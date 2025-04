Płatki Nestlé Cheerios Owsiany Jabłko i Cynamon to idealny wybór dla osób, które cenią świetny smak, ale nie mają zbyt wiele czasu na przygotowywanie posiłków. Propozycja ta idealnie sprawdzi się na śniadanie: zarówno dla dorosłych, jak i dla dzieci. Płatki Cheerios Owsiany Jabłko i Cynamon to aż 85% pełnego ziarna owsa. Mają także wysoką zawartość błonnika*, żelazo, wapń oraz witaminy a do tego zawierają 4 gramy cukru na porcję. Podobnie jak w podstawowej wersji, nie znajdziemy tu oleju palmowego ani sztucznych barwników. Jabłka oraz aromatyczny cynamon sprawią, że płatki owsiane Cheerios trafią w gusta nawet najbardziej wymagających smakoszy.

*Błonnik owsiany przyczynia się do normalnego funkcjonowania jelit. Pamiętaj, że bardzo ważny jest zrównoważony sposób żywienia i zdrowy tryb życia.

Prawie 96% uczestniczek testu uważa, że płatki Nestlé Cheerios Owsiany z jabłkiem i cynamonem dobrze zaspokajają głód

Wyniki testu płatków Nestlé Cheerios Owsiany Jabłko i Cynamon

Nie bez powodu mówi się, że śniadanie jest najważniejszym posiłkiem w ciągu dnia: stawia na nogi, dostarcza siły i zaspokaja sporą część dziennego zapotrzebowania na energię. Co na nie podać, jeśli nie mamy zbyt wiele czasu, a chcemy, by było wartościowe? Szybkim, zdrowym śniadaniem może być na przykład miseczka zalanych mlekiem lub jogurtem płatków Cheerios Owsiany Jabłko i Cynamon od Nestlé.

O przetestowanie nowych, cynamonowo-jabłkowych płatków Nestlé Cheerios Owsiany poprosiliśmy czytelniczki serwisu Polki.pl. Poznaj ich opinie.

Nestlé Cheerios Owsiany z jabłkiem i cynamonem - dobre śniadanie dla rodziny? Opinie Recenzentek

Ponad 96% uczestniczek testu uważa, że płatki Cheerios Owsiany z jabłkiem i cynamonem to dobra propozycja zarówno dla młodszych, jak i starszych, a to oznacza, że można zaproponować je rano wszystkim domownikom.

Płatki są przepyszne, naprawdę idealnie nadają się na śniadanie dla rodziny. Jest to szybka wersja smacznego i zarazem zdrowego śniadania dla dzieci i dorosłych – pisze Blondynkaaa

Nestlé Cheerios Owsiany z jabłkiem i cynamonem to szybki i wygodny sposób na śniadanie?

Prawie 99% osób, które wzięły udział w teście docenia szybkość i wygodę, z jaką można przygotować śniadanie oparte na płatkach Nestlé Cheerios Owsiany z jabłkiem i cynamonem. Nie trzeba ich gotować. Wystarczy zalać mlekiem lub jogurtem. Dzięki temu oszczędzamy cenne minuty, które rano są na wagę złota.

Dzięki nim śniadanie można przygotować szybko i zaspokoić głód całej rodziny w kilka minut – zauważa aniolka2310

Opinie o Nestlé Cheerios Owsiany z jabłkiem i cynamonem: czy są smaczne?

W opinii prawie 94% uczestniczek testu płatki Nestlé Cheerios Owsiany z jabłkiem i cynamonem są smaczne, zarówno z dodatkiem mleka czy jogurtu, jak i na sucho.

Z takimi płatkami jeszcze się nie spotkałam. Podoba mi się ich chrupiąca tekstura. Smak jest delikatny, czuć jabłka (…) Dużą zaletą tych płatków jest to, że nie są za słodkie, dlatego chętnie jedzą je także dorośli. Świetna alternatywa dla innych dań, takich jak owsianka czy naleśniki – pisze Agnesja11

Płatki Nestlé Cheerios Owsiany z jabłkiem i cynamonem są pożywne? Sprawdź opinie

Prawie 96% uczestniczek testu nie ma wątpliwości, że płatki Nestlé Cheerios Owsiany z jabłkiem i cynamonem dobrze zaspokajają głód i dostarczają organizmowi tego, czego potrzebuje.

Jest to dobry wybór dla osób, które chcą zjeść coś pożywnego przed wyjściem z domu, kiedy niekoniecznie ma się czas na przygotowywanie dużego śniadania – podkreśla pati9819

Czy płatki Nestlé Cheerios Owsiany spełniły oczekiwania Recenzentek?

Okazało się również, że płatki Nestlé Cheerios Owsiany, zarówno te z jabłkiem i cynamonem, jak i te w wersji klasycznej (każda z uczestniczek testu dostała do testowania oba rodzaje), spełniły oczekiwania 96% Recenzentek.

Prawie 93% z nich sięgnie po nie także po zakończeniu testu, 96% poleci je znajomym, a 95% uznało, że płatki są dobrą alternatywą dla owsianki jedzonej na śniadanie.

(...) Te płatki przywróciły mi wspomnienia związane z moim ulubionym daniem z dzieciństwa - placuszkami jabłkowymi z cynamonem w wykonaniu mojej babci! Płatki Nestle Cheerios na pewno będę kupować regularnie, bo nie tylko ja je bardzo polubiłam, ale i cała moja rodzina. (...) - podsumowuje yoursoul

Wyniki na podstawie testu przeprowadzonego w serwisie Polki.pl na grupie 181 kobiet w czerwcu 2020.

Kalinafabisiak | 5 lata temu

Płatki smakujące domem

Cherios owsiany z jabłkiem i cynamonem kojarzą mi się z domową owsianka i zimowymi dniami, są smaczne, pożywne i bardzo aromatyczne. Szybki sposób na zdrową przekąskę... Nie tylko idealne na śniadania, idealne o każdej porze dnia. Polecam

julakrmr | 5 lata temu

Cheerios owsiany jabłko cynamon

Cheerios Owsiany Jabłko i cynamon to moje odkrycie tego lata. Ja i moja rodzinka bardzo polubiliśmy ten wariant Cheeriosów owsianych. Są dla nas pyszną alternatywą dla owsianej. Super smakują z mlekiem ciepłym jak i zimnym lub jako dodatek do jogurtu naturalnego. Gorąco polecam.

Natalia473 | 5 lata temu

Idealne dla całej rodziny

Nestlé Cheerios Owsiany z jabłkiem i cynamonem okazały się świetną propozycją na śniadanie dla całej rodziny i smaczniejszą alternatywą dla tradycyjnych płatków owsianych. To to szybki i wygodny sposób na śniadanie każdego poranka, są bardzo pożywne i smaczne.

BabuAgu | 5 lata temu

Nie trafiły w mój gust

Płatki dostałam do przetestowania i byłam pewna, że przypadną mi do gustu. Wydawały mi się dobrym zamiennikiem do mniej zdrowych, słodkich, czekoladowych kulek, które uwielbiam jeść z mlekiem na śniadanie. Dodatkowo bardzo lubię cynamon i jabłka.

Pierwszym minusem jest jak dla mnie zapach. Moim zdaniem, mimo że czuć w nim to jabłko i cynamon, jest dość chemiczny.

Kolejnym rozczarowaniem była zawartość cukru - jest ich 13,5g w stu gramach, czyli około 8 razy więcej, niż w klasycznych płatkach owsianych.

Smakiem mnie nie zachwyciły i mimo paru podejść, jednak wolę zjeść na śniadanie klasyczną owsiankę lub od czasu do czasu mniej zdrowe płatki.

fullmoon05 | 5 lata temu

Nestlé Cheerios Owsiany z jabłkiem i cynamonem - smaczna przekąska

Nestlé Cheerios Owsiany z jabłkiem i cynamonem to zdrowa propozycja na śniadanie, nie odbiegająca smakiem od dla zwykłych płatków śniadaniowych z cynamonem (chociaż moim zdaniem Nestlé Cheerios Owsiany z jabłkiem i cynamonem są smaczniejsze, bo delikatniejsze) . Dzięki nim, możemy szybko wzbogacić swój poranny posiłek o zdrowe węglowodany, dodając chrupki do ulubionych owoców z dodatkiem jogurtu.

heyhoou | 5 lata temu

Słodko-zdrowie :)

Jabłko i cynamon to nieodłączny duet już od lat - kto nie słyszał o owsiance z jabłkiem i cynamonem? Płatki Cheerios Owsiane o smaku Jabłka i Cynamonu są pyszne, nowatorskie i wygodne w użyciu. Wystarczy dodać mleka lub jogurtu i już mamy pyszny posiłek :)

frelcia82 | 5 lata temu

Najlepsze

Lubię płatki owsiane. Tu mamy aż 85 % owsa , różnych witamin i minerałów. Wszystko to sprawia ,że śniadanie jest dobrą i smaczna alternatywą tradycyjnych kanapek. Podoba mi sie ich delikatność , to ze są chrupkie , dobrze smakują oraz to ,ze nie nasiąkają tak mlekiem- nie ma takiej papki.Mają delikatny posmak cynamonu i jabłka co wzbogaca smak płatków. Nie są za słodkie .Uwielbiam takie płatki zjadać na sucho, często przed TV. Pasuja do mleka jak i jogurtu

Macioszczyczka | 5 lata temu

Jak szarlotka

Pachną nieziemsko. Kiedy otworzyłam opakowanie przed oczami stanęła mi... szarlotka. ;) Nie są za słodkie, są bardzo chrupiące ;) Bardzo polecam

bezelowa | 5 lata temu

Spodziewałam się wyrazistego smaku jabłek :(

Ten wariant smakowy niestety mnie nie zachwycił.

Płatki owszem mają zapach jabłek i cynamonu ale ze smakiem jest o wiele gorzej.

Znika gdzieś w mleku - nie czuć go a spodziewałam się że będzie wyraźniejszy i mocniej wyczuwalny.

Płatki są chrupkie i mają idealny kształt.

Opakowanie też przyciąga wzrok.

AskaK31 | 5 lata temu

Nestlé Cheerios Owsiany z jabłkiem i cynamonem

PYSZNE, ZDROWE, IDEALNE DLA ZWOLENNIKÓW JABŁEK W KAŻDEJ POSTACI, BARDZO SMACZNY WARIANT. LEKKIE, POŻYWNIE PRZEDE WSZYSTKIM NIE BARDZO SŁODKIE, IDEALNE PŁATKI NA CODZIEŃ

TheKatia | 5 lata temu

Szarlotkowy szał.

Paletki są bardzo dobre w smaku. Idealne połączenie jabłek oraz cynamonu jest niezawodne. W smaku przypomina mi szarlotkę pieczoną w zimowe popołudnia. Idealnie smakuje w pochmurne i zimne dni, wtedy roztaczają piękny zapach i dzień staje się o wiele lepszy. Te kółeczka doskonale też nadają się do chrupania bez mleka jako przekąska.

Malarc | 5 lata temu

Gratka dla fanów cynamonu

Nestlé Cheerios Owsiany z jabłkiem i cynamonem to gratka dla wielbicieli cynamonu. Płatki te łączą delikatny owsiany smak z nutą cynamonu oraz jabłka. Smaki te są wyważone. Nie odczujemy tu gorzkości od nadmiaru cynamonu, a przyjemną owsiankowo-szarlotkową kompozycję. Niniejsze płatki to świetny wybór dla osób, które oprócz owsiankowej delikatności szukają także smakowej nuty.

9ac1f25db0d012d50ef4890a426b4ee3bb219a9e | 5 lata temu

Smaczne :)

Dodatek jabłka i cynamonu do Nestle Cheerios Owsiany to strzał w dziesiątkę. Jest smacznie i zdrowo. Wiem teraz, że moje dzieci spożyją zdrowy i pełnowartościowy posiłek na śniadanie.

senoritaxxd | 5 lata temu

z nutką słodyczy

Płatki Nestle Cheerios Owsiany, malutkie kółeczka dające rozkosznie smaczne śniadanko. Osoby które lubią mieć w swoim śniadaniu odrobinę słodkości , tutaj będą zdecydowanie zadowoleni, ponieważ te płatki taką odrobinę słodyczy nam gwarantują, przy zachowaniu pożywności oraz zdrowego wpływu na nasz organizm.

Oldzi1701 | 5 lata temu

Nestle Cheerios Owsiany o smaku jabłka i cynamonu

Nestle Cheerios Owsiany o smaku jabłka i cynamonu po dodaniu do mleka lub jogurtu nadaje posiłkowi posmak szarlotki. Bardzo dobre płatki śniadaniowe o dobrym składzie (85% pełnego ziarna owsa, wysoka zawartość błonnika, 4g cukru na porcję, żelazo, wapń, witaminy). W składzie nie ma oleju palmowego, ani sztucznych aromatów.

moniskar | 5 lata temu

Smak, który przypadnie każdemu do gustu

Zakochałam się razem z córką Nestlé Cheerios Owsiany z jabłkiem i cynamonem, bowiem od lat obie uwielbiamy ten smak. Córka przekonała się do owsianki w tej wersji. Płatki najbardziej smakowały nam na "sucho" jako przekąską do chrupania.

dukat1990 | 5 lata temu

Nestle Owsiany z jabłkiem i cynamonem

Bardzo dobre i pożywne płatki na śniadanie. Zdrowa i smaczna wersja śniadania. Można jeść z mlekiem, jogurtem czy też na sucho jako przekąskę.

suprunvalerya | 5 lata temu

Rozpusta

Płatki chereeos owsiane są bardzo dobre. Łatwe do przygotowania i w związku z tym są idealnym rozwiązaniem na śniadanie kiedy spieszymy się do pracy czy jako przekaska. Najbardziej ich polubiłam ciepłym mlekiem i cukrem. Dobre połączenie smaków- siedzę, delikatne jabłuszko j orzeźwiający cynamon

k.stopinska | 5 lata temu

CHEERIOS OWSIANE Z JABŁKIEM I CYNAMONEM

Tak jak wspomniałam u siebie na instagramie. Nigdy nie ruszam się z domu bez śniadania. Kiedy mam mało czasu na zrobienie śniadania płatki cheerios przychodzą mi z pomocą są pozywne i pyszne. Dodaje do nich jogurt naturalny i banana i już śniadanie gotowe. Dobrze też smakuje z ciepłym lub zimnym mlekiem. https://www.instagram.com/p/CCLKMw2JtiV/?igshid=sqa8ihfpqcya

asia2208 | 5 lata temu

Cheerios Owsiany z jabłkiem i cynamonem.

Cheerios owsiany z jabłkiem i cynamonem nie przypadł do gustu mojej rodzinie. Jak dla mnie trochę "sztuczny" smak. Myślałam, że będzie lepszy. Dobrze, że było to małe opakowanie bo bardzo długo je jedliśmy.

madzku | 5 lata temu

Owsianka z dodatkiem.

Spodziewałam się odrobinę bardziej wyrazistego smaku jabłka, a szczególnie cynamonu. Jednak cudowna chrupkość płatków wynagradza zbyt delikatny smak. Płatki te smakują świetnie zarówno z mlekiem, jak i jedzone prosto z opakowania.

pati9819 | 5 lata temu

Super opcja dla zabieganych !

Jest to dobry wybór dla osób, które chcą zjeść coś pożywnego przed wyjściem z domu, kiedy niekoniecznie ma się czas na przygotowywanie dużego śniadania. Po pierwsze szybkość, po drugie smaczne a po trzecie pożywne. Tak posmakowały mojemu bratu, że jadł je nawet na kolację.

Comfit | 5 lata temu

Super jako przekąska

Płatki najlepiej sprawdziły mi się jako przekąska na sucho . Na śniadanie z mlekiem również w porządku - szybko i smacznie . Nastawiłam się , że będą to zdrowe płatki i na pewno są zdrowszą alternatywa dla innych płatków dostępnych na rynku natomiast ilość cukru jak dla mnie nadal dość spora .

Podsumowując myślę , że dość ciekawa pozycja na rynku , warta uwagi i wypróbowania ; )

Kinja1991 | 5 lata temu

Jabluszko z cynamonkiem

Nie lubię smaku jabłka z cynamonem ale tutaj mile się zaskoczyłam, że nie był to intensywny smak. Również chętnie je zajadam z moimi dzieci. Sycący

Chętnie spróbuję innych smaków.

timusiek2020 | 5 lata temu

przepyszny smak

Przepyszny smak jabłka i cynamonu teraz w wersji z Cheerios Owsiany jest dopełnieniem tego, co lubię najbardziej. Wyjątkowo smacznie i pożywnie. Odtąd moje śniadanie jest zdrowe, smakowite i nalezycie spożyte. Zawsze znajdę czas na talerz czy miskę Cheerios Owsianego.

Czarnowlosa95 | 5 lata temu

Super pycha

Są pyszne i pożywne pożywne idealne na śniadanie polecam serdecznie posmakuja każdemu zarówno dużemu jak i małemu no porostu są idealne w smaku

Iwowil | 5 lata temu

Cynamon i jabłko

Nestle Cheerios Owsiane z jabłkiem i cynamonem to idealny wybór na szybki i pożywny posiłek, nie zależnie od pory dnia. Płatki są smaczne, idealnie chrupiące i wystarczająco słodkie. Dają uczucie zdrowej sytości i dostarczają dużo energii. Dobrze smakują z mlekiem ciepłym i zimnym oraz na sucho jako przekąska do przegryzienia.

black-sheep89 | 5 lata temu

Zdrowe i smaczne

Nestle Cheerios Owsiany w wersji z jabłkiem i cynamonem to znakomita propozycja na rodzinne śniadanie. Nestle są pyszne, ale przede wszystkim zdrowe. Pasują na szybkie śniadanie przed aktywnym dniem. Nestle Cheerios Owsiane z jabłkiem i cynamonem są też fajną formą przekąski, często przed TV zamiast innych chrupek wybieramy płatki.

Agata010509 | 5 lata temu

Nie mój smak

Wolę te w wersji klasycznej bo w tych płatkach przeszkadzał mi smak jabłka a właściwie mocno wyczuwalny smak pestki jabłka. Ogólnie dobre wolałam je jeść z jogurtem niż z mlekiem ponieważ wtedy mniej było czuć ten smak który mi osobiście przeszkadzał

Didi884 | 5 lata temu

Słodka przekąska

Płatki cheerios w wersji jabłkowo cynamonowej są słodsze od płatków w wersji klasycznej. Nadają się nie tylko na śniadanie, ale również jako zdrowa przekąska pomiędzy posiłkami, która może zastąpić słodycze.

MartulaMB | 5 lata temu

Całkiem smaczne

Uwielbiam płatki smakowe, a owsiane płatki smakowe to już coś! Płatki bardzo przypominają mi moje ukochane miodowe Nestlé Cheerios, chodź według mnie są od nich troszkę gorsze. Chociaż mają ten sam poziom chrupkości, delikatności, tak samo rozpływają się w ustach, ale smak według mnie jest zbyt mało wyrazisty. Kiedy spróbowałam tych płatków na sucho, wtedy wyraznie czułam smak jabłka, cynamonu i odpowiednią słodycz, natomiast po zmieszaniu z mlekiem- smak jabłka jest mniej wyrazisty, zaś płatki również tracą na słodkości. Smak jalbka i cynamonu jest rzadko stosowany w płatkach, stąd jest to dla mnie plus za ciekawe połączenie smakowe, niestety mi brakowało odrobiny większej słodkości tychże przysmaków i często sięgałam po malutka łyżeczkę miodu dla osłody. Nie każdy lubi słodycz miodowych Cheeriosow lecz ja ją kocham i mi jej brakowało, ale mogłam sobie ją zapewnić w tak prosty sposób, dodając troszkę miodu, jeżeli dla kogoś smak miodowych jest zbyt słodki- Cheerios jabłko i cynamon będą świetna alternatywa, nie aż tak słodka!

MajkaMaluje | 5 lata temu

Jeśli lubicie cynamon to produkt jest dla Was!

Cheerios Owsiany zmienił moje podejście do śniadań. Już nie czuje przymuszenia w związku z jedzeniem owsianek, tylko znalazłam lepszą alternatywę, która smakuje po prostu pysznie! Polecam osobom, które właśnie jak ja nie lubią owsianki. Dla osób kochających cynamon rekomenduje tę wersję.

Black_berry19 | 5 lata temu

Dobra alternatywa na drugie śniadanie

Płatki Cheerios owsiane o smaku jabłko i cynamon zdecydowanie wpasowały się w moje gusta. Nie dominuje w nich posmak cukru jak w innych tego typu produktach.

Płatki mają idealną chrupkość dzięki czemu mamy ochotę podjadać je solo. W dodatku z mlekiem czy jogutem również dobrze się komponują. W moim przypadku jako przekąska na drugie śniadanie jak najbardziej na tak :)

brzoskwinkap | 5 lata temu

Cheerios Owsiany z jabłkiem i cynamonem

Ta wersja bardzo posmakowała moim dzieciom. Mi również. To fajne połączenie. Przypomina mi domową szarlotkę. Moje dzieci bardzo lubią płatki z mlekiem na śniadanie, ja również, zatem możemy jeść to co lubimy w zdrowszej wersji.

Daria98 | 5 lata temu

Bardzo dobra alternatywa dla zwykłego śniadania

Płatki pyszne w smaku, zdecydowanie lepsze od klasycznej wersji. Nie czułam głodu przez dobre 3/4godziny więc to jest dobry czas jeśli chodzi o następny posiłek. Płatki są delikatne, jabłko i cynamon wyczuwalne w smaku, nie jest to sztuczny smak. Mi osobiście bardzo smakowały.

moniczka7896 | 5 lata temu

Płatki owsiane Cheerios z dodatkiem jabłka i cynamonu

Płatki są naprawdę dobre.Dość delikatnie czuć dodatki, nie są zbyt słodkie, co według mnie jest plusem.Ta wersja z jabłkiem i cynamonem jest fajną alternatywą na zdrowe i lekkie, a zarazem pożywne śniadanie.Dzieci też chętnie je jadły.Polecamy!

wioleczek100 | 5 lata temu

Delikatny smak jabłka i cynamonu

Ten wariant smakowy również przypadł mnie i mojej rodzinie do gustu. Płatki nie są za słodkie, wyczuwalny delikatny smak jabłka i cynamonu również zachęca do jedzenia. Platki super się sprawdzaja na szybkie śniadanie, czy na drugie śniadanie do pracy, są zdrowe, lekkostrawne, pożywne i smaczne. Mnie ta wersja bardziej odpowiada niż klasyczna owsianka.

mika1794 | 5 lata temu

Po prostu NAJLEPSZE!

Ten wariant przypadl do gustu mojej rodzinie, szczegolnie dziecku. Dla mnie jedbak jest bardzo slabo wyczuwalny smak jablka. Cynamon zdecydowanie go przebil.

Bardzo fajna alternatywa na szybkie sniadanie, ktore nie jest czasochlonne. Moze je jesc cala rodzina, przy czym dzieci maja swietna zabawe, gdy nakadaja sobie je na paluszki i jedza, jaka przekaske.

Sa chrupkie i delikatne. Mozna je jewc na cieplo, jak i na zimno. Na pewno bede je kupowala swojej rodzinie.

Noemicha | 5 lata temu

Niedobre

Chrupki pozostawiają w ustach przykry, gorzki smak, który nie jest zbyt przyjemny. Młodszym, jak i starszym członkom rodziny nie pasuje ich smak. Na początku smak jest dobry, potem zamienia się w gorzkawy. Kompletnie nie przypomina smaku jabłka z cynamonem.

nio-nio | 5 lata temu

Moja przygoda z kółeczkami

Nie dość, że smaczne i zdrowe to na dodatek potrafią skusić nawet największego niejadka. Dzieciaki uwielbiają przezabawne kółeczka i chętnie po nie sięgają.

em.testuje2018 | 5 lata temu

Mój faworyt

Od zawsze lubiłam słodkie śniadania, dlatego cieszę się że mogłam wziąć udział w tym teście. Płatki z dodatkiem jabłka i cynamonu są przepyszne. Smak nie jest intensywny lecz delikatny, dlatego rano zaraz po obudzeniu się takie śniadanie to strzał w dziesiątkę. Lubię dodawać do tych płatków różne owoce, lub dżemy które sama robię, bakalie jeśli akurat mam w domu. Największym plusem takich śniadań jest to, że nie spędzam przy robieniu śniadania za dużo czasu. Owoce mam przygotowane w lodówce, wszystko ląduje w miseczce i mogę jeść.

Kawowagosia | 5 lata temu

Pełnia smaku jabłka i cynamonu na śniadanie

Ten produkt bardzo pozytywnie mnie zaskoczył. Po spróbowaniu wiedziałam już że to obecnie moje ulubione płatki śniadaniowe. Zawsze przeszkadzało mi w płatkach, że były bardzo słodkie, natomiast te są bardzo smaczne i mają wyczuwanie mniej cukru. Dodatkowo jest to mój ulubiony smak, ponieważ bardzo często jadłam na śniadanie owsiankę o takim smaku. Te płatki ułatwiają mi poranek, ponieważ błyskawicznie się je przygotowuje i można cieszyć się smacznym śniadaniem. Mają odpowiednią wielkość i ich konsystencja w połączeniu zarówno z mlekiem krowim jaki i mlekiem roślinnym jest odpowiednia i bardzo smaczna. Bardzo polecam ten produkt.

natka4875 | 5 lata temu

Smaków

Idealne wersja na śniadanie czy w domu czy też w pracy.Są pożywne,smaczne,Dobrze smakują z mlekiem jak i z jogurtem badz na sucho.Moje dzieci je uwielbiają.

andzelakirzan | 5 lata temu

Cynamonowo jabłkowe szaleństwo numer 2

Aromantyczne, smaczne i pożywne. Idealne na śniadanie. Chrupiące i najlepsze

Rodzina zadowolona, wcinające.

Propozycja dla całej rodziny, to zdecydowanie dobry a nawet najlepszy pomysł

justi121212 | 5 lata temu

Smaczne i zdrowe

Te płatki to świetny sposób na szybkie i lekkie śniadanie. Dostarczają organizmowi niezbędne składniki potrzebne na cały dzień dzięki czemu mamy energię i sytość. Smak płatków wyróżnia się i jego zróżnicowanie składników powoduje, że śniadanie sprawie wiele przyjemności. Płatki są chrupkie i świetnie smakują z mlekiem jak i same jako przekąska.

MagdalenaMartyna | 5 lata temu

Idealne, klasyczne połączenie smaków

Płatki są smaczne, pożywne, sycące. Smakują dobrze z mlekiem, z jogurtem. Połaczenie smaku jabłka z cynamonem jest klasyczne i lubiane. Osobiście uważam to połączenie za jedno z najlepszych. Myślę, że jesienią te płatki będą smakowały najlepiej, właśnie z uwagi na dodatek jabłka i cynamonu. Dzięki dodatkom smak nie nudzi się szybko. Są szybsze i prostsze w przygotowaniu niż owsianka. Nie są tak słodkie jak tradycyjne płatki. Zdecydowanie warto spróbować.

veneficaaa | 5 lata temu

Piękny zapach na rozpoczęcie dnia!

Płatki Nestle Cheerios z jabłkiem i cynamonem od razu zaskakują przepięknym zapachem. Różnią się od płatków, które pamiętam sprzed lat. Nie są już tak słodkie, zanurzone w mleku długo zachowują fajną chrupkość i konsystencję, mają lepszy skład i przyjemny smak. Spodziewałam się dodatków w postaci jabłek, ale cały smak jabłka i cynamonu jest zamknięty w owsianych kółeczkach. Nie przepadam za owsiankami, więc dla mnie to idealna alternatywa i szybki, wygodny sposób na śniadanie, czy przekąskę szczególnie w pracy, a do tego piękny zapach pobudza apetyt i pozytywnie wpływa na nastrój.

marzenie82 | 5 lata temu

Smak dzieciństwa

Nestlé Cheerios Owsiany z jabłkiem i cynamonem to smak mego dzieciństwa. Idealne na przywołanie wspaniałych wspomnień i najlepszej szarlotki na świecie, czyli pieczonej przez Babcię.

WikiiSza | 5 lata temu

Słodkie życie

Ta wersja płatków Cheerios spodobała mi się najbardziej. Są słodkie, bardzo ładnie i naturalnie pachną jabłkiem i cynamonem. Świetnie smakują z mlekiem roślinnym, jogurtem naturalnym. Są chrupiące. Myślę, że może spełniać rolę szybkiej przekąski w ciągu dnia, która szybko zapewni nam energię i humor na cały dzień.

ramaczanka | 5 lata temu

Uwielbiam, moje ulubione śniadanie.

Płatki z jabłkiem i cynamonem to zdecydowanie mój faworyt. Wystarczy dodać mleko lub jogurt, owoce, nasiona i mega smaczne śniadanie gotowe. Ta wersja bardzo przypadła mi do gustu, bo uwielbiam połączenie cynamonu i jabłka. W dodatku płatki przygotowuje się szybciej niż klasyczną owsiankę, więc to oszczędność czasu.

indigo88 | 5 lata temu

Owsiane poranki

Nasz codzienny rytuał wspólnych śniadań dzięki nowym płatkom owsianym nabrał nowego wymiaru, ponieważ zazwyczaj każdy jadł inne płatki a te smakowały nam wszystkim

annanowak0607 | 5 lata temu

Smak dzieciństwa :)

Zakochałam się w tym smaku :) smaku racuchów babci z dzieciństwa. Pełne aromatu, chrupiace, świeże, najlepsze :) każdego ranka moja rodzina przepada za śniadaniem z Nestle.

angela_angi | 5 lata temu

Alternatywa dla płatków smakowych

Smaczne, jak w wersji tradycyjnej. Jednak dla mnie troszkę za słodkie :) dużym plusem jest skład, na który bardzo muszę uważać z powodów zdrowotnych.

kropka010 | 5 lata temu

Przepyszne

Super płatki śniadaniowe. Genialne rozwiązanie dla dzieci, które lubią produkty słodkie, a przy tym są zdrowe. Lekkie, chrupiące. Oryginalny dodatek cynamonu sprawia, że chętniej po nie sięgam. na pewno jeszcze nie raz je kupię i będę polecać znajomym. Gratulacje dla Nestle za kolejny dobry produkt.

Adusiak | 5 lata temu

Świetna alternatywa dla owsianki

Płatki mają całkiem fajny skład. Wzbogacone są o wit. D, C, B2, B3, B5, B6, B9 oraz wapń i żelazo, zawierają też sporo błonnika, są bardzo pożywne i smaczne. Według mnie są świetną szybką alternatywą dla owsianki, której przygotowanie jednak zajmuje trochę czasu, a rano nie zawsze mamy go na tyle dużo by bawić się w gotowanie.

Megi1610 | 5 lata temu

Płatki Cynamon z jabłkiem

Pyszne płatki Cheerios Cynamon z jabłkiem. Płatki owsiane pełnoziarniste to doskonała propozycja dla całej rodziny na pyszne i pożywne śniadanie. To szybki sposób na smaczny posiłek. Dodatkowo mają bardzo ciekawy smak jabłka z cynamonem. Bardzo smakują dla dzieci. Można je jeść zarówno same, jak i z jogurtem czy mlekiem. Będziemy je z pewnością często kupować, gdyż są bardzo pyszne.

-aluska_28 | 5 lata temu

Delikatność i chrupkość

Nestlé Cheerios Owsiany z jabłkiem i cynamonem to fantastyczny że pomysł na śniadanie. Nie tylko są chrupkie i smaczne, ale też wyraźnie jabłkowe z nutą cynamonu. Można chrupać same albo jeść z mlekiem lub jogurtem. Są smaczne, a jednocześnie czuć, że są naturalne. Jestem bardzo zadowolona.

Tamaara | 5 lata temu

Doskonałe

Jako że uwielbiam połączenie zbóż i prażonych jabłek najlepiej z dodatkiem cynamonu te płatki są idealne. Smak właśnie idealnie przypomina prażone jabłka. Płatki są lekkie, chrupiące i pożywne o bardzo przyjemnym wyrazistym smaku. Moje dzieci je pokochały. Nadają się do mleka zimnego i ciepłego również na sucho do pochrupania.

iga6 | 5 lata temu

Nestlé Cheerios Owsiany z jabłkiem i cynamonem- mój faworyt na śniadanie

To coś dla mnie, za znakomity smak, aromat i wyważone proporcje. To dobra propozycja zarówno w domu jak i na wyjeździe. Polecam każdemu kto lubi zdrowo jeść.

Sabina801 | 5 lata temu

Smak pysznego domowego ciacha

Jedząc te płatki miałam przed oczami pyszną ciepła szarlotkę wyciągniętą prosto z pieca. Zapach płatków jest zniewalająco cynamonowy aż chce się więcej i więcej. Idealne połaczenie jabłka i cynamonu, nie za słodki wprost fantastyczne. Pyszne, zdrowe świetne rozpoczęcie dnia dla całej rodziny.

madzix205 | 5 lata temu

Smaczne płatki na śniadanie i nie tylko

Płatki są smaczne i przypominają mi mój ulubiony deser z dzieciństwa - szarlotkę na ciepło z lodami i bitą śmietaną. Płatki jem najczęściej z jogurtem naturalnym. Są chrupiące, zdrowe i ładnie pachną

Ankanowak29 | 5 lata temu

Płatki jak smak z dzieciństwa

Dla mnie najlepsze!!! To taki smak dzieciństwa. Rozkosz dla podniebienia. Smakują jak szarlotka z jabłkiem i cynamonem. Polecam każdemu. Można się najeść bez uczucia ciężkości i są najlepsze

Charlottenburg | 5 lata temu

Pyszny smak, jednak nie dla każdego

Płatki Nestlé Cheerios Owsiany z jabłkiem i cynamonem są pyszne, podobnie jak ich klasyczna wersja, jednakże nie każdemu przypadną do gustu. Mają lekko cynamonowo-jabłkowy smak, jednak dla niektórych może być on zbyt chemiczny. Będą pasować osobom, które lubią smak jabłka i cynamonu, przypominają mi smakiem płatki z dzieciństwa były w podobnym kształcie (chyba FROOT LOOPS). Są jednak świetnym rozwiązaniem gdy nie mamy czasu przygotowywać śniadania, ponieważ są szybkie w przygotowaniu, wartościowe i pożywne. Wystarczy zalać je mlekiem zimnym lub ciepłym, albo dodać je do owsianki. Tworzą idealny duet wraz z owocami lub innymi płatkami. Są chrupiące i drobne. Nie miękną tak szybko pod wpływem gorącego mleka, tak jak wiele innych płatków, co sprawia, że możemy cieszyć się chrupkością przez dłuższy czas. Są lekko słodkie, ale nie przesłodzone, więc będą pasować osobom, które nie lubią słodkich płatków lub chcą utrzymać wagę. Plusem jest także to, że nie zawierają oleju palmowego, ani sztucznych aromatów. Mają w sobie błonnik, witaminy, wapń i żelazo. Są idealne dla całej rodziny. Mój młodszy brat był zachwycony tym smakiem i nie chciał jeść nic innego. Są malutkie, a więc idealne dla mniejszych dzieci aby mogły je jeść ze smakiem bez ryzyka zadławienia. Idealne są także jako przekąska do podjadania między posiłkami. Zamknięte są w zwykłym opakowaniu i mają jasnobrązowy kolor.

Mrs Famess | 5 lata temu

Mega smaczne

Płatki z Jabłkiem i cynamonem bardzo zasmakowały moim dzieciom,jadły je same jak i z mlekiem. Pyszne i pożywne śniadanie które smakuje nam i naszym dzieciom.

LuuizkaB | 5 lata temu

Jak szarlotka u babci

Nestle Cheerios owsiany w wersji z jabłkiem i cynamonem to idealny początek dnia. Niezwykle chrupiące kółeczka są nie tylko bardzo smaczne ale też zdrowe i przywodzą na myśl przepyszną szarlotkę od babci. Zawierają 91% pełnego ziarna owsa. Smakują z mlekiem, z jogurtem i zupełnie bez niczego też! Cheerios owsiany zaspokoi gusta i smaki całej rodziny. Pożywne, zdrowe, smaczne i chrupiące Cheerios owsiany z jabłkiem i cynamonem to nr 1 w mojej rodzinie. Polecam!

MartaLT | 5 lata temu

Przesmaczne płatki!

Nestlé Cheerios Owsiany z jabłkiem i cynamonem To przepyszne rozwiązanie na pożywne śniadanka dla całej rodziny. Smakują małym i dużym. Cynamon doskonale podkręca smak jabłka dzięki czemu posiłek jest nie tylko zdrowy ale i bardzo smaczny!

helenka7878 | 5 lata temu

Idealne śniadanie dla wymagających

Chrupiące owsiane kółeczka to doskonały pomysł na idealne śniadanie dla całej rodziny! Doskonały smak przypadł do gustu moim dzieciom, a wysoka zawartość błonnika i zawartość witamin, żelaza i wapnia sprawiają, że każda mama bez obaw poda je swoim dzieciom. Tym bardziej, że w składzie nie ma oleju palmowego oraz sztucznych aromatów. Doskonałe zarówno z zimnym oraz ciepłym mlekiem, a dodatek jabłek i cynamonu nadaje im wyjątkowy smak. Proste i szybkie w przygotowaniu, a dodatkowo wyjątkowo smaczne i zdrowe - śniadanie idealne.

ormen | 5 lata temu

owiasnka z nutką

Cheerios Owsiany z jabłkiem i cynamonem bardzo mile mnie zaskoczyły. Nie lubię słodkich śniadań, a te płatki mają bardzo przyjemną nutkę jabłek z cynamonem, są bardzo smaczne. Uważam, że ta wersja jest świetną opcją dla dzieci, dla których klasyczna owsianka może nie być do przyjęcia. Mam wrażenie, że owsiane cheeriosy są mniejsze niż wcześniej dostępne na rynku kółeczka i dzięki temu znacznie przyjemniejszy przy konsumpcji.

Dominika65 | 5 lata temu

Płatki śniadaniowe Cheerios z jabłkiem i cynamonem

Płatki kompletnie mi nie smakują. Smak jabłka I cynamonu mało wyczuwalny, jeśli miałabym zasłonięte oczy nigdy nie powiedziałabym że to jabłko I cynamon. Wiadomo jest to zdrowsza alternatywa dla płatków śniadaniowych z dużą zawartością cukru, ale ilość kalorii jest podobna jak w przypadku zwykłych płatków śniadaniowych.

aggie_likes_it | 5 lata temu

Paskudne

Są jeszcze gorsze od zwykłych. Syrasznie słodkie o nieprzyjemnej fakturze. Mój narzeczony określił ich smak bardzo trafnie "karton z cynamonem". Na pewno nie kupię ich sama i nie polecę znajomym.

onelady | 5 lata temu

Smakołyk dla koneserów

Na codzień bardzo lubię smak cynamonu, jednak w płatkach Nestlé Cheerios Owsiany z jabłkiem i cynamonem średnio mi podszedł właśnie smak cynamonu. Nie wiem w czym tkwił problem: może chodziło o połączenie cynamonu i jabłka? Może za duża ilość cukru? Zdecydowanie bardziej smakowało mi połączenie płatek z jogurtem niż z mlekiem. Jednak dla równowagi mój mąż i moje dzieci wprost oszalały i ich punkcie i musieliśmy szybko dokupywać kolejne opakowania :) dlatego jestem pewna że w przypadku mojej rodziny każdy znajdzie coś dla siebie w ofercie płatków Nestle Cheerios :)

agakat | 5 lata temu

Niezapomniany smak

Tym razem przybywam do Was z kolejną dawką zdrowego śniadania @nestlepolska , ale nieco w innym wydaniu 💛🌾

Bezapelacyjnie oświadczam, że Cheerios owsiany jabłko& cynamon to mój nr 1 🥇

Niezwykle chrupiące płatki owsiane wzbogacone aromatem jabłka &cynamonu wprost rozpływaja się w ustach 🍏🍏🍏

Bogaty w błonnik owies świetnie wpływa na nasz układ pokarmowy. Serwujemy je na przeróżne sposoby. Mleczko krowie, jak i roślinne komponują się idealnie z płatkami. Czasami jednak potrzebujemy odmiany, wtedy sięgamy po jogurt. Uwielbiamy je także chrupać bez towarzystwa mlecznego😉

Co najważniejsze produkt nie zawiera sztucznych aromatów! Na zdrowie !

Serdecznie dziękujemy @polkipl za ten przepyszny teścik 😍

wielka1968 | 5 lata temu

Nestlé Cheerios Owsiany z jabłkiem i cynamonem

inni próbujący byli zachwyceni ja wole zwykłe Nestlé Cheerios Owsiany z jabłkiem i cynamonem wygodne w podaniu idealne śniadanie polecam oszczędzają czas tak ceny rano

agusia1217 | 5 lata temu

Porzywne śniadanie

Syn je sobie upodobal jak na 5 latka nie przepada za slodkimi.Dobry skład. Szybkość przyrządzania. Bardzo dobre. Na pewno jeszcze je kupimy. Są zdrowe. Pożywne.

FruttiDiBosco | 5 lata temu

Cynamonowa owsianka inaczej

Nestle Cheerios Owsiany z jabłkiem i cynamonem to smakowy wariant płatków owsianych. Są delikatne w smaku, cynamon nie przytłacza ich swoim aromatem, przyjemnie chrupią. Dzięki dużej zawartości błonnika sycą na długo i regulują pracę jelit. Można je jeść samodzielnie, dodawać do mleka na ciepło lub zimno, jeść z jogurtem lub maślanką. Moim zdaniem są bardzo smaczne i nie przesłodzone.

Lilisonia1998 | 5 lata temu

Bez szału

Uwielbiam cynamon... i liczyłam, że będzie on mocniej wyczuwalny. A tak naprawdę jest go bardzo mało. Jabłka w ogóle nie wyczuwam. Pomysł fajny ale wykonanie słabe :/

Viki28 | 5 lata temu

Przepyszne!!!

Już po otwarciu opakowania czujemy cudowny zapach jabłka i cynamonu. Płatki przypominają smakiem szarlotkę. Są smaczne, a do tego pożywne. Pysznie smakują z mlekiem, ale też i z jogurtem naturalnym. Są idealne na śniadanie dla całej rodziny.

Brzezinkowa | 5 lata temu

Idealne jako szybkie śniadanie

Uwielbiam cheerios i bardzo często jem płatki na śniadanie. Te są zdecydowanie lepsze, ponieważ mają w sobie pełne ziarno, a dla mnie to ważne, żeby były przede wszystkim zdrowsze i pożywne. Idealnie słodkie, czyli nie "oblane" cukrem. Jabłkowe również są w porzadku. Chociaż nie czuję w nich cynamonu. Ale może być to odebrane jako atut, że nie mają w sobie wzmacniaczy smaku. Testowalysmy razem z córką i również jej smakowały. Nie domagała się większej ilości slodkosci. Często zabieralysmy je ze sobą w pojemniczku jako przekąskę. Klasyk dla mnie wygrywa jednak na pewno nie raz skuszę się na jabłko dla odmiany. Zwłaszcza jako przekąskę w ciągu dnia "na sucho". Zamiast niezdrowych chrupek dla dzieci.

11paoolace11 | 5 lata temu

Świetny smak, dobry pomysł na śniadanie

Bardzo smaczne, pożywne o odżywcze płatki. Świetny pomysł na szybkie śniadanie, które na dodatek będzie zdrowe. Ja lubię dodawać je nie tylko do mleka, ale i jogurtu czy deserów

Kasiabou | 5 lata temu

Polecam!

Pilecam nestle cheerios owsiany z jablkiem i cynamonem jako zaskakujacy smak owsianki. Inne niz wszystkie - jablko nadaje slodyczy a cynamon oryginalnego smaku. Bede je kupywac sobie i mojemu dziecku na sniadanie.

MagFifi | 5 lata temu

Pyszne płatki które smakują najbardziej mojemu dziecku.

Pyszne ,chrupiące i co najważniejsze pożywne płatki Jabłko&Cynamon które mój synek uwielbia pewnie dlatego że są smakowe i trochę słodsze od klasycznych.

Często zabieram je w pojemniczku do torebki i zawsze gdy maluch na spacerze woła o am wyciągam płatki i pyszną zdrową przekąskę dla niego już mam.

Podoba mi się to że są one wzbogacone o większą ilość błonnika a mniejszą cukru oraz witaminy ,wapń i żelazo które nasz organizm potrzebuje.

Płatki będą gościć już w naszym domu na stałe i towarzyszyć nam przy wspólnych śniadaniach.

mangox11 | 5 lata temu

Ciekawy smak

Nestlé Cheerios Owsiany z jabłkiem i cynamonem dla mnie jest numerem jeden. Są bardzo smaczne w smaku, chrupiące i aromat jabłka i cynamonu kojarzy mi się z szarlotką. Płatki owsiane są dobre w smaku, zarówno na ciepło i zimno. Są chrupiące i dużo mniej słodkie od płatek kukurydzianych. Zawierają zdrowy błonnik i witamy itp. Polecam

spiorczynska | 5 lata temu

Jak u babci

Jedząc te płatki można poczuc się jakby jadło się szarlotkę u babci. Jabłko z cynamonem to duet idealny. Nigdy wcześniej nie jadłam płatków o smaku jabłko z cynamonem.. Cudownie

Agnesja11 | 5 lata temu

Ciekawy smak

Z takimi płatkami jeszcze się nie spotkałam. Podoba mi się ich chrupiąca tekstura. Smak jest delikatny, czuć jabłka, dlatego to dobry sposób na pyszne i szybkie śniadanie. Dużą zaletą tych płatków jest to, że nie są za słodkie, dlatego chętnie jedzą je także dorośli. Świetna alternatywa dla innych dań takich jak owsianka czy naleśniki.

gienia85 | 5 lata temu

Przepysznie i wyjątkowe

Przypominają mi smaki z dzieciństwa. Są lekkie i pożywne. Smak jabłka i cynamonu delikatny. Idealne na śniadanie. Polecam każdemu. Atrakcyjna cena .Nie zamienię na żadne inne.

Alessandraa | 5 lata temu

Zawiodłam się

Skład mógłby być lepszy, jeśli ma być to zamiennik owsianki. Smak również, moim zdaniem jest nijaki, klasyczne o wiele lepsze! Nie czuć jabłka, troszkę cynamonu pływa w misce nie jest to czego się spodziewałam.

rycerzyk6 | 5 lata temu

jabłko z cynamonem

Miałam przyjemność testować Nestle Cheerios owsiany z jabłkiem i cynamonem.Zaciekawiło mnie opakowanie ,które było kolorowe ,a gdy otworzyłam ,to bardzo ciekawy szrlotkowy zapach płątków unosił się po domu w porze śniadania .Dzieci bardzo polubiły ten smak z ciepłym lub zimnym mlekiem.Kułeczka mają miłą konsystecję wraz z dodaniem mleka pęcznieją ,Można je dodać do domowego jogurtu z owocami.Porzywne śniadanie dla całej rodzinki.na pewno sięgniemy po nie znowu .Polecam.

Magdalenaa98 | 5 lata temu

Cynamonowo jabłkowe szaleństwo z cheerios ami!

Czy uwielbiacie na śniadanie przygotować dobie pyszna i pachnącą owsiane, ale nie zawsze macie na to czas? Nestle Cheerios owsiane z jabłkiem i cynamonem to idealny pomysł który zastąpi wasza ulubiona owsinke gdy nie macie czasu na jej przygotowanie. Wyselekcjonowane zborza, duża dawka witamin, mała zawartość cukru. Nie posiadają sztucznych aromatów, oraz nie zawierają oleju palmowego. Idealne dla całej rodziny

fruda | 5 lata temu

Smaczne i zdrowe

Uwielbiam cynamon, który w tej wersji płatków owsianych Cheerios gra pierwsze skrzypce, jeśli chodzi o dominującą nutę smakową. Ten wariant to aż 85% pełnego ziarna owsa. Są to płatki owsiane, pełnoziarniste w wersji z cynamonem bądź bez dodatków. Są chrupkie, delikatne, słodkie. Pomagają obniżyć cholesterol dzięki zawartości betaglukanów. Można je jeść na sucho, z jogurtem czy z mlekiem, w każdej formie są smaczne.I to jest żywność, o której możemy mówić, że pomaga obniżyć poziom cholesterolu. I żywność, którą powinno się polecać osobom, które mają już ten problem.

Ola11011992 | 5 lata temu

Jak smakowal nam Nestel Cherrios Owsiany z jablkiem i cynamonem?

Smakowal nam bardzo,jz po otwarciu torebki poczulismy aromat cynamonu i jablka.Podibnie jak w Cherrios Owsianym idealna chrukosc i smak prawdzxiwego owsa,jednak moje dziecko(3 l.),powiedzialo ze za duzo cynamonu.My z mezem uwielbiamy ta przyprawe i wcale nam nie przeszkadzal dosc wyczuwalny aromat cynamonu,jednak dla dzieci niejktorych moglby byc bariera.Ogolnie pyszne platki

Weronikaa2 | 5 lata temu

Zdrowszy zamiennik klasycznych płatków

Bardzo podobne do klasycznych, tylko smakują sokiem jabłkowym. Nie wyczuwam tam cynamonu. Płatki są ok, to taki zdrowszy zamiennik klasycznych płatków do mleka. Smak jest ok, ale nie wiem, czy kupię je ponownie. Opakowanie odpowiedniej wielkości dla mnie. Kółeczka też wygodne - nie wypadają z miski. Bardzo duży plus za zdrowszy skład. Dla mnie nie jest to zamiennik owsianki - płatki nie są tak sycące jak tradycyjna owsianka. Ale myślę, że Cheerios owsiane będą świetne na wszelkie awaryjne sytuacje, szybkie śniadanie itp.

Monika19931 | 5 lata temu

Idealne połączenie smaków

Płatki Nestle Cheerios Owsiany z jabłkiem i cynamonem są moim smakowym faworytem. Smak cynamonu i jabłka idealnie pasuje do pory śniadaniowej. Płatki nadają się do zjedzenia zarówno z ciepłym jak i zimnym mlekiem. Ideal je zaspakajają głód, dając uczucie sytości. Świetny produkt, po który na pewno sięgnę ponownie.

Slowikowa90 | 5 lata temu

Obłedny posiłek pełen smaku i zdrowia

Te płatki są przepyszne. Są świetne i nie rozstaje się z nimi odkąd je poznałam. Są w stanie przekonać do owsianki każdego,nawet niejadka, albo osobę jasno zdeklarowaną jako nielubiącą owsianki.

Uważam, że są genialnym zamiennikiem, który podkręca smak klasyki wszędzie tam, gdzie to możliwe. Płatki są chrupiące, mają w sobie mnóstwo uzależniającego wręcz smaku... Genialne.

justynam89 | 5 lata temu

Smaczne i sycącę

Wariant z dodatkiem musu jabłka i cynamonu nie jest przesłodzony, a praktycznie smakują naturalnie. Lekko wyczuwalny w smaku jest cynamon. Kółeczka lekko się od siebie różnią wielkością i barwą od kółeczek w wersji naturalnej. Smaczne i sycące, chętniej zjadane przez moje dzieci z mlekiem i bez :). Po zalaniu mlekiem nie rozmoczyły się, chrupały oraz przez dłuższy czas nie odczuwałam głodu. Idealne na śniadanie dla całej rodziny.

DzoanaFireblade | 5 lata temu

Smaczne i zdrowe

Płatki cheerios zaskoczyly mnie swoim wyraznym smakiem - nie nahalnie ale smacznie !!! Do tego sa mega zdrowe i owsiane . Mialam okazje wybrobowac oba warianty , polecam ten z cynamonem jest przepyszny. Mozna jesc je z mlekiem , same jako przkaske oraz w postaci deseru z jogurtem . Sprawdza sie podczas sniadan w domu jak i w pracy - dla mnie bomba

olaolaola | 5 lata temu

Śniadanie z delikatną nutą jabłka i cynamonu

Płatki Cheerios Owsiany z jabłkiem i cynamonem są smaczne, pożywne i lekkie. Dzieci na pewno polubią ich owocowy smak. Moim zdaniem mogłyby być nieco bardziej słodkie lub kwaśne - wtedy ich smak byłby bardziej wyrazisty.

magda-lena-m | 5 lata temu

nie przesadzone

Jabłko i cynamon u mnie to tylko w szarlotce. Inne warianty najczęściej omijam szerokim łukiem. A tu niespodzianka. Płatki z jabłkiem i cynamonem, które jem ze smakiem, bo nie mają przesadzonego aromatu i dominującego smaku cynamonu, jak niekiedy się zdarza. Cudowne rozwiązanie na nieco inne śniadanie, kiedy same płatki i mleko lub jogurt to max moich wysiłków śniadaniowych.

Aisak98 | 5 lata temu

Cynamonowy raj!

Nestle Cheerios Owsiany z jabłkiem i cynamonem to szybki i wygodny sposób na śniadanie. Dzięki takiemu połączeniu smaków śniadania stały się przyjemnością. Zapach unoszący się z opakowania za każdym razem przenosi mnie do cynamonowego raju. Każdemu kto lubi takie smaki polecam spróbować. Chociaż udało mi się też przekonać do nich wroga cynamonu w moim domu. Co jest najlepszym dowodem na to, że są pyszne. Na pewno kupię kolejne opakowanie!

qotek | 5 lata temu

Polecam - świetnie skomponowany smak

Smak tej wersji Nestle jest idealny - dla całej rodziny - lubimy go wszyscy dorośli i dzieci - Już kupiliśmy kolejną paczkę więc to najlepsza rekomendacji. Świetnie smakują z mlekiem i jako małą przekąska :)

siunka86 | 5 lata temu

Ciekawy smak

Płatki Cheerios Owsiany z jabłkiem i cynamonem zaskoczyły mnie swoim smakiem. Spodziewałam się czegoś troszeczkę innego, więc nie do końca byłam z nich zadowolona. Smak nie był dostatecznie naturalny jak dla mnie. W połączeniu z mlekiem stanowiły fajną alternatywę dla kanapek. Przyjemnie się je chrupało i starczyły mi na kilka posiłków.

Beata229 | 5 lata temu

rozpływam się

Cheerios owsiany z jabłkiem jest jeszcze lepszą wersją klasyka owsianego. Ma podkręcony smak, jest super opcją na szybkie śniadanie, daje moc, dużo błonnika, mało cukru no i niestety szybko się kończy.

olinx-2301 | 5 lata temu

Smaczne, chrupiące i pożywne

Kółeczka CHEERIOS OWSIANY z jabłkiem i cynamonem są pyszne i chrupiące. Bardzo zasmakowały całej mojej rodzinie. Dzieciaki jadły je na śniadanie i na kolację. Idealne z dodatkiem ciepłego lub zimnego mleka. My lubimy je również na sucho ;) Ogromny plus za to, że nie są bardzo słodkie. Smak jabłka i cynamonu jest trochę sztuczny, dlatego jednak preferujemy wersję klasyczną.

WavingGoodbye | 5 lata temu

Dobre płatki, jednak ze zbyt małą ilością jabłka i cynamonu

Płatki Nestle Cheerios Owsiany z jabłkiem i cynamonem to świetny pomysł na śniadanie dla całej rodziny. Dobrze komponują się z jogurtem lub maślanką. Wzbogacone są o witaminy i minerały wspomagające prawidłowe działanie organizmu. Jednakże jedzenie ich razem z zimnym mlekiem powoduje, że w smaku są trochę mdłe i wydają się nijakie.

manganese | 5 lata temu

Idealne do wszystkiego!!

Te platki w szczególności przypadły mi do gustu.

Mają delikatny smak cynamonu i soczystego jabłka. Smak nie jest mdły, płatki smakują do ostatniego gryza.

Są idealnie do wszystkiego. Zabierałam je ze sobą do pracy i weekendową podróż. Idealnie sprawdziły się jako drugie śniadanie z kefirem bądź jogurtem i bananem. Dodały kropki na i, sprawiły, ze nudne, szybkie drugie śniadanie stało się przyjemną odskocznia i chwilą na delektowanie się posiłkiem.

Przyznam się, że skradły moje serce, bo podjadalam je również pomiędzy posiłkami zamiast czekolady. ;)

Są tak dobre, że z pewnością je zakupię :)

asiab85 | 5 lata temu

Rewelacja!

Cheerios z jabłkiem i cynamonem to doskonała propozycja śniadania. Są chrupiące nawet w połączeniu z mlekiem czy jogurtem.Doskonała alternatywa dla zwykłej owsianki.Są naprawdę smaczne.Ich słodycz jest dobrze wyważona.Nie są przesadnie słodkie,co zdarza się w innych smakowych płatkach.

kasior_gw | 5 lata temu

Nestlé Cheerios Owsiany z jabłkiem i cynamonem, czyli słodkie testowanie

Jabłko? a może cynamon? To Twoje smaki? Nestlé Cheerios Owsiany z jabłkiem i cynamonem idealnie dla Ciebie pasuje. Nestlé Cheerios Owsiany w wersji z jabłkiem i cynamonem, czyli bez sztucznych brawników, dodatków oraz aromatów zaś smacznie i pożywnie. Pozywana wersja idealna na śniadanie albo idealna pożywna przekaska, która mozna przekasic w ciagu dnia. Pelne ziarno oraz źródło błonnika. Idealnie pasuje do sportowego zycia, czyli dla osob, ktore zyja fit i zdrowow, ale też dla osob ktore zyja spokojnie i w szczesliwej rodzine, ktora spozywa i celebruje wspolne posilki razem. Zyjesz w biegu? mozesz zjesc pyszna owsianke z Nestlé Cheerios Owsiany w wersji z jabłkiem i cynamonem a wtedy dzien staje się lepszy. Taka nowosc, az 85% owsa, to tylko Nestlé Cheerios Owsiany w wersji z jabłkiem i cynamonem. Zacznij swój dzień z Nestlé Cheerios Owsiany w wersji z jabłkiem i cynamonem, który mieści się w każdej misce.

pinkowaangela | 5 lata temu

Pyszne płatki na śniadanie

Płatki Nestle Cheerios Owsiany z jabłkiem i cynamonem zaskoczyły mnie pozytywnie swoim smakiem. Są tak pyszne, że wyjadałam je z paczuszki w trakcie dnia :). Aromat i zapach są wyraźnie cynamonowe, co jest ich plusikiem bo kuszą do skosztowania. Są chrupiące i nie rozpływają się zbyt szybko w ciepłym mleku za co mają u mnie duuży plusik. Smakują każdemu w mojej rodzince - na śniadanie jemy je całą rodzinką.

testujemy_bs | 5 lata temu

Super na śniadanie

Cheerios owsiany z jabłkiem i cynamonem jest bardzo pożywny, idealnie sprawdzi się na śniadanie lub jako przekąska do pochrupania. Jest to najlepsza alternatywa dla owsianki.

zosiolek | 5 lata temu

Cheerios jabłkowy z cynamonem mój faworyt

uwielbiam ten posmak jabłka i cynamonu taka szybka szczoteczka, pyszny początek dnia, naturalne i lekkie , idealne również do deserów nawet dla tych co nie lubili cheeriosów bo były za słodkie to te są w sam raz

Magda😘 | 5 lata temu

Słodki i wartościowy początek dnia

Dzięki uprzejmości polki.pl miałam przyjemność testować Nestle Cheerios w wersji z jabłkiem i cynamonem. Taka opcja śniadania zdecydowanie przypadła do gustu mojemu dziecku. Z resztą nie tylko śniadania, bo i na podwieczorek córka chętnie po nie sięgała. Dzięki tym płatkom- szybki i wartościowy posiłek był w domu na wyciągnięcie ręki .Troszkę zimnego lub ciepłego mleka i gotowe. Śniadanie/ podwieczorek jest lekki i pożywny. Uczucie sytości otrzymamy po -7-9 łyżkach ( taka informacja w postaci rysunku znajduje się na opakowaniu), czyli jednej miseczce. Dla mnie troszkę za słodkie, ale dla dzieci- idealny smak. 85% pełnego ziarna owsa- brzmi bardzo dobrze. Bardzo praktyczna alternatywa śniadania. Polecam z czystym sumieniem. I dużym, i małym smakoszom.

Szajkotka | 5 lata temu

Szału nie ma

Niestety płatki nie powalają. Pięknie pachną ale w smaku daleko im do jabłka i cynamonu. Są mdłe i nijakie. Mając w pamięci smak dawnych Cheerios wielozbożowych stwierdzam, że bardzo daleko im do tamtych, pysznych płatków.

Świat Toli | 5 lata temu

Pyszności na śniadanie

Czasem chcemy zjeść coś owocowego, przygotowanie jednak posiłku z owocami, szczególnie rano, zabiera więcej czasu. Ja mam rozplanowane wszystko co, do minuty, dlatego tak ważne dla mnie, aby zjeść smacznie, zdrowo i pożywnie. Te płatki pozwalają mi na to wszystko.

iwonam23 | 5 lata temu

Dobre

Tak jak w wersji klasycznej są smaczne , pożywne ale niestety u nas w rodzinie nie przepadamy za cynamonem , więc zapewne przy następnych zakupach wybierzemy wersje klasyczna, ale i tak spełniają naszę wymagania . Tak sobie myślimy,że płatki klasyczne owsiane z dodatkiem miodu byłyby przepyszne :)

syyympatyczna | 5 lata temu

Aleeee pachną

Już po otwarciu opakowania dopada nas zapach, który nakazuje zanurzyć łapkę i popodgryzać na sucho. Po dodaniu gorącego mleka intensywny zapach cynamonu wypełnia kuchnię i zachęca do śniadania. Bardzo dobre płatki. Fakt, że tyle w nich dobra dodaje kolejnych plusów. Pożywne. Znacznie zdrowsze, niż większość płatków na rynku. Na początku miałam ochotę dodawać miodu i podsypywać mieszanką studencką, potem zrozumiałam, że za bardzo jestem przyzwyczajona do przesłodzonych rzeczy. Podsumowując: szybkie i mądre śniadanie.

Kamcia9307 | 5 lata temu

Smaczna wariacja

Uwielbiam łączyć ulubione płatki z owocami, a ta propozycja utwierdziła mnie w tym przekonaniu. Smakują doskonale i pasują zarówno do mleka jak i do jogurtu. Cała rodzina z ogromnym apetytem zajadała śniadanie aż odstawili puste miski i to jest najlepsza rekomendacja. Szybki i pożywny poranny posiłek? Tylko z płatkami Nestle Cheerios. Pysznie chrupiące i aromatyczne. Bardzo podoba mi się, że nie zawierają oleju palmowego i sztucznych aromatów, a za to są doskonałym źródłem błonnika, żelaza i witamin. Jestem spokojna o to co jem i podaje swojej rodzinie.

lidzioszka31 | 5 lata temu

Skradły męskie podniebienia🤣

Ten smak przypadł szczególnie męskiej części mego domostwa, czyli dwum synkom (8 i 5 lat) oraz mężowi. No zjedli w mgnieniu oka całe opakowanie 🙈 Dobrze, że dali chociaż spróbować i porównać te dwa smaki😅 Chłopcy podjadali także na sucho (jak mama) i kiedy się skończyły, trzeba było kupić nowe opakowanie. Świetne i pożywne śniadanie 👍

a-ska500 | 5 lata temu

Pożywny posiłek

Płatki są smaczne, chrupiące i pożywne. Dla mnie aromat jabłka jest trochę intensywny, ale nie zmienia to faktu, że płatki te są bardzo dobrym pomysłem na szybkie, smaczne i odżywcze śniadanie.

Atramworld | 5 lata temu

Cynamonowe kółeczka

W opcji z jabłkiem i cynamonem czuję właśnie najbardziej cynamon, który bardzo lubię. Płatki się chrupiące, nie za słodkie. Tak sobie myślę, szkoda, że nie mają dodatku kawałków suszonych jabłuszek 🤔

princesssska | 5 lata temu

Idealny zamiennik słodkich, niezdrowych płatków

Idealna alternatywa dla osób, które nie lubią owsianki, a lubią smakowe płatki śniadaniowe. W końcu smaczne i szybkie śniadanie, które jednocześnie jest zdrowe i dostarcza energii na cały poranek. Delikatnie chrupiące, pyszny, nie chemiczny smak jabłka i cynamonu, to tylko garstka zalet jakie posiadają te płatki. Brawo dla producenta!

niezapominajka212112 | 5 lata temu

Smaczne smakowe płatki

Płatki są chrupiące i mają dobrze wyczuwalny smak i zapach cynamonu. Wspaniale smakują z mlekiem. Jednorazowo można ich zjeść mniej niż klasycznej, delikatniejszej wersji, bo szybciej sycą. Wersja jabłkowo-cynamonowa z penością zasmakuje miłośnikom szarlotki, bo dokładnie tak pachną. Smak jest bardziej słodki niż klasyczna wersja.

luna341 | 5 lata temu

mój numer jednen na śniadania

Płatki Nestlé Owsiane z jabłkiem i cynamonem to moje ulubione śniadanie. Zachwyciły mnie delikatną słodyczą i posmakiem pieczonych jabłek z cynamonem. Zapach kojarzy mi się z domową szarlotką. Płatki mają dużą zawartość błonnika co jeszcze bardziej mnie do nich przekonuje.

Aneczka2006 | 5 lata temu

Owsianka nowej generacji

Polecam Nestlé Cheerios Owsiany z jabłkiem i cynamonem. Są idealne na śniadanie dla całej rodziny. Są pożywne jak owsinka, a przygotowuje się je mega szybko, bo wystarczy zalać mlekiem. Dzieciaki uwielbiają płatki a Nestlé Cheerios Owsiany "przemycają"tylko to co najlepsze w zbożach. Gorąco polecam

er1t | 5 lata temu

Zdrowe i taaakie pyszne!

Płatki Cheerios Owsiany z jabłkiem i cynamonem to wyjątkowy rarytas, który zadowoli nawet najbardziej wybredne podniebienia. Mają wyjątkowy smak, który dobrze komponuje się z mlekiem oraz jogurtem. Nie są przesadnie słodkie, więc mogą stanowić podstawę zdrowego, pełnowartościowego śniadania, II śniadania lub podwieczorku.

papuzia | 5 lata temu

Super alternatywa dla słodkich płatków

Nestle cheerios owsiany z jabłkiem i cynamonem to świetne zastępstwo dla słodkich płatków. Świetny skład, przyjemny smak, chrupiąca konsystencja, czego chcieć więcej. Super rozwiązanie na szybkie i zdrowe śniadanie.

azja8484 | 5 lata temu

Dobre

Płatki owsiane z miodem mają taką samą postać jak płatki klasyczne. Na pierwszy rut oka ciężko je odróżnić.

Są lekkie, smaczne, chrupiące. Chrupkość długo się utrzymuje. Mają delikatny posmak jabłka i cynamonu.

778519d59632235149ff1cb19bbbb205a5f67ee3 | 5 lata temu

Pożywne i zdrowe, ale średnio smaczne

Nowe płatki Nestle Cheerios są zdrowym i pożywnym śniadaniem. Nie obciążają organizmu. Minusem jedynie jest to, że płatki nie mają wyraźnego smaku, nawet te w wersji jabłko-cynamon, chociaż cynamon był troszkę wyczuwalny. Do każdej porcji płatków zawsze wrzucałam różne dodatki, aby śniadanie było smaczniejsze, np. świeże truskawki, orzechy, rodzynki.

nikola60 | 5 lata temu

Nestlé Cheerios Owsiany z jabłkiem i cynamonem

Nestlé Cheerios Owsiany z jabłkiem i cynamonem, to dobra propozycja na śniadanie dla całej rodziny. Płatki są smaczne, pożywne. To szybki i wygodny sposób na śniadanie. Nie tylko dorośli je uwielbiają, dzieci też :)

monikakaczmarek18 | 5 lata temu

Jabłko i cynamon w roli głównej w płatkach owsianych.

Płatki Cheerios Owsiany o smaku jabłka i cynamonu zdobyly moje serce. Smak wyczuwalny, ale delikatny i nie mdlący. Jestem fanką posiłków z jabłkiem i cynamonem. Słodycz jest delikatna. Smak nie przypomina znienawidzonej przez społeczeństwo tradycyjnej owsianki. Płatki są pyszne i ma się ochote pałaszować je "na sucho". Dawno nie jadłam tak dobrych płatków, które trafiłyby w gusta moich kubków smakowych. Polecam!!!

Wasylcia1991 | 5 lata temu

Jabłko i cynamon w płatkach-zdrowe i smaczne połączenie

Te płatki nadają się dla wszystkich, którzy lubią pożywne, zdrowe, pełnowartościowe śniadanie z nutą lekkiej słodyczy. Mianowicie tą nuta jest połączenie jabłka i cynamonu. Świetnie się komponuje ten smak z mlekiem czy też jogurtem naturalnym. Płatki są troszeczkę słodsze niż wersja klasyczna ale nie są jakieś mega słodkie co jest wielkim plusem. Dlatego płatki Cheerios jabłko&cynamon zajadala moja starsza córka. Płatki zawierają duzo błonnika, żelaza, wapnia, witamin oraz aż 85% pełnego ziarna owsa. Nie zawiera za to sztucznych barwników oraz niezdrowego oleju palmowego. Opakowanie wygodne w użyciu o nieprzesadzonych kolorach, które chętnie chce się chwycić ze sklepowej półki i wrzucić do wózka z zakupami. 210g starcza na dość długo chyba że małe zarloczki atakują płatki nie tylko na śniadanie a również na sucho do pochrupania xD Jednym słowem bardzo smaczne płatki idealne na zdrowe i pożywne śniadanko. Polecam!

monicitia | 5 lata temu

Moje podniebienie powiedziało TAK

Nestlé Cheerios Owsiany z jabłkiem i cynamonem mają rewelacyjny, delikatny owocowy posmak, są po prostu pyszne. Chrupiące i pożywne! Idealne na lekkie śniadanie dla dzieci i dorosłych.

EwaEwa | 5 lata temu

Moc owsianki i energii!

Pzede wszystkim opakowanie zawiera cenne witaminy i zapach, który bardzo zachęca od razu po otwarciu. Są bardzo treściwe, pożywne, smaczne i zdrowe. Wersję z jabłkiem i cynamonem od razu wszyscy domownicy pałaszowali ze smakiem. Zdrowo skomponowany skład owsianki dostarcza energii na wiele godzin. Smakują nawet na sucho, bez żadnych dodatków. Polecam. Przepyszne.

mxx | 5 lata temu

zdrowa szarlotka

Opcja przepyszna dla milosnikow szarlotki,ktorzy kombinuja gdzie mozna znalezc smak ich ulubionego deseru :) Smaczne,pozywne od razu rozjasniaja dzien gdy od nich rozpocznie sie sniadanie.

ksiemasz | 5 lata temu

Smak dzieciństwa

Te płatki przypomniały mi czasy, gdy moja mama robiła mi jabłka z cynamonem. Ten smak świetnie smakuje z mlekiem lub jogurtem- po prostu są cudowne

soyoko | 5 lata temu

Nestle Cheerios Owsiane - idealny dla całej rodziny.

Płatki są super alternatywą dla klasycznej owsianki, przygotowujemy je szybko - dodając do nich zimnego bądź ciepłego mleka. Nie mają dużo cukru, a co za tym idzie możemy spokojnie dbać o linie spożywając je agawa2908 | 5 lata temu

znakomite połączenie smaku

znakomite połączenie smaku jabłka i cynamonu,delikatne a jednoczesnie sycące ,wspaniale sprawdzają sie na sniadanie jak i kolacje,polecam dla dorosłych i dla dzieci.

feemale | 5 lata temu

Aromatyczne, pyszne śniadanie dla miłośników cynamonu

Pełnowartościowe płatki, które stanowią jeden ze składników pysznego śniadania oraz idealny wariant dla miłośników cynamonu . Owies Zawarty w płatkach stanowi doskonałe źródło witamin oraz powoduje uczucie sytości przez dłuigi czas. Moc owsa zawarta, który zawiera sporo żelaza i magnezu, który korzystnie wpływa na układ nerwowy i wzmacnia mięśnie

171951f | 5 lata temu

Płatki owsiane z jabłkiem i cynamonem

Niezwykle smaczne z wyczuwalnym delikatnie cynamonem do mleka do chrupania jak też do ciasta świetnie się sprawdzi do szarlotki, może być dodatkiem do musów i innych deserów.

angel12006 | 5 lata temu

Moje smaki

Nestlé Cheerios Owsiany z jabłkiem i cynamonem jest bardziej słodki od wersji klasycznej. Podobnie jak wersja klasyczna jest bardzo fajnym pomysłem na śniadanie. Smakuje dobrze zarówno z ciepłym jak i zimnym mlekiem. Wersja z jabłkiem i cynamonem posiada 85% owsa i nie posiada sztucznych barwników, czyli jest nie tylko szybko, smacznie, ale i zdrowo. Małe chrupiące krążki są pyszne nawet bez mleka. Wyczuwalny w nich aromat jabłka i cynamonu jest rewelacyjny. Mój syn, który jest wybredny co do jedzenia chyba znalazł swoje ulubione płatki. To mnie bardzo cieszy bo już nie czekam 30 min. na decyzję co chce zjeść na śniadanie. Nestlé Cheerios Owsiany jest ciekawym urozmaiceniem w naszej diecie dlatego cieszy mnie to, że produkt zasmakował całej mojej rodzinie.

Angel1090 | 5 lata temu

Ciekawe połączenie.

Cheerios Owsiany to fantastyczna alternatywa dla tradycyjnej owsianki, ale nie tylko. Doskonale sprawdziły się jako zamiennik dotąd moich ulubionych płatków. Apetyczne połączenie jabłka i cynamonu bardzo mi się spodobało. Jabłko nadaje płatkom słodyczy, a cynamon ją przełamuje. Stały się ciekawą propozycją śniadaniową zwłaszcza w chłodniejsze dni. Najlepiej komponowały się z jogurtem.

Aga.22.krusz | 5 lata temu

Recenzja jabłko-cynamon

Płatki są przepyszne. Są alternatywa dla słodkich płatków. Są zdrowe przez co dodawały nam energię na cały dzień. Z cała pewnością kupiłabym je ponownie. Codziennie umilały nas śniadanie. I pozwalały na prowadzenie zdrowego trybu życia!

Tessarte | 5 lata temu

Dobre, ale nie pożywne

Nestle Cheerios Owsiany z jabłkiem i cynamonem jest smaczny. Jabłkowo-cynamonowy smak na pewno ma wielu miłośników, którzy będą chętnie po niego sięgać. Jednak produkt ma bardzo dużo cukru w składzie i nie jest to dobra opcja jako stała potrawa w naszej diecie. Plus za obniżenie kaloryczności, ale skład wciąż woła o pomstę do nieba.

Martyna_14 | 5 lata temu

Subtelne jabłuszko

Płatki mają przyjemny zapach a smak jest bardzo delikatny lekko wyczuwalny ,skład jest na prawdę dobry wiec jeśli ktoś chce odżywiać się zdrowo a przy tym nie rezygnować z takiej przekąski to śmiało można po nie sięgnąć mi smakują paczka szybko się skończyła

stoonooga | 5 lata temu

Na śniadanie i do chrupania.

Uwielbiam połączenie jabłka i cynamonu dlatego te płatki zostawiłam sobie na koniec ;) Wiedziałam, że będą pyszne i się nie pomyliłam. Zarówno na przegryzkę na sucho jak i z mlekiem jadłam je ze smakiem. Płatki Cheerios Owsiane przypadły mi do gustu ze względu na pożywność i prostą formę, krótki czas przygotowania. Mogę zaspać i zamiast owsianki na szybko zalać płatki mlekiem.

Mani1262 | 5 lata temu

Dobre, ale mnie nie porywaja

Płatki są smaczne, ale zdecydowanie wolę te w wersji klasycznej. Moze, gdyby mialy one smak samego cynamonu, lub samego jablka, przypadły by mi do gustu bardziej. Moje dzieci się w nich nie rozsmakowaly, mąż też zje, bo zje, bez większego entuzjazmu. Nie oszalelismy na ich punkcie.

Kasia941 | 5 lata temu

Czy jabłko i cynamon w płatkach to idealne połączenie?

Oczywiście, że tak! Jest to dobre rozwiązanie dla osób, którym znudziły się zwykłe płatki. Nutka jabłka i cynamonu daje orzeźwiający smak. Są bardzo chrupiące, a smak jabłka i cynamonu jest delikatny, ale wyczuwalny.

vronov | 5 lata temu

Nowa forma owsianki, a na dodatek pełna smaku i aromatu

Kiedy pierwszy raz zobaczyłam te płatki nie mogłam uwierzyć jak producentowi udało się zrobić owsiankę w formie małych, rozpoznawalnych wszędzie kółeczek. Wydawało mi się, że owsianka to owsianka i tutaj nie ma mowy o kompromisach czy zastępnikach, ale już po pierwszej łyżce wiedziałam, że to był strzał w dziesiątkę - pełnia smaku, aromatu, bez utraty wszystkich wartości odżywczych.

Płatki świetnie komponują się zarówno z mlekiem jak i jogurtem naturalnym. Często podczas przygotowywania owsianki musiałam również zadbać o dodatkowe składniki, które podkręcają smak. W tym przypadku nie jest to potrzebne. Połączenie jabłka i cynamonu dało tym płatkom przepyszny, delikatny smak szarlotki, są idealną propozycją dla osób, które dbają o to, aby ich śniadanie było wartościowe, ale nie mają dużo czasu na jego przygotowanie. A to wszystko bez oleju palmowego i konserwantów, a z zawartością błonnika, żelaza, wapnia i witamin. Przypadną do gustu nie tylko dorosłym, a także dzieciom.

PatrycjaKulig | 5 lata temu

Smacznie i zdrowo

Najlepsze płatki jakie jadłam bardzo smaczne i ten piękny zapach który utrzymuje się przez cały czas jedzenia. Córce bardzo smakowała ta wersja więc szybko znikały chętnie będziemy je kupować.

Patrisziaaa99 | 5 lata temu

Płatki Nestele Cherrios owsiane w wersji z jabłkiem oraz cynamonem - wysoka jakość jednym słowem rewelacyjne

Płatki Nestele Cherrios owsiane w wersji z jabłkiem oraz cynamonem to pyszna a zarazem zdrowa alternatywna nie tylko na śniadanie ale i na każdą porę dnia dla wszystkich. Dodatek jak la oraz cynamonu wspaniałe komponuje się z owsianym smakiem, dodatek zdrowy przez co płatki nie utraciły wartości a wręcz przeciwnie bo dodały. Bardo pyszne polecam!

jaulia | 5 lata temu

Bardzo smaczne i zdrowe

Moim dzieciom zdecydowanie smakują jabłkowo-cynamonowe, te zwykłe nie są dobre - powiedziała mi córka.

Mnie odpowiadają obie wersje. Są chrupiące, lekko suchawe, te jabłkowe ładnie pachną. Tak. To dobry zamiennik dla innych produktów tego typu, a zwłaszcza dla dzieci, które zwykłych owsianych płatków (takich gotowanych) jeść nie chcą. Składniki w porównaniu do innych dostępnych płatków na rynku są świetne. Dużo błonnika, minimalna ilość cukru. Sycące. Doskonale smakują same, z zimnym lub ciepłym mlekiem, z owocami, z jogurtem. Zagoszczą u mnie na dłużej.

Opakowanie ładne, przyciąga wzrok, wyróżnia się też na półce sklepowej.

Airina Yashina | 5 lata temu

Smakołyk dla wszystkich

Bardzo mi się spodobały Płatki z cynamonem i jabłkiem dla tego uwielbiam cynamon , ten smak kojarzę mi z dzieciństwie . Coś podobnego jadłam w szkole

borska1358 | 5 lata temu

Szarlotkowe pycha

Nestlé Cheerios Owsiany z jabłkiem i cynamonem to idealna propozycja dla wszystkich, którzy uwielbiają szarlotkę. Cudowny, wyrazisty smak,aż chce się jeść i nie kończyć. Wspaniała alternatywa dla owsianki, która jednak trzeba przygotowywać około 15 minut, a tu wsypujemy płatki do miski, zalewamy mlekiem krowim czy roślinnym i pożywne śniadanie gotowe, a przy okazji nie trzeba szykować do nich żadnych dodatków, bo same w sobie są super smaczne. Duży plus za to, ze bardzo szybko stają sie miękkie. Fajnie, że są wzbogacone witaminami i minerałami, co jest bardzo ważne, szczególnie dla małych brzuszków

sylwek16 | 5 lata temu

Fajny produkt

Cheerios owsiany z jabłkiem i cynamonem to świetna alternatywa dla tradycyjnej owsianki z jabłkiem i cynamonem tyle że szybsza i wygodniejsza. Polecam każdemu na szybkie i smaczne śniadanie.

aniolka2310 | 5 lata temu

Smak szarlotki w zdrowym wydaniu

Płatki Cheerios Owsiany z jabłkiem i cynamonem mają delikatny posmak szarlotki.

Dzięki temu moje śniadanie smakuje niczym ciasto, a pozostaje zdrowym posiłkiem.

Tą wersję płatków uwielbiam zjadać jako przekąskę oglądając serial.

Często też zaspokaja głód w pracy, kiedy szybko chce doładować akumulatory.

Polecam!

omen483 | 5 lata temu

Super płatki - super śniadanie

Cheerios owsiane z jabłkiem i cynamonem to jedyne takie płatki na rynku. Uwielbiam ten smak, który jest wyrazisty ale nie słodki. Najważniejsze jest to, że płatki mają naturalny smak i nie zawierają cukru. Cheerios z jabłkiem i cynamonem często jadam nie tylko na śniadanie zalane mlekiem, ale jako dodatek do niskokalorycznych deserów a także do jogurtu z owocami i bakaliami

PauOsm | 5 lata temu

Owsianka z jabłkiem i cynamonem

To hit dla osób ktore chcą zdrowo zaczynac dzien ale nie lubią zwyklej owsianki! Cynamon daje wyrazisty smak i obledny zapach. To mój śniadaniowy hit. Chociaz na podwieczorek bez mleka tez uwielbiam.

Ladydot | 5 lata temu

A miało być tak pięknie

Początkowo bardzo entuzjastycznie podeszłam do nowości od Nestle. W moim domu owsianka jest przygotowywana rano i wieczorem, bo moi synowie muszą zaczac i zakończyć dzień "michą". Kanapkami nie są w stanie się najeść, a urozmaicenia typu jajecznica, pasty kanapkowe i tosty zostawiam na weekend, kiedy mam więcej czasu rano.

Chętnie podeszłam do testu Cheerios owsiany z jabłkiem i cynamonem, upatrując w tym alternatywy dla klasycznej owsianki. Dzieciakom bardzo spodobał się kształt płatków i fakt że są chrupkie. Nie nasiąkają mlekiem zbyt szybko, więc nie tracą na chrupkości od razu po zalaniu. Bardzo też im smakowało. Spodobało mi się to, że smak jabłkowy pochodzi z dodania musu jabłkowego, a nie aromatów

Ale. W składzie produktu jest cukier, syrop glukozowy oraz syrop cukru inwertowanego, co skutkuje 13,4g cukru na 100g produktu. Jak dla mnie jest to absolutnie zbędny dodatek, którego unikam za wszelką cenę w produktach dla dzieci. I nikt mnie nie przekona, że ta ilość cukru pochodzi z jabłek, bo czysty cukier jest w składzie na trzecim miejscu, zdecydowanie przed musem jabłkowym (2,4%). Wolę dodać miód lub owoce niż czysty cukier. Za to jest ogromny minus. Zwłaszcza że jabłka same w sobie zawierają dużo fruktozy, więc dodatek 3 składników slodzacych jest wielką przesadą.

Drugie ale to dodatek skrobi pszennej - nazwanie tych płatków tylko owsianymi jest nieco na wyrost. Może to być mylące i szkodliwe dla osób z nietolerancją glutenu.

Zauważyłam też, że mój starszy syn (6,5) nie może za bardzo się najeść tymi płatkami i zjada w sumie podwójna porcję w stosunku do normalnej owsianki. Podejrzewam, że płatki nie są tak zbite i treściwe jak klasyczna owsianka, za to lekko dmuchane, żeby się unosiły na mleku.

Podsumowując- nie jest to dla mnie produkt ani na co dzień, ani od święta. Nie będę go brała pod uwagę przy zakupach. Wielka szkoda, bo miał duży potencjał.

Lenka 1066 | 5 lata temu

Pysznie pachną jak domowa szarlotka

Płatki mają delikatny smak i aromat domowego ciasta. Długo pozostają chrupiące po dodaniu do mleka/jogurtu czy kefiru. Doskonała propozycja dla zabieganych na szybkie i pożywne śniadanie.

Blondynkaaa | 5 lata temu

Bardzo dobre płatki

Płatki smakowe Jabłko i Cynamon mają naprawdę super smak. Świetne nadają się do jogurtu, w kubeczek i do pracy lub szkoły i drugie śniadanie zapewnione jako smaczne i w szczególności zdrowe. Bardzo fajnie można je pochrupać również jako przekąskę.

Edka0626@wp.pl | 5 lata temu

Pyszny smak jabłka

Bardzo polubiłam te płatki. Uwielbiam smak jabłka i cynamonu. Dzięki nim mam pyszny i pożywny posiłek. Idealne sprawdzają się na śniadanie, ale także jako przekąska. Polubiła je cała moja rodzina, kupię kolejne opakowanie.

embodnar | 5 lata temu

Pyszny smak.

Płatki z jabłkiem i cynamonem to nasz numer jeden na śniadanie dla całej rodziny. Uwielbiamy takie proste i pożywne rozwiązania. Uwielbiamy takie płatki.

Oluchna88 | 5 lata temu

Trochę za słodkie

Jak dla mnie troszkę za słodkie, raczej nie sięgnę po nie za często ze względu na słodycz od musu jabłkowego i cynamonu, ale od czasu do czasu na pewno

alafik1967 | 5 lata temu

Smaczne Nestle Cheerios Owsiany z musem jabłkowym i cynamonem!

Od płatków Nestle Cheerios Owsiany z musem jablkowym i cynamonem trudno się oderwać. Można jeść, jak owsiankę z mlekiem, ale można chrupać, jak czipsy. To znacznie zdrowsze! Te płatki są chrupkie, pożywne i bardzo smaczne! Idealne dla całej rodzinki z ciepłym lub zimnym mlekiem. Strannie dobrane dobroczynne składniki, witaminy pozytywnie wpływają na czlowieka na początku dnia. Można je szybko przyrządzić, tak, ale jednocześnie zjeść coś zdrowego i pożywnego, co będzie naprawdę smaczne i zapewni energię na kilka godzin! Owsiane Nestlé Cheerios mają wysoką zawartość błonnika, a do tego zawierają żelazo, wapń i witaminy. Ten wariant to aż 85% pełnego ziarna owsa. Jak informuje infografika na opakowaniu, najpierw jest on zbierany z pola, potem mielony w młynie. Z pełnoziarnistej mąki gotuje się, formuje i opieka kółeczka Cheerios owsiane. Potem są one powlekane i suszone w piecu. Pyszne!Warto też podkreślić, że na porcję produktu przypada niewielka ilość cukru, a Nestlé Cheerios owsiany nie zawierają też dodatku sztucznych aromatów ani oleju palmowego. To wszystko ma dla mnie ogromne znaczenie, ale ważny jest też smak. Tutaj Nestlé również nie zawodzi - płatki są pyszne! Bardzo podoba mi się również szata graficzna opakowań. Przykuwają wzrok na sklepowej półce!

TruskawkowaPanna | 5 lata temu

Gdyby owsianka mogła smakować jabłkiem i cynamonem... Ojejku!

Nestlé Cheerios Owsiany z jabłkiem i cynamonem to mój faworyt. Jest to połączenie nieprzesłodzonej zbożowości i naturalnej, jabłkowej słodyczy urozmaiconej cynamonem. Cynamon jest dość dobrze wyczuwalny, przez co płatki mają swój charakter. Świetnie nadają się zarówno do mleka, jogurtu i lodów, ale bez problemu mogą stanowić przekąskę do filmu "na sucho". Są słodkie, ale nie cukrowo. Można jej jeść i jeść, bo ciągle ma się ochotę na więcej - ze względu na smak, a nie pusty żołądek, bo można się niby łatwo nasycić.

Suzieee_xx | 5 lata temu

Super śniadanie!

Lekkie, sycące i pełne wartości odżywczych. Smak jabłka z cynamonem jest super rozwiązaniem kiedy nie mamy pomysłu na śniadanie. Smaki idealne się ze sobą łączą. Wystarczy dorzucić do miski mleko, jogurt i jabłko razem z płatkami i mamy szybkie i pełnowartościowe śniadanie. Godne polecenia.

notperfectme | 5 lata temu

Płatki dla łakomczucha

Mój synek uwielbia te płatki.Polubił wariant jabłko z cynamonem.Dzięki cheerios owsiany moje dziecko pokochało jeść płatki.Dlatego cheerios owsiany jabłko z cynamonem to najlepsze płatki dla dzieci.Dla tych lubiących słodkie to naprawdę strzał w 10.

krzysiula9 | 5 lata temu

Lepsze od klasyki

Tak samo dobre jak klasyczne, a nawet lepsze że względu na słodszy posmak. Całej rodzinie zasmakowało to rozwiązanie na szybkie śniadanie. Fajna alternatywa owsianki.

maj77ka | 5 lata temu

Nestlé Cheerios Owsiany z jabłkiem i cynamonem

Nestlé Cheerios Owsiany z jabłkiem i cynamonem to najlepsze płatki jakie kiedykolwiek miałam okazję próbować. Swoim smakiem przypominają owsiankę, z jabłkiem i nutką cynamonu. Płatki te szybko się przygotowuje, dzięki czemu śniadanie jest szybkie i bardzo pożywne. Dzięki dodatkom jabłka i cynamonu płatki mają słodki smak, dzięki czemu dzieci będą zachwycone.

bynio | 5 lata temu

Fajny smak

Płatki o smaku jabłka &cynamonu są świetną alternatywą dla tych którzy wolą wzbogacać smak swojej owsianki o dodatki,posmakuje każdemu i małemu i dużemu.

Justyna120609 | 5 lata temu

Cheerios Owsiany ! Jabłkowo-cynamonowa przyjemność.

Pieczone jabłko cynamonem ,pełne smaku i zapachu ... Pamiętacie je z dzieciństwa?

Płatki Nestle Cheerios z jabłkiem i cynamonem zachwycaja smakiem i zapachem. Są bardzo pozywne , a jednocześnie przywołują swoim zapachem mile chwilę z dzieciństwa.

Marca123 | 5 lata temu

Super pyszne

Super przypasował mi ten smak. Uwielbiam jabłko z cynamonem, więc jak dla mnie super, choć jeśli ktoś nie przepada to nie polecam, bo smak jest bardzo wyrazisty. Jak dla mnie świetna alternatywa dla zwykłego śniadania. Super że zastępuje gotowana owsiankę.

tematycznie | 5 lata temu

Smaczne

Chrupkie, wielkość w sam raz do jedzenia.

Pożywne, dostarczą energii.

Idealne rozwiązanie na śniadanie.

Przyjemny smak jabłka i cynamonu.

Będę do nich wracać.

nartalia | 5 lata temu

Polecam zakup

Są smaczne i pożywne. Cynamon i jabłko nadaje delikatny, słodki smak. Są wygodną alternatywą przekąski i szybkim sposobem na zdrowe i pożywne śniadanie.

Erwina1234 | 5 lata temu

Cynamonowe śniadanie

Wersja płatków owsianych zawierająca jabłko i cynamon zasmakuje zwolennikom cynamonowego smaku. Mi nie do końca przypadła do gustu, i ponownie wybrałabym wersję klasyczną. Płatki mają bardzo dobrą konsystencję: są twarde i chrupiące, co jest dla mnie dodatkową zaletą. Dodatkowo nie nasiąkają szybo mlekiem (zimnym), więc sprawiają frajdę przez długi czas. Według mnie nadają się idealnie jako propozycja na szybkie śniadanie.

Jedyną wadą płatków jest dodatek dość dużej ilości cukru do produktu.

yoursoul | 5 lata temu

Pyszności - powrót do dzieciństwa!

Płatki owsiane Nestle Cheerios Owsiany z jabłkiem i cynamonem to zdecydowanie mój nowy ulubieniec na szybkie śniadanie :) Uwielbiam połączenie jabłka z cynamonem! Te płatki przywróciły mi wspomnienia związane z moim ulubionym daniem z dzieciństwa - placuszkami jabłkowymi z cynamonem, w wykonaniu mojej babci! Płatki Nestle Cheerios na pewno będę kupować regularnie, bo nie tylko ja je bardzo polubiłam, ale i cała moja rodzina. To niezwykle dobra i szybka w wykonaniu forma śniadania. Na dodatkowy plus zasługuje dobry skład płatków! Polecam również dzieciom :) Rewelacyjnie smakują z mlekiem kokosowym, jak i jogurtem sojowym :)

zuzaazuz1 | 5 lata temu

Nestlé Cheerios płatki śniadaniowe dla całej rodziny

Jestem raczej zwolenniczką tradycyjnych smaków płatków śniadaniowych, dlatego też zdecydowanie bardziej przypadły mi do gustu płatki Cheerios Owsiany w wersji klasycznej natomiast mężowi smak jabłko&cynamon. Płatki super sprawdzają się z mlekiem ale też na sucho, są chrupiące i miękkie. Smakują bardzo dobrze, są pożywne i co najważniejsze są naturalne!!

Madziaaa1903 | 5 lata temu

Nestlé Cheerios Owsiany z jabłkiem i cynamonem

Cheerios Owsiany z jabłkiem i cynamonem, smak był mało wyczuwalny bardziej było czuć zapach cynamonu niż smak, te zawierają wiecej cukru niż klasyczne. Smak natomiast mogę ocenić jako dobry. Plusem może być mniejsza zawartość cukru niż w innych bardzo słodzonych płatkach. Rozczarował mnie trochę smak gdyż spodziewałam się intensywnego smaku cynamonu oraz jabłka . tu zabrakło mi tego. Ogólna ocena dobra.

paulina2424 | 5 lata temu

Cynamonowe pyszności

Uwielbiam cynamon i te płatki. Mają same zalety smaczne, szybkie i pożywne idealne na szybkie śniadanie, kiedy nie ma się czasu. Moje naj z płatków. Polecam dla fanów cynamonu.

koliber31 | 5 lata temu

idealny dla dzieci

Cheerios owsiany z jabłkiem i cynamonem bardzo posmakował moim dzieciom które-wiadomo-uwielbiają wszystko co słodkie. Staram się ograniczać im słodycze a te płatki to idealny kompromis. Są zdrowe, pożywne i wygodne w przygotowaniu-moje dzieci je uwielbiają!

Ulciak1989 | 5 lata temu

Jablko i cynamon klasyk zamknięty w płatkach

Platki z jabłkiem i cynamonem to świetna odskocznia od zwykłych zbożowych płatków. Bardzo lubię ich wyczuwalny ale nie przesadzony smak. Są chrupkie. Czuć ich zbożowy smak jak również dodatek cynamonu i jabłka. Nie kleją się.

monu6011 | 5 lata temu

Ulubione moich dzieci.

Nestle Cheerios Owsiany z jabłkiem i cynamonem bardzo smakują nie tylko mi, ale jeszcze bardziej moim dzieciom, które uwielbiają jabłka i posmak cynamonu. Płatki nie są bardzo słodkie, są mega smaczne. Idealne na śniadanie czy przekąskę do pochrupania (co lubią moje dzieciaki).

funkyart | 5 lata temu

Pożywna przekąska

Uważam że te płatki są super alternatywa dla tradycyjnej owsianki. Przyrządza się je błyskawicznie A są bardzo smaczne i pożywne. Jabłko i cynamon dodaja oryginalnego smaku.