki o przetestowanie go i zebraliśmy ich opinie.

Opinie Recenzentek o batonie Nestlé CORN FLAKES - czy to dobra propozycja na drugie śniadanie?

95% Testerek zgadza się z tym stwierdzeniem i wskazuje, że śniadaniowy baton Nestlé CORN FLAKES jest świetnym rozwiązaniem w codziennym pędzie i z powodzeniem może zastąpić klasyczne drugie śniadanie.

Batoniki Nestle Corn Flakes to pyszna przekąska na drugie śniadanie. Batoniki są zrobione z płatków Corn Flakes, dlatego są tak samo chrupiące jak one. W odróżnieniu jednak od zwykłych płatków śniadaniowych, są lekko słodkie, dlatego będą stanowić idealną przekąskę nie tylko dla dorosłych, ale także dla dzieci (…) – Edytatestuje2020.

Czy baton Nestlé CORN FLAKES jest smaczny i pożywny? Znamy opinie

W tej kwestii Testerki nie szczędziły pochwał. 9 na 10 z nich uważa, że baton zbożowy Nestlé ma wyrazisty smak i skutecznie zaspokaja głód. Komentarze Recenzentek mówią same za siebie!

Pożywny baton, który zasmakował mi i mojemu synowi. Super sprawdził się na przekąskę na podwórku – zabsonwrobson.

Byłam naprawdę pozytywnie zaskoczona smakiem tego batonu. Lekki, chrupiący i, mimo mniejszej ilości cukru, mega w smaku (…) – Marta93.

Szybka i wygodna przekąska – opinie o Nestlé CORN FLAKES

W pędzie codziennego dnia warto sięgać po sprawdzone rozwiązania. Prawie wszystkie, bo aż 99% kobiet biorących udział w teście zadeklarowało, że baton Nestlé CORN FLAKES stanowi szybką i wygodną przekąskę.

Ten mały, niepozorny batonik sprawił mi wiele radości podczas testów. Można go zabrać ze sobą wszędzie, ale dla mnie głównie był on ratunkiem przed treningiem i w trakcie pracy, kiedy to energia leciała na łeb na szyję (…) – Testujemy_Malinowa_Lady.

Recenzentki doceniły baton Nestlé CORN FLAKES za dobry skład

Śniadaniowy baton zbożowy Nestlé CORN FLAKES przypadł do gustu Testerkom głównie ze względu na to, że stanowi dobre źródło błonnika oraz że zawiera mniej cukru niż konkurencyjne produkty tego typu – zadeklarowało tak 61% kobiet. Na plus wskazały również witaminy i minerały, jakie zawiera w swoim składzie (48% badanych) oraz brak oleju palnowego (51% odpowiedzi).

(…) Dobry skład. Mniej cukru sprawia, że nadal smakuje dobrze. Bez oleju palmowego i glutenu. Idealne szybkie śniadanie w pracy. Sprawdził się też na wycieczce – asiek455

Podsumowując - baton Nestlé CORN FLAKES zebrał bardzo pozytywne opinie. 96% Recenzentek twierdzi, że spełnił ich oczekiwania i zamierza polecić produkt rodzinie i znajomym, a 93% kobiet sięgnie po niego ponownie po zakończeniu testowania.

Na podstawie testu przeprowadzonego w serwisie Polki.pl na grupie 194 kobiet w maju 2021 r.

Madzia1103 | 4 lata temu

NIEZASTAPIONE CODZIENNE PRZEKASKI

NESTLE CORN FLAKES JAK DLA MNIE JESTPOZYWNA PRZEKASKA W CIAGU DNIA.

A CO NAJWAZNIESZE JEST ZDROWA NIE SIEGAM JUZ PO SLODKIE PRZEKASKI ZASTAPILAM JE TYMI BATONAMI I JUZ NIE ZMIENIE .

CZUJE SIE LEPIEJ BEZ TEGO NADMIARU CUKRU.WIEM ZE JEJ ZDROWO.

moniskax25 | 4 lata temu

Mega batony!!!

Przepyszne batony, idealne na przekąskę między posiłkami, pożywne i smaczne a także chrupiace, posiada bardzo dobry skład, z pewnością można polecić go znajomym :)

kaśkakasia | 4 lata temu

Wspaniałe batoniki

Te batoniki są niezawodne. Sprawdzają się jako śniadanie i przekąska w ciagu dnia. Nadają się dla wszystkich i osób dorosłych i dla dzieci i młodzieży. Batoniki na piątkę z plusem.

Madzik2365 | 4 lata temu

Rewelacyjna przekąska

Batoniki Nestle Corn flakes sa dla mnie i mojej rodziny idealne .Przedewszystkim dlatego ze sprawdzaja sie jako szybka przekaska w kazdych warunkach czy w pracy w domu czy na spacerze a nawet w szkole .Sa male pożywne i smaczne nie zawieraja duzo cukru co dla mnie jest bardzo istone poniewaz staramy sie go ograniczac .Napewno zostaną znami na dluzej

hevonen | 4 lata temu

Płatki śniadaniowe w wersji dla astronautów

...w ten sposób żartujemy sobie w domu, ponieważ ciekawym i zabawnym uczuciem jest poczuć smak, który pamiętamy z miski płatków, zamknięty w przekąsce pod postacią batonika.

Moim zdaniem, produkt jest dobrą alternatywą przekąski, zwłaszcza w warunkach, w których zależy nam na wygodnym i łatwym posileniu się.

doriZ | 4 lata temu

Trzy gryzy i jadę dalej.

Batony "ostatniego ratunku". Zmiesza się w torebce, łatwe do otwarcia, do zjedzenia w biegu. Smaczne, dają energię. Idealne kiedy jeździsz na rolkach lub rowerze, jesteś na schopingu lub gdy dzieci nie pozwalają zjeść normalnego posiłku.

marta4488 | 4 lata temu

Smacznie i bez glutenu

Baton Corn Flakes zaskoczył mnie swoim smakiem. Chrupkie płatki mają lekko słodkawy smak. Nie są mocno zbite, tekstura jest lekka.

Przekąska idealna do szkoły na drugie śniadanie lub do pracy. Dla osób które nie tolerują glutenu idealne.

testujemy_bs | 4 lata temu

Super przekąska

Batony super sprawdzają się w terenie na soacerze, wycieczce czy w drodze do pracy. To dobra alternatywa dla drugiego śniadania. Super przekąska. Idealne dla dorosłych i dzieci.

patryszjaa.pe | 4 lata temu

Smaczna przekąska

Baton Nestlé Corn Flakes to smaczna i szybka przekąska. W drodze do pracy lub szkoły idealnie się nadaje. Wygodnie zawsze można ją nosić przy sobie, dlatego jest to idealna propozycja na drugie śniadanie. Przy tym jest pyszna i zdrowa.

Lokua | 4 lata temu

Świetne batony na przekąskę. Smaczne i pożywne.

Świetne batony na przekąskę. Zaspokajają pierwszy głód, a do tego są smaczne i pożywne. Idealnie sprawdziły się w pracy, a także na wycieczce w góry gdzie je zabrałam ze sobą. Ich dużą zaletą jest to, że są źródłem błonnika i mają mniej cukru niż inne tego typu przekąski.

rybenka.96 | 4 lata temu

Baton Corn Flakes

Baton Corn Flakes to ciekawy produkt który moi siostrzeńcy chcieli spróbować odrazu według mnie to smaczna i wygodna przekąska którą można zabrać ze sobą wszędzie ,jako przekąska sprawdza się super

Sarusiaczek | 4 lata temu

Baton Nestle Corn Flakes

Od pierwszego kęsa jestem zakochana.

Smakują jak płatki, świetnie się sprawdza jako przekąska zarówno w pracy jak i w podróży a nawet w domu 😉

Chrupki, niezbyt słodki batonik o wyczuwalnym i wyrazistym smaku płatków kukurydzianych, bez glutenu, bez zbędnych barwników, źródło białka, dodatkowo zawiera w sobie witaminy i składniki mineralne.

Fajna opcja również dla osób które prowadzą aktywny i zdrowy tryb życia.

Mojemu 2 latkowi też bardzo posmakowały i napewno będziemy kupować nie jeden raz.

Jeden taki batonik dostarcza nam :

72 kcal, w tym tłuszczy 1.3g, kwasy nasycone 1.0g, węglowodany 15.5g w tym cukry 2.0 g, błonnik 2.3g, białko 0.9 g i sól 0.21 g, pozatym zawiera witaminę B2, B3, B6, B9, B5, wapń i żelazo.

Zatem jest to super produkt, który możemy bez wyrzutów sumienia zjeść pomiędzy posiłkami, a tagze będzie odpowiedni dla dziecka.

Nam posmakował bardzo i szczerze Polecamy! 🌽💚

sobotka87 | 4 lata temu

Smaczna, pożywna przekąska

Baton Nestlé Corn Flakes to świetna alternatywa dla śniadania bądź po prostu smaczna, pełna energii "przegryzka" Uwielbiam chrupiące przekąski, a jeśli do tego mają niską zawartość cukru i nie zawierają oleju palmowego - cóż, czego więcej oczekiwać? ;) Często jadam płatki śniadaniowe Corn Flakes wraz z mlekiem, dlatego byłam niezmiernie ciekawa tego oryginalnego produktu. Nie zawiodłam się - baton jest lekki (dosłownie i w przenośni, po zjedzeniu nie czuję "ciężkości" jak w przypadku innych, mniej lekkostrawnych słodyczy; to także duża zasługa błonnika!), zdrowy (brak glutenu, sztucznych aromatów i barwników), i smaczny.

Monikajr | 4 lata temu

Świetna opcja na szybką przekąskę

Baton śniadaniowy z płatków kukurydzianych to doskonała alternatywa dla czekoladowych batonów. Idealnie nadaje sie na drugie śniadanie, przerwę w pracy, jak i rowerową wycieczkę. Baton nie zawiera oleju palmowego, zawartość cukru jest znacząco niższa, porównując nawet z innymi batonami zbożowymi.Zawiera też witaminę B2, B3, B6, kwas foliowy, kwas pantotenowy, wapń i żelazo. Myślę, że śmiało możemy sobie pozwolić na niego od czasu do czasu bez wyrzutów sumienia.

Tayen | 4 lata temu

Testowianie batonu Nestlé Corn Flakes

Przesłane batony zostały przetestowane podczas aktywnego spędzania czasu (wycieczka na torfowiska, Góry Stołowe) jak i podczas odpoczynku w ogrodzie (dobra książka i smaczna przekąska!)

Najlepiej sprawdziły się jako mała przekąska kiedy czuć, że trzeba coś wrzucić na ząb. Produkt nie zadowoli głodnej osoby lub kogoś kto potrzebuje więcej energii. Jest to lekki baton, smaczny, ale jednocześnie jego smak nie porywa (osobiście jestem fanką edycji nesquik).

W mojej opinii mocne 8.10 punktów.

Xmartejnx | 4 lata temu

Baton Corn Flakes hop do raczki

Podczas testow batonem Corn Flakes podzielilam sie z bliskimi ktorzy pomogli mi w trakcie tesowania. Wszyscy zgodnie stwierdzilismy ze jest to super opcja na szybka przekaske do szkoly lub pracy

natty93 | 4 lata temu

Ciekawa przekąska

Baton Nestle Corn Flakes bez glutenu, sztucznych armonatów, oleju palmowego, z mniejsza ilością cukru, to świetny pomysł na wygodną przekąskę w cigu dnia czy jako 2-gie śniadanie. Osobiście bardzo polecam spróbować, dobry w smaku i poręczny :)

kamilax99 | 4 lata temu

Czy baton może być pożywny?

Baton Nestle Corn Flakes jak najbardziej spełnił moje oczekiwania. Z całą odpowiedzialnością mogę dawać go moim dzieciom na drugie śniadanie. Jest tylko pyszny ale i pożywny i ma bogaty skład.

Slowikowa90 | 4 lata temu

Niezbędny element każdej torebki i plecaka

Moja rodzina uwielbia takie rozwiązania jak baton Nestle Corn Flakes. Proste, bezpiecznie zapakowane, szybkie do przegryzienia i co najważniejsze - pyszne. Dla mnie ważne jest jednak to, że są one źródłem witamin i minerałów, mają mniej cukru niż inne, podobne produkty dostępne na rynku, nie zawierają sztucznych aromatów ani oleju palmowego. Dbam, by takie przegryzki były możliwie jak najzdrowsze - prowadzimy zwariowany tryb życia i takie rzeczy są na wagę złota. Dlatego bardzo się cieszę, że te batoniki sprawdziły się u nas tak dobrze.

Sylwuni4 | 4 lata temu

Chrupiąca droga do przedszkola i pracy!

Otrzymałam batony Nestlé Corn Flakes do wytestowania. Bardzo się ucieszyłam. po odebraniu paczki, postanowiłam ze pierwszym testerem będzie mój synek - przedszkolak. Następnego dnia. kiedy ciut zaspaliśmy w drodze do przedszkola dałam mu batona nestle. Był zaciekawiony co to takiego na śniadanie. Otworzył batonik i zaczął chrupać. Po chwili słyszę: "Mamusiu to są płatki bez mleka" Pyszne!. i tak mam mniejsze wyrzuty sumienia, że moje dziecko nie zawsze dostanie w domu śniadanie.

lasowianka | 4 lata temu

Idealna przekąska w pospieszny dzień ;-)

Jak na świeżo upieczoną Mamę rocznej Dziewczynki przystało, każdy dzień serwuje masę nowych przygód i wyzwań. Batony Nestle Corn Flakes są idealną przekąską, którą można wziąć ze sobą i pożywić się nim w trakcie wyjścia. Idealne źródło błonnika, mniej cukru oraz pyszny smak są propozycją marki, która w mojej ocenie jest idealna nie tylko dla zabieganych ;-)

mozo12ka | 4 lata temu

Idealna przekąska poza domem

Batony Nestlé Corn Flakes sprawdziły się idealnie na spacerze z dzieciakami, kiedy to po wyjściu z przedszkola maluchy zawsze są głodne a jednocześnie koniecznie chcą odwiedzić plac zabaw. Forma przekąski w postaci batonu pasuje mi idealnie, mogę go zawsze zabrać do torebki i w chwili kryzysu głodowego sięgnąć po niego.

Cantadesca | 4 lata temu

Recenzja batonu Corn Flakes

Baton Corn Flakes jest alternatywą dla płatków z mlekiem, czy innego lekkiego śniadania lub przekąski. Córka stwierdziła, że "może być, ale inne z tej serii są lepsze". Mnie batonik ratował jako szybki "posiłek", gdy nie miałam kiedy przygotować sobie czegoś do jedzenia. Mogłam go zjeść nawet podczas spaceru z córką.Też uważam, że lepsze są pozostałe batoniki z tej serii, ale niższa zawartość cukru działa na plus. Gdyby jeszcze wyeliminować syrop glukozowy byłoby super.

Emi28 | 4 lata temu

Baton Nestle corn flakes

Polecam serdecznie batony Nestle corn flakes jako przekąskę w ciągu dnia. Na duży plus to brak w nich glutenu i oleju palmowego, Będę sięgać po więcej.

b3trusia | 4 lata temu

Batony CORN FLAKES to świetna opcja na 2 śniadanie poza domem

Batony Corn Flakes to dla mnie świetne rozwiązanie na śniadanie lub zdrową przekąskę poza domem. Dość często podróżuję samolotem i mam mały bagaż więc batonik świetnie się sprawdza w podróży poza tym, czasami niestety nie mam czasu zjeść śniadania w domu więc to dobra alternatywna dla tradycyjnych płatek, podzieliłam się batonikami z chrześniakiem w wieku szkolnym, od też je uwielbia.

Sandra1989 | 4 lata temu

Cudowne batoniki nestle corn flakes

Batoniki corn-flakes nestle to zdecydowany strzał w dziesiątkę!!!

Idealnie sprawdzają się jako przekąska w pracy, w szkole i w różnych sytuacjach poza domem. U nas świetnie sprawdza się na placu zabaw czy spacerach kiedy dzieciaki czują głód 😊 są pyszne i zdrowe

Polecamy z całego serducha

menka91 | 4 lata temu

Nestle Corn Flakes - batoniki na drogę

Mój maluch głównie zjada płatki Corn Flakes na śniadanie - bardzo lubi i kiedy brak jest czasu na śniadanie - a tak to bywa co drugi dzień - baton sprawdził się rewelacyjnie! Batonik Nestle Corn Flakes do auta + butelka mleka i śniadanie jest :) smak bardzo dobry, nie przesłodzone, jak to bywa przy innych takich batonikach.

Klaudia321 | 4 lata temu

Szybka przekąska

Batony Nestlé Corn Flakes spełniły moje oczekiwania, są smaczne, nie za słodkie i posiadają wiele wartości odżywczych. Wygodne, poręczne opakowanie możemy wrzucić do torebki czy plecaka i zjeść w każdym momencie - w pracy, w szkole , na wycieczce czy w samochodzie. Mój syn bardzo je polubił i już zaopatrzyliśmy się w większą ilość.

GaGa 83 | 4 lata temu

Świetne batoniki

Batoniki bardzo pozytywnie mnie zaskoczyły.

Nigdy nie przepadałam za płatkami corn flakes gdyż wolałam słodsze produkty.

Natomiast batoniki były przepyszne lekko słodkawe miękkie i po prostu smaczne.

Pierwszy zjadłam tak po prostu do herbaty,trzy pozostałe zabrałam do pracy jako zdrowa przekąske.

Dawał uczucie sytości na 2-3 godziny więc u mnie duży + bo jestem z natury *niejadkiem* a batonik jadło się przyjemnie i szybko.

Super sprawa na przekąskę czy drugie śniadanie do pracy bądź szkoły.

Zdrowy pożywny-Czego chcieć więcej 😊😊

mama_malej_mi | 4 lata temu

Smaczna przekąska dla każdego

Baton Nestle Corn Flakes to smaczna, pożywna przekąska. Idealna jako drugie śniadanie poza domem, w trasie, w pracy czy szkole. U Nas sprawdziły się podczas spacerów w córką. Polecam ❤️

emergency95 | 4 lata temu

Smaczna i szybka przekąska

Idealny zastąpienie drugiego śniadania dla osób kochających płatki śniadaniowe. Baton jest bardzo smaczny, pożywny, chrupiący i nie za słodki. Jako że od dziecka kocham płatki kukurydziane zakochałam się w nim od pierwszego kęsa. Smakują nie tylko mi, ale i moim domownikom a co najważniejsze dzieciom. Zaletą jest obniżona zawartość cukru, a w smaku nadal są przepyszne!

Malinowate | 4 lata temu

Smaczne zaskoczenie

Jedząc wcześniej batoniki zrobione z płatków śniadaniowych byłam rozczarowana za każdym razem. Tutaj smak jest idealny. Jest to dokładnie to czego oczekiwałam. Jest słodki, pożywny i smakuje płatkami Corn Flakes. Idealny na szybką przekąskę.

aagnieszkaa1 | 4 lata temu

Doskonała przekąska

Te batoniki posmakowały całej mojej rodzinie- zarówno dzieciom jak i nam dorosłym. Sprawdzają się one jako przekąska w ciągu dnia. Skład nie jest zły, więc nie muszę martwić się o to, że daję coś niezdrowego moim dzieciakom. Poza tym batoniki te sprawdziły się u nas podczas podróży i się nie kruszą!

Volonte | 4 lata temu

Mniej cukru- nie oznacza zdrowiej

Baton Corn Flakes, to szybka przekąska gdy złapie nas nagły głód.

Może być, to fajna przegryzka od czasu do czasu, ale dla kogoś dbającego o świadomość w odżywianiu i czystość składu nie będzie batonem idealnym zważając ile dobroskładowych ciach ostatnio zaczyna witać na rynku.

Fajnie, że nie posiada oleju palmowego (dziwne że w tylu produktach jest on nagminnie dodawany), ale moi drodzy, czy olej kokosowy jest zdrowy? Nie. Wiadomo coś trzeba dodać, jednak już dawno badania pokazały, że nie jest on najlepszym wyjściem. Informacja, że zawiera mniej cukru? Racja, to też świetne, ale dla niektórych tyle wystarczy, żeby uznać, że to bardzo zdrowy baton i można go wcinać jeden za drugim!

Można powiedzieć- wszystko z umiarem i tego się trzymajmy.

Jak na baton składowo oceniam go 6/10, smakowo 5/10, jak na firmę która powinna dbać o trendy w odżywianiu, trochę nie nadąża, za produktami mającymi w cichym ujęciu fit- bo ten baton za taki próbuje się przebrać.

szyfonierka | 4 lata temu

Drugie śniadanie wieje nudą? Spróbuj tego!

Batony śniadaniowe CornFlakes to doskonały pomysł na odmianę drugiego śniadania. Ciekawa alternatywa dla klasycznych płatków, które zazwyczaj jemy z mlekiem (na zmianę z tostami, czy kanapkami). Mają opakowania zbliżone kolorystyką i stylem do opakowania płatków śniadaniowych CornFlakes. Są lekkie, chrupiące a przy tym sycące. Zamiast śniadania jako takiego - nie, ale na drugie śniadanie, albo jako szybka przekąska - będą idealne. Zmieszczą się w każdej kieszeni!

Pyszny kukurydziany smak z wyczuwalną nutą miodu przywołuje wspomnienia z dzieciństwa. Aczkolwiek jeśli o mnie chodzi, mógłby być odrobinę mniej słodki :-) Po takim batoniku - to plus - przechodzi ochota na coś słodkiego, więc jeśli mamy ochotę na słodycze, możemy wybrać baton śniadaniowy od Nestle i mamy połączenie słodkości z wersją fit. Batoniki są również źródłem błonnika, nie zawierają sztucznych aromatów i są po prostu smaczne.

W moim domu batoniki "zniknęły" równie szybko, jak się pojawiły. Z pewnością jeszcze nie raz zagoszczą w śniadaniówkach dzieci, prowiancie na wyprawę rowerową, czy po prostu lekki mini deser. Batony to nie tylko dobry smak - są źródłem 5 witamin, w tym kwasu foliowego, no i są bezglutenowe!

katim | 4 lata temu

Baton Nestlé Corn Flakes - dla każdego

Baton Nestlé Corn Flakes idealny na krótkie i długie wycieczki, do pracy i do szkoły. Co najważniejsze stanowi źródło błonnika, zawiera witaminy i minerały, brak sztucznych aromatów, jak również zawiera mniej cukru. Lekki, pożywny dla wszystkich, którzy cenią sobie fajną i zdrową przekąskę.

Cowtrawiepiszczy | 4 lata temu

Baton Nestlé Corn Flakes

Zostałam wybrana do testowania batonu Nestlé Corn Flakes i śmiało mogę powiedzieć że było to miłe doświadczenie. Baton jest szybką i wygodną przekąską, a do tego smaczną i pożywną. Czego chcieć więcej? Idealnie sprawdza się na spacerach, wystarczy wrzucić do torebki!

Pamnowa | 4 lata temu

Mega słodki

Baton jest za słodki I to zdecydowanie

Lubię płatki corn flakes tylko niesłodzone, uważam że miód zabił ich smak, w dodatku mają dziwną konsystencję. Mi nie podeszły, pięcioletni synek stwierdził za to że lubi

Bodzenka | 4 lata temu

Baton Nestle

Całej mojej rodzinie bardzo smakowały batony. Dają dużo energii i sytości,są bez glutenowe co jest dla nas najważniejsze. Już po testowaniu pojechaliśmy do sklepu zakupić cały karton. córka bierze batony do szkoły jako śniadanie a synek zajada je w domu.

reed_mb | 4 lata temu

Zdrowo i zawsze pod ręką

Nowe batony Nestle Corn Flakes to świetny towarzysz wycieczek, spacerów i pyszna pożywna przekąska w drodze do pracy czy na uczelnie. Polecam dla małych i dużych:)

Karinqpb | 4 lata temu

Batoniki

Batoniki bardzo zasmakowaly mojej 3 letniej córce, na tyle że musiałam objeździć wszystkie sklepy w ich poszukiwaniu, są naprawdę dobre, a moja córka jest bardzo wybredna więc bardzo polecam.

Aga0702 | 4 lata temu

Smaczny i pożywny batonik

Bardzo smaczny batonik, czekałam na ten smak, bo bardzo lubię płatki CORN Flakes a teraz mam je pod ręką w formie batonika. Batonik zaspokaja mały głód, nie jest za słodki, idealny na lekka przekąskę. Bardzo mi odpowiada.

olaolaola | 4 lata temu

Wolę Nestle Corn Flakes w tradycyjnej formie

Przed rozpoczęciem testowania spodziewałam się, że batonik od Nestle Corn Flakes będzie przekąską o smaku takim jak tradycyjne płatki, czyli niesłodką, dlatego po spróbowaniu byłam nieco zawiedziona. Batonik jest słodki, jest na pewno smaczną przekąską dla dzieci, ale mi osobiście nie odpowiada, z uwagi na - moim zdaniem - zbyt słodki smak. Jeżeli chciałabym kupić sobie zdrową i szybką przekąskę, nie wybrałabym tego batonika.

Elapolo | 4 lata temu

Smaczna i lekka przekąska

Batony są bardzo smaczne, idealne dla mojej córki. Zależało mi na tym aby polubiła coś co jest mniej słodkie i kaloryczne. W przypadku tych batonów udało się to świetnie. Są smaczne i mało słodkie. Zabierała je do szkoły przez kilka dni. Płatku kukurydziane zazwyczaj zjadała z mlekiem więc batony również polubiła. Może mało zaspokajają głód ale one są raczej jako przekąska gdzieś w drodze, na spacerze...Kupie jeszcze nie raz.

Madziowa92 | 4 lata temu

Idealna przekąska

Idealna lekka przekąska. Smak, super sprawdza się w jako dodatek do śniadan. Zawsze go byłam po za domem a dopadł mnie głód mogłam liczyć na pożywne batony.

magor7777 | 4 lata temu

Smacznie i pożywnie

Niepozorny z wierzchu, a w środku same pyszności. Batonik wydaje się mały, natomiast jest bardzo sycący. Moje dziecko zaczepiało mnie co chwilę, żeby mu dać jeszcze spróbować. Niezbyt słodki, co akurat według mnie jest duża zaletą. Na pewno sięgnę po ten batonik jeszcze nie raz i nie dwa. Polecam

Ewa3011 | 4 lata temu

Genialne!!!

Batony Corn Flakes są pyszne, zdrowe, pożywne! Bardzo mi zasmakowały. Stanowią świetną przekąskę czy drugie śniadanie. Docenią je również osoby, ktore tak jak ja starają się ograniczać gluten i zbedne "ulepszacze" w produktach.

Olkapatolka | 4 lata temu

Idealny dla zabieganych :)

Staram się dbać o to co jem, ale czasem niestety nie starcza mi czasu na przygotowanie zbilansowanego posiłku. Po baton Nestle sięgałam gdy się bardzo spieszyłam i musiałam coś zjeść w biegu. Jest idealny na przekąskę, wystarczy wrzucić go do torebki i zawsze można po niego sięgnąć. Jestem bardzo zadowolona z faktu, że nie jest tak słodki jak inne tego typu batony. Baton Nestle Corn Flakes jest bardzo smaczny i pożywny

flowerek16 | 4 lata temu

Przekąska tak, śniadanie nie

Byłam pełna optymizmu przed testem batonów śniadaniowych Corn Flakes.

Jestem wielką fanką płatków kukurydzianych nie tylko na śniadanie i byłam przekonana, że forma batona zagości u mnie jako zamiennik. Jakże duże było moje zdziwienie gdy wreszcie go spróbowałam.

Batonik sam w sobie jest na prawdę bardzo smaczny i rzeczywiście płatki Corn Flakes zachowują tutaj swój oryginalny smak, ale jednak brakuje tego czegoś.

Wiadomo, że będzie to kwestia indywidualna, ale jak dla mnie jest on za suchy i trochę twardy. Nie jestem także przekonana co do jego formy na drugie śniadanie. Po zjedzeniu batona nie czułam się abym cokolwiek zjadła, dlatego moim zdaniem nie jest on pożywny.

Ogólnie rzecz biorąc baton sam w sobie jest smaczny i jako przekąska lub zamiennik gdy ma się zachciankę na coś słodkiego będzie idealnym rozwiązaniem. Natomiast pożywny baton jako zamysł drugiego śniadania jest dla mnie zdecydowanie na nie.

arletha96 | 4 lata temu

Szybkie,smaczne i zdrowe drugie śniadanie

Baton Nestlé Corn Flakes to Super pożywna i smaczna przekąska dla osób,które żyją w biegu i nie mają czasu zrobić sobie zdrowego drugiego śniadania. Baton zawiera witaminy,zawiera mało cukru,więc jest dobry dla ludzi na diecie. Bardzo polecam.

angelika014 | 4 lata temu

Baton Nestlé Corn Flakes to idealna przekąska każdego dnia!

Baton Nestlé Corn Flakes stanowi odpowiednią alternatywę na szybkie, zdrowe i pożywne śniadanie w ciągu zabieganego dnia. Dla mnie jest idealną alternatywą na drugie śniadanie w pracy, a dla dziecka idealną przekąską w szkole. Jest bardzo smaczny, nie zawiera dużej ilości cukru, przez co świetnie wpisuje się w zdrowy tryb życia. Nadaje się dla wszystkich, zarówno dorosłych, jak i dzieci. Jest wygodnym rozwiązaniem na pożywną przekąskę, z której często korzystam i szczerze polecam wszystkim znajomym.

Mistinguett | 4 lata temu

Polecam!

Batony bardzo miło mnie zaskoczyły.

Świetna przekąska podczas spaceru czy wyjazdu. Maja chrupka konsystencje, nie są zbyt słodkie.

W sam raz dla kogoś, kto lubi coś przekąsić.

Lekkie i smaczne.

Na pewno na stałe zagoszczą w naszym domu.

Kocurro21 | 4 lata temu

Baton Nestle Corn Flakes

Przyznam się bez bicia, iż wcześniej tych batonów nie widziałam na półkach sklepowych, bo po prostu takich nie szukałam :) Po konsumpcji, śmiało mogę powiedzieć, że z chęcią je od czasu do czasu kupię, chociaż moje 9 letnie dziecko nie było nim zachwycone. Ciężko się je gryzie, jednak w smaku bardzo smaczne.

MarciaM | 4 lata temu

Baton Nestle Corn Flakes

Baton spełnił moje oczekiwania w drodze do pracy u na zajęcia w weekend. Żyje w biegu, często nie mam czasu na śniadanie. Byl idealną przekąska między posiłkami. Jestem zadolwona z testowania, śmiało polecę z czystym sumieniem wszystkim innym osobom które zmagają się z problem po co sięgnąć w trudnych sytuacjach kiedy nagli czas. Smakiem przypominają płatki , opakowanie wygodne w użyciu, jedynym moim zastrzeżeniem jest jego wielkość . Batonik mógłby być większy .

kajmakowa | 4 lata temu

Brakuje mlecznej polewy od spodu

Coś mu brakuje. Wydaje mi się, że chodzi o tą mleczną Polskę, która jest na spodzie wszystkich innych batonów Nestlé. W konsekwencji baton jest trochę bez wyrazu. Sprawdzi się super jako dodatek do pitnego jogurtu.

Mega na plus że jest mniej cukru i bez glutenu.

Koosmenatka | 4 lata temu

W sumie czemu nie :)

Taki batonik to super sprawa w drodze do szkoły czy do pracy. W moim przypadku świetnie się sprawdził jako szybkie zaspokojenie głodu, gdy w brzuchu już głośno burczało. Jest naprawdę smaczny, nie jest zbyt słodki i jak on przyjemnie chrupie. Naprawdę fajna nieco zdrowsza opcja niż standardowe batoniki oblane toną czekolady.

anime5 | 4 lata temu

Baton Nestlé Corn Flakes dla kazdego

Najbardziej cieszyły się moje dzieci. Bardzo lubia male słodkie przekąski. Baton Nestlé Corn Flakes bardzo im smakowal, zaspokajaly ich ochotę na słodycze. Szczególnie sprawdzily się jako dodatek do drugiego śniadania do szkoły szkoły także w czasie spaceru.

Pauullar | 4 lata temu

Pyszne batoniki

Batony są naprawdę bardzo smaczne! Nie spodziewałam się takiego smaku po produkcie bezglutenowy. Pyszne i pożywne 😉 Nadają się zarówno jako przekąska dla dzieci w szkole, jak dla dorosłych.

kkkk27 | 4 lata temu

Na drugie śniadanie

Batony Nestlé Corn Flakes bardzo pozytywnie mnie zaskoczyły. Często w pracy nie mam czasu na zjedzenie pełnego posiłku, dlatego dla mnie to idealna opcja. Zaletą według mnie jest to, że nie są zbyt słodkie. Mają zbilansowany idealny smak. Porcja jest wystarczająca. Zawsze można wrzucić do torebki i zjeść na głoda.

Patitos13 | 4 lata temu

Nie tego się spodziewałam

Płatki Corn Flakes uwielbiam i miałam duże oczekiwania co do tych batoników. Jednak spotkał mnie nie mały zawód. Smak i zapach jak dla mnie okropny. Nie mogłam tego przełknąć. Taki śmierdzący ulep. Bleeee! Jeśli chodzi o płatki to goszczą w mojej kuchni od lat. Zajadamy płatki na mleku, jemy je na sucho, albo nawet stosuję e do obiadów jako panierka do mięs. Niestety po batony nie sięgnę na pewno. Jeśli trafią w czyjeś gusta smakowe to jak najbardziej polecam , bo to niezła alternatywa na szybką i prostą przekąskę.

evi900422 | 4 lata temu

Pyszności mega fajne

Mega fajne batoniki,które dobrze smakują oraz ładnie wyglądają .smak mają płatków z miodem. Łatwo i przyjemnie się jej je . Fajna przekąska dla każdego i małego i dużego . U nas super się sprawdziły w górach

Dagmara_89 | 4 lata temu

Baton jako przekąska

Batoniki są świetne na drugie śniadanie, na przekąskę w ciągu dnia. Smaczne. Co ważne bez GLUTENU. Idealne dla każdego, dla dorosłych i dla dzieci. Na pewno zostaną ze mną na dłużej bo okazały się smaczne i w sam raz gdy trzeba coś przekąsić.

slena1986 | 4 lata temu

Idealna przekąska

Batony Nestle Corn Flakes to moje nowe odkrycie na drugie śniadanie poza domem! Wygodne, smaczne, pożywne i ma miej cukrów. Jeden baton dostarcza energii i składników odżywczych. Mogę cieszyć się smakiem ulubionych płatków śniadaniowych poza domem. Zsecydowanie będę szukać tych batonów w sklepie.

agusia1217 | 4 lata temu

Szybka przekąska w drodze...

Niestety pogoda pokrzyżowała nam plany testowania batonów na wycieczkach. Ale, że nasze zycie w większości jest w biegu to tak mogliśmy przetestować.

Szybka, super przekąska bądź czasem robił za śniadanie. Zajmuje mało miejsca. Nie kruszy się.

paatka202 | 4 lata temu

Baton Nestle Corn Flakes

Batonik jest smaczny, zdrowy i pożywny. Idealna alternatywa dla tradycyjnych płatków kukurydzianych. Możemy sięgnąć po niego dosłownie wszędzie i to jest super. Dodaje energii a przy tym rewelacyjnie smakuje. Polecam każdemu :)

monikaa98 | 4 lata temu

Pożywna i smaczna przekąska

Batony na stałe zagościły na mojej liście zakupów. Nie są za słodkie, ale są bardzo smaczne, dzięki czemu po zjedzeniu ma się ochotę na więcej. Są bardzo dobrą przekąską, którą możemy wziąć ze sobą wszędzie. Idealnie sprawdzą się w drodze, w szkole lub w pracy. Zdarza się, że czasami zastępują mi śniadanie i wcale nie czuję jakby czegokolwiek mi brakowało. Batoniki zawierą bardzo dużo błonnika, nie posiadają oleju palmowego,, aromatów i glutenu, dzięki czemu idealnie sprawdzą się dla osób z nietolerancją glutenu. Poza tym batoniki są w bardzo dobrej cenie i mają idealny stosunek ceny do jakości. Częstowałam nim również mojego młodszego brata i bardzo mu smakowały. Rodzice z czystym sercem mogą kupować je dzieciom. Na pewno będę do nich wracać.

Ulciak1989 | 4 lata temu

Coś słodkiego i pożywnego !

Ulubiony przysmak całej mojej rodziny. Idealna przekąska na spacer, wyjście, do pracy, szkoły czy na śniadanie. Zastępuje standardowe śniadanie i skraca o wiele czas przygotowania go. Szybka , zdrowa, pożywna przekąska dla każdego. Polecam !

matthew_skin | 4 lata temu

Nestle

Szybka i smaczna przekąska w formie płatkowego batona. Idealnie rozwiazanie dla zabieganych osób, które lubią zjeść smacznie i zdrowo bez nadmiernej ilości cukru, kalorii i sztucznych dodatków.

Jojo | 4 lata temu

Batony Nestle Corn Flakes

Batony są świetną alternatywą śniadania, podwieczorku. Szybciutko można przekąsić, zyskując energię na dalsze wykonywane czynności nie tracąc czasu na przygotowywanie posiłku.

chemicalchocolate | 4 lata temu

Pożywna przekąska w awaryjnych sytuacjach

Baton jest przepyszny i przede wszystkim pożywny! Wielki plus za to, że mieści się w torebce i dodaje zastrzyku energii w awaryjnych sytuacjach. Sprawdzi się nie tylko dla dorosłych, ale również i dla dzieci. Ogromny plus za brak oleju palmowego w składzie.

Eriska | 4 lata temu

Szybka, pożywna przekąska

Batony Nestlé Corn Flakes to strzał w dziesiątkę! Od dziecka jadłam płatki Nestlé Corn Flakes w domu, a teraz mogę zabrać je do pracy, czy na wycieczkę i mieć pyszną, szybką i pożywną przekąskę wszędzie gdzie tylko zechcę! Baton jest bardzo smaczny i słodki, sprawdził się nie tylko jako drugie śniadanie, ale też w chwilach, kiedy miałam ochotę na słodycze. Jest niezwykle chrupki, a jego dużym plusem jest to, że się nie osypuje, dlatego świetnie sprawdzi się w pracy, czy w szkole, można go jeść nie obawiając się o ubrudzenie. Batony z pewnością zagoszczą w moim domu na stałe

monika1996.96.96.96 | 4 lata temu

Batonik Nestle corn flakes to niebo dla podniebienia

Dlaczego ponieważ jest idealny w każdej sytualcji nie zależnie czy jesteś w domu czy na spacerze a może w prac w każdej chwili można go schrupać🙂

bibi0312 | 4 lata temu

Smaczne,od dzis moj ulubiony

Batony sa smaczne,zawieraja duzo platkow zbozowych I malo cukru. Platki zawarte w produkcie sa mega chrupiace. Ciesze sie ,ze batony nie sa przeslodzone,cukier jest malo wyczuwalny.Jeden baton daje sile w drodze do domu czy na wycieczce. Zaspokaja maly glod do czasu powrotu do domu. Sprawdzily sie dobrze w roznych sutuacjach w naszej rodzinie. Z checia bedziemy je zabierac ze soba,gdyz zmieszcza sie wszedzie,nawet w kieszeni. Idealne na drugie sniadanie dla dzieci do przedszkola. Jedyna wada batonu jest to,ze szybko sie konczy.

ElisaElis | 4 lata temu

Bezglutenowa przekąska

Testowałam te batony osobiście, cieszę się, że w końcu znana marka zrobiła ukłon w stronę osób unikających glutenu. Na pewno batony Nestle nie zastąpią śniadania, ale nadadzą się jako szybka przekąska w pracy czy poza domem, na wycieczce. Są smaczne, choć moim zdaniem za słodkie. Będą pasować do herbaty czy kawy, których już nie trzeba będzie słodzić.

Ewelina_brzdak | 4 lata temu

Mój ulubiony Baton Nestlé Corn Flakes

Tak jak zawsze lubiłam płatki Corn Flakes nie tylko na śniadanie tak teraz cieszę się,że mogłam przetestować batony. Świetna sprawa nie tylko dla dzieci ale również dla dorosłych. Można to wszędzie zabrać że sobą,aby w każdym momencie dnia to zjeść. Jest bardzo pożywny,smaczny i co najważniejsze zdrowy i bez wszystkich wzmacniaczy smaku czego nienawidzę w żywności. Moja córka zajada się nimi z wielką przyjemnością. Na pewno będziemy je kupować.

Wasylcia1991 | 4 lata temu

Dobra alternatywa gdy nie ma czasu na zjedzenie sniadania

Ja jestem osobą trochę mało zorganizowana i często robię wiele rzeczy w pośpiechu a wynikiem tego jest brak czasu na zjedzenie pożywnego śniadania.

Z pomocą przyszedł mi baton Nestlé Corn Flakes, który nie zawiera glutenu, sztucznych barwników i dodatków.

Batonik ukryty w czerwonym opakowaniu z czytelną i jasną grafiką. Zawiera wszystkie informacje.

Batonik jest świetna alternatywa dla osób "zabieganych", zmieści się do każdej torebki i jest naprawdę bardzo pożywny. Podoba mi się też to, że nie jest za słodki i fajnie pasuje też do porannej kawy. Śmiało na jakis czas zastępuje mi posiłek, dzięki czemu ja czuję się pełna energii nie czuje się źle ze względu na głód.

Teraz nie wyobrażam sobie nie mieć go przy sobie w każdej sytuacji dlatego zmieniając co jakiś czas torebki, uznałam, że do każdej z nich włożę Batonik bym nie musiała się martwić, że go zapomnę w razie nie zjedzenia śniadania.

Szczerze go polecam, bo jest dobry, zdrowy i naprawdę fajnie napełnia brzuszek na jakiś czas 😊

funkyart | 4 lata temu

Nestlé Corn flakes

Batonik jest pyszny, pożywny, idealna na szybka przekąskę. Ma mniej cukru niż tradycyjny. Fajna alternatywa dla zwykłych płatków.smaczny, godny polecenia

Zmorka_a | 4 lata temu

Płatki śniadaniowe na wynos

Baton Nestle Corn Flakes to idealny sposób na ulubione płatki w wersji mobilnej. Bardzo dobrze sprawdza się jako przekąska w ciągu dnia, kiedy nie mam możliwości zjedzenia tradycyjnych płatków. Wrzucam go do torebki i wciągam kiedy mam ochotę. Nie jest za duży ani za mały, taki w sam raz. Jedyna rzecz, która odrobinę mi przeszkadza to poziom słodyczy - jest dla mnie trochę za słodki.

Justinzropy | 4 lata temu

Smaczna przekąska

Bardzo się cieszyłam na ten test, ponieważ płatki Nestle Cień Flaka to moje ulubione płatki śniadaniowe. Również w formie batona sprawdziły się rewelacyjnie. Uwielbiam ten smak. To super przekąska, którą można zabrać na spacer czy wycieczkę z dziećmi, a że wycieczek u nas ostatnio nie brakuje to i baton jest częściej z nami:) Polecam

Madziaa_p | 4 lata temu

Bardzo fajna propozycja

Batony Nestle Corn Flakes to idealna propozycja przekąski dla zabieganych osób. Świetnie sprawdzi się jako awaryjny baton w torebce czy plecaku. Jest idealnego rozmiaru. Bardzo lekki, ale pożywny.

Podoba mi się w nim to, że ma naprawdę mało kalorii, dlatego idealnie wpasowuje się w moją dietę deficytu kalorycznego.

Sam baton ma ładne opakowanie nawiązujące do płatków Corn Flakes. Jest smaczny, ale dość słodki. Zarazem miękki i chrupiący.

Bardzo polecam.

Aneczka693 | 4 lata temu

Baton Nestlé Corn Flakes nasz (nowy) stały punkt w menu

Baton Nestlé Corn Flakes skradł serca i oczarował kubki smakowe naszej rodziny. To świetny sposób na smaczny i szybki posiłek. Sprawdza się w wielu sytuacjach, drugie śniadanie, szybka przekąska, w domu, w drodze, w pracy czy w szkole. Na stałe zagościł w naszym menu i już poczyniliśmy zapasy. Skład zdecydowanie na plus, dobrze, że firma podąża w kierunku zdrowszych składników. Dzieci szczęśliwe, bo dostają ulubiony batonik, a ja mam świadomość, że podaję im dobry jakościowo produkt.

Kkarola69 | 4 lata temu

Dobry baton na szybki posiłek w drodze

Często gdy wychodzimy z domu nie myślimy o posiłku na później. Nie mamy czasu. CORN Flakes to idealne rozwiązanie. Wrzucam baton do torby i mogę po niego sięgnąć w każdej chwili. Idealny smak. Batonik syci i jest pyszny.

haaania@op.pl | 4 lata temu

Niesły batonik

Faktycznie czuć, że ma mniejsza ilość cukru. Z jednej strony to dobrze, z drugiej czegoś brakuje;) Jeśli jednak przyzwyczaimy się do jedzenia mniejszych ilości cukru, to myślę, ze ten baton spełni nasze oczekiwania. Jest pożywny, to dobra przekąska.

Aniela96D | 4 lata temu

Corn Flakes w drodze

Jeżeli lubisz CornFlakes to baton też ci zaskakuje ;)

Baton Corn Flakes, razem z batonem Fitness, to moje ulubione batony od Nestle.

Baton jest, tak jak płatki, mniej słodką opcją w gamie batonów śniadaniowych.

E-lina | 4 lata temu

Pyszna nowość do torebki

Baton ma pyszny smak kukurydzy i miodu, chociaż w składzie go nie ma i pachnie miodem. Jest miękki przy gryzieniu, chociaż podczas dalszej konsumcji jest troszeczkę chrupiący. Nie ma czekolady jak niektóre zbożowe batoniki oraz innych dodatków. Na pewno posmakuje fanom płatków kukurydzianych. Od teraz można mieć ulubione płatki w formie batona zawsze przy sobie.

Jest bez glutenu co jest istotne dla osób, które nie mogą go jeść lub nie chcą, tym bardziej, że rynek jest "ubogi" jeśli chodzi o produkty bezglutenowe.

Baton corn flakes jest źródłem błonnika, zawiera witaminy i minerały, jest bez sztucznych aromatów, zawiera mniej cukru, niż produkty konkurencyjne.

Jest to wygodna i szybka przekąska lub dodatek do drugiego śniadania lub na podwieczorek. Idealny przy spadku energii, gdy potrzebujemy pokrzepienia. Sprawdzi się w pracy, w szkole, na spacerze, podczas wycieczki.

Bardzo mi ten baton posmakował, ponieważ lubię płatki kukurydziane oraz batony zbożowe. Odpowiada mi też jego forma, bo lubię mieć w torebce jakiś baton zbożowy w zasięgu ręki.

Na pewno wrócę do niego i to w większej ilości.

Ulka1616 | 4 lata temu

Świetny pomysł gdy złapie cie głód

Nowy baton Nestle Corn Flakes to nic innego jak powrót do dzieciństwa i zasmakowanie ponownie ulubionego produktu. Idealnie nadaje się gdy złapie cie głód w najmniej oczekiwanym czasie i właśnie wtedy sięgasz po porcje witamin i minerałów. Z czystym sercem mogę polecić go zarówno dorosłym jak i dzieciom. Napewno będzie wszystkim smakował 😄

karooolcia753 | 4 lata temu

Zdrowe batoniki to tylko Nestle Corn Flakes

Od dawna interesuję się zdrowym stylem życia, dlatego zwracam uwagę na to co jemy z rodziną. Wspólnie przygotowujemy zdrowe posiłki, komponując tak składniki, by było smacznie i zdrowo. Poza tym jesteśmy łasuchami i kochamy słodycze - także te przygotowujemy sami, by ograniczyć ilości cukrów. I tutaj z pomocą przyszły właśnie batony Nestle Corn Flakes. Okazały się być świetną opcją na uzupełnienie tego smaku. Zdrowe, odpowiednio słodkie no i pożywne. Po tym batoniku nie czułam dość długo głodu, zaspokoiłam potrzebę na słodki smak, no i co ważne batoniki przypadły do gustu także dziecku :) Dlatego na pewno będą one pojawiać się w naszym menu :)

ewka9127 | 4 lata temu

Baton corn flakes

Baton corn flakes jest idealnym rozwiązaniem na drugie śniadanie w pracy jak i w szkole. Ma bardzo dobry skład. Pozostawia uczucie sytości na długi czas. Jest bardzo dobry w smaku . Baton to połączenie płatków kukurydzianych z syropem glukozowym.

mileneczka5 | 4 lata temu

Batony śniadaniowe szybka zdrowa przekąska poza domen

Batony spełniły moje oczekiwania.Sa źródło błonnika bez sztucznych konserwantów,nie zaslodkie ppdreczne i sycące .Idealne jako przekąska w pracy lub w szkole

Natalia_obzejta | 4 lata temu

Rewelacja

Pyszne batony, nie zawierają glutenu, pożywne dla wszystkich. Są najlepszą przekąską na pożywne śniadanie czy też do pracy, szkoły czy w domu

Beata18 | 4 lata temu

Baton Nestle Corn Flakes

Płatki w formie batona. Bardzo dobra alternatywa na drugie śniadanie. Bez glutenu, źródło błonnika, mała ilość kalorii, także naprawdę polecam.

urse_minoris | 4 lata temu

Super przekąska

Batony Nestlé Corn Flakes są wspaniałą przekąską i stanowią idealną propozycję na drugie śniadanie w pracy. Nie zawierają glutenu, co na pewno jest atrakcyjną cechą dla osób go unikających. Jest bardzo smaczny i pożywny. Bardzo polecam go jako lekki posiłek w ciągu dnia, który zawsze warto mieć przy sobie.

cher83 | 4 lata temu

rewelacyjna alternatywa dla zdrowego śniadania!!!

rewelacyjna alternatywa dla zdrowego śniadania!!! Pożywna naturalna przekąska w postaci pysznego batona lekki a za razem bardzo sycący, naturalny od NESTLE-polecam i rekomenduje wszystkim!!!

Weronikaa2 | 4 lata temu

Mała przekąska

Batonik jest idealny dla wielbicieli klasycznych płatków Corn Flakes. To mała przekąska. Nie jest zbyt sycący, ale może być ciekawym dodatkiem do drugiego śniadania do pracy lub szkoły.

Magdalenaka81 | 4 lata temu

Pyszny i zdrowy!!!

Baton Nestlé Corn Flakes bardzo pozytywnie mnie zaskoczył. Spodziewałam się że będzie twardy i niezbyt smaczny. Tymczasem baton miękki, pożywny i pyszny, a przede wszystkim zdrowy. Nie zawiera glutenu, jest źródłem błonnika i pełen witamin. Idealny na drugie śniadanie do pracy lub szkoły. Na pewno zagości u mnie na stałe. Polecam!!!

eweluss1610 | 4 lata temu

Baton Cień Flakes

Batony są pyszne, idealnie sprawdzają się na szybkie śniadanie ale również jako przekąska do kawy. Zawierają mniej cukru niż podobne produkty a co najważniejsze są pożywne .

Elżbieta777 | 4 lata temu

Idealny nie za słodki baton

Batonik spełnił moje oczekiwania, nie był słodki jak większość betonów tego typu. Ma prosty skład więc na 100% nadaje się dla dzieci. Na pewno siegne po niego nie raz.

Bolebcia | 4 lata temu

Smaczne i pożywne

Taki mały batonik, który złożony jest z płatków kukurydzianych i dodatkiem miodu jest rewelacyjną opcją drugiego śniadania lub przekąski w ciągu dnia. Baton jest w umiarkowanym stopniu słodki, nie ma go w nadmiernej ilości. Doskonale daje nam uczucie sytości, które wystarczy nam nawet do 2 godzin. Warto zabrać go ze sobą w podróż w kwestii ratunkowej, ale tez zdrowej. Sprawdza się zarówno dla dzieci i dorosłych. Polecam!

Ciasteczko@ | 4 lata temu

Doskonale na 2 śniadanie

Dziękuję za możliwość przetestowania balonów od Corn Flakes. Pewnego dnia zapomniałam śniadania do pracy ale na szczęście miałam w torebce te batony które uratowały mnie przed głodem. Chrupiące i pożywne zastąpiły 2 śniadanie.

Kasia1991 | 4 lata temu

Bato Nestle Corn Flaks świetna przekąska

Baton Nestle Corn Flaks to idealna przekąska w ciągu dnia dla dzieci jak i fla osoby dorosłej. Sprawdza się jako przekąska w kazdej awaryjnej sytuacji, batonik nie zawiera gluttenu co jest dla mas informacja bardzo pozytywna ,poniewaz syn unika glutenu ze zwgledu zdrowotnych, przekąska zostaje z nami na dłużej jest idealna do szkoły dla syna a dla mnie do pracy.

Miga1312 | 4 lata temu

Idealna zdrowa przekąska dla dzieci i dla dorosłych.

Te batony są świetne , idealne dla dorosłych i dla dzieci. Świetne w podróży, na spacerze, jako drugie śniadanie, ale i też jako przekąska. Batony Corn Flakes zawierają mniejszą ilość cukru co za tym idzie są mniej kaloryczne niż inne batony. Bez sztucznych konserwantów i aromatów, bez oleju palmowego czyli są zdrową przekąską. Są przy tym wszystkim smaczne i pożywne. Polubiliśmy je my jako dorośli oraz nasza 4letnia córka. Chętnie będziemy po nie sięgać.

carlise1983 | 4 lata temu

Smaczny sposób na przekąskę

Płatki corn flakes uwielbiam od lat. Najczęściej jadłam je na sucho, bez dodatku mleka. Była to dla mnie fajna przekąska zamiast chipsów, taka zdrowsza alternatywa. Ale takie płatki można jeść głównie w domu. Dlatego jak zobaczyłam je w formie batoników to wiedziałam że to coś dla mnie. Batoniki smakują dokładnie tak jak to sobie wyobraziłam. Są odpowiednich rozmiarów i swietnie nadają się na szybką przekąskę poza domem. Nie są przesłodzone. Można je zabrać do torebki, są leciutkie i zajmują mało miejsca. Fajnie, że są bezglutenowe bo osoby z nietolerancja glutenu również mogą sobie na nie pozwolić. Dla mnie to genialny wynalazek bo taki baton będzie na pewno zdrowy niż inne, które kupowałam do tej pory.

Iwona0182 | 4 lata temu

Zdrowa i smaczna przekąska

Dość sceptycznie podchodzilam do batonow cornflakes. Zwykle gdy coś jest zdrowe to niestety nie jest smaczne. Ale spotkało mnie miłe zaskoczenie od Nestle. Batony są pożywne, smaczne i do tego mają zdrowy skład. Bez oporów mogę podać je także dziecku. Najlepszą rekomendacją może być fakt że batony smakują mojej 2,5 letniej córce która jest prawdziwym niejadkiem.

Biedronka628 | 4 lata temu

Super

Baton smaczny i pożywny, bardzo fajna opacja na szybkie i proste drugie śniadanie. Gdyby udało sie w całości wyeliminowac cukier byłabym wniebowzięta, lecz mniejsza jego zawartość także sprawia że będę chętniej po niego sięgać.

Angela2496 | 4 lata temu

Ocena batoników

Batony Nestle Corn Flakes są niewielkie przez co można je zabrać ze sobą tak na prawdę gdziekolwiek. Świetnie się spełnią jako drugie śniadanie czy jakakolwiek przekąska. Bezglutenowe, w dzisiejszych czasach to ogromna zaleta. Polecam 😊

pwronska | 4 lata temu

Smacznie na szybko

Batoniki Corn Flakes są jak dla mnie świetnym rozwiązaniem na szybką przekąskę- w domu kiedy nie mamy czasu na przygotowanie porządnego drugiego śniadania, na spacerze, w drodze na wycieczkę.

Jako mama 9 miesięcznego wulkanu energii często miewam poranki kiedy to mi brakuje energii, brakuje czasu aby zjeść porządne drugie śniadanie. Batonik ratował mnie w opresji :) To fajna, zdrowa przekąska.

Ma tradycyjny smak moich ulubionych płatków do mleka:)

Zawiera mniej cukru niż inne batoniki śniadaniowe, a przy tym nie zawiera glutenu i ma sporo błonnika :)

Nie zawiera oleju palmowego. A dodatkowo zawiera 5 witamin :)

Kiedy brakuje mi energii i czasu chętnie sięgam po batonik Corn Flakes i cieszę się tą chwilą :)

Fit_camillaaa | 4 lata temu

Jest ok

Baton dostalam w ramach testu polki rekomendują. Co mogę o nim powiedzieć? Smaczny batonik dobry jako przekąska. W smaku jest dość slodki . Dobrze sprawdzi się na wyjazdach bądź spacerach. W domu raczej wole zdrowsze posiłki

Kasiunia199015 | 4 lata temu

Najlepszy baton

Płatki kukurydziane to niesamowita przekąska zamknięta w batoniku, mogę go mieć ze sobą wszędzie i zawsze pod ręką, dzięki temu nie muszę chodzić głodna. Baton jest pożywny i smaczny, jest lekka przekąska, która bez problemu załagodzi głód.

Bella_92 | 4 lata temu

Świetny do torebki

Często będąc na mieście kilka godzin potrzebuje na szybko coś przegrywać między posiłkami. Oczywiście potrzeb mi w tedy czegoś co szybko zaspokoi mały głód. Batony Corn Flakes świetnie się do tego nadają. Szybko zaspokajają głód dając uczucie sytości a przy okazji nie są nafaszerowane chemia. z pewnością pokochają je smakosze płatków Corn Flakes

Karrla92 | 4 lata temu

Baton nestlr cień flakes

Do pracy wstaje na tzw styk wiec często jechałam bez śniadania. Baton idealnie się sprawdził spożywany w aucie. Czuć, że posiada mniej cukru. Nie jest za słodki. Jest idealny. Posmakował również dla mojego syna. Nawet bardzo. A i małżonek coś tam napomknął ze bardzo smaczny.

Pannamajanna | 4 lata temu

Szybko i smacznie.

Płatki śniadaniowe kojarzą mi się z czasami podstawówki, kiedy serwowała mi je mama przed szkołą, teraz paręnaście lat później, nikt tego nie robi, a ja jako, że lubię pospać to nigdy nie mam czasu na śniadanko. I tu wkracza baton Nestle. Nie lubię słodyczy, zwłaszcza z rana, ale on... nie jest za słodki, smakuje przyjemnie, a co najważniejsze dobrze spełnia swoją funkcję. Można zjeść do w drodze do pracy, a później przez kilka godzin czuć się sytym. Polecam każdemu, kto tak jak ja lubi z rana pospać i nie ma czasu na śniadanie, baton Nestle to strzał w dziesiątkę ;)

Mani1262 | 4 lata temu

Szybko i pysznie

Batony Nestle Corn Flakes to swietny pomysł na przekąskę w czasie spaceru, w podróży czy wycieczce. Są pożywne i zmieszczą się nawet w malym, dzieciecym plecaky. Batony Są smaczne. Polecam

aneta817 | 4 lata temu

Polecam

Uwielbiam takie pyszne przekąski. Są idealne na małą przerwę w ciągu dnia albo też „coś na ząb” do torebki, gdy akurat złapie nas głód. Dodają energii, smakują. Lubią w ciągu dnia coś zdrowo schrupać.Batony zbożowe stanowią ciekawe, a zarazem smaczne rozwiązanie drugiego śniadania.

MamaJuli | 4 lata temu

Moje Nestlé Corn Flakes

Witam .

Miałam okazję przetestować te super batony i jestem pod wrażeniem ponieważ były pyszne skład idealny dla mam na diecie jak i również są idealne dla dzieci na śniadanie czy podwieczorek. Moje dzieci były zachwycone smakiem i chrupkością.

Napewno zostana u nas w domu na stałe

Amisiaaa | 4 lata temu

Baton Corn Flakes - wygodna przekąska poza domem

Testowanie batonów przebiegło szybko i rodzinnie: 2 rozdałam mamie i bratu. Stwierdzili oni, że batony kupią ponownie, bo są zdecydowanie mniej słodkie i szczególnie brat, który jest miłośnikiem płatków na śniadanie codziennie, polubił batony.

Zostały mi 2 batony i jeden zjadłam od razu, a drugi na następny dzień zabrałam ze sobą. Przyznaję, to bardzo wygodna i szybka przekąska. Posmakowały mi, bo wyróżniają się na tle innych tym niepodrabialnym smakiem - serio smakują jak miska pełna płatków Corn Flakes z mlekiem.

Osobiście od czasu testu kupiłam sobie kilka razy te batony, bo są po prostu smaczne i pożywne.

Brynia5 | 4 lata temu

Świetna alternatywa drugiego śniadania

Uwielbiam corn flakes, jako dziecko wycinałam je ciągle, miałam to szczęście bo tata przywoził mi je zza granicy 😄 jest to mój smak dzieciństwa. Przyznam szczerze że zapomniałam trochę o tym smaku, jednak batony corn flakes mi o nim przypomniały. Muszę przyznać że szczególnie przypadły do gustu mojej córce (moja krew 😁) i od czasu kiedy spróbowała prosi codziennie do szkoły jako przekąskę.

Edytatestuje2020 | 4 lata temu

Pożywne drugie sniadanie w formie batonika :)

Batoniki Nestle Corn Flakes to pyszna przekąska na drugie śniadanie. Batoniki te są zrobione z płatków Corn Flakes, dlatego są tak samo chrupiące jak one. W odróżnieniu jednak od zwykłych płatków śniadaniowych, są one lekko słodkie, dlatego będą stanowić idealną przekąskę nie tylko dla dorosłych, ale także dla dzieci. Produkt ten też jest wzbogacony w witaminy oraz nie zawiera glutenu, dlatego może być konsumowany przez osoby z jego nietolerancją. Mi ten produkt bardzo smakował, stanowi on fajną alternatywę dla zwykłych batonów (które zawierają ogromne ilości cukru), dlatego z pewnością sięgnę po niego ponownie :D

magda_drap | 4 lata temu

Baton Nestlé Corn Flakes - sztos jako zdrowa przekąska!

Mało słodkie, ale bardzo smaczne. Bez ulepszaczy, barwników - naturalne smaki. Bez glutenu! Dla mnie bajka - normalna cena i super jakość, a do tego dla bezglutenowców. Batony sycą na dłuższą chwilę, idealne jako 2 śniadanie czy przekąska na wycieczce lub w pracy. Mały rozmiar kryje w sobie ogrom dobroci! Dodatkowo zawierają witaminy i są źródłem dobrego białka. Polecam!

Justyna1984rok | 4 lata temu

Baton Nestlé Corn Flakes

Baton Nestlé Corn Flakes są wyśmienite pyszne i zdrowe pożywne Polecam wszystkim swoim przyjaciołom i Całej Rodzinie jako przekąska w ciągu dnia i o każdej porze dnia

kasiabuszuje | 4 lata temu

Płatki śniadaniowe zamknięte w batonie

Na początku myślałam, że baton będzie jak inne płatkowe typu Nesquik, z "mlecznym" spodem i będzie czuć cukier. Jednak zaskoczyłam się, batonik jest cały zrobiony z płatków, co dla mnie jest lepszym rozwiązaniem. Smak ma bardzo dobry, nie jest to przesłodzona przekąska po której będzie chciało się pić. Jest to super rozwiązanie na przegryzkę w szkole, na uczelni, w pracy, a można też wziąć w kieszeń i na spacerze z psem sobie zjeść. Dobra zamiana na batona Corn Flakes zamiast jakiegoś czekoladowego, coś zdrowszego, ale i smacznego.

emeraldhell | 4 lata temu

Idealne na wycieczkę i w drodze do pracy

Baton nestle corn flakes jest świetny zarówno jako przekąska w pracy jak i zastrzyk energii na smaku. Daje zastrzyk energii, jest też pożywny, a nie ma dużo kalorii! Dodatkowo skład bardzo mi się podoba i chętnie będę go ze sobą zabierać na górskie szlaki. Smak jest też bardzo fajny, nie za słodki ale też wyrazisty.

kasiabisss | 4 lata temu

Baton Nestlè Corn Flakes POLECAM.

Cześć. W ostatnich dniach miałam okazję spróbować batona Nestlè Corn Flakes. Jest pyszny. Słodki ale nie mdli jak inne...Pożywny. Idealny na spacer, przekąskę w szkole czy w pracy. To poprostu szybka i wygodna przekąska między posiłkami. Napewno jeszcze nie raz sięgnę po niego. Ja polecam.

madzia992 | 4 lata temu

Proste i zdrowe drugie śniadanie

Polecam nowe batony. To super alternatywa dla drugiego śniadania zarówno w pracy jak i szkole. Idealne również w domu gdy nie ma się czasu na przygotowanie przekąski bądź śniadania.

Polecam również dla malutkich dzieci.

aerie | 4 lata temu

Baton z płatków

Zmielone płatki w formie batona. Dosyć sucha, zbita przekąska, ale nawet smaczna. Dla fanów Cornflakesów na pewno. To nie jest niestety dietetyczna pozycja.

ZawszePiekna | 4 lata temu

Baton corn flekes 🥰

Jest idealną przekąską. Moje dzieciaczki były mega zadowolone już następnego dnia szukałam ich w sklepie. Są smaczne, chrupiące oraz zarazem delikatne. Polecam każdemu!!!!

Polka2009 | 4 lata temu

Zbożowe pyszności

Pyszne pożywne smaczne batony nestle dla każdego kto ceni szybkie i smaczne przekąski są naprawdę idealne na wielki głód czy drugie śniadanie dobre w każdym miejscu i o każdej porze

Polecam

AnetaSuliga | 4 lata temu

Baton Nestle Corn Flakes

Batony Nestle to bogate źródło błonnika, zawierają witaminy i minerały, których często brakuje w naszym organizmie. Są bez glutenu i sztucznych dodatków. Dla naszej rodziny idealnie sprawdziły się na spacerze, rączki czyste, brzuszek pełny. Są chrupiące i smaczne. Idealne jako szybka, wygodna przekąska która jednocześnie jest zdrowa.

Pchelka95 | 4 lata temu

Batoniki

Batoniki sa przepyszne przedewszystkim sa zdrowe i zawierają witaminy i błonnik sa pożywne i mega mega dobre. Napewno kupie je kolejny raz i będa ze mna juz zawsze kiedy tylko będę je potrzebowała. Sa przepyszna przekąska i świetna alternatywna dla dzieci czy na spacerze czy nawet w podróży

Merry_17 | 4 lata temu

Pychotka

Batonik bardzo smakował dzieciakom popijały je kubkiem mleka dla tego też nadają się do szkoły by wypiły z nim porcje mleka które dostają. Batonik niestety nie zasmakował celiaczce a ja sama to zjadła bym większą porcję na raz. Smakowo batonik się broni i smakuje dzieciom.

Teserka1988 | 4 lata temu

Kukurydziany batonik

Płatki, które uwielbia każdy teraz w formie batona! Szybka przekąska lub drugie śniadanie. Polecam wszystkim i dla wszystkich, dorosłych i dzieci.

wikinga1991 | 4 lata temu

Idealna przekąska

Idealne do szkoły w drodze do pracy. Super smakują. Moje dzieci je polubiły. Teraz kupuje je codziennie. Polecam każdemu. Nie są za słodkie. Są małe wszędzie się zmieszczą. A w rączce pasują idealnie

Naticzka | 4 lata temu

Świetny baton

Baton corn flakes zarówno świetna przekąska w ciągu dnia dla dorosłych jak i dzieci. Najczęściej sięgamy po niego jako 2 śniadanie i jak potrzebujemy słodkości. Zawiera mniej cukru niż inne batony, bez glutenu, oleju palmowego, źródło błonnika, zawiera witaminy i minerały. Dorośli i dzieci go uwielbiają. Polecam. Gwarantuję, że zasmakuje każdemu.

Anusiowoleonkowo | 4 lata temu

Metoda na głoda

Metoda na głoda, tak można określić batonik który mialam przyjemność testowania. Szybka przekąska sprawdza się w trasie a także zabieganym dniu. Smak i sposób podania w wygodnym opakowaniu które mogę zabrać ze sobą. Jest jak najbardziej na Tak! Czuje, że ten batonik dlugo u mnie zamieszka.

_karola_p_ | 4 lata temu

Fantastyczny posiłek w drodze i w domu

Batony Nestle Corn Flakes są bardzo pożywne i nadają się zarówno na pierwsze jak i drugie śniadanie. Są idealnym posiłkiem dla osób w każdym wieku. Zawierają małe ilości cukru, co jest również bardzo ważne.

Magia94 | 4 lata temu

Idealna przekąska na spacer z dzieckiem

Baton jest bardzo smaczny. idealny zamiennik zwykłych płatków zamknięte w batoniku. Bardzo pożywny na spacery oraz wycieczki z dzieckiem. Polecam serdecznie zawiera mniej cukru i jest bezglutenowy.

Marta 93 | 4 lata temu

Zaskoczenie

Byłam naprawdę pozytywnie zaskoczona smakiem tego batonu. Lekki, chrupiący i mimo mniejszej ilości cukru mega w smaku. Podzieliłam się jednym z mamą i również jest zachwycona. Polecam z czystym sumieniem 👍

Olaleavanessa | 4 lata temu

Batony Nestle Corn Flakes

Batony Nestle Corn Flakes są rewelacyjnym rozwiązaniem na drugie śniadanie dla dzieci do szkoły jak i również dla zabieganych. Ja nie zawsze mam czas na normalne śniadanie więc taki batonik ułatwił mi sprawdzę. Do tego są smaczne o pożywne i zawierają mniej cukru co dla mnie jest bardzo ważne

wisia00 | 4 lata temu

Super przekąska dla zabieganych i tych wolniejszych

Świetna alternatywa dla osób z brakiem czasu na przygotowanie przekąsek bądź drugiego śniadania u nas nawet na podwieczorek batoniki świetnie się sprawdziły niezależnie od wieku smakują każdemu

Kasia31a1 | 4 lata temu

Smaczna przekąska w małym batoniku

Smaczny,pożywny .Fajny pomysł na drugie śniadanie do szkoły czy pracy.Lekki ,chrupiący nie jest strasznie słodki,takie płatki kukurydziane w formie batonika.Dobry produkt dla całej rodziny.

Ardnaskelo | 4 lata temu

Batony mają fajny skład

Przede wszystkim bierzemy pod uwagę skład, błonnik i witaminy oraz brak glutenu to mocna strona produktu. Poręczny i przydatny, gdy mamy ochotę coś przekąsić w drodze. Niestety smak to ta słabsza strona produktu - bardzo lubiłam płatki za kruchość, a tu niestety przez konieczność ich połączenia ona znikła. Spodziewałam się tego, ale przez to liczyłam na smak zbliżony do batonów nesquik, no i tu też trochę zawód - są mniej słodkie, trochę takie nijakie, ani to chrupki ani to batonik, mam mieszane odczucia. Nie są złe i pewnie jeszcze kiedyś się na nie skuszę, jak mnie będzie męczył mały głód, jednak szału nie ma

EmiliaMiod | 4 lata temu

Małe co nieco dla każdego.

Małe niepozorne batoniki, a tyle plusów można w nich dostrzec. Szybka przekąska zarówno dla dzieci do szkoły, na wycieczkę w plener czy też dla osoby dorosłej do pracy. Bez zbędnego przygotowania można raz dwa coś przekąsić i przy tym się nie wybrudzić. Wielkim plusem jest brak glutenu w składzie, słodki posmak i lekkość batonika. Moje dzieci go pokochały, za płatki ;) oraz za to że mogą go wszędzie ze sobą zabrać. Jestem bardzo zadowolona iż mogłam je przetestować i wiem, że zagoszczą nie raz w moim domu. Polecam wszystkim zabieganym mamom ;)

nokosmetykach | 4 lata temu

Smaczna przekąska na co dzień

Od kiedy pamiętam jem płatki Corn Flakes. Ale nie zawsze mam czas na śniadanie. Czasem w locie złapię coś do jedzenia i jem po drodze. Batonik jest najwygodniejszym sposobem zaspokojenia nagłego głodu albo zagryzką zanim zjem prawdziwe śniadanie. U mnie świetnie się sprawdza jako przekąska z rana czy między posiłkami, gdy chce coś zjeść, ale jeszcze nie jestem bardzo głodna.

emi010 | 4 lata temu

Wygodna przekąska

Batony cornflakes to szybka i wygodna przekąska, która doskonale sprawdziła się jako drugie śniadanie w pracy. Jest wykonana z płatków kukurydzy dzięki czemu nie jest za bardzo słodka. Z przyjemnością mogę wręczyć takiego pożywnego batona dzieciom do szkoły zamiast innych napakowanych cukrem zamienników.

Testujemy_Malinowa_Lady | 4 lata temu

Pełna energii przez cały dzień

Ten maly, niepozorny batonik sprawił mi wiele radości podczas testów. Można go zabrać ze sobą wszędzie, ale dla mnie głównie był on ratunkiem przed treningiem i w trakcie pracy, kiedy to energia leciała na łeb na szyję. Smaczny, sycący, mało słodki batonik z płatków Cornflakes dał mi dużo dobrego i wiem, że mając go przy sobie może uratować mój apetyt na duże słodkości 💕Baton nadaje się zarówno dla dzieci jsk i dla dorosłych, fajne, poreczne opakowanie mieści się nawet do kieszeni.. Dziękuję za ten batonik.

JagodaD22 | 4 lata temu

Świetne Batony Nestle Cornflakes

Batony Nestle Cornflakes to świetna i szybka przekąska. Zawierają dużo witamin i są bardzo pożywne. Nadają się zarówno dla dzieci jak i dla dorosłych. Mają świetny smak i aromat. Są super gdy nie ma czasu zjeść śniadania lub gdy chce się sięgnąć po szybką pożywną przekąskę.

Katarzyna10 | 4 lata temu

Batonik Nestlé Corn Flakes

Batony spełniły moje oczekiwania zajadalam je w biegu jako pierwsze śniadanie lub jako przekąska zawierają dużo błonnika i uczucie głodu zapomina o mnie na długo. Jak dla mnie jego druga zaletą jest to że nie jest przeslodzony jedząc batonik czuje się smak płatków kukurydzianych a nie cukru jest zdrowy i pozywny chęcią będę po nie sięgać.

Olczi8312 | 4 lata temu

Świetna przekąska, pożywne

Baton to świetna przekąska, którą można zjeść o każdej porze dnia. Jest odpowiedni dla każdego, bez wahania podaję go również córce. Dzięki swojemu smakowe sprawia, że mogłabym go jeść dziennie. Dużym plusem jest też to, że zawiera mniej cukru co jest dla mnie bardzo ważne oraz to, że ma dobry skład.

kiciax1 | 4 lata temu

Przekąska na każdą porę

Batony Nestlé Corn Flakes są idealną przekąską na każdą okazję i porę dnia. Pyszny, nie za słodki, na małego głoda jak znalazł. Zmieści się do kieszonki, torebki czy plecaka. Idealne dla dorosłego i dzieciaka.

iloo5 | 4 lata temu

Smaczne i pożywne

Batony zbożowe od Nestle to pyszna przekąska. Nadaje się zarówno do szkoły jak i do pracy. Jest dobrym pomysłem na drugie śniadanie. Zawartość błonnika i brak glutenu sprawia że ten baton jest dla każdego! Batony Nestle zostaną ze mną na dłużej. Często nie mam czasu na przygotowywanie śniadania. Zamiast wybierać coś słodkiego, warto sięgnąć po zbożowego batona. Stanowi zdrową i smaczną przekąskę.

Anula30 | 4 lata temu

Baton Nestlé Corn Flakes

Baton Nestlé Corn Flakes jest naprawdę dobry dietetyczny nawet bym powiedziała mogą go jeść dzieci i dorośli jest idealny do szkoły w domu w pracy

adrianna.kus | 4 lata temu

Baton na drogę

Uważam, że batony świetnie sprawdzają się w drodze do pracy, szkoły, czy podczas codziennego przemieszczania się oraz na wycieczkach. Są jak kompaktowe ulubione płatki. Warto po nie sięgnąć. Nie sprawiają problemu przy transporcie, można je wrzucić do plecaka czy torby.

Karola90 | 4 lata temu

Idealna przekąska do pracy i szkoly

Idealna przekąska dla szkoły czy pracy. Zarówno dla dzieci jak i doroslych. Zawiera dużo składników odżywczych i co ważne jest bez glutenu bo teraz to ważne bo dużo osób ma alergię na gluten.

sylwiunia856 | 4 lata temu

Idealna przekąska

Idealna przekąska dla dzieci np na placu zabaw jak chcą coś słodkiego między zabawami przekąsić zajmująca mało miejsca pożywna zawierająca mniej cukru niż zwykle batony

szyman88 | 4 lata temu

Boomba

Miałam okazję otrzymać 4 batony w ramach testu. Jesteśmy 4 osobowa rodzina 2+2 także każdy mógł spróbować. Posmakowały całej 4 !

Dzieci się w nich zakochały.

Jest to idealna przekąska bez oleju palmowego, myślę że na wycieczkę czy na przekąskę do szkoly czy pracy będą idealne. Smakują jak płatki cornflakes - smak dzieciństwa.

Batoniki są zamknięte w szczelnym opakowaniu, dlatego nie potrzeba wkładać je do pojemników. Batoniki jest pożywny zaspokaja głód, nadaje się także do kawki w pracy :)

Batoniki są smaczne - to najwieksza zaletą według dzieci

Czarnowlosa95 | 4 lata temu

Nestle corn flakes

Ostatnio miałam okazję testować batoniki corn flakes byłam bardzo zaskoczona że są takie pyszne mój córeczka 4 latka pokochała je są z nami na codzień. Są pożywne nie zawierają glutelenu

CatherineRz | 4 lata temu

Dobre, ale nie zaskakują.

Baton ogólnie był smaczny, jednak brakowało mi trochę warstwy mlecznej. Był idealny do szklanki mleka, a nie zawsze mamy dostęp do niej podczas wyjścia i szybkiej przekąski. Generalnie gdyby była na nim warstwa mleczna na pewno sięgnęłabym po niego jeszcze nie raz. Bardzo mi jej brakowało. Ogólnie baton nie był słodki według mnie, osobiście wybrałabym słodszy, ale z drugiej strony jest to niskokaloryczna przekąska, więc cukru jest mniej.

Iwonasochacka88 | 4 lata temu

Szybka smaczna przekąska!

Batona brałam że sobą do pracy, a moje dziecko wzięło do szkoły! Był zachwycony! Bardzo mu smakują! Ja miałam wygodne drugie śniadanie w pracy!

Zabsonwrobson | 4 lata temu

Pyszny baton

Pożywny baton który zasmakował mi i mojemu synowi. Super sprawdził się na przekąskę na podwórku . Zdrowy i pożywny będę polecała wszystkim znajomym

93nadia | 4 lata temu

Pożywna przekąska

Jest to fajna przekąska. Jeden baton potrafi zaspokoić głód. Jest idealny na drugie śniadanie. Świetnie sprawdza się zarówno w pracy czy w szkole, jak i na spacerze czy wycieczce.

Kamila996 | 4 lata temu

Mój ulubieniec

Swoim smakiem sprawił, że znalazłam się w siódmym niebie. Delikatnie słodki za sprawą kawałków czekolady. Świetny, jako szybka przekąska, zaspokaja głód i mieści się do torebki, przez co mogę mieć go zawsze pod ręką ;)

Bankaoptymizmu | 4 lata temu

Przepyszne batony cornflakes

BATONY Nestlé Cornflakes to bardzo fajna i szybka przekąska dla każdego. Są małe i można zmieścić je do torebki. Dzięki temu zawsze mam je blisko i gdy zgłodnieje mogę po nie sięgnąć.

SylaKG94 | 4 lata temu

Przepyszne batony Nestle

Batony Nestle wspaniale smakują i są pożywne. W każdej chwili można po nie sięgnąć jako szybka i pyszna przekąska. W przerwie w pracy , w szkole , na spacerze czy w domu jako mała zachcianka która, posmakuje każdemu. Jest niewielki dzięki czemu zmieści się wszędzie , w damskiej torebce , w plecaku szkolnym czy w kieszeni spodni. Wspaniale się sprawdza jako drugie śniadanie lub mały dodatek do kawy.

asiek455 | 4 lata temu

Dobry baton

Baton dobry, chodz smak mógłby być lepszy. Dobry skład. Mniej cukru sprawia ze nadal smakuje dobrze. Bez oleju palmowego i glutenu. Idealne szybkie śniadanie w pracy. Sprawdzily się też na wycieczce.

my_zakupoholiczki | 4 lata temu

Baton Corn Flakes

Baton Corn Flakes to smaczna i zdrowa przekąska idealna na drugie śniadanie poza domem. Sprawdza się idealnie, gdy ktoś nie ma czasu na przygotowanie drugiego śniadania. Ponadto jest bardzo pyszny i co ważne zawiera mniej cukru niż inne batony. Bardzo polecam.

Karina2626 | 4 lata temu

Pyszny baton

Baton Nestle Corn Flakes to przepyszna przekąska do pracy lub w drogę. Może zastąpić drugie śniadanie lub może być także małym co nie co kiedy zabraknie nam energii w ciągu dnia. Baton jest bardzo smaczny, nie jest za twardy ani zbyt słodki, dla mnie w sam raz. Opakowianie produktu bardzo mi się podoba, produkt zmieści się w każdej torebce. Polecam baton Nestle Corn Flakes wszystkim zabieganym osobom oraz tym którzy lubią w międzyczasie zjeść coś pożywnego.

Ewebazela | 4 lata temu

Dla fanów słodyczy bez cukru

Batony cornflakes są pożywne i fajna alternatywa przekąski, ich smak nie bardzo mnie przekonał że względu na brak cukru. Ja gustuje w batonach chociaż z delikatna nuta slodkosci. Jest to kwestia gustu i smaku, nie skreślam na pewno tej przekąski, ale zdecydowanie jadłam lepsze.

zizulka92 | 4 lata temu

Świetna przekąska

Bardzo sceptycznie podeszłam do tej nowości na rynku. Byłam przekonana, że zapewne baton ten będzie twardy i w smaku przypominający papier. Bardzo się pomyliłam. Batonik jest miękki, delikatny i w smaku wprost rewelacyjny. Dodatkowo nie zawiera glutenu, co jest dla mnie wielkim plusem, bo unikam go w swojej diecie. Polecam każdemu, bo w smaku jest tak samo pyszny, jak płatki z mlekiem.

DorotkaZ268 | 4 lata temu

Smaczny batonik

Baton śniadaniowy Nestle Cień Flakes sprawdził się jakoś fajna przekąska do pracy, czy jak naszla mnie ochota na coś "słodkiego". Jest fajna niskokaloryczna alternatywa na moment kryzysu kiedy ma się ochotę na batona, a przy tym jest pożywny i zdrowszy. Córka jako fanką płatków też chętnie sięgała po batoniki. Fajna opcja zarówno w domu jak i na wyjazdach czy zwykłych spacerach.

varia91bb | 4 lata temu

Smaczny, lekki w sam raz na raz

Smaczny batonik, bez czekolady i innych dodatków, same płatki, nie przesłodzony, odpowiednio chrupki. Świetna przekąska na drugie śniadanie. Polecam.

ola147 | 4 lata temu

Świetna przekąska

Jestem bardzo zadowolona z batoników . Są lekkie , smaczne i sycące . Smakują dorosłym jak i dzieciom , pomimo iż obawiałam się , że będą za mało słodkie , ale dzieci z chęcią jadły i smakowały im . Są zdrowa przekąska , którą można zjeść w pracy , na wycieczce i spacerze. Świetne rozwiązanie .

PauOsm | 4 lata temu

Nestle pyszna i zdrowa przekąska

Jestem zabieganą młodą mamą biegającą z pracy do przedszkola. Moje dzieci codziennie pytają czy mam dla nich przekąskę. Chce żeby odżywiały się zdrowo dlatego wyszukuje ciekawych gotowych rozwiązań. Tu idealnie sprawdziły się batony Nestle. Słodkie i zdrowe. Dodatkowo super skład i przepyszne w smaku. Ja i moje dzieci je pokochaliśmy. Będą z nami na dłużej. Polecam. Chrupiące ale nie twarde i sycące.

Meggi2309 | 4 lata temu

Najlepszy baton

To mój ulubiony smak batonu. Połączenie banana i czekolady smakuje znakomicie. Baton jest pożywny i bardzo smaczny 😘chętnie będę zabierać batony do pracy i na spacery z synkiem. Polecamy każdemu 😘

goskaws | 4 lata temu

Stare smaki nowy design

Testowałam baton corn flakes. Markę znam od lat jedząc baton w pracy i w domu wróciły wspomnienia dzieciństwa.Smak doskonały i niezmienny od lat. Polecam wszystkim małym o dużym nie tylko na szybkie ale pożywne śniadanie zamiast jedzenia śmieciowego .

aga77776 | 4 lata temu

Pycha przekaska

Batony są pyszne a zarazem pożywne. Świetna alternatywa na przegryzke do pracy albo szkoly. U mnie super sprawdzają się w trasie kiedy dopadnie mnie głód. Polecam każdemu spróbować. Płatki nie muszą być z mlekiem.

angela.marcol@interia.pl | 4 lata temu

Baton Nestlé Musli z czekoladą i bananami

Szybka pożywna przekąseka.Polecam zabrać do pracy czy szkoły na drugie śniadanie. Batonik smaczny i pożywny w sam raz do torebki lub plecaka i oczywiście zawiera mniej cukru niż inne batony. Polecam

Julia_Kardasz | 4 lata temu

Pychota

Pyszny baton, polecam go do szkoły czy w drodze do pracy. Nadaje się idelanie na piknkniki szkole jak ja rodzinne. Delikatny smak płatków zbożowych idelanie zagusyował u mnie na plus.

Izabela24@ | 4 lata temu

Smakowe testowanie

Batoniki są smaczne ale jestem przyzwyczajona do tego że takie płatki jem z mlekiem a nie w postaci batona, i może dlatego jakoś pierwszy nie przypadł mi do gustu, to kwestia smaku i przyzwyczajenia, gdy jadłam już ostatniego stwierdziłam że nie są takie źle ale i tak wolę płatki z mlekiem a nie jako batoniki. Może kiedyś się do nich przekonam.

Zametaaa123 | 4 lata temu

Smaczna przekąska.

Baton jest bardzo dobry. Dużym plusem jest to że zawiera mniej cukru. Jest delikatny, rozpływający się w ustach. Bardzo polecam i z chęcią wrócę do tego produktu.

Mama92 | 4 lata temu

Baton nr 1 dla mnie

Baton kukurydziany sprawdził się w 100 % podczas mojego wyjazdu. Bardzo dla mnie istotne jest to że zawiera mniej cukru i zaspokaja głód. Baton jest zbilansowanym i dobrym produktem na drugie śniadanie.

Dodi93 | 4 lata temu

Genialny produkt !

Bardzo dobrej batoniki, mają rewelacyjny skład i mało cukru. Idealnie nadają się jako drugie śniadanie a także jako przekąska. Bardzo fajne opakowania i łatwy sposób otworzenia.

N.jasinska | 4 lata temu

Batony nestle

Bardzo dobre, pożywne batony o bardzo dobrym składzie. Idealne dla dzieci i dorosłych. Idealne do szkoły, na spacer czy do szkoły. Polecam każdemu:)

romeo.81 | 4 lata temu

Wygodna przekąska

Batony to idealna przekąska dla dzieci do szkoły.Są w smaku niezbyt słodkie,ale pełnowartościowe.Dostarczają cenne witaminy i energię.Smak jest przyjemny,batoniki są chrupiące.Rozpływają się w ustach,są zdrową przekąską.

aga2113 | 4 lata temu

Nestlé Corn Flakes - smak dzieciństwa zamknięty w batoniku

Pokochałam te batoniki! Smakują przepysznie. Od teraz mogę brać do pracy lub na wycieczki moja ulubione płatki! Polecam wszystkim wypróbować nowe batoniki Nestlé Corn Flakes :)

dzidzia_bajera | 4 lata temu

Baton Nestle CornFlakes

Baton Nestle CornFlakes jest bardzo dobrą propozycją dla osób zabieganych, dla osób nie mających czasu na zjedzenie pożywnego śniadania w domu przed szkołą, pracą. U mnie bardzo dobrze się sprawdziła jako przekąska, gdyż mam taki charakter pracy, który mi nie pozwala jeść regularnych posiłków, często jem w biegu i przelotnie a taki baton jest dobrym rozwiązaniem, jest zdrowy, pożywny i zawiera mnóstwo witamin.

madziooolek89 | 4 lata temu

Nie testowałam takiego batona tylko Corn Flakes

Baton Nestle Corn Flakes jest fajną alternatywą dla wszystkich którzy mają problemy z glutenem. Jest to szybka przekąska. Fakt jest słodka, ale producent zapewnia że są to zdrowsze rodzaje cukru

Missy1986 | 4 lata temu

Moja recenzja o batonach Nestle

Batony Nestle to swietna, pożywna przekąska w pracy, w drodze, w szkole. Sa naprawde sycące, a jednoczesnie pożywne. Lubie szybkie rozwiazania dotyczące np. lunchu lub nie mam czasu na przygotowanie posiłku. Nie zawiodłam sie i napewno sięgnę po nie niejednokrotnie.

kaska_cie | 4 lata temu

Baton idealny dla dzieci i dorosłych!

Pierwszy gryz batona był bardzo specyficzny! Myślałam, że będzie więcej cukru i dodatków smakowych! Otóż nie! Nestle po prostu skoncentrowało swoje najlepsze płatki w postaci batona! Opcja idealna żeby nie zabierać ze sobą mleka i płatków do torebki! Batony ratują życie w każdym miejscu i o każdym czasie! W pracy, w domu, przed i po treningu czy po prostu jako przekąska w trakcie spotkania ze znajomymi. Idealna nie tylko dla dorosłych - u mnie w torebce na pewno zagości na stałe! - ale także dla dzieci na śniadanie w szkole! Bez cukru, bez glutenu, bez wszystkich ‚E’ dodatków. Pożywne, poręczne i smaczne!

joannade85 | 4 lata temu

Zdrowa i pożywna przekąska

W ciągu dnia, a zazwyczaj w pracy mam ochotę na coś słodkiego. Wiadomo, że nie chcę jeść ciągle słodyczy, dlatego Baton Nestlé Musli z czekoladą i bananami jest idealnym pomysłem na zastąpienie słodyczy. Nie dość, że zawiera on obniżoną ilość cukru, to jest pożywną i zdrową przekąską z zawartością błonnika, witaminami i minerałami. Zjadając ten baton nie mam już poczucia, że faszeruję się jedynie zbędnymi kaloriami. Co ważne, przekąska Nestlé Musli z czekoladą i bananami nie zawiera glutenu, oleju palmowego czy sztucznych aromatów. Można śmiało więc podać ją także dzieciom.

Karolinq.a | 4 lata temu

BATON NESTLE MUSLI NA II SNIADANIE TO ŚWIETNE ROZWIĄZANIE

Żyjemy w ciągłym biegu. I czy jesteś studentką, mamą czy szefową każda z nas ma ten problem -brak czasu. Brakuje nam czasu dla siebie, dla bliskich i niestety czasu na śniadanie -najbardziej pomijany posiłek w ciągu . Dlatego tak ważne jest, aby śniadanie było szybkie wartościowe i w zasięgu ręki. Baton NESTLE corn flakes to idealna propozycja zarówno na śniadanie jak i na przekąskę w ciągu dnia.

Miętusia | 4 lata temu

Baton

Cała moja czteroosobowa rodzina spróbowała nowy baton Nestle Corn Flakes i wszyscy zgodnie stwierdziliśmy że są bardzo dobre. Wcześniej jedliśmy już inne batoniki z płatków Nestle i ten nowy batonik jest równie dobry jak pozostałe.

pajewa | 4 lata temu

Śniadaniowy baton zbożowy Nestlé CORN FLAKES

Baton zupełnie nie sprawdził się u mnie mimo że jestem fanką produktów zbożowych, wszelkich płatków typu muesli. Jem je każdego dnia. Baton nie smakował mi. W mojej ocenie jest mdły, bez smaku, bez wyrazu. Nie odpowiada mi tez jego sucha struktura. Małe opakowanie, nie wystarcza na przekąskę, chyba nawet dla dziecka.

MalgorzataOst | 4 lata temu

Polecam!

Baton Nestlé Corn Flakes to świetna alternatywa dla drugiego śniadania - pyszna i wartościowa. Na pewno polecę tego batonika znajomym i rodzinie. Polecam!

martynellla | 4 lata temu

Baton nestle corn flakes

Baton bardzo przypadł mi i mojej rodzinie do gustu, jest smaczny, pożywny i można go zjeść nawet w pośpiechu między zajęciami. Super warto po niego sięgać.

monu6011 | 4 lata temu

Nestlé Corn Flakes

Batony Nestlé Corn Flakes to idealna propozycja na przekąskę zarówno dla dzieci, jak i dla dorosłych. Cała nasza czwórka sięgnęła chętnie po batonik, który okazał się smaczny w swojej prostocie. Córka stwierdziła, że chętnie będzie zabierać takie batoniki do szkoły, mąż do pracy, a z młodszą córką jemy je podczas spaceru. Smaczne, pożywne, wygodne.

JUSTOR | 4 lata temu

Reklama

nie dostałam batonu musli tylko Nestlé Corn Flakes

nie dostałam batonu musli tylko Nestlé Corn Flakes . NIEMNIEJ BATON BARDZO MI SMAKOWAŁ. POŻYWNY, SMACZNY, DLA KAZDEGO, MIODWY, NIESŁODKI!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!