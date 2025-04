Płatki śniadaniowe Nestlé CHOCAPIC to znane wszystkim, kultowe muszelki o mocno czekoladowym smaku. Połączenie pełnego ziarna jako składnika numer 1 z czekoladą w proszku to przepis na przepyszne śniadanie dające całej rodzinie pełnię szczęścia o poranku. Nestlé CHOCAPIC są źródłem błonnika, witamin z grupy B, żelaza i wapnia, nie zawierają sztucznych aromatów i oleju palmowego. Muszelki Nestlé CHOCAPIC to łatwa w przygotowaniu i szybka propozycja na smaczne i pożywne śniadanie.

Ponad 97% uczestniczek testowania uznało, że płatki Nestlé CHOCAPIC to doskonały sposób na szybkie i wygodne śniadanie

Wyniki testu płatków śniadaniowych Nestlé CHOCAPIC

Smaczne i prawidłowo zbilansowane śniadanie to doskonały początek dnia. Choć wiemy, jak ważny jest ten pierwszy posiłek, zwykle nie poświęcamy mu zbyt wiele czasu. Lubimy zjeść coś szybkiego i łatwego w przygotowaniu, ale dostarczającego cennych składników odżywczych . Płatki, mleko lub jogurt i gotowe? Dlaczego nie! To najprostszy i najsmaczniejszy sposób dla dorosłych i dla dzieci, by dobrze rozpocząć nowy dzień.

Każdy zna chrupiące muszelki o smaku czekoladowym, bo to popularne i lubiane śniadanie, ale płatki Nestlé CHOCAPIC to nie tylko świetny smak. Zawierają również żelazo i witaminy B3, B5, B2, B6, B1, B9, D. Co o nich sądzą nasze czytelniczki i ich dzieci? Poprosiliśmy, by oceniły smak i walory odżywcze płatków Nestlé CHOCAPIC. Produkt wypadł w testach bardzo dobrze, przekonajcie się same!

Płatki Nestlé CHOCAPIC to szybkie i wygodne śniadanie – opinie Recenzentek

Szybkość i łatwość przygotowania posiłku z płatkami Nestlé CHOCAPIC doceniło rekordowo dużo, bo ponad 97% testujących! Trudno wyobrazić sobie mniej kłopotliwy posiłek. Wystarczy wsypać płatki do miski i zalać wedle uznania gorącym lub zimnym mlekiem.

Płatki Nestlé CHOCAPIC to idealna propozycja na szybkie i sycące śniadanie dla całej rodziny. Są bardzo dobre, smakowały zwłaszcza moim córkom – paulina2424.

Płatki Nestlé CHOCAPIC to dobra propozycja na śniadanie dla dziecka

Prawie 90% pytanych uznało, że chrupiące muszelki o smaku czekoladowym Nestlé CHOCAPIC są naprawdę dobrym wyborem śniadaniowym ich dziecka. Gdy pociechy jedzą to, co im smakuje, śniadanie przebiega bez wybrzydzania i marudzenia, a więc sprawnie i szybko.

Płatki Nestlé CHOCAPIC to świetna propozycja śniadaniowa dla dziecka! Pyszny smak powoduje, że dzieci chętnie je jedzą, a bogaty i zdrowy skład sprawia, że mamy chętnie po nie sięgają. Witaminy, składniki mineralne i pełne ziarno mnie tu przekonuje, a dzieci wcinają aż im się uszy trzęsą! Mniam! – MartaLT.

Opinie dzieci o płatkach Nestlé CHOCAPIC

Czekoladowe płatki smakują prawie wszystkim dzieciom. Tu wynik był absolutnie rekordowy i wyniósł niemal 98% głosów na „tak”. Dzieci bardzo lubią wyważoną słodycz i delikatną chrupkość Nestlé CHOCAPIC.

Do płatków podeszłam sceptycznie...płatki jak każde inne. Najlepszym testerem był jednak mój syn. Po śniadaniu dojadał jeszcze je na sucho. Okazało się, że mają bardzo czekoladowy smak i smakują o wiele lepiej. Dodatkowy plus za dobry skład – JoSt.

Płatki śniadaniowe Nestlé CHOCAPIC charakteryzuje wyjątkowy czekoladowy smak - opinie

Zdecydowany czekoladowy smak płatków doceniają zarówno dzieci, jak i dorośli. To kryterium uzyskało ponad 95% aprobaty.

Płatki są niesamowicie czekoladowe, bardzo naturalne w smaku. Świetne z mlekiem, nie rozpuszczają się, są nadal takie chrupkie podczas jedzenia – Beniamilka.

Za co Recenzentki szczególnie doceniły płatki Nestlé CHOCAPIC?

Bezwzględnie najwyżej nasze testujące oceniły smak płatków. To, że jest pyszny i czekoladowy, punktowało aż 94%. Nieco mniej, bo 68% zwróciło uwagę na zawartość witamin i składników mineralnych w produkcie, a 66% na zawartość pełnego ziarna. Dla 61% był ważny brak oleju palmowego w składzie.

Ogólnie w skali od 1 do 5, niemal 96% pytanych oceniło płatki Nestlé CHOCAPIC na piątkę. Czwórkę dało im prawie 4% pytanych.

Płatki Nestlé CHOCAPIC spełniły oczekiwania Recenzentek - zobacz opinie

Szybkość podania, smak, zapach, struktura, chrupkość, dobry skład… Każdy może na listę oczekiwań od produktu śniadaniowego wpisać kolejne rzeczy. Ważne, że niemal 97% testerek uznało, że – tak! Płatki Nestlé CHOCAPIC spełniły ich wszystkie oczekiwania.

Czy użytkowniczki portalu polki.pl sięgną ponownie po płatki Nestlé CHOCAPIC?

Znane, dobre, sprawdzone i zdrowe. Czy można chcieć czegoś więcej od śniadania? Jeśli nie, to dlaczego mamy sobie odmawiać przyjemności na początek dnia? Po płatki Nestlé CHOCAPIC ponownie sięgnie 94% pytanych.

Te płatki są naprawdę świetne, moje dziecko z chęcią zjada je na śniadanie i jest przy tym bardzo szczęśliwe. Na pewno kupię je ponownie, ponieważ jest to bardzo szybkie i wartościowe śniadanie – Majczan13.

Dane opracowane zostały na podstawie testu przeprowadzonego w serwisie Polki.pl na grupie 186 kobiet w okresie październik-listopad 2020 r.

Shanti | 5 lata temu

Mniami chocapik

Najbogatszy czekoladowy smak.mnóstwo naturalnych witamin.pełna dawka enegii.polecam , moje księżniczki szczesliwie zaczynają dzień od smacznego sniadanka

ace0d9e72a7cb74d7b0ba23d9b11d3247ae10da8 | 5 lata temu

Polecam

Platki Chocapic otrzymałam w ramach testowania od polki.pl . Platki te są mocno czekoladowe idealne dla każdego, dla dzieci i dorosłych.

Moja rodzina je polubiła. Chocapic to pożywne, zdrowe oraz smaczne śniadanie .

monika_kuszka | 5 lata temu

Choco smak

Płatki chocapic idealne na szybkie i proste śniadanie. W połączeniu z mlekiem jest odpwiednio syte, dzięki temu zastępuje pożywny posiłek. Pyszny zarówno dla dzieci jak i dorosłych. Dzieciaki uwielbiają także chrupać "na sucho". Sprawdziły nam się również na wyjeździe. Z czystym sumieniem polecam każdej mamie, ponieważ u nas również zastąpiły podjadanie słodkich przekąsek.

torpeda79 | 5 lata temu

Płatki Nestle ' Chocapic

Płatki Nestle 'Chocapic mają wyjątkowy bardzo czekoladowy smak. Nie są zbyt słodkie, ani zbyt twarde. Dobrze smakują z mlekiem, jak również zjedzone na przekąskę. Ładny zapach to ich dodatkowy atut. Świetnie nadaja się dla całej rodziny :)

Dyrcia | 5 lata temu

Pyszności na śniadanie

Moja rodzina z przyjemnością zjadła śniadanie w skład którego wchodziły płatki Nestlé Chocapic. Moim dzieciom tak bardzo smakowały, że dopominały się aby zjeść je także na kolacje :) Z resztą w ciągu dnia także chętnie podjadaliśmy je sobie oglądając telewizje.

asiab85 | 5 lata temu

Dla mnie rewelacja

Po otwarciu paczki pierwsze co zwróciło moją uwagę to wyraźnie czekoladowy zapach.Płatki są w kształcie muszelek, więc wygodnie nabierają się na łyżkę.Cechuje je wyjątkowa chrupkość,słodycz oraz czekoladowy smak.Moje dziecko nie chce już nic innego na śniadanie i nie tylko,gdyż idealnie nadają się jako przekąska, niekoniecznie w towarzystwie mleka.Fakt,iż są z pełnego ziarna i brak zawartości oleju palmowego utwierdza mnie w przekonaniu,iż są idealnym pomysłem na śniadanie oraz jako przekąska.Z pewnością będę polecać wszystkim znajomym oraz rodzinie.

mabi84 | 5 lata temu

Czekoladowe śniadanie i nie tylko...

Płatki Nestlé Chocapic to doskonałe płatki śniadaniowe o intensywnym czekoladowym smaku. Są starannie wypiekane i dzięki temu nie tracą na chrupkości nawet gdy są zamoczone w mleku czy jogurcie przez dłuższy czas. Pod tym względem mają ogromną przewagę nad wieloma innymi płatkami śniadaniowymi dostępnymi na rynku. Smak też jest idealnie wyważony- słodki ale nie mdły, mocno ale nie sztucznie czekoladowy. To doskonały pomysł na śniadanie nie tylko dla dzieci ale też dla dorosłych. Odpowiednia dawka witamin i minerałów, pełnego ziarna i czekoladowy zastrzyk energii. To również fajny pomysł na solową przekąskę w ciągu dnia, zwłaszcza gdy lubimy słodycze a wolelibyśmy ich unikać. Pozycja obowiązkowa dla fanów czekoladowego smaku. Płatki Nestlé Chocapic bardzo smakowały nie tylko mojej córce ale również mnie.

Mazaju27mama | 5 lata temu

Superplatki

Płatki smakowały i mi i dzieciom. Nie rozwalają się jak zwykłe płatki. Mozna jeść nawet na sucho :) polecam kazdemu kto jeszcze nie spróbował. Warte swojej ceny.

Smacznego :)

wiksa01 | 5 lata temu

Fenomenalne płatki

Po wzięciu udziału w ankiecie niespodziewanie przyszedł kurier. Przyniósł mi wyjątkowe płatki śniadaniowe które moje dziecko zaczęło lubić po spróbowaniu. Wyjątkowy smak i mała ilość cukru skłoniła mnie do zakupu innych produktów tego producenta. Nie zamienię ich na nic lepszego, ponieważ ich skład nie ma sobie równych.

Gruba Berta | 5 lata temu

Czekoladowa rozkosz

Już sam wygląd opakowania płatków zbożowych Nestlé Chocapic kusi, ale to nic w porównaniu z tym co znajdziemy na talerzu. Wyjątkowy smak płatków sprawia, że znikają one z talerza w mgnieniu oka. Podobnie rzecz się ma z mlekiem, któremu płatki nadają posmaku czekolady. Doprowadziło to do tego, że moje dzieci - zwykle niejadki - nie chciały odejść od stołu domagając się repety. Przepyszny smak płatków zbożowych Nestlé Chocapic to jednak jedynie przedsmak innych zalet, bowiem przyrządzone z nich śniadanie nie tylko świetnie smakuje, ale jest również zdrowe i pożywne. Gwarantuje to bogactwo witamin i minerałów (głównie żelaza i wapnia), pełne ziarno oraz brak oleju palmowego w składzie. Jednym słowem śniadanie idealne. Na etykiecie umieściła bym jednak ostrzeżenie: "Uwaga! Silnie uzależniają!"

KlaudiaDett | 5 lata temu

ZDROWE I PYSZNE ŚNIADANIE DLA CAŁEJ RODZINY

Są to pyszne płatki dla całej rodziny, wszyscy pokochaliśmy ich smak.Jest to czekolada bez oleju palmowego, co jest rzadko spotykane. Dzieci jak raz spróbowały to codziennie domagały się czekoladowego śniadanka.

dorotka88 | 5 lata temu

Moja prywatna recenzja

Według mnie płatki Nestlé Chocapic są idealne na szybkie rane śniadanie dające siły i energii na rozpoczynający się właśnie dzień. Płatki Nestlé Chocapic cechuje szybkość przygotowania i bardzo czekoladowy smak który bardzo podoba i smakuję dzieciom.

chrupcia | 5 lata temu

Pyszne muszelki Nestle Chocapic

Pyszne muszelki czekoladowe Chocapic świetnie sprawdzą się jako produkt na proste, szybkie i pożywne śniadanie zarówno dla dzieci jak i dla dorosłych. Zawierają pełne ziarno oraz cenne składniki odżywcze takie jak: wapń, żelazo czy witaminy. Mają pyszy czekoladowy smak, a w połączniu z ciepłym mlekiem rozpływają się w ustach!

Adebicka321 | 5 lata temu

Czoko

Przepyszne płatki zdrowie czekoladowe pelnNe r pożywne trafiające w gust

Brak barwników

Sztucznych konserwantów

Polecam

. ....

kate1980 | 5 lata temu

Pożywne i smaczne śniadanie

Płatki są rewelacyjne. Fajnie chrupią i są mocno czekoladowe, to wszystko sprawia, że mamy ochotę jeść ich więcej i więcej. Znakomicie komponują się z mlekiem i jogurtem. Posiadają wyjątkowo czekoladowy i niepowtarzalny smak. Rewelacyjnie spisują się jako śniadanie, przekąska między posiłkami czy też kolacja. Nie obciążają żołądka, ale mimo wszystko są syte. Natychmiastowo zaspokajają pierwszy głód, a także ochotę na coś słodkiego. Ich smak jest zrównoważony, więc najbardziej pokochają je dzieci. Same płatki nie są zbyt słodkie, jednak wspaniale zmieniają smak mleka. Pachą przyjemnie czekoladą. Zaraz po zalaniu mlekiem fajnie chrupią i nie oblepiają zębów, wiadomo że z czasem miękną, ale nie jest to ich absolutnie żadna wada. Nie myślałam, że pokocham je od pierwszego spróbowania. Na pewno rozejrzę się za nimi w sklepie, gdyż moje dzieciaki są zdziwione, że tak szybko się skończyły.

mala4667 | 5 lata temu

Nestlé Chocapic

Płatki Nestle Chocapic to świetna alternatywa na śniadanie , bardzo sobie je cenię ze względu na to , że mój niejadek w końcu ma na coś pożywnego ochotę. Oprócz nieziemskiego mocno czekoladowego smaku zawierają w sobie witaminy i minerały co stawia je w mojej ocenie bardzo wysoko.To płatki , które każdy polubi, bo mimo swojej prostoty mają w sobie coś wyjątkowego.Polecam kazdemu:)

Jola29k | 5 lata temu

Pyszne płatki nie tylko na śniadanie

Płatki zostały zjedzone w ciągu 2 dni . Bardzo smakowały dzieciom najbardziej najmłodszej nie były tylko na śniadanie ale i na kolacje i deser . Po prostu super słowa córki

Voliaord | 5 lata temu

Czekoladowe nie znaczy niezdrowe

Płatki Nestle Chocapi idealnie sprawdzają się jako szybkie śniadanie przed wyjściem do przedszkola. Wiem że dziecko dostaje pożywny posiłek który dodatkowo ma pyszny smak. Sama często też zjadam ze smakiem płatki wraz z moimi dziećmi

Justyna1984rok | 5 lata temu

płatki Nestlé Chocapic

Płatki wyśmienite na śniadanie,dzieciaki były zachowane smakiem pełnym czekolady A i Mi również przypadły do gustu pyszne i zdrowe odżywianie polecam wszystkim Małym jak i dużym dziecim

karolka-1987 | 5 lata temu

Nestlé chocapic

Płatki uwielbiane przez moja córkę. Są mega czekoladowe, mają dobry skład, pysznie smakują i nawet ja uwielbiam je jesc na sucho! Dostępne i w mniejszych i większych sklepach.

Kasia 1978 | 5 lata temu

Płatki kontra moje dzieci

Nie liczyłm na "wow" bo myślałam że znowu kolejne płatki czekoladowe ale się przeliczyłam. Są smaczne i chrupiace moje dzieci je poprostu uwielbiają.

drewix | 5 lata temu

Płatki Nestlé Chocapic dla całej rodziny!

Polecam płatki Nestlé Chocapic! Są zdrowe i wyśmienicie czekoladowe. Płatki są odpowiednie na pierwsze czy drugie śniadanie. Poza tym płatki nie zawierają w składzie oleju palmowego i sztucznych dodatków i barwników.

endzi.testuje | 5 lata temu

Płatki Nestle Chocapic opinia

Płatki Nestlé Chocapic to delikatne muszelki z ziarna pszenicy o smaku czekoladowym.

Przepyszne płatki sprawiają, że każde śniadanie smakuje wyśmienicie.

Nestlé Chocapic to połączenie wspaniałego smaku i cennych składników. Moje dzieci je uwielbiają.

Babski_raaj | 5 lata temu

Najlepsze płatki!

Płatki są przepyszne! Mają mocno czekoladowy smak. Córka nawet podjadała bez mleka i bardzo jej smakują. Jak dla mnie to najlepsze rozwiązanie na szybkie, pyszne i zdrowe śniadanie. Moje niejadki zjadają wszystko ze smakiem. Już teraz wiem, że przy następnych zakupach weźmiemy właśnie te płatki. Polecam!

lucjawoj2 | 5 lata temu

Pyszne płatki czekoladowe

Płatki czekoladowe są tak pyszne , że dzieci jedzą codziennie na śniadanie z mlekiem. Na pewno kupię je w przyszłości bo teraz to podstawowe śniadanie przed pójściem do szkoły.. Dorośli także je lubią.Mój najmłodszy synek zjada płatki na sucho.je je jak cukierki. Jednym słowem są pyszne.p

Natalia473 | 5 lata temu

Pożywne śniadanie

Płatki Nestlé CHOCAPIC mają wyjątkowy, intensywny smak czekoladowy, są alternatywą na szybkie i wygodne śniadanie, które bardzo smakuje zarówno dzieciom jak i dorosłym. Są bogactwem witamin i minerałów, bez oleju palmowego w składzie i z ogromną zawartością pełnego ziarna.

justyna107 | 5 lata temu

Smaczne szybkie śniadanie.

Płatki śniadaniowe to zawsze dobry pomysł na śniadanie. U nas w domu dzieci bardzo lubią picie mleka, dlatego postanowiłam dać im do niego płatki Chocapic. To był bardzo dobry pomysł. Płatki nie rozpuszczają się w mleku szybko, a są chrupiące przez długi czas. Mleko dla ich zadowolenia zmienia smak na czekoladowy. To rewelacyjna propozycja na szybkie i smaczne śniadanie.

amiks556 | 5 lata temu

bardzo dobre płatki

płatki oceniam na naprawdę smaczne i pożywne, są one syte oraz nie za słodkie co jest bardzo dużym plusem. Bardzo zasmakowały moim dzieciom dlatego mam już kupiony zapas:)

alicjaaaa | 5 lata temu

Dobry pomysł na szybkie śniadanie!

Płatki to super pomysł na śniadanie kiedy nie mamy czasu bawić się w kuchni. Są bardzo czekoladowe co oczywiście cieszy moją córkę dlatego od czasu do czasu pozwalam jej na to.

moskala22 | 5 lata temu

Smak czekolady

Płatki Chocapic urzekły mnie i moje dzieci od pierwszego spróbowania. Idealne w połaczeniu z mlekiem i jogurtem naturalnym (uwielbiam takie połączenie). Charakteryzuja się mocno czekoladowym smakiem, któy jest bardzo naturalny i nie czuć tu sztucznych składników. Mocno chrupiące, świetnie smakują również same jako przekąska między posiłkami. Polecam wszytskim rodzicom, dla których ważne jest, by ich dzieci jadły zdrowe i smaczne posiłki.

Perfekcyjna Pani Domu | 5 lata temu

Chocapic moc czekolady!

Pełnia szczęścia, dla prawdziwych smakoszy czekolady. Kiedy otwierasz paczkę Chocapic od razu czujesz ten wyjątkowy zapach prawdziwej czekolady, który unosi się w powietrzu jeszcze przez chwilkę zanim płatki wylądują w misieczce. Idealne

smakują na śniadanie czy kolację, kiedy to mamy mało czasu na przygotowanie zbilansowanego posiłku. Chocapic świetnie sprawdzają się też jako przekąska w ciagu dnia. TAK moje przedszkolaki uwielbiają wyjadać czekoladowe płatki prosto z miseczki. Z pełnego ziarna i bez sztucznych aromatów, wystarczy tylko zalac mlekiem.Zdecydowanie polecam.

magdaeszer | 5 lata temu

Tak mocno czekoladowe i tak mocno chrrrrupiące :-)

Nestle Chocapic to bardzo energetyczne śniadanie. Oprócz energii w składzie, są tak mocno czekoladowe i tak mocno chrrrrupiące :-) że jest to w zasadzie podwójna porcja energii :-)

kamilaohio | 5 lata temu

Pyszne poranki

Uwielbiany płatki na śniadania, są zawsze chrupiące, mocno czekoladowe, osładzają nam poranki. Dzieci chętnie je jedzą, my dorośli również ;) Mają dobry skład , smak i są zdecydowanie jednymi z lepszych na rynku! Polecam z czystym sumieniem.

Emiodul | 5 lata temu

Sama słodycz dla podniebienia

Płatki Nestlé , bardzo posmakowały moim dzieciom. Że względu tego że mają , pyszny czekoladowy smak. Są nie dość że pyszne, to jeszcze są genialne na szybkie, pełnoziarniste śniadanie nie tylko dla dzieci ale także i dla dorosłych. Bardzo polecamy te czekoladowe łudeczki wszystkim smakoszom tym małym i trochę większym 🙂

karolao2 | 5 lata temu

Polecam

Płatki Chocapic są idealne na szybkie i pyszne śniadanie. Dzieciom bardzo smakowały, mają wyjątkowy czekoladowy smak pełno witamin i minerałów.

enc_mc | 5 lata temu

Bardzo smaczne płatki z Nestle Chocapic każde świadanie jest wyjątkowe

Jestem pod wrażeniem jak dobre i smaczne są płatki Nestle Chocapic.Moje dziecko je uwielbia i nie wyobraża sobie śniadanie bez nich.Wszystko inne odeszło w zapomnienie gdy płatki Nestle Chocapic spełniają nasze marzenie.Są odżywcze ,mocno czekoladowe,chrupiące zdrowe i wyjątkowe.Płatków na rynku jest wiele ale tylko Nestle spełnia marzenie o śniadaniu idealnym,chrupiąco unikalnym.Polecam i zostaniemy razem na długie lata.Gdy myślimy o śniadaniu zawsze sięgamy po nie bo są najlepsze.

swita77 | 5 lata temu

Słodko i pożywnie

Czekoladowe płatki to szybka opcja na pożywny posiłek. Smakuje równie dobrze na zimno, jak i na ciepło. Plusem jest skład bez szkodliwych składników.

justynam89 | 5 lata temu

Słychać jak chrupią i czuć intensywność smaku.

Chrup, Chrup, słychać podczas spożywania śniadania w moim domu. Głównymi testerami byli moi synowie. Bardzo często na śniadanie sięgamy po płatki śniadaniowe. Jest to pełnowartościowy i szybki posiłek. Każdy z nas jest inny. Starszy syn lubi gdy chrupią z zimnym mlekiem, a młodszy jak robią się miękkie z ciepłym mlekiem, ale jedno nas łączy wiemy co dobre. W południe również słychać jak w domu coś chrupie. Płatki idealnie nadają się jako słodka przekąska bez mleka. Po wsypaniu do miski czuć czekoladowy zapach. Smak zawdzięczamy czekoladzie w proszku i w płatkach jest on pozytywnie intensywny. Nie czuć ich podróbą!

ramaczanka | 5 lata temu

Czekoladowy start!

Moje dzieci pokochały te płatki. Mają wszystko co lubią, są chrupiące, mają mocno czekoladowy smak i po nich nawet mleko staje się czekoladowe. Z kolei ja, jako rodzic jestem zadowolona, bo są pożywne, nie mają w składzie oleju palmowego i dają moim dzieciom kopa na rozpoczęcie dnia.

pysiak100 | 5 lata temu

Najlepsze

Najlepsze płatki jakie kiedy kolwiek jadła moja rodzina. Mają pyszny czekoladowy smak. Idealne na śniadanie lub kolację. Są bogate w witaminy i minerały. Po prostu najlepsze.

aldonajacek | 5 lata temu

Pyszne!

Płatki Nestle Chocapic to świetny pomysł na śniadanie dla dziecka.Przede wszystkim wygodna i szybka wersja porannego śniadania daje moim maluchom wiele satysfakcji podczas jedzenia.Czekoladowy smak jest idealnym połączeniem z mlekiem.U mnie dzieci ze smakiem chrupały same płatki przed rozpoczęciem śniadania.Pyszny smak i chrupiąca struktura.Polecam!!!

kinia0404 | 5 lata temu

Godne polecenia - szczególnie dla smakoszy czekolady!

Wyjątkowo czekoladowe płatki o bardzo dobrym składzie. Dzieci je uwielbiają - za smak, ja - za bogaty skład. Dla mnie jest najważniejsze, aby dzieci zjadły zdrowe, pożywne śniadanie i to te płatki mi zapewniają.

MamaMegi | 5 lata temu

Czekolada

Nestlé Chocapic mają niesamowicie czekoladowy smak . Śniadanie jest wyjątkowe i takie smaczne i zdrowe. Nestlé Chocapic są to jedyne tak czekoladowe płatki i to nie tylko na śniadanie .

paula54555 | 5 lata temu

Pyszne i pożywne

Płatki mają pyszny czekoladowy smak. Najczęściej jadłam je z mlekiem lub jogurtem, ale dobre są również z owocami, albo same jako przekąska.

Śniadanie z tymi płatkami jest nie tylko smaczne, ale i pożywne. Spokojnie można się nimi najeść.

Płatki są z pełnego ziarna, witamin, żelaza i wapnia. Super, że nie posiadają sztucznych barwników i aromatów, ani oleju palmowego.

Paulinatest. | 5 lata temu

Świetny smak płatków Chocapic!

Płatki Chocapic sprawdziły się rewelacyjnie.

Doskonały czekoladowy smak!

Chrupiące i smaczne.

Smakowały dzieciom i dorosłym!

Sprawdziły się na śniadanie oraz na podwieczorek. Smak płatków sprawił że będziemy po nie sięgać nadal !

dariaszulc | 5 lata temu

Chocapic płatki czekoladowe

Płatki bardzo smaczne chrupiące i czekoladowe. Bardzo smakowały mojemu synowi z ciepłym mlekiem. Jadł codziennie na śniadanie. Od dziś będą jedno jednym posiłkiem codziennie

praciakp-24 | 5 lata temu

Pyszne śniadanie w 3 sekundy

Pyszne, zdrowe, chrupiące płatki o smaku czekoladowym to najlepsze śniadanie podane dzieciakom w 3 sekundy. Po takiej porcji organizm dostaje odpowiednią ilość witamin niezbędnych do prawidłowego rozwoju dziecka, ale bez zbędnych konserwantów. Smak czekoladowy nie za słodki sprawdza się także jako przekąska na sucho między posiłkami.

madif26 | 5 lata temu

polecam

czekoladowe pyszne płatki wygodne opakowanie, czytelne duże napisy płatki są smaczne mają bardzo czekoladowy smak który lubię gorąco polecam te płatki dzieciom i dorosłym.

Koosmenatka | 5 lata temu

Czekoladowy smak wygrywa!

Nestlé Chocapic to smak mojego dzieciństwa i moich dzieci! Cudowny czekoladowy smak to jest to, z czym kojarzą mi się te płatki śniadaniowe. To jest smak, którego nie da się zapomnieć!

Są świetną opcją na szybkie i przy okazji pełnowartościowe śniadanie, ze względu na zawartość np. żelaza czy wapnia. Po płatki sięgam bardzo często, bo dla mnie najważniejsze jest to, żeby nie wychodzić głodnym z domu. I co równie ważne są idealnie chrupiące i bardzo często lubię je sobie pochrupać na sucho, mniam!

Pozostaje jedno pytanie, najpierw płatki czy mleko?

sylciaj | 5 lata temu

Pyszne śniadanie dla dzieci i dorosłych!

Idealna propozycja na zdrowe i wartościowe śniadanie dla dzieci jak i dorosłych. Pyszny czekoladowy smak i mleko to super połączenie. Łatwość przyrządzenia przy zabieganym poranku przed szkołą i pracą! Najlepsze nasze śniadanie! Przepyszne również jako drugie śniadanie, z jogurtem naturalnym lub jak lubią dziwci " na sucho".

KateMc | 5 lata temu

Najlepsze z czekoladowych

Płatki Nestlé CHOCAPIC towarzyszą mi od dziecka. Ciągle powracam do tego wyjątkowego czekoladowego smaku, które w połączeniu z dobrym składem produktu dają dobre, szybkie śniadanie dające moc do działania.

nulkaa22 | 5 lata temu

Płatki czekolady nie żałują, dzieciom i dorosłym smakują

Płatki Nestlé Chocapic zawładnęły sercem nie tylko mojego dziecka, ale również moim. Mają charakterystyczny, mocno czekoladowy smak. Można je jeść z ciepłym mlekiem, zimnym, a także z jogurtem naturalnym i np. z owocami. Mają bardzo bogaty skład (witaminy, minerały, zawartość pełnego ziarna), dzięki czemu wiem, że są bezpieczne dla mojego dziecka. Polecam je każdemu.

xxxbaja | 5 lata temu

bardzo smaczne i pożywne śniadanie

Witam Bardzo Serdecznie. Z całego serca chcę podziękować za możliwość testowania płatków Nestle Chocapic . Jestem bardzo zadowolona ponieważ bardzo posmakowały moim Pociechą a ja nie mam wyrzutów sumienia , bo wiem że dzieci zjadły smaczne , zdrowe i pożywne śniadanie .Zaskoczyliście mnie również Państwo pozytywnie , wyglądem paczki -pięknie zapakowane płatki jestem zachwycona . Po przetestowaniu zakupiłam już 2 opakowania tych płatków ponieważ moje dzieci nie chcą od tej pory żadnych innych płatków nie śniadanie tylko Nestle Chocapic . Są na prawdę pyszne bo przyznam się szczerze że sama również ich spróbowałam pod nieobecność dzieci mi również przypadły do gustu . Nasza rodzina zostaje z nimi ponieważ są najlepsze ... Bardzo dziękuję .

embodnar | 5 lata temu

Przepyszne śniadanie.

Płatki są pszpyszne w smaku, czuć czekoladę, a dodatkowo zachywca mnie ich sklad. To pierwsze tak zdrowe płatki na rynku, na pewno będę po nie sięgać barszo czesto. Polecam z calego serca.

sylwiunia856 | 5 lata temu

Pyszne śniadanko

Płatki bardzo dobre czekoladowe dzieci chętnie zjadały na śniadanie nawet prosiły o dokładkę jak najbardziej polecam na śniadanie dla dzieci a nawet dla siebie

8Madziulek8 | 5 lata temu

Mega czekoladowy smak

Jestem bardzo miło zaskoczona smakiem i chrupkością płatków. Mega czekoladowy smak, który chyba jest najintensywniejszy na rynku, a smakowalam już naprawdę wielu rodzajów. Dzieciaki pokochaly je od pierwszej łyżeczki. Na pewno zostaną u nas na dłużej. A dla mnie jako mamy mają super skład i smakują zarówno z mlekiem jak i na sucho!

titifm | 5 lata temu

Przepyszne i zdrowe sniadanie z Chocapic !

Płatki Nestlé Chocapic to zdrowa alternatywa na śniadanie dla dużych i małych!

Bogaty smak aromatycznej czekolady chrupkość i delikatność zarazem.

Świetny skład pełen ziaren, witamin i minerałów,bez wątpienia najlepsze na rynku,proste w przygotowaniu,spełnią oczekiwania nawet najbardziej wymagających podniebień.Warte spróbowania i godne polecenia!

aneta817 | 5 lata temu

Polecam

Bardzo dobre płatki ,mega czekoladowe, kruche i słodkie. Dobre z mlekiem jak i same do schrupania. Idealna alternatywa drugiego sniadania. Płatki nawet po otwarciu czuć czekoladowy posmak to będa płatki ,które na dłuzej zostaną w naszej kuchni bo dzieci je po prostu uwielbiają.

Sarara50 | 5 lata temu

Smak dziecinstwa

Pysznie czekoladowe płatki. Wyśmienicie smakują zarówno z ciepłym, jak i zimnym mlekiem, dlatego ich przygotowanie jest błyskawiczne. Właśnie taki smak zapamiętałam z dziecinstwa.

Magda Tester | 5 lata temu

Pyszne, zdrowe, mocno czekoladowe

Ja i moje dzieci wręcz zakochaliśmy się w płatkach Nestlé Chocapic. Są bardzo chrupiące, mocno czekoladowe i smakują fantastycznie! Dla mnie jako mamy najważniejsze jest to, że zawierają pełne ziarno, dzięki czemu wiem że podaję dzieciom zdrowy produkt. Zdrowy a jednocześnie pyszny, przez co nie trzeba nikogo specjalnie zachęcać do jedzenia. Śniadania są szybkie i wygodne, a przy tym pożywne i smaczne. Platki Nestlé Chocapic polecam wszystkim - małym i dużym.

kobietatestuje | 5 lata temu

Idealny smak dla całej rodziny.

Uwielbiamy smak przez całą rodziną na pierwsze śniadanie. Dziecia tak smakowało nawet chętnie na kolację prosiły. Mleko i płatki smaczne, chrupiące i czekoladowe.

moniawp5 | 5 lata temu

przepychotka

Mają intensywny czekoladowy smak. Nie robią z mleka , kakao ani nie miękną w 2 minuty. Bardzo dobry sposób na zdrowe i pożywne śniadanie , sycą na długo . Uwielbiamy, zarówno z mlekiem jak i jako przekąska :D

helena031963 | 5 lata temu

Polecam Chocapic!

Praktycznie każdego ranka mój dzień zaczyna się od miski płatków. Tym razem zajadałam się czekoladowymi płatkami Chocapic.Płatki Nestle są z dużą ilością czekolady i pełne witamin. Zawsze myślałam,że tego rodzaju płatki są przeznaczone tylko dla dzieci.Jednak zmieniłam zdanie.Nestle Chocapic są pożywne i przede wszystkim zdrowe dla naszego organizmu.Zajadamy się nimi całą rodziną.

Angel1090 | 5 lata temu

Przepysznie czekoladowe.

Nestle Chocapic to płatki, które bardzo zasmakowały mnie i moim domownikom. Są intensywnie czekoladowe, a przy tym nie są za słodkie, co jest dla mnie jako mamy istotne. Chocapic stały się naszym codziennym śniadaniowym rytuałem z dodatkiem ciepłego mleka. Cieszy mnie, że zawierają pełne ziarno pszenicy - to podwójnie zachęca do zakupu. Kształt muszelek fajnie się chrupie, są doskonałą odskocznią dla zazwyczaj wybieranych przez nas kulek. Z pewnością sięgniemy po nie nie raz.

julietta007 | 5 lata temu

Najlepsze płatki czekoladowe

Płatki Nestle Chocapic to idealna opcja na śniadanie. Płatki te są bogate w witaminy i minerały. Posiadają bardzo dobry skład, przede wszystkim nie zawierają szkodliwego oleju palmowego,

black-sheep89 | 5 lata temu

Mega czekoladowa bomba

Super!. Testowane płatki przypadły do gustu moim dzieciom. Te czekoladowe płatki wciągają. Sprawdziły się nie tylko jako płatki do mleka, ale również jako przekąska do nauki. Płatki są super chrupiące i mega czekoladowe. Smakują nie tylko dzieciom, bo i dorosłym

sarakatkhada | 5 lata temu

płatki nestle chocapic

płatki nestle chocapic to idealne rozwiezanie na szybkie śniadanie smakowało nie tylko dzieciom ale i dorosłym doskonale roszpuszają się w ustach doskonale smakują z mlekiem ale również same na sucho jako chrupki fo filmu z chęcią wypróbuję ine smaki nestle nie mam nic do zarzucenia

JoBer85 | 5 lata temu

Płatki Chocapic

Płatki Chocapic są niezwykle czekoladowe i nasze śniadanie zamieniają we wspaniałą zabawę. Dzieci uwielbiają je zajadać z mlekiem na śniadanie ale również na kolację. A ja się bardzo cieszę, że dzięki temu dostarczają sobie witamin

abramoza | 5 lata temu

pyszne i zdrowe śniadanie dla calej rodziny

Płatki Nestle Chocapic podbiły serce całej naszej rodziny. Chrupiące i czekoladowe. Z nimi dzień zaczyna się nie tylko zdrowo ale i smacznie. Dzieci nawet nie wiedzą, że są bogate w witaminy i minerały oraz, że są z pełnego ziarna. Stały się porannym przysmakiem. Wystarczy dodać do nich mleka i każdy sam jest wstanie przygotować sobie w ciągu chwili sycący posiłek. Rano to ważne aby oszczędzić cenny czas. Z Nestle Chocapic to się udaje. Bardzo dziękujemy za możliwość testowania.

pomng | 5 lata temu

Smaczne chwile z Chocapic

W ostatnim czasie mieliśmy przyjemność przetestować płatki czekoladowe Chocapic. Paczka z płatkami dotarła do nas ekspresowo i już kolejnego dnia mogliśmy przygotować pyszne śniadanie :) Samo przygotowanie jest mega szybkie i przyjemne. W zależności od tego jak kto lubi - z dodatkiem zimnego lub letniego mleka. Mój syn uwielbia je mieszać z bananem. Płatki są fajnie lekko chrupiące, nie rozmaczają się szybko w mleku. A smak to poezja :) Delikatnie kakaowo - czekoladowe, nie za słodkie, rozpływają się w ustach :)

mardob95 | 5 lata temu

Płatki Chocapic

Miałam przyjemność testować płatki Chocapic. Mogę z przyjemnością stwierdzić była to do tej pory ulubione testowanie . Cała moja rodzina chętnie zajadala przy rodzinnym śniadaniu. Taka mała rzecz A dzięki niej jesteśmy razem przy wspólnym śniadaniu .

sylwunia25 | 5 lata temu

Czekoladowa rozkosz

Płatki Chocapic są wyjątkowo czekoladowe i smaczne.Szybkie śniadanko dzięki nim,ponieważ zalewamy tylko mleczkiem i gotowe-nawet dziecko samo wykona tak proste czynności 😉

bbo | 5 lata temu

Na dobry początek dnia!

Jak zacząć dzień, by być pełnym energii i gotowym na nowe wyzwania? Ja polecam prosty sposób - na śniadanie płatki Nestlé Chocapic! Wystarczy zalać mlekiem i uwolnić czekoladową moc! Jest wielu przeciwników słodkiego śniadania, jednak nie wiedzą o tym, że Chocapic są z pełnego ziarna, a dodatkowo zawierają mnóstwo minerałów i witamin w swoim składzie.

Dzieci kochają ich czekoladowy smak, a rodzice cieszą się, że dostarczają im pełnowartościowy posiłek! Polecam!

Jokan | 5 lata temu

płatki zbożowe Chocapic - idealne na szybkie śniadanie

Ja i moje dzieci lubimy szybkie śniadania, gdyż rano nie mamy zbyt wiele czasu. Płatki Chocapic od Nestle idealnie wpisują się tutaj jako rozwiązanie. Płatki są mocno czekoladowe i chrupiące. Pełne zboża zapewniają sytość na długo. Rano zazwyczaj przyrządzamy je z mlekiem, jednak próbowaliśmy również jako przekąskę w ciągu dnia np. dodając do jogurtu naturalnego. Również się sprawdzają w takim wariancie. Wariant najbardziej ubogi to wyjadania na sucho...zdarzało się również. Polecam!

mia30 | 5 lata temu

Idealna propozycja na śniadanie

Płatki Nestlé Chocapic to idealna propozycja na śniadanie, bogaty smak i wartości odżywcze sprawiają, że dzieci je uwielbiają. Na rynku znajduje się wiele zamienników/podobnych płatków śniadaniowych, ale tylko te mają tak cudowny smak. Moja córka to prawdziwy "płatkożerca" i powiedziała, że na 10 możliwych punktów przyzna im 11 :) bo są przepychota

Majczan13 | 5 lata temu

Płatki Chocapic

Te płatki są naprawdę świetne, moje dziecko z chęcią zjada je na śniadanie i jest przy tym bardzo szczęśliwa. Na pewno kupię je ponownie ponieważ jest to bardzo szybkie śniadanie a w dodatku wartościowe

Dariakb94 | 5 lata temu

Dzieci rzucili się dosłownie na płatki, smakowaly bardzo a kształt zachęcał ich do układania piramid i jedzenia ich na sucho. Moim zdaniem najlepsze

Pierwszy i nie ostatni raz sięgnęłam po te cudowne płatki, nawet mąż który nie lubi płatek, te akurat zjadł. Paczki zniknęły w tydzień, dzieci jadły nawet na sucho jako przekąska

MONIKA13111987 | 5 lata temu

Polecam płatki Nestlé Chocapic

Płatki są smaczne, mają apetyczny czekoladowy zapach

i smak. Smakowały nam zarówno na sucho, jak i z dodatkiem mleka. Nie są przesłodzone. Zalane mlekiem nasiąkają nim powoli, nie tworzą nieapetycznej papki. Zabarwiają mleko na czekoladowy kolor, co bardzo podobało się moim dziecią. Lubię je za to, że są chrupiące i nie mocno czekoladowe.

iloo5 | 5 lata temu

Płatki Chocapic

Płatki Chocapic które miałam okazję testować okazały się idealnym rozwiązaniem na pierwsze śniadanie dla mojego dziecka. Dzięki temu że nie zawierają w swoim składzie oleju palmowego mogę je serwować bez obaw. Dzięki zawartości witamin są pożywne a stworzone z pełnego ziarna szybko zaspokajają głód. Ich pyszny czekoladowy smak sprawia że dzieci chętnie po nie sięgają również na podwieczorek. Płatki Nestle Chocapic w pełni spełniły nasze oczekiwania i z pewnością sięgniemy po nie ponownie.

moniczka7896 | 5 lata temu

Płatki Nestle Chocapic

Chocapic są przed wszystkim bardzo smaczne i zdrowe.Nie za słodkie - to ogromny ich atut.Skład jest bardzo zadowalający, wspaniała jakość.Moje dzieci bardzo w nich zasmakowały i z pewnością zostaną z nami na zawsze.Polecamy!

JoSt | 5 lata temu

Czekoladowa buzia dziecka

Do płatków podeszłam sceptycznie...płatki jak każde inne. Najlepszym testerem był mój syn. Po śniadaniu dojadał jeszcze je na sucho. Okazało się, że są bardzo czekoladowe i smakują o wiele lepiej. Dodatkowy plus za dobry skład.

Aneczka_1 | 5 lata temu

Nestlé Chocapic

Nestlé Chocapic to świetne śniadanie dla całej rodziny. Uwielbiają je dzieci i dorośli. Mają wyśmienity czekoladowy smak, więc wszyscy z wielką ochotą się nimi zajadają. Ich ogromną zaletą jest bogactwo witamin i minerałów. Śniadanie z Nestlé Chocapic jest nie tylko pyszne ale i zdrowe.

Mini7791 | 5 lata temu

To co lubie

Platki chocapic to pyszne rozpoczęcie udanego dnia.czy z mlekiem czy z jogurtem i owocami.

A nawet jako popoludniowa przekąska..jem po prostu suche 🤭🤭

Fajnie sie rozpuszczaja w mleku co powoduje iz staja sie jeszcze lepsze

asiaakk | 5 lata temu

Szybkie i pożywne śniadanie

Testowanie płatków śniadaniowych Nestlé Chocapic to istna przyjemność. Są pyszne, pożywne, nie zawierają oleju palmowego, są bogate w minerały i witaminy, wykonane są z pełnego ziarna i najważniejsze - mają czekoladowy smak, a dzięki temu uwielbiają je dzieci i dorośli. Bardzo chętnie sięgaliśmy po płatki zarówno na śniadanie jak i na kolację. Jesteśmy bardzo zadowoleni ze smaku i na pewno będziemy sięgać po nie częściej.

Żanka19 | 5 lata temu

Super śniadania dla moich dzieciaków .Polecam

Naprawdę bogaty czekoladowy smak bardzo smakowało dzieciom , pożywne śniadania dla całej rodziny .Jestem zadowolona polecam wszystkim .Rekomenduję!

damciuu | 5 lata temu

Płatki CHOCAPIC bardzo zasmakowały mi i mojej rodzinie.

Kiedy pierwszy raz otworzyłam opakowanie, ucieszyłam się, ponieważ płatki wyglądały tak samo jak na zdjęciu. Spojrzałam na skład i wszystko było okej, nie miałam żadnych zastrzeżeń. Pierwszym testerem było moje dziecko, po spróbowaniu jednego płatka postanowił wsypać ich więcej do miski i zalać mlekiem :) Po nim również ja spróbowałam, bardzo mi zasmakowały, ponieważ rzeczywiście były mocno czekoladowe. Jestem zadowolona z faktu, że mogłam przetestować ten produkt i liczę na dalszą współpracę :)

Porcelain_me | 5 lata temu

Słodki poranek

Szybko , pysznie , lepiej poranek zacząć się nie może . 😊

Kiedy czas goni nieubłaganie , chocapic jest ratunkiem w każdym znaczeniu tego słowa .

Sama wyjadam dzieciakom , kiedy nie widzą 😂

bellegoose | 5 lata temu

Pyszne płatki

Płatki śniadaniowe Chocapic smakowały całej mojej rodzinie. Intensywnie czekoladowy smak idealnie komponował się z mlekiem a także z jogurtem. Jest to bardzo wygodna opcja na śniadanie. Ze względu na obecność witamin oraz pełnego ziarna w składzie są znakomite na pierwszy posiłek dnia. Po zjedzeniu porcji płatków z mlekiem, długo utrzymywało się u mnie uczucie sytości. Jest to smak z mojego dzieciństwa, do którego z chęcią wróciłam po latach i już zakupiłam nową paczkę płatków. Polecam każdemu, nawet dla niejadka.

Amazonka92 | 5 lata temu

Najbardziej czekoladowe płatki na świecie

Zarówno dzieci jak i osoby które miały możliwość skosztowania płatków zwróciły uwagę na mocno czekoladowy akcent w płatkach, który idealnie komponuje się z jogurtem jak i mlekiem. Mogą również służyć jako przekąska, gdy chce się coś zjeść zdrowego i pożywnego. Dodatkowym plusem jest to, że mają dużo witamin, więc same plusy. Z pewnością nie raz zakupię te płatki i będą u nas gościły często.

Ptaszyna123 | 5 lata temu

płatki Nestlé Chocapic

Płatki Nestlé Chocapic królują teraz u nas na stole podczas śniadania, dzieci chętnie je zajadają z mlekiem, a ja wiem, że dzięki temu dostarczają sobie niezbędnych witamin i porcji zbóż. A poza tym to szybki i bardzo smaczny posiłek na dzień dobry :)

ewa6767 | 5 lata temu

płatki Nestlé Chocapic

płatki Nestlé Chocapic są bardzo smaczne. Idealnie nadają się na śniadanie. W mojej rodzinie najbardziej smakowały podawane z jogurtem naturalnym. Po chwili stawały się miękkie. Mają czekoladowy smak, ale nie są mdłe. Moje dzieci również przegryzałe je same jako słodka przekąska.

majaa00 | 5 lata temu

Super smaczne

Platki podbiły serca moich dzieci i moje. Są bardzo smaczne i pożywne, idealne na pierwsze śniadanie i nie tylko. Śmiało mogę je polecić każdej mamie i dziecią

ElaBakon | 5 lata temu

Płatki mają rewelacyjny czekoladowy smak

Płatki są bardzo chrupkie i czekoladowe. Dzieci uwielbiają je z mlekiem i na sucho. Dwie paczki zniknęły w ciągu tygodnia. Na pewno wrócimy do tych płatków przy następnych zakupach. Były tak mocno czekoladowe, że zabarwiły mleko czekoladą.

nio-nio | 5 lata temu

Płatki Nestlé Chocapic smakują dzieciom i dorosłym.

Płatki Nestlé Chocapic smakują dzieciom i dorosłym to dobry pomysł na śniadanie, by nabrać chęci i energii do życia. Szybko je przygotowuję. Opakowanie zawiera płatki z pełnego ziarna bez aromatów, ale zawiera witaminy B1, B2, B3, B5, B6, B9 oraz D i składniki mineralne wapń i żelazo. Czekolada uzupełnia pyszny smak. Dzieci lubią smak czekolady więc nie potrzeba było ich namawiać na płatkowe śniadanie. Teraz same proszą o płatki, zaprzyjaźniły się z nimi na dobre. To pyszna alternatywa zamiast chleba lub bułek. Samo zdrowie. Plusem jest to, że płatki są dostępne w sklepach, w których robię systematycznie zakupy.

krzysiula9 | 5 lata temu

Interesujący smak czekoladowy...

Dodanie do nich "czekolady w proszku" było dobrym pomysłem, gdyż posiadają bardzo intensywny smak czekolady jak na płatki śniadaniowe. Próbując innych czekoladdowych płatków, możnaby powiedzieć, że są to przeciętne "kakaowe". Nie ukrywam bardzo miłego zakoczenia. Dzieciaczki zajadały i pytały o następną porcję ;)

Jagoda0921 | 5 lata temu

Idealne na śniadanie w każdym wieku!

Płatki rozeszły się w oka mgnieniu. Każdemu z rodziny bardzo smakowały. Są wyjątkowo chrupkie i mocno czekoladowe. Smakują zarówno dorosłym jak i dzieciom.

aggie_likes_it | 5 lata temu

Najlepsze płatki czekoladowe ever

Pyszności! Cała rodzina się zajadała. Na pewno kupię ponownie i to duże opakowanie! Uwielbiamy ich czekoladowy smak. Mogłabym je jeść bez przerwy :)

Izkaizag | 5 lata temu

Pełnowartościowe śniadanie

Polecam płatki Nestlé Chocapic jako pełnowartościowe śniadanie. Bogaty, czekoladowy smak to coś w czym zakochała się cała rodzina. Zdecydowanie są to płatki numer jeden. Sama choć nie lubię słodyczy chętnie sięgam po nie na śniadanie, to coś innego niż tzw "słodkie zapychacze". Najważniejszy jednak jest skład produktu. Płatki zawierają składniki odżywcze - witaminy, żelazo oraz wapń. Tak wyjątkowe bogactwo dobrych składników odróżnia ten produkt od innych. Jesteśmy bardzo zadowoleni i od dziś jest to dla nas śniadanie zarówno kiedy jesteśmy w domu jak i w podróży.

Alexa4 | 5 lata temu

Wyrafinowana słodycz, uczta dla podniebienia,Nestlé Chocapic, śniadanie warte zgrzeszenia.

Intrygujący smak Nestlé Chocapic to narzędzie do rozpalenia zmysłów,

każdy kolejny kęs to fala rozkosznych domysłów.

Niczym sezam Ali Baby pełen skarbów, których zwykłe oko nie widziało,

tak Chocapic to uczta dla podniebienia jakich wśród płatków mało.

Pobudza drzemiące emocje, tworzy wachlarz niesamowitych przeżyć,

dla takiego śniadania warto nawet tyć :-)

Czekoladowe szaleństwo

Pełna mleka, zbóż, bez konserwantów. Miska płatków z mlekiem . Ładne i poręczne opakowanie. W 100 procentach spełnia oczekiwania moje i moich dzieciaków :)

slena1986 | 5 lata temu

Czekoladowo - zbożowe szaleństwo

Oczekiwania miałam bardzo duże, a mój syn - koneser płatków śniadaniowych - jeszcze większe. I muszę przyznać, że żadne z nas się nie zawiodło. Pyszne, chrupiące i obłędnie czekoladowe. Nie rozmiękają szybko w mleku, dzięki czemu można zjeść je chrupiące, co dla nas jest bardzo ważne. Nestle Chocapic to trafny wybór na zdrowe, szybkie i smaczne śniadanie. Na kolację też będą jak znalazł.

jadzia1510 | 5 lata temu

pysznie czekoladowo

Płatki Nestlé Chocapic to pyszne śniadanko. Są bardzo czekoladowe i chrupiące,sprawiają że chce się jeszcze i jeszcze.Moje dzieci udowodniły że są pyszne zjadając je wszystkie w tak szybkim czasie że nawet nie wiem kiedy :) Z wielką przyjemnością mogę polecić je wszystkim tym co lubią zjeść smacznie i zdrowo . Po prostu szybkie i przepyszne śniadanko .

krysiao | 5 lata temu

Rodzinne płatki

Płatki rewelacyjne. Posiadają głęboki, mocno czekoladowy smak. Można je konsumować na wiele różnych sposobów. To zależy jaki to ma być posiłek. Jeśli śniadanie to najlepsze z gorącym mlekiem. Jeśli drugie śniadanie czy nawet deser można z naturalnym jogurtem. Można również pochrupać na sucho jako przegryzka. Są to tak uniwersalne płatki, że można z nich wyczarować wszystko, nawet wykorzystać do ciasta jako posypka itp. Uwielbiają je zarówno dzieci jak i dorośli. Pięknie się prezentują, przyciągną każde oko, a ich smakowitość wyjątkowa.

Bonia6 | 5 lata temu

Super płatki

Bardzo dobre płatki. Moim zdaniem wyróżniające się na rynku płatków śniadaniowych. Idealne nie tylko z ciepłym mlekiem, ale również jako sam produkt do chrupania- na przekąskę. Daje dużo energii oraz pozwala z uśmiechem zacząć nowy dzień. Dobrze wyczuwalny smak czekolady oraz zbóż. Nie są za słodkie co bardzo ważne, ale właśnie w sam raz. Płatki CHOCAPIC będą smakowały nie tylko dzieciom ale i dorosłym. Również ładne opakowanie zachęca do ich kupienia. Produkt jak najbardziej godny polecenia.

natalia__grzelak | 5 lata temu

Płatki nestle chocapic

Bardzo polecam te płatki, maja tak niesamowicie głęboki czekoladowy smak, że nie mogę wyjść z podziwu! A do tego takie zdrowe. My jemy je non stop, nie tylko na śniadanie ale też na kolacje!

sylwijka7 | 5 lata temu

Zdecydowanie polecam

Produkt bardzo dobry, wyróżniający się na rynku płatek czekoladowych, polecam w 100 % Świetny smak. Doskonałe na śniadanie jak i przekąskę. Bardzo pozytywne wrażenia, na pewno posmakują zarówno dorosłym jak i dzieciom.

Sunnyyyy1993 | 5 lata temu

Nestle Chocapic

Nestle Chocapic to pyszne pełnoziarniste płatki. Smak czekoladowy przypadł do góstu nie tylko dzieciom ale i dorosłym w rodzinie. Są mega proste w przygotowaniu. Moje dziecko uwielbia ich kształt i głęboki smak. Skład jest prosty i nie ma w nim nic nadzwyczaj szkodliwego. Opakowanie dość wydajne. Możemy jeść je codziennie.

Kala80 | 5 lata temu

Polecam platki Nestlé Chocapic

Platki Nestlé Chocapic są doskonałe na szybkie sniadanie, a nawet przekąskie do chrupania na drugie śniadanie w szkole. Doskonałe dla dzieci jak i doroslych

marzena_bujniak | 5 lata temu

Idealny balans pomiędzy mega czekoladowym smakiem a zdrowymi składnikami.

Polecam gorąco płatni każdej mamie, która zawsze wahając się pomiędzy zdrowym a smacznym śniadaniem ma dylemat. Dzięki płatkom o tak bogatym składzie ja już nie będę miała takiego problemu. Mega czekoladowe, zdrowe składniki i wygoda w ich zaserwowaniu. Sama dosypuje płatni do swojego jogurtu naturalnego. :)

MariAn81 | 5 lata temu

Płatki sniadaniowe -odlotowe .

Płatki idealnie nadają się jako pożywne , pyszne i zdrowe śniadanie dla dzieci ,jak również i dla Nas jako rodziców. Bardzo dobre sa również jako deser do chrupania w ciągu dnia. można je równiez przekąsić na kolacje. Także nadaja sie na każda okazje do schrupania i delektowania.

kitti96@op.pl | 5 lata temu

Pyszne.

Płatki okazały się wyjatkowo smaczne, świetnie spełniają się jako szybkie śniadanie. Dzieci są zachwycone ich chrupkością i formą. Z całą pewnością polecę je swoim najbliższym i zakupię następne paczki.

anya_86 | 5 lata temu

Płatki Nestlé Chocapic

Płatki które otrzymałam do testu są fajną alternatywą na szybkie śniadanie kiedy drzemka wskoczy dwa razy zamiast raz i trzeba gonić by się z wszystkim wyrobić, podgrzewam mleko i w minutę mam śniadanie dla siebie i dzieci. Z racji iż moje dzieciaki bardzo rzadko jedzą coś słodkiego, płatki uznawały za kosmicznie słodkie i nie były w stanie zjeść dużej porcji bo je najzwyczajniej w świeci zamulało. Próbowaliśmy ich też jogurtem naturalnym i bardzo fajnie się to komponowało z racji iż jogurt jest lekko kwaskowaty, fajnie komponował się ze słodyczą płatków, ta propozycja przypadła nam do gustu bardziej i tę częściej praktykowaliśmy. Kiedy w weekend mieliśmy wieczór bajkowo-filmowy zamiast chipsów które zdrowe nie są, nasypałam dzieciakom do miseczek płatków i z przyjemnością schrupały po garści. Dla nas płatki Chocapick jako codzienne danie śniadaniowe nie będą praktykowane, ale od czasu do czasu z pewnością będę po nie sięgać i podawać je dzieciakom, mężowi i sobie.

Olaleavanessa | 5 lata temu

Pyszne płatki z pełnego ziarna

Pyszne płatki z pełnego ziarna o smaku czekoladowym Chocapic są rewelacyjnym rozwiązaniem na pyszne i zdrowe śniadanie ale nie tylko. Bogaty skład w witaminy i minerały mnie zachwycił. Zawsze chce by moje dzieci jadł zdrowo a one zaś by było pysznie a w tych płatkach te dwie zalety się idealnie łącza. Wyrazisty czekoladowy smak jest pyszny . Polecam

agafilip2 | 5 lata temu

Czekoladowe chrupanie na śniadanie:)

Płatki czekoladowe Nestle Chocapic moje dzieci pokochały od razu. Wiadomo, że w poranki jesteśmy wiecznie w biegu, dlatego możliwość zaserwowania naprawdę szybkiego, a zarazem smacznego i pożywnego śniadania moim dzieciom jest dla mnie bezcenna. Płatki są naprawdę pyszne, smakowicie chrupiące i pełne zdrowych składników. Z mlekiem lub jogurtem tworzą pełnowartościowy, sycący posiłek. Mamy już kupione kolejne opakowanie, i pewnie na nim się nie skończy :)

Mrs Famess | 5 lata temu

Świetna i zdrowa przekąska

Mocno czekoladowe płatki bardzo zasmakowały moim dzieciom,chętnie jadły je z mlekiem,jogurtem czy samodzielnie jako przekąska. Szybko nadają mleku czekoladowy smak a mleko zmieniaja w kakao co bardzo spodobało sie mojej młodszej córce,starsza wsypwywała je do jogurtu i jadała je jako drugie sniadanie. Według mnie to płatki o bardzo dobrym składzie które bez obaw podaje dzeciom a i sama pochrupie w ciągu dnia.Plus za witaminy i minerały!

natala780 | 5 lata temu

Pyszne i szybkie śniadania

Te płatki to super propozycja na śniadania. Są pyszne. Ten czekoladowy smak jest wyrazisty. Najlepsze płatki jakie jadłam.

Cała moja rodzina jest uwielbia. Smak, skład wszystko na wielki plus. Nie ma czego żałować tylko wkładać do koszyka.

Natwit88 | 5 lata temu

Smacznie czekoladowe

Idealne dla kazdego smakosza czekoladowe wysmienite i odpowiednie dla mojej rodziny .......................................................................

KingaU | 5 lata temu

Śniadanie: pysznie, zdrowo, czekoladowo.

Płatki Nestlé Chocapic to doskonałe rozwiązanie na codzienne śniadanie. Czym się ono powinno cechować? U mnie w domu mieszkają "dzieci samosie" - sami zrobimy, sami zjemy, sami posprzątamy. Płatki zatem to doskonały produkt, który spełnił wymogi domowników. Bo przecież płatki Nestlé Chocapic trafiają nie tylko na listę śniadaniową dzieci. Krok pierwszy do przygotowanej miseczki wsypujemy chrupki i właśnie w tej sekundzie, kiedy to pierwsze chrupki odbijają się od dna wiemy, że zaraz czeka nas coś pysznego. Wsypując Chocapic nigdy nie chce się przestać, a fakt, że ograniczeniem jest dla nas sam brzeg naczynia nie zawsze do nas przemawia :). Przecież tam jeszcze trzeba dodać mleko :) Kiedy tak idziesz do stołu niosąc z dumą pływające w mleku płatki i widzisz już jak chwile wcześniej białe mleko przyjmuje czekoladowy kolor już nie możesz się doczekać kiedy w spokoju będziesz mógł je zjeść.

Jak dla każdej osoby ważne są dla mnie wartościowe posiłki. Kiedy wiem, że nie zawierają oleju palmowego, a wzbogacone są w witaminy i minerały to taki produkty zawsze znajdą miejsce na naszym stole.

Informacje zawarte na opakowaniu nie tylko zaciekawią starszych konsumentów, ale forma przekazu zainteresuje młodszych, by sami przeczytali i dowiedzieli się co jedzą. Przejrzyste i zrozumiałe zestawienie wartości odżywczych płatków pozwala na szybkie ich poznanie.

Skład: Chocapic Płatki śniadaniowe składają się głównie z mąki pszennej pełnoziarnistej (33,6%), mąki pszennej (16,9%), mąki kukurydzianej (15%), czekolady w proszku (22,8%), cukru(15,5%) i kakao (7,3%). Zostały posłodzone cukrem, syropem glukozowym oraz ekstraktem słodowym jęczmiennym. Dodatkowo znajdziemy w nich sól, aromaty naturalne, substancje wzbogacające: składnik mineralny żelazo oraz witaminy grupy B oraz witaminę D). W 100 g produktu znajduje się 24,9 % cukrów.

Dobierając odpowiednio dietę można przestrzegać zdrowych zasad żywienia.

Produkt Zbożowe muszelki o smaku czekoladowym smacznie polecam.

Czykam | 5 lata temu

Pyszne

Smak rewelacyjny. Mega czekoladowe. Dzieci od razu zjadły mniejszą paczkę z mleczkiem, a drugą zaczęły jeść na sucho. Przepyszne. Polecam w 100%.

aga_pr | 5 lata temu

Pyszne płatki na śniadanie dla małych i dużych

Płatki są pyszne, czekoladowe i chrupiące. Moje dzieci je uwielbiają na intensywnie czekoladowy smak. Ja sama bardzo je polubiłam. Są bardzo chrupiące przez co można je śmiało zajadać bez mleka. Opcja pełne ziarno tylko działa na plus i zachęca do zakupu. Te płatki na pewno pozostaną na dłużej ze mną.

dzolina1 | 5 lata temu

Pyszne czekoladowe płatki

Płatki Nestle Chocapic to bez wątpienia przepyszne płatki śniadaniowe. Uwielbiają je zarówno dzieci, jak i rodzice. Ogromnym plusem jest brak wszechobecnego ostatnio we wszystkim oleju palmowego. Fajnie, że dodano również pełne ziarna zawierające witaminy i minerały. To fajny pomysł na szybkie śniadanie parę razy w tygodniu.

Sandra15 | 5 lata temu

Rozkoszna przyjemnosc

Gdy paczka do nas dotarła wywołała moc radości gdyż moja córunia uwielbia takie słodkości.Codziennie na śniadanko płatki zajada więc ta nowość to dla niej super frajda.Testowanie było bardzo smaczne no i oczywiście płatki zostaną z nami już zawsze.Wyrazisty przepyszny smak nie do opisania godne smakowania.

Słodziutkie pyszniutkie.Po zalaniu płatków mleczkiem nawet po dłuższej chwili płatki zachowują chrupkość i nie robią się rozmokłe . Podane z mlekiem smakują naprawdę dobrze- lepiej niż same, gdyż nie są wtedy tak mocno słodkie. A same są chrupiące i mega wciągające.

Klaudia321 | 5 lata temu

Czekoladowe szaleństwo

Mój Syn uwielbia płatki Nestlé Chocapic - polubił ich mocno czekoladowy smak, chrupkość a w połączeniu z ciepłym mlekiem są dla niego idealnym,szybkim śniadaniem. Ja również spróbowałam płatków i zaskoczył mnie ich mocno czekoladowy smak i pełne ziarno. Nestlé Chocapic to idealne płatki dla mojej rodziny. Mąż również rano zajada się płatkami ale z jogurtem. Płatki są bardzo sycące ale nie obciążają żołądka. Lekkie, pożywne i smaczne śniadanie dla każdego. Uwielbiamy czekoladę w każdej postaci ale w śniadaniowej w płatkach Nestlé Chocapic sprawdza się najlepiej. Moi rodzice również skusili się na tak smaczne śniadanko. Polecam Nestlé Chocapic każdemu - małemu i dużemu maniakowi czekolady.

Karolina29 30 | 5 lata temu

Płatki śniadaniowe Nestlè Chocapic

Płatki idealne na śniadanie ,bardzo smakowały moim dziciom oraz mi .Wzbogacone o witamine B3 B5 B6 B9 oraz wit.d .Świetnie nadają sie nawet jako przekąska bez mleka wyróżniają sie czekoladowym smakiem co sprawia ze z chęcia dzieci je jedzą .Napewno będę je kupowała częściej.

cherry1977 | 5 lata temu

Płatki Nestlé Chocapic- pyszne i zdrowe!

Płatki Nestlé Chocapic mają wspaniały smak- prawdziwie czekoladowy, są lepsze od czekolady i innych czekoladowych smakołyków. Mogą stanowić zdrowy, pyszny posiłek lub/oraz zdrową, pyszną przekąskę. Nie zawierają oleju palmowego, za to zawierają pełne ziarno i całe bogactwo cennych witamin oraz minerałów, co czyni je niepowtarzalnymi. To płatki pełne endorfin i czekoladowej inspiracji. Z nimi każdy dzień nabiera zdrowego wymiaru o czekoladowej miłości!

justynaji | 5 lata temu

Pyszne śniadanko, słodka przekąska :)

Płatki sprawdziły się u nas super na śniadanie, ale i w formie "kinowej" przekąski. Mają super czekoladowy smak i są mega chrupiące. My zajadałyśmy je również w postaci przekąski oglądając film. Duży plus to to, że płatki nie rozpuszczają się za szybko w mleku, długo pozostawją chrupiące.

Spacja90 | 5 lata temu

Polecam!

Polecamy płatki na śniadanie w szczególności dla przedszkolaków ;) Nie ma to jak dobre rozpoczęcie dnia! Syn chętnie po nie sięga również wtedy gdy czeka na obiad albo między posiłkami ;)

Magdalena_18 | 5 lata temu

Płatki chocapic to dobra alternatywa

Płatki chocapic, zaskoczyły mnie dobrym składem ale i jakością. Produkowane są z pełnego ziarna, wzbogacone wapniem, żelazem oraz wieloma witaminami z grupy B. Smak płatków jest wyraźnie czekoladowy, przez co nie trzeba dodawać cacao do mleka.

Kasia1991 | 5 lata temu

Smaczna i zdrowa przekąska

Smaczna i zdrowa przekąska tak nazwały moje dzieci takie śniadanie. Codziennie rano bardzo się spieszymy do swoich obowiązków, dzieci do szkoły a rodzice do pracy, mamy mało czasu na śniadanie ... a więc z pomocą przychodzi Nestlé Chocapic, pyszne czekoladowe płatki. Starszy syn uwielbia płatki z gorącym mlekiem, zaś młodszy z zimnym ,każdy ma swoje własne upodobanie. Określają płatki jako wulkany witaminowe, dzięki nim mają siłę na rozpoczęcie każdego nowego dnia szalonego wśród rówieśników w w szkole. Płatki są bogate w witaminy, minerały i zawartość pełnego ziarna, wielkimi brawami dla płatków to brak oleju palmowego w składzie. Płatki są wygodne w podróży jako przekąska zamiast niezdrowych chipsów :)

Nikollip | 5 lata temu

Chocapic płatki

Płatki bardzo smakują jedna paczka została zjedzona w ciągu 3 dni. Polecam Rodzicom i dzieciom !

Świetny czekoladowy smak,pożywne i smaczne.

Na pewno sięgnę po więcej !

aniolka2310 | 5 lata temu

Idealne dla dzieci i dorosłych

Płatki Chocapic polubiła cała nasza rodzina. Stały się porannym must have!

Starsze dzieciaki doceniły czekoladowy smak płatków i chętnie sięgają po nie jako przekąskę, a dla mnie to wartościowsza opcja od słodyczy pozbawionych witamin.

Muszę też przyznać, że płatki na stałe zagościły w menu śniadaniowym 3 latki, która do tej pory nie przepadała za mlekiem z dodatkiem jakichkolwiek płatków. Chocapic przekonał ją do siebie intensywnie czekoladowym smakiem. Mleko w połączeniu z tymi płatkami ma smak kakaa, które córka uwielbia.

Ja jako mama bardzo doceniam nowe Chocapic za skład, który przeczytałam kilka razy skrupulatnie i byłam pozytywnie zaskoczona, ze nie ma w nim oleju palmowego za to są witaminy, w tym tak ważne żelazo.

Chocapic to fajna opcja na śniadanie dla całej rodziny. Zdrowa i smaczna!

Yolanda236 | 5 lata temu

Pyszne pierwsze śniadanie

Płatki Nestlé Chocapic to dobra propozycja śniadania. Oczywistym faktem jest to, że wystarczy odrobina czasu, aby to przygotować, co jest szczególnie docenione podczas chaotycznych poranków. Dodatkowym atutem jest zapewnienie na opakowaniu, że produkt zawiera pełne ziarno. Lubiany przez dzieci i dorosłych smak czekolady jest niesamowicie wyczuwalny. Dostępne są opakowania 250g oraz idealna dla rodzin- 500g. Polecam płatki Nestlé Chocapic.

Pyniuf | 5 lata temu

Wyśmienity produkt!

Płatki czekoladowe Chocapic to naprawdę dobry wybór! Idealna opcja na smaczne, zdrowe śniadanie, nie tylko dla dzieci ale także dla dorosłych - one smakują każdemu! Wyśmienity, unikatowy, czekoladowy smak jest nie do zastąpienia i nie do odrzucenia! Dodatkowo prosty skład, pełne ziarno - czego chcieć więcej.. Dla mnie to strzał w dziesiątkę.

Baasiiag | 5 lata temu

Pyszne śniadanie z Nestle

Płatki Nestle Chocapic to doskonały pomysł na pełnowartościowe śniadanie. Moje dzieci uwielbiają je zarówno z mlekiem jak i bez niego jako przekąska do schrupania. Pyszny czekoladowy smak oraz bogactwo witamin i minerałów w produkcie spełnia moje oczekiwania.

dorotadosia | 5 lata temu

Polecam płatki

Zawsze jadłam inne tańsze zamienniki. Ale jednak nic nie moze sie równać ze smakiem chocapic. A ich skład jest najbardziej wartościowy wśród czekoladowych płatków w postaci muszelek. Mój 10letni syn nie bardzo przepada za płatkami z mlekiem a i tak się zajadał :)

katarzynab4 | 5 lata temu

Czekoladowy poranek

Płatki świetnie sprawdziły się, jako posiłek na początek dnia. Dzieci chętnie zjadły płatki i były zadowolone z takiego śniadania. Warto docenić te płatki za intensywnie czekoladowy smak oraz chrupkość.

marzenie82 | 5 lata temu

Pyszne i zdrowe

Do płatków Chocapic podeszłam z pewną rezerwą, gdyż większość dostępnych na rynku zawiera głównie niezdrowe składniki. Tymczasem te płatki mogę polecić i podać swemu dziecku bez wyrzutów sumienia. Pełne ziarno, witaminy i minerały, bez oleju palmowego; za to pyszny czekoladowy, chrupiący smak. To świetna propozycja na szybkie mleczne śniadanie przed przedszkolem dla mego dziecka, a także znakomita przekąska na sucho w ciągu dnia. Sama też je uwielbiam, paczka szybko znika ;) Polecam, to świetna propozycja na zdrowe i sycąca śniadanie.

Konwalia699 | 5 lata temu

Pyszny czekoladowy smak.

Tak jak się spodziewałam marka jak zwykle zachwyca jakością. Nie są to tylko płatki dla dzieci ale też dla dorosłych lubię pochrupać je z ciepłym plekiem zamiast kanapek. Pyszny czekoladowy smak, brak oleju palmowego w składzie to duży atut! Dodatkowo płatki są z pełnego ziarna i mają dobry smak. Polecam dla całej rodziny.

kasiaracz103 | 5 lata temu

Płatki Nestlé Chocapic czekoladowe najlepsze

Platki zniknely bardzo szybko. Sa pyszne, mega czekoladowe. Dzieci prosily o dodatkowa porcje. Zdrowo wypelnily brzuszki moich dzieci. Nawet starsza corka, ktora jest fanka platkow typowo kukurydzianych bardzo chetnie zjadla czekoladowe Nestlé Chocapic. Platki juz na stale zagoszcza w naszym sniadaniowym menu. Goraco polecam.

Ewuss33 | 5 lata temu

Płatki nestle chocapic

płatki są naprawdę dobre i pełno wartościowe moje dzieci były zachwycone jako szybkie śniadanie sprawdzily sie idealnie mleko zamieniło się w kakao co sprawilo ze dzieci chętnie je wypiły

pastelovaa | 5 lata temu

Pyszne czekoladowe płatki

Czekoladowe płatki Nestle Chocapic to najlepszy pomysł na śniadanie. Przygotowanie zajmuje pare minut, a dzieci wszystko zjadają. Pyszny czekoladowy smak bardzo spodobał się dzieciom, a mi zawartość pełnego ziarna oraz brak oleju palmowego w składzie. Napewno polecę ten produkt znajomym i rodzinie.

agi2323 | 5 lata temu

Polecam

Idealne na szybkie śniadanie przed szkołą. Posiadają dobry skład, są wzbogacone witaminami i minerałami. Mocno czekoladowy smak. Idealne do jogurtu jak i mleka.

martynellla | 5 lata temu

Płatki nestle chocapic

Płatki nestle chocapic to pyszne płatki sprawdzające się zarówno na śniadanie jak i na kolację dla dzieci. Córki je uwielbiają tak samo jak czekoladę tyle że płatki są zdrowsze i mniej kaloryczne. Polecam.

marta6704 | 5 lata temu

Smak dzieciństwa, smak radości.

Test płatków Nestle Chocapic pozwolił mi wrócić wspomnieniami do dzieciństwa, mają nadal przepyszny czekoladowy smak o bezpiecznym składzie. Dlatego też, gdy potrzebujemy szybkiego śniadania to wchodzą chocapiki i moja cała rodzina jest zadowolona. Płatki są chrupiące, mają głęboki czekoladowy smak, są idealne na śniadanie czy kolację, smakują zarówno dzieciom jak i dorosłym.

angelika014 | 5 lata temu

Płatki Nestlé Chocapic to zdrowe i pożywne śniadanie każdego dnia!

Płatki Nestlé Chocapic to idealne i szybkie w przygotowaniu rozwiązanie na pyszne śniadania dla całej rodziny. Bardzo dobry skład płatków, bogactwo witamin i minerałów, zawartość pełnego ziarna i brak oleju palmowego, to zdrowa przekąska każdego dnia. Do tego ulubiony, czekoladowy smak i każdy dzień można zacząć z dawką pozytywnej energii. Dzięki możliwości wzięcia udziału w teście odkryłam smaczne, zdrowe i przede wszystkim pełnowartościowe płatki, które moje dzieci pokochały od pierwszego chrupnięcia. Nawet najmłodsza córka uwielbia je same bądź z mlekiem, a jest to dość wybredna istotka. Zatem gorąco polecam całym rodzinom, bo są naprawdę godne wypróbowania i niejednokrotnie ułatwiają życie.

paulina2424 | 5 lata temu

Alternatywa na szybkie i pyszne śniadanie.

Płatki Nestle Choicapic to idealna propozycja na szybkie i sycące śniadanie dla całej rodziny. Są bardzo dobre, smakowały zwłaszcza moim córkom. Na pewno kupię je ponownie.

foxylady19875 | 5 lata temu

Super rewelacja

Płatki Nestle Chocapic są świetne. Moja córka je uwielbia. Śniadanie rozpoczyna od ulubionych płatków.Płatki są mocno czekoladowe i pełne witamin

Agnieszka 36 | 5 lata temu

Polecam z całego serca płatki Chocapic

Polecam z całego serca płatki Chocapic mój syn je uwielbiam. Śniadanie obiad kolacja to mógłby jeść tylko płatki Nestle Chocapic. Często szukam promocji na płatki

kolombo | 5 lata temu

Super zdrowe śniadanie dla dzieci i dorosłych.

Pierwszy raz skosztowałam zze swoimi dziecmi tych płatków i ich smak przeszedl nasze najśmielsze oczekiwania.Pyszne,czekoladowe,pełne witamin i minerałów,chrupiące,idealnie smakują zarówno z mlekiem jak i z innymi dodatkami,a nawett same.Takie proste i szybkie w przygotowaniu.Może powiem tak: płatki Nestlé Chocapic to rarytas dla smakoszy poszukujących niebiańskich rozkoszy.Fajne,wygodne opakowanie,przystępna cena i dostępność.

Ulciak1989 | 5 lata temu

Chocapic? Oczywiście!!

Ja oraz moje dzieci uwielbiamy płatki w każdej postaci. A wiadomo, że dzieci uwielbiają czekoladę to płatki czekoladowe są fajna alternatywą. Dla nas są idealne. Chrupiące, mocno czekoladowe, bez zbędnych aromatów czy dodatków. Moje dzieci uwielbiają je zarówno z mlekiem jak i przekąskę. Idealnie smakują do kawy 🥰 Gorąco polecam !

TamtaDz | 5 lata temu

Płatki czekoladowe

Mocny smak czekolady podbił serca całej rodzinie. Dziękuję za testowanie i napewno płatki zostaną u nas na dłużej. Idealnie komponują się z ciepłym mlekiem i są idealne na śniadanie

justi121212 | 5 lata temu

Uwielbiam!

Płatki Nestlé Chocapic są dobrym urozmaiceniem śniadania. Jeżeli ktoś lubi czekoladowy smak w śniadaniu to zdecydowanie polecam te płatki. Chrupiące, zdrowe i przede wszystkim przepyszne.

Alinam123 | 5 lata temu

Pyszne! kinga83 | 5 lata temu

Pyszne płatki dla każdego :)

Płatki są bardzo dobre w smaku. Nie są super-słodkie (czego można by było się spodziewać po płatkach czekoladowych) z bardzo dobrze wyczuwalnym smakiem kakao. Są chrupkie, nawet po dłuższym leżeniu w mleku. Nadają się doskonale jako dodatek do mleka na śniadanie/kolację, jak i jako samodzielna przekąska. Swoim smakiem mogą wzbogacić też inne zupy mleczne (np. z kaszą, makaronem itp.).

aga_1b | 5 lata temu

Pyszne czekoladowe płatki dla całej rodziny

Bardzo smaczne płatki śniadaniowe, smakowały całej rodzinie, dzieci już od rana pytały czy dziś znowu zjedzą płatki Chocapic. Wyraźny czekoladowy smak, odpowiednia chrupkość i brak oleju palmowego w składzie to bardzo duże zalety tego produktu. Niestety zbyt duża zawartość cukru

martysia1998 | 5 lata temu

Płatki Nestle Chocapic

Płatki Nestle Chocapic są bardzo fajne i czekoladowe. Mają dużo witamin i zawieraja pełne ziarno. Na śniadanie można je jeść codziennie z mlekiem.

malavon | 5 lata temu

Płatki Chocapic najlepsze na początek dnia dla każdego

Mój syn uwielbia jeść na śniadanie lub kolację płatki z mlekiem, zwykle to były kukurydziane płatki lub czekoladowego z marketu. Odkąd spróbował Chocapic, nie chce już innych. Mega mocny czekoladowy smak i idealna chrupkość

Kamcio1705 | 5 lata temu

Słodki poranek z Nestle

Płatki w pełni spełniły moje oczekiwania. Zarówno skład jak i smak zadowolą nawet najbardziej wybrednego konsumenta.Rewelacyjny smak czekolady,chrupkość to coś co podbiło moje serce.Dzieci z wielką przyjemnością zajadały je na śniadanie i nie trzeba było ich specjalnie do tego namawiać

damonowa91 | 5 lata temu

Pyszne płatki na pyszne śniadanie

Bardzo polecam czekoladowe płatki Nestle Chocapic - zniknęły w mgnieniu oka i smakowały całej mojej rodzinie, nie tylko dzieciakom! Świetny produkt na szybkie, pyszne i zdrowe śniadanie ;)

Iwona199172 | 5 lata temu

Najlepsze czekoladowe szaleństwo

Płatki Nestle Chocapic to najlepsze muszelkowe płatki dla dzieci a smak czekolady sprawia że chce się ich jeść coraz więcej polecam z całego serca

beniamilka | 5 lata temu

Bardzo czekoladowe

Płatki są niesamowicie czekoladowe, bardzo naturalne w smaku. Świetne z mlekiem, nie rozpuszczają się, są nadal takie chrupkie podczas jedzenia. Sycą mnie i dzieci na dlugo, czujemy się po nich pełni energii.

agakat | 5 lata temu

Czekoladowa przyjemność Nestle

https://www.instagram.com/p/CHFWjk9hXUj/?igshid=e1wzcr9sldgf

Witajcie o poranku 🤎

Dziś na śniadanko serwujemy @chocapicchile 🤎

Te pyszne, czekoladowe płatki dają nam energię na cały poranek😀

Delikatne muszelki z ziarna pszenicy o smaku czekoladowym sprawią, że witamy dzień z uśmiechem 😊

Płatki Nestlé CHOCAPIC® są wytworzone z pełnego ziarna oraz witamin, żelaza oraz wapnia. Wszystko, co najcenniejsze zamknięte pozytywnej paczuszce. Po ich otwarciu możemy rozkoszować się przyjemnym, czekoladowym zapachem 🍩🍪

My serwujemy je z mlekiem, ale dzieciaki lubią je jeść niezależnie, jako snack. Czasem urozmaicony je świeżymi owocami, to idealne rozwiązanie dla osób m które wolą mniej słodkie śniadania. Ja osobiście lubię je z jogurtem.

Czasem przyrzadzamy z nich przepyszny deser czekoladowy. Rozpuszczamy czekoladę, którą następnie łączymy z płatkami. Przekładamy do muffinek, a następnie umieszczamy w lodówce. Deser dzieci mogą przyrządzać niemal samodzielne, co stanowi dla nich nie lada atrakcje.

Warto dodać, że produkt nie zawiera sztucznych aromatów. Ponadto płatki wytworzone są z pełnego ziarna. O tym informuje charakterystyczny, zielony pasek na opakowaniu.

Smacznego 🤎🤎🤎

Kajka1985 | 5 lata temu

Są najlepsze.

Moje dzieci je uwielbiają i kochaja czy to z mlekiem czy też bez dla moich pociech są najlepsze zawsze i wszędzie. Bardzo dobry smak czekoladowy. Kochamy je czy to na śniadanie czy też na kolację zawsze są pod ręką.

Dora2024 | 5 lata temu

Raj dla podniebienia

Płatki Nestlé Chocapic mają intensywny czekoladowy smak. Nie są przesadnie słodkie także nawet większa ilość nie spowoduje bólu brzucha u dziecka. Dużą zaletą jest również zwarta konstrukcja płatków dzieki czemu po zalaniu nawet bardzo ciepłym mlekiem nie robi się papka. Bardzo dobra alternatyw na śniadanie. Szybko smacznie i zdrowo dzięki składnikom. Ja i cała moja rodzina jesteśmy bardzo zadowoleni z płatków i będą one regularnie gościły na naszym stole.

mxx | 5 lata temu

smaczne i pozywne

Smaczne i pozywne platki,ktore moja rodzina chrupie caly dzien nie tylko na sniadanie.Chetnie siegamy po nie w ciagu dnia,w pracy,w podrozy.Chestujemy innych :) Moim zdaniem produkt wysokiej jakosci i bardzo,bardzo smaczny.

PinkfineK | 5 lata temu

Szybkie i zdrowe śniadanie - płatki Nestlé Chocapic

Choć płatki Nestlé Chocapic miały być testowane głównie przez dzieci to u nas miały okazję być testowane przez całą rodzinę. Akurat tak się zdarzyło, że ilość obowiązków nie pozwoliła przygotować śniadania dla męża i musiał zadowolić się płatkami. Okazuje się, że płatki bardzo przypadły mu do gustu i od tego momentu włączamy je do jadłospisu. Dzieciom oczywiście płatki smakowały, chociaż dało się zauważyć, że smak smakowi nie równy. Do tej pory jadły płatki innej firmy (również czekoladowe) i chyba ich kubki smakowe znacznie przyzwyczaiły się do poprzedniej wersji smaku. Jednak ostatecznie oceniają płatki na +

Gabbiela | 5 lata temu

Szybkie i zdrowe śniadanie dla każdego

Płatki śniadaniowe są idealnym pomysłem na szybkie śniadanie. Smakują zarówno dzieciom jak i dorosłym. Chrupiące, mocno czekoladowe i pyszne. Zawierają witaminy, niezbędne do codziennego funkcjonowania. Są doskonałym rozwiązaniem także na różne przekąski obraz jako dodatek do jogurtu i owoców.

Sabina2223 | 5 lata temu

Najlepsze czekoladowe płatki jakie do tej pory jadłam

Moja opinia jest taka że te płatki zasmakowały mi oraz moim dzieciom są najlepsze ze wszystkich dostępnych na polskim rynku ponieważ są chrupkie mają mega czekoladowy smak a najważniejsze jest że są bez sztucznych barwników.

annanowak0607 | 5 lata temu

Rewelacja:)

Mój synek teraz nie wyobraża sobie śniadania bez Chocapic:)

Płatki są zdrowe, smaczne, mocno czekoladowe. Wiem, że moje dziecko idzie do przedszkola z pełnym brzuszkiem. Jako mama jestem zachwycona takim rozwiązaniem.

Dominikakom4 | 5 lata temu

Najbardziej czekoladowe z płatków

Mieliśmy ostatnio zaszczyt testować płatki Nestle Chocapic. Powiem tak...dzieciaki były nimi zachwycone. Ich mega czekoladowy smak sprawił, że jadły je ze smakiem. Mi natomiast bardzo odpowiada ich fajny skład. Napewno zagoszczą na stałe w naszym menu.

Monia1313 | 5 lata temu

Bogate w witaminy pyszne śniadanie dla całej rodziny

Odkąd w moim domu pojawiły się płatki mega czekoladowe Nestle Chocapic nie pojawia się już pytanie: "Co dzisiaj na śniadanie?". Te płatki na dobre zagościły w naszym domu i sądzę że pozostaną na długo, ponieważ smakują każdemu nie tylko dzieciom ;) Ich mega czekoladowy smak, który zmysłowo pieści podniebienia sprawia, że znikają w szybkim tempie a niekiedy są nawet dokładane. Sprawia mi to ogromną radość, bo wiem że tak ważny posiłek jakim jest śniadanie stał się od teraz przyjemnym i miłym, bez próśb o zjedzenie, bez krzywych min czy płaczu. Dodatkowo jestem pewna że daję mojej rodzinie pełnowartościowe śniadanie, które sprawi że każdy rozpocznie bardzo dobrze dzień i będzie mieć siły na pokonywanie różnych trudów. Dzięki witaminom i minerałom zawartym w płatkach oraz w mleku dodatkowo troszczę się o prawidłowy rozwój dzieci. Polecam płatki Nestle Chocapic każdej rodzinie :)

agab | 5 lata temu

płatki Nestlé Chocapic

Poraz pierwszy spróbowałam płatków Nestlé Chocapic i były całkiem dobre. Po zalaniu mlekiem nie robiły się zbyt szybko taki miękkie a to dla mnie duży +

jabloneczka | 5 lata temu

Pożywne śniadanie z pełnym ziarnem

Moja rodzina docenia intensywnie czekoladowy smak muszelek Chocapic.

To świetny i szybki wybór na śniadanie. Dzieci chętnie zjadały dzięki nim śniadanie. Ja jako mama doceniam że są z pełnego ziarna oraz zawierają witaminy, żelazo i wapń. Chętnie sięgniemy po nie ponownie

koliber31 | 5 lata temu

bardzo dobre płatki

Moje dzieci lubią jeść słodycze ale z oczywistych względów nie pozwalam im na to zbyt często. Mogliby jeść nawet słodycze na śniadanie. Znalazłam zdrową i smaczną alternatywę w postaci płatków śniadaniowych chocapic które są smaczne, czekoladowe, zawierają pełne ziarno i mają bogactwo witamin i składników mineralnych. Dla mnie jako mamy to smaczna, szybka przekąska na śniadanie dla moich dzieci. Teraz śniadania moje dzieci jedzą szybko i bez marudzenia a z tym do tej pory bywało różnie. Płatki mają mocno czekoladowy smak, świetnie smakują z mlekiem czy z jogurtem. Nie zawierają oleju palmowego są więc zdrowe i pożywne. Posmakowały również mi i mojemu mężowi więc na pewno polecę je znajomym oraz rodzinie.

izasokol1 | 5 lata temu

Płatki Nestle CHOCAPIC - najlepsze sniadanie dla twojego dziecka

Płatki Nestle CHOCAPIC to najlepsze czekoladowe płatki jakie moje dziecko oraz ja wraz z mężem jadłam! 🤗 pyszny czekoladowy smak bogactwo witamin oraz brak oleju palmowego to tylko jedne z niewielu plusów tego produktu 🤗. Jest to cudowne rozwiązanie na szybkie i pyszne sniadanie dla każdego !

MartaLT | 5 lata temu

Pyszny czekoladowy smak i dobry skład

Płatki Nestle Chocapic to świetna propozycja śniadaniowa dla dziecka! Pyszny smak powoduje, że dzieci chętnie je jedzą, a bogaty i zdrowy skład sprawia, że mamy chętnie po noe sięgają. Witaminy, minerały i pełne ziarno mnie to przekonuje, a dzieci wcinają aż im się uszy trzęsą! Mniam!

sylwias90 | 5 lata temu

Idealne śniadanie!

Nestle Chocapic to wspaniałe płatki o wyjątkowo intensywnym czekoladowym smaku. Mają bogaty skład. Idealne śniadanie dla całej rodziny. Polecam!

Mamuska085 | 5 lata temu

Nestle Chocapic

Odkąd moje dzieci spróbowały Chocapic to już nic innego nie chcą na śniadanie. Mnie to bardzo cieszy, bo wiem, że Nestle Chocapic to bogactwo witamin i minerałów oraz pyszny czekoladowy smak.

MalgorzataOst | 5 lata temu

Przepyszne płatki!

Nestle Chocapic to wspaniałe płatki o wyjątkowo intensywnym czekoladowym smaku. Mają bogaty skład. Idealne śniadanie dla całej rodziny. Polecam!

Malenka_111 | 5 lata temu

Najlepsze Płatki jakie jadłam

Płatki maja bardzo wyrazisty i smaczny smak z chęcią będę je jadła i moje dzieci tez

z całego serca je polecam bo nawet mój kotek w nich zasmakował czyli na pewno są dobre

Polecam z całego serduszka

laskotka | 5 lata temu

Czekoladowa rozkosz

Pyszne płatki, nie tylko na śniadanko. U nas płatki służyły również jako chrupanie do bajek w suchej postaci. Ciekawy kształt,który szybko nie robi się brwią w mleku. Duży plus za wartościowe składniki i brak oleju palmowego. Moi mali testery byli bardzo zadowoleni.

rimini74 | 5 lata temu

smaczne płatki na szybkie śniadanie

Płatki smakowały mojej rodzinie. Dzieci były zadowolone bo jadły pożywne śniadanie, a jednocześnie coś czekoladowego co lubią.Produkt pozwala w szybki sposób przygotować śniadanie, gdy brakuje czasu. Można je spożywać z ciepłym lub zimnym mlekiem.

natka4875 | 5 lata temu

Płatki

Płatki to idealne rozwiązanie na szybkie śniadanie.

Płatki są bardzo chrupiące

mają pyszny czekoladowy smak

zawierają pełne ziarna

posiadają same witaminy i minerały.

Całej mojej rodzinie smakowały dziewczyny chrupały je również bez mleka.

Beata229 | 5 lata temu

Zakochana

Muszę przyznać że zazwyczaj moje śniadanie kończyło się na kanapce i kubku herbaty ale chocapic oczarowało moje nudne posiłki. Opakowanie jest mega duże ale i tak pochłaniamy je bardzo szybko. Płatki są bardzo ale to bardzo czekoladowe, chrupiące i nie można przestać ich jeść. Są jak nałóg. Cały czas się tylko dosypuje i dosypuje. Dobrze że są bogactwem witamin to nie mam aż takich wyrzutów sumienia a dzieci je uwielbiają równie mocno jak ja. Aż chce się wstawać z łóżka.

Natalia.michalik | 5 lata temu

Bardzo dobre i mocno czekoladowe płatki. Pyszne

Bardzo dziękuję za możliwość przetestowania płatków. Smakowały każdemu z domowników. Mają mocno czekoladowy smak, są bardzo chrupiące. Ważne, że są zdrowe - bez oleju palmowego i można z czystym sumieniem podawać dzieciakom.

spiorczynska | 5 lata temu

Pyszne sniadanie

Płatki to szybko sposób na pyszne śniadanie. Mojej córce bardzo smakowało. Mąż też jadł chętnie. W sobotę kupiliśmy kolejne opakowanie. Te płatki zagoszczą u nas na dlugo

Saduum3 | 5 lata temu

Płatki są rewelacyjne!

Moja córka jest wybredna w płatkach, ale płatki Nestle chocapic zasmakowały jej bardzo! Są przepyszne i mają bardzo charakterystyczny smak, o wiele lepszy niż innych firm!