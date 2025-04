Śniadaniowy baton zbożowy Nestlé Musli z czekoladą i bananami to wyjątkowy smak i bogactwo pełnoziarnistych płatków owsianych. Wygodna forma batona sprawia, że może towarzyszyć ci w pracy i nauce - uzupełnij nim drugie śniadanie! Baton śniadaniowy Nestlé Musli nie zawiera sztucznych aromatów ani utwardzonych olejów i tłuszczów. Może stanowić świetne uzupełnienie zbilansowanej diety.

99% RECENZENTEK UWAŻA, ŻE BATON NESTLÉ MUSLI Z CZEKOLADĄ I BANANAMI TO DOBRA PROPOZYCJA NA DRUGIE ŚNIADANIE

Wyniki testu batonów zbożowych Nestlé Musli z czekoladą i bananami

Batony Nestlé Musli doskonale sprawdzają się w drodze lub w miejscu, gdzie trudno zjeść tradycyjny posiłek. Mogą stać się też świetnym uzupełnieniem śniadania zjedzonego w domu. Od lat są znane i cenione za swoją wygodną formę.

Śniadaniowy baton zbożowy Nestlé Musli z czekoladą i bananami jest smaczny. Poznaj opinie

„Tak” lub „Raczej tak” odpowiedziało ponad 96% testujących. Aksamitny smak czekolady w połączeniu ze słodyczą egzotycznych owoców niezwykle wzbogaca przyjemność jedzenia zbożowego batonu oraz jego wartości odżywcze.

Te połączenie jest dla mnie zaskoczeniem, ale pysznie smakuje. Czuć bardzo w smaku banana. Pycha! Miłośnicy bananów, to coś dla was. (…) – mmoniaaaaa

Baton Nestlé Musli z czekoladą i bananami to dobra propozycja na drugie śniadanie – opinie

Uznało tak 99% Recenzentek. Wygodny baton można zawsze mieć ze sobą – w drodze do pracy lub do szkoły, na wycieczce lub w długiej podróży. Baton zbożowy Nestlé Musli z czekoladą i bananami z łatwością zmieści się w podręcznym bagażu, w damskiej torebce lub w uczniowskim tornistrze i w porze drugiego śniadania zastąpi smaczny posiłek.

Naprawdę świetnie smakuje i myślę, że sprawdzi się idealnie jako szybka przekąska w pracy, w szkole, na wyjeździe a nawet w domu. Dla mnie jako zabieganej osoby jest to idealna alternatywa, kiedy muszę zjeść coś na już (…) – Glooves.

Czy baton Nestlé Musli z czekoladą i bananami jest pożywny?

Uznało tak prawie 98% testujących. Bogactwo zbóż, zdrowego błonnika pokarmowego, czekolady i bananów sprawia, że baton śniadaniowy szybko zaspokaja głód i zapewnia energię na kilka godzin normalnej aktywności, na co wskazują nasze Recenzentki.

Smaczne, pożywne, a do tego szybkie - zero przygotowań! Doskonałe źródło błonnika. Wprost idealne na drugie śniadanie. Dają zastrzyk energii na resztę dnia. Chętnie sięgnę po te batoniki jeszcze raz – Amelek.

Jak Recenzentki oceniają batony Nestlé Musli?

99% testujących uznało, że batony śniadaniowe Nestlé Musli ( z dodatkiem truskawek, wiśni i czekolady) spełniły ich oczekiwania i zadeklarowało, że polecą je swoim bliskim. Aż 98% Recenzentek zadeklarowało, że sięgnie ponownie sięgnie po batony śniadaniowe Nestlé Musli po zakończeniu testowania.

Opinie zebrane zostały na podstawie testu przeprowadzonego w serwisie Polki.pl na grupie 190 kobiet w okresie styczeń-luty 2021 r.

Miszkurka | 4 lata temu

Kocham musli

Kocham musli, a to w postaci batonika to już w ogole cudo! Mięciutki, ale i chrupiący zarazem, pyszny, megaskład. Moja ukochana przekąska od dziś!

Aneta_B2 | 4 lata temu

Batonik z czekoladą i bananami na przekąskę

Banany i czekolada? Super połaczenie. najbardziej pożywny z wszystkich 4 batoników, pycha smak, wyczuwalne pełne ziarna. Duży plus, że producent nie dowalił oleju palmowego i niepotrzebnych ulepszaczy. Od czasu do czasu myślę, że warto sięgnąć. Super do szkoły dla dziecka i do pracy.

falafelowelove | 4 lata temu

Baton Nestlé Musli z czekoladą i bananami

Cieszy mnie fakt, że producenci coraz więcej myślą o produktach, które poza byciem słodką przekąską, zwierają też jakieś wartości odżywcze i składniki, które dobroczynnie działają na nasz układ trawienny. Myślę, że te batony musli są doskonałą alternatywą dla słodkich i słonych przekąsek, którymi próbujemy oszukać głód między posiłkami. Banany w tej wersji z pełnoziarnistymi płatkami owsianymi i czekoladą smakują naprawdę świetnie. Jeśli musiałbym wybrać swój drugi ulubiony smak to byłby właśnie ten.

Marysia5656 | 4 lata temu

Mój drugi ulubiony

Kocham tę wersję czekoladową, ale ta też jest naprawdę pyszna. Banany super współgrają z czekoladą! Megafajna przegryzka na spacer czy na szybką przekąskę w pracy. Ja lubię na drugie śniadanie.

edytamisia | 4 lata temu

Najbardziej słodki batonik ze wszystkich

Ten batonik jest najbardziej słodki. Niby z bananami, ale faktycznie nawet dzieci mówiły, że jest bardzo słodki. Ja za nim nie przepadam, dzieci też jakoś średnio wiec pewnie sama z siebie go nie kupie.

BetonowyBlok | 4 lata temu

Baton Nestlé Musli z czekoladą i bananami

Fajna opcja dla tych, którzy lubią słodycze, ale jednocześnie chcą jeść zdrowo. Nie za duży i nie za mały. Taki w sam raz na mały głód i przekąskę między posiłkami. Ten baton smakował mi najmniej z całej czwórki. Jak dla mnie zbyt mdły - może to dlatego, że jakoś szczególnie nie przepadam za bananami. Pewnie dla tych, którzy je lubią będzie ok. Tu znowu mamy tą czekoladę, więc dodatkowo baton jest sporo słodszy niż wewrsja z truskawkami czy wiśniami.

Asiulastasiula | 4 lata temu

Pożywny power

Zapach bananowy z kawałkami czekolady z dodatkiem wyczuwalnego miodu. Słodki dla mnie idealna przekąska. Intensywny smak banana plus wyraziste kawałki czekolady. Numer jeden u mojego syna.

Pani_M | 4 lata temu

Przekąska na szybko

Batoniki są bardzo dobra opcja między posiłkami ale również w drodze do pracy, na spacer czy do szkoły. Zawierają witaminy oraz są źródłem błonnika.

Verciaa | 4 lata temu

Idealne połączenie banana i czekolady

Drugi na podium,pod względem smaku i opakowania,rewelacja.

Czuc oryginalny smak banana,nie ma chemicznego posmaku,dodatkowa czekoladka współgra idealnie z całą kompozycją,jestem zachwycona. Super!

Amer3107 | 4 lata temu

Baton Nestle musli z czekoladą i bananami

Baton Nestle musli z czekoladą i bananami to zdecydowanie mój faworyt. Super połączenie smaków. Jestem pod wrażeniem smaku. Uważam, że ten smak batonów musli będzie mi towarzyszył podczas szkoły.

baniakielce | 4 lata temu

Baton Nestle Musli to szybkie śniadanko

Batony Nestle Musli super smakują i są szybkim i przede wszystkim zdrowym posiłkiem zastępującym śniadanie można go zjeść w drodze do pracy lub zastąpić nim drożdżówkę do kawy

sylwiunia856 | 4 lata temu

Bardzo dobre

Bardzo dobre batony miękkie pożywne szybką przekąska polecam na wyjście do parku z dziećmi gdzie szybko chce się coś przekąsić przed obiadem na szybko

Julcia.ku | 4 lata temu

Suchość

Ten baton niestety najmniej mi zasmakował. Był bardzo suchy i okropnie się go gryzło. Pokładałam w nim największe nadzieje, ponieważ banan jest moim ulubionym owocem ale niestety się zawiodłam. Baton również ma bardzo dobry skład ale się zawiodłam na tym smaku. Inne batony nie są aż takie suche jak ten.

frelcia82 | 4 lata temu

Smaczny

Smaczny i zdrowy batonik , doskonała alternatywa dla przekąski w ciągu dnia. Batonik z pełnym ziarnem z dodatkiem kawałków czekolady i bananów i błonnikiem dla trawienia. Bardzo sycący, daje uczucie pełności ale nie są to puste kalorie. Naturalnie słodki

qmelek | 4 lata temu

Idealne drugie śniadanie

Smaczne, pożywne, a do tego szybkie - zero przygotowań! Doskonałe źródło błonnika. Wprost idealne na drugie śniadanie. Dają zastrzyk energii na resztę dnia. Chętnie sięgnę po te batoniki jeszcze raz.

Gruba Berta | 4 lata temu

Dobrana para

Połączenie płatków owsianych z kawałkami czekolady i bananów bardzo przypadło mi do gustu. Mleczna czekolada rozpływa się w ustach świetnie komponując się ze smakiem bananów. O dziwo pomimo obecności czekolady baton nie jest przesadnie słodki co zawdzięcza surowym płatkom. Całość smakuje wyśmienicie.

moniskar | 4 lata temu

Slodkie połączenie

Połączenie smaku bananowego z czekoladowym okazał się strzalem w dziesiątkę, bowiem smak wręcz powala. Batonik niezwykle syci, więc sprawdzi się nie tylko jako deser, ale także pożywna przekąska zarówno dla dzieci, jak i doroslych.

Ola11011992 | 4 lata temu

banan i czekoladka

Baton łączący idealnie miod ,platki owsiane i banany.Kruchy i delikatny nie wykrusza sie przy jedzeniu jak inne owsiane co jest mila niespodzianka.Jest bardzo lekki i az chce się go jesc

Mama_i_amelka | 4 lata temu

Baton Nestlé Musli z czekoladą i bananami

Baton jest smaczny i pożywny, smakuje bardzo dobrze, idealny do szkoły, pracy na drugie śniadanie

Dany smak batona czuć go bardzo. Poleciłabym go innym. Dla dzieci idealny.

arxbella | 4 lata temu

Najmniej lubiany

Ostatni batonik to znane mi już połączenie banana i czekolady, za którym nie przepadam z przejedzenia się tego typu produktami. Dla mnie był on za słodki i ciutkę mdły, ale bardzo posmakował mojemu chłopakowi dla którego był idealny. Według niego słodycz była odpowiednia, a banany nie smakowały sztucznie. Nie należy on do fanów batoników zbożowych, jednak ten naprawdę mu zasmakował.

domi21564 | 4 lata temu

Czekolada z bananami- obłędnie pyszny!

Dziękuję za możliwość testowania. Batony są pożywne, bardzo smaczne. Idealne do zjedzenia w drodze do pracy . Smak obłędny. Każdy przypadł mi do gustu. Polecam każdemu .Batony pyszne, każdy jedyny w swoim rodzaju.

andziazakupy | 4 lata temu

Idelana zdrowa przekąska

Baton to idelana przekąska w ciągu dnia, dla mnie drugie śniadanie, albo podwieczorek, ale także awaria gdy zachce się coś słodkiego:) a robisz sobie dietę:) takze mam zawsze w szafce i uwielbiam

Wergiie | 4 lata temu

Żaden łasuch nie przejdzie obok niego obojętnie

Baton Nestle musli z czekoladą i bananem to syta forma urozmaicenia lub zastąpienia szybkiego śniadania przed pracą. Smak bananu

I czekolady bardzo dominuje nad smakiem musli co w tym przypadku bardzo pozytywnie mnie zaskoczyło , jest słodszy niż inne opcje oferowane przez Nestle.

moniawp5 | 4 lata temu

Petarda

Najlepszy :) Dzieci go uwielbiają i kupujemy go najczęściej i jeszcze truskawkowy . Batoniki musli są zdrowe i pożywne i chętnie je kupujemy . Będą królować u nas już zawsze

Magdaavictoria | 4 lata temu

Musli z czekoladą i bananami

To zdecydowanie mój faworyt, bardzo dobry , idealny na szybką i pożywną przekąskę, jest przepyszny i napewno do niego wrócę nie jeden raz. Polecam każdemu i cieszę się, że mogłam przetestować.

Martynka18 | 4 lata temu

Musli z czekoladą i bananami

Wspaniała mieszanka czekolady i banana. Uwielbiam takie połączenia. Mogłabym jeść cały czas. Polecam. Super smakuje do herbatki. Ładne, przyjemne dla oka opakowanie.

Teserka1988 | 4 lata temu

Idealne połączenie.

I mój numer jeden! Idealne połączenie!

Słodki- czekolada

Zdrowy- banan, płatki owsiane

Polecam wszystkim miłośnikom zdrowia i słodkiego. Same zalety i żadnych wad.

Irma | 4 lata temu

Najlepszyyyyy

Z pośród 4 smaków ten okazał się dla mnie strzałem w 10..spróbowałam to jako ostatniego bo tak jak myślałam będzie najlepszy.. i mójjos mnie nie zawiódł.. no mogła bym je zajadać i zajadać.. no smak bajka😊

Malutkalusia | 4 lata temu

ulubiony baton musli z czekolada i bananami

Muszę stwierdzić, że jestem mile zaskoczona batonem musli z czekolada i bananami , dawno nie jadłam tak dobrego batonika jak ten, jako mama czwórki dzieci moje życie jest w biegu, często nie mam czasu aby zjeść śniadanie, lub po prostu jest zrobione ale brak czasu aby go jeść, wiadomo ze śniadanie jest najważniejszym posiłkiem dlatego bardzo się cieszę ze mam wszystko co potrzebuje rano w tym batoniku, mocny zastrzyk energii na poranek , batonik świetnie pasuje do torebki, plecaka czy nawet w samochodzie gdzie rano musze szybko dzieci zawieś do szkoły i przedszkola. bardzo smaczny, polecam

aagnieszkaa1 | 4 lata temu

Zdrowa przekąska na każdy dzień

Baton Musli z czekoladą i bananami od Nestle o takim połączeniu smakowym także przypadł mi do gustu. Myślałam, że może być za słodki, ale nie... Smak jest dla mnie w sam raz. Skład także i oczywiście zabieram go ze sobą do pracy i na spacer. Aa... i dzieciaki też go uwielbiają. Polecam.

dorota19105 | 4 lata temu

dla mnie numer 1 w kategorii batonów zbożowych

Baton Nestle z czekolada i bananami to dla mnie strzał w dziesiątkę. Uwielbiam jego słodycz, syci i smakuje wybornie. Mały rozmiar a wielkie znaczenie. Odpowiada mi jako alternatywa ciasta, ciastka czy czekolady. Idealnie słodki, idealnie chrupiący, stworzony by zaspokajać pragnienie. Od dziś w mojej torebce na zawsze.

Adebicka321 | 4 lata temu

wisnia

Bardzo dobry. Spełnił oczekiwania moje i dzieci z chęcią sięgnie my po niego poraź kolejny

Zdecydowanie polecam

Jestem na tak

kasior_gw | 4 lata temu

Baton Nestle Musli samo zdrowie w małej przekąsce

Zawartość czekolady oraz banana w tak małym batonie, to idealna porcja błonnika, zboża i owsa oraz nie zawiera konserwantów i sztucznych barwników. Batonik jest idalna forma zdrowej przekąski w domu, pracy badz na chwilę przyjemności. Połączenie banana i czekolady q jednym batonie jest wspaniałą opcja dla każdego lasucha, który chce zjeść coś pysznego i zdrowego!!

patrycjaaj1995 | 4 lata temu

Baton Nestle Musli o smaku czekolady i banana

Zdecydowanie polecam baton Musli o smaku czekoladowo-bananowym. Wyczuwalny jest dokładnie smak czekolady oraz banana, nie czuć sztucznych barwników. Idealna przekąska do pracy bądź szkoły. Batony nestle musli stały się moimi ulubionymi zdrowymi batonami. Bogata gama smaków powinna przypaść każdemu do gustu. Polecam je każdemu do spróbowania. Batony nestle musli są zbite i twarde, więc nie nadają się za bardzo dla dzieci w wieku przedszkolnym. Takie słodkie przekąski są niezmiernie ważne w prawidłowym odżywaniu, gdyż są źródłem węglowodanach. Baton polecam również po aktywności fizycznej, które stanowią doładowanie energii dla naszego organizmu. Batony nestle musli o smaku czekoladowo bananowym niezmiernie przypadły mi do gustu, na pewno będę je kupować często. Batony te są bardzo sycące oraz wyczuwalny jest ich naturalny aromat, co jest dla mnie osobiście niezmiernie ważne. Również skład batonu zasługuje na uznanie i jest bardzo dobry. Zawsze zwracam uwagę na skład jaki posiada dany baton, gdyż według mnie jest to znacząca kwestia dla ludzi dbających o zdrowy tryb życia. Jest to mój ulubiony rodzaj batona Nestle Musli

Nikollip | 4 lata temu

Ulubiony batonik

Ten batonik jako drugi mi posmakował czuć w nim prawdziwy smak banana,razem z czekoladą swietnie się zgrywają. Ten smak sam w sobie uzależnia......

alicjaaaa | 4 lata temu

Coś pysznego!

Batony to super sprawa na drugie śniadanie kiedy jestem zajęta i nie mam czasu na przygotowanie żadnego posiłku. Są smaczne i nie za słodkie. Jedząc je nie mam wyrzutów sumienia ze zjadłam coś nie zdrowego.

Kasiex93 | 4 lata temu

dobry batonik

Miałam okazję przetestować ostatnio batonik i muszę stwierdzić, że jest on dobrym rozwiązaniem jak chce się zjeść coś na szybko, np. w pracy. Jest to taka miła przekąska w środku dnia. Smakowo jest dobrze, składowo również. Polecam.

aga_1b | 4 lata temu

Pożywna przekąska

Batony idealne na szybką i zdrową przekąskę. Smakują zarówno dzieciom jak i dorosłym. Idealne na chwilę przerwy w pracy lub szkole. Doskonałe na drugie śniadanie lub podwieczorek.

maxmarcel121593@gmail.com | 4 lata temu

Czekobanan

Apetyczny tak samo jak ten z sama czekolada , duże kawałki bananów . Wystarczająco słodki , idealny jako przekąska pomiędzy posiłkami , super lakocie dla najmłodszych . Moi synowie byli nim równie zachwyceni jak tym z sama czekolada

Aangela3 | 4 lata temu

Bananowy zawrót głowy

Idealna przekąska sniadaniowa w formie batonika. To był drugi smak który mnie przekonał. Pyszny pożywny źródło błonnika no jak dla mnie same plusy.

patka333p | 4 lata temu

Połączenie smaków-genialne

Uwielbiam połączenia banana i czekolady.... po prostu pycha! Jeśli ktoś lubi takie połączenia, to jest baton dla niego :D Super sprawdzi się jako drugie śniadanie do pracy lub do szkoły. Jest pożywny, a zarazem zdrowy i niskokaloryczny, co jest super.

EPELINA21 | 4 lata temu

Najlepszy

Batonik Nestle Musli o smaku czekoladowo bananowym jest obłędny. Bardzo lubię takie połączenie smakowe. Idealne rozwiązanie jako drugie śniadanie lub gdy chcę sięgnąć po coś słodkiego. Jest pożywny i dodaje energii przy czym zawiera witaminy i minerały. Polecam jest naprawdę smaczny i zawiera kawałeczki banana i czekolady.

alinakaluza | 4 lata temu

smaczny baton

pyszny baton, zasmakował dzieciom i dorosłym. świetna przekąska na spacerze czy w podróży. lubię też zabierać takie smakowitości do pracy :)

Paulina113m | 4 lata temu

Przepyszny baton !!

Baton z bananem i czekoladą bardzo mi zasmakował! Produkt jest bardzo pożywny. Idealnie zastępuje drugie śniadanie. Super opcja gdy nie ma czasu na zrobienie drugiego śniadania. Połączenie banana i czekolady jest bardzo dobrym rozwiązaniem!

AgnieszkaSmoll99 | 4 lata temu

Idealny w pracy do kawy lub po treningu

Batony Nestlé Musli z bananami, świetnie smakuje zawiera mnóstwo błonnika. Zdrowa przekąska na drugie śniadanie w pracy lub po treningu. Zawsze mam w torebce gdy jestem poza domem, dzięki temu udaje mi się unikać jedzenia niezdrowych przekąsek na mieście.

Uchynek89 | 4 lata temu

bardzo fajny smak

Ten rodzaj batoniku bardzo mi smakuje. Fajne połączenie smaków, dobra konsystencja (nie kruszy się), wygodne opakowanie. Jest powszechnie dostępny więc tez duży plus.

Malko | 4 lata temu

Musli z czekoladą i bananami

To jest ulubiony wariant mojego syna, który uwielbia banany i czekoladę. Szczerze to mi też smakuje. Uważam, że ten baton sprawdza się też podczas spotkań towarzyskich oraz na spacerach rodzinnych jako przekąska. Teraz chodząc często z dziećmi na sanki zabieramy ze sobą tą przekąskę.

chrupcia | 4 lata temu

Czekoladowo-bananowy baton Nestle Musli

Czekoladowo-bananowy baton Nestle Musli posiada 41% pełnego ziarna. Jest szybką ale zdrową przekąską, która dodaje energii i świetnie sprawdzi się na drugie śniadanie np. w pracy, na uczelni, czy podczas drogi. Zmieści się do każdej torbeki. Ma pyszny słodki smak i przyjemny naturalny aromat. Stanowi źródło błonnika oraz witamin.

Astraiiosa | 4 lata temu

Ulubieniec!!

To jest mój strzał w dziesiątkę. Smakuje jak owsianka i naleśniki z bananów z dużym dodatkiem czekolady w jednym. Nawet zapach ma taki sam! Na batoniku widać kawałki bananów i czekolady, pięknie się prezentuje. Super się go przeżuwa, no z rozkoszą, bo szybko się topi i czuć połączenie banana i czekolady, umila i poprawia humor od razu. Po prostu jest przepyszny i to jest taka przekąska którą bym się nie podzieliła. Jest za dobra i naprawdę prezentuje się super. Tylko no, klei się do rąk więc jeść go odpowiednio w opakowaniu, by zachować palce bez tej otoczki. Tak to jako deserowa przekąska jest moim ulubieńcem ze wszystkich.

NataliaEnzo | 4 lata temu

Bananowy song

To baton, który pokochały moje dzieci- słodki banan i delikatna czekolada oraz pełne ziarna to energia potrzebna o poranku dla dzieci i dorosłych!

frossch | 4 lata temu

Czekolada i banan

Batonik zbożowy o najlepszym smaku świata. Połączenie banana i czekolady uwielbiam od lat. Szybka przekąska podczas podróży, która umili czas a także nasyci małego głoda.

Zielona_09 | 4 lata temu

Banany rządzą ;)

Banany to moje ulubione owoce i przekazałam tę "miłość" córką. Wszystkie trzy jemy te batoniki codzinnie.Banany w każdej postaci są najlepsze i tak samo jest z tym batonikiem - jest najlepszy. Dodatkowo ta nutka czekolady. Polecam wszystkim maniakom bananów, czekolady, zdrowego odżywiania, fanów słodyczy!

malgocha07 | 4 lata temu

czekoladowy bananek

Fajna konsystencja, czuć było chrpkość, nie "ciągnął" się ani nie kleił. Świetnie sie sprawdził w drodze do pracy a także jako drugie śniadanie. Czuć było doskonale smak czekolady i banana. ja jednak wolę zdecydowanie truskawki :-)

Elapolo | 4 lata temu

Smaczny batonik

Batoniki okazały się bardzo smaczne. Najbardziej do gustu przypadł mi batonik z dodatkiem czekolady. Jednak pozostałe również są smaczne i zapewne kupie je nie raz dla siebie lub dla córki. Idealna przekąska do szkoły czy do pracy. Batonik nalezy długo przeżuwać przez jego konsystencję, co powoduje, że zbyt szybko go nie zjemy a powolnym jedzeniem zagłuszymy głód. Opakowanie również przyciąga wzrok, Batoniki okazały się bardzo smaczne. Wszystkie batoniki oceniam podobnie, ich skład jak i konsystencja są identyczne. Różnią się niewielkim dodatkiem zmiennych owoców czy czekolady. Dlatego dla mnie wszystkie batoniki stawiam na równi. Z czekoladą jest nieco wyżej ponieważ jest bardziej słodki niż pozostałe

blanca05 | 4 lata temu

Super batonik

Tak samo jak w przypadku innych bardzo mi zasmakował. Ten również zjadłam na pół z koleżanką. Ona juz kupiła sobie ich zapas tak bardzo je polubiła. Słodkie, zdrowe i znowu bardzo fajny skład. Na pewno przydają się jako przekąska czy drugie śniadanie.

Peach_x3 | 4 lata temu

Baton czekobanan

Smaczny i słodki, napewno jeszcze nie raz po niego sięgnę będąc na zakupach.

Ulubieniec mojego syna, bardzo lubi sobie zjeść na drugie śniadanie będąc w szkole ko

N.jasinska | 4 lata temu

Nasle z czekolada i bananami

Pyszny smak, zdrowe, pożywne. Idealne na pierwsze lub drugie śniadanie. Mieszczą się wszędzie co pozwala je zabrać ze sobą wszędzie. Posiadają bardzo zdrowy i bogaty skład. Są pożywne a przy tym bardzo zdrowe bez niepotrzebnych konserwantów. Polecam z całego serca i napewno nie rozstane się z nimi.

mmoniaaaaaa | 4 lata temu

Bananowa Fiesta!

Te połączenie jest dla mnie zaskoczeniem, ale co prawda pysznie smakuje. Czuć bardzo w smaku banana. Pycha! Miłośnicy bananów, to dla was. Idealna przekąska przed pracą lub szybkim wyjściem. Pychota!!!

Piotr1255 | 4 lata temu

Opinia

Pełne ziarno owsa, Źródło witamin z grupy B i błonnika, nie zawiera sztucznych aromatów tego oczekiwałem! Baton bardzo pyszny i pożywny, idealny jako przekąska w pracy. Bardzo smaczny! Polecam!

wikira97 | 4 lata temu

Połączenie idealne - baton Nestle Musli z czekoladą i bananami

Na wstępie muszę wspomnieć, że połączenie czekolady i banana nie należy do moich ulubionych. Dlatego też tego batonika zostawiłam sobie do przetestowania na sam koniec. Po wyjęciu batonika z opakowania, w najbliższym otoczeniu unosi się słodki zapach z dominującym nad czekoladą bananem. W smaku natomiast oba dodatki równoważą się, dzięki czemu batonik jest naprawdę smaczny. Z każdym kęsem coraz bardziej odkrywałam na nowo połączenie banana i czekolady. Pozytywne zaskoczenie. Może nie jest to mój top1, ale to wciąż bardzo smaczna przekąska i na pewno znajdą się tacy, którzy ją pokochają.

MonikaSka | 4 lata temu

Musli banan

Świetna przekąska o bogatym składzie o wyśmienitym bananowym smaku. Miłość od pierwszego kęsa 🤭😉Ja uwielbiam takie zdrowe i smaczne połączenie.

ewalub | 4 lata temu

dobre połączenie

Lubię w batonach połączenie czekolady i bananów. Także i tu wyszło smacznie. Smaczna szybka przekąska odpowiednia w każdej porze dnia dla wszystkich

Kasia1991 | 4 lata temu

Rewelacja

Świetny batonik, sprawdził mi się bardzo na spacerku z dzieckiem, gdy byłam głodna sięgnęłam po niego i zaspokoiłam głód. Batonik jest z pełnowartościowych płatków owsianych z dodatkiem czekoladowo bananowym , co idealnie się komponuje i bardzo dobrze smakuje. Bardzo polecam, przede wszystkim matką karmiącym, zdarzyło mi się nawet ,że na poczekalni u lekarza sięgnęłam po szybką przekąskę, sprawdził się znakomicie , mały batonik a tak syty a co lepsze to tylko ok.135kcal :)

Aneczka_1 | 4 lata temu

Baton Nestlé Musli z czekoladą i bananami

Baton Nestlé Musli z czekoladą i bananami jest rewelacyjny. Idealna przekąska w pracy lub szkole, w drodze lub na spacerze. Baton jest zdrowy, pełen witamin i błonnika, bez sztucznych aromatów. Jest pyszny i zdrowy.

Mishap | 4 lata temu

Klasyczne połączenie które urzeknie

Śniadanie to podstawa każdego poranka a wiadomo kto wstaje rano aby wyjść do pracy czy na uczelnie często nie ma czasu na przyrządzenie pożywnego i sytego posiłku a co dopiero czegoś na drugie śniadanie. Plus do chodzi to że drugie śniadanie zajmuje miejsce w torebce a w drodze powrotnej musimy nosić puste pudełka które są dla nas ciężarem. Można by wziąć woreczek śniadaniowy i włożyć do niego kanapkę ale nie oszukujmy się, podwójny chleb ma mnóstwo kalorii które każda z nas nie chciałaby pochłaniać niepotrzebnie. Batonik Nestlé Musli Musli z czekoladą i bananami to świetne połączenie dwóch smaków w jedną całość. Nie zajmuje dużo miejsca w torebce, ma małą ilość kalorii w porównaniu do innych batoników, świetnie zabija uczucie głodu i nie trzeba wracać z pustymi lunch boxami do domu! Jest bardzo smaczny i pożywny. Jeszcze do tego ten zapach! Aż chce sie odrazu schrupać tego batonika!

monika_kuszka | 4 lata temu

Najlepszy baton z czekoladą i bananem.

Super alternatywa dla szybkiego drugiego śniadania w szkole lub w pracy. Zajmuje mało miejsca i jest pożywny.Może je jeść młody jak i starszy. W plecaku zajmuje mało miejsca i jest lekki. Bardzo dobry smak oraz skład.

swita77 | 4 lata temu

Rajski smak

Chyba najsmaczniejszy z batoników. Nadaje się raczej na przekąskę w ciągu dnia, niż na pełnowartościowe śniadanie. I niestety zawiera też cukier i syrop glukozowy, więc lepiej nie przesadzać z ilością, jeśli ktoś jest na diecie. To jest właśnie ten minus i trudno nazwać batonik super zdrowym. To po prostu kolejna porcja słodyczy.

bogusia767 | 4 lata temu

Samo zdrowie baton od Nestle z czekoladą i bananami

Mega zdrowy, naturalny bez konserwantów i oleju palmowego. Natura sama w sobie baton pyszny miękki samo ziarno i owoce, rozpływa się w ustach. Idealny na wzmocnienie przed ciężki dniem.

Angela2496 | 4 lata temu

Baton Nestle z czekoladą i bananami

Baton Nestle Musli z czekoladą i bananami i to płatki w kształcie batonika. Są niezawodnym kompanem każdego śniadania. Świetnie sprawują się zarówno poza domem jak i w mieszkaniu. Nie zajmują dużo miejsca dlatego warto mieć zapas w szufladce. Niezawodny kształt pozwala na zabranie go ze sobą w każde miejsce na świecie.

Sabina801 | 4 lata temu

Pyszne bo zdrowe

Batony Nestle Musli to zdrowa, smaczna przekąska. Bogate źródło witamin i naturalnych składników sprawia, że chętnie sięgniemy po mnie my oraz nasze dzieci. Idealnie nadają się jaka alternatywa drugiego śniadania lub przekąska w czasie pracy.

Malgorzata1234 | 4 lata temu

Rarytas czekoladowo-bananowy Nestle

Bardzo smaczny i pożywny baton. Z całą pewnością będę go kupować i polecać znajomym.

Idealny na wyprawy rodzinne, przekąska A także na drugie śniadanie. Uwielbiam je są przepyszne

glamlady88 | 4 lata temu

Pożywne zbożowe batoniki

Batony zbożowe Nestlé to smaczna i pożywna przekąska między głównymi posiłkami. Zaspokaja mały głód a ja wiem, że swojemu organizmowi dostarczyłam witamin i błonnika. Fajnie chrupiące i idealnie słodkie. Polecam

Clooming | 4 lata temu

Słodki banan...

...niestety dla mnie za słodki. Dodatek banana do batonika to już było dla mnie za dużo. Całość była zbyt słodka, dlatego też widnieje u mnie jako ostatni na liście. Co nie zmienia faktu, że dalej jest to bardzo zdrowa i pożywna przekąska, jednak nie dla mnie.

Ida9 | 4 lata temu

Nestle bananowy

Najbardziej pożywny ze wszystkich. Smaczny! W smaku naturalny, co rzadko się zdarza przy bananowych batonach. Świetny na drugie śniadanie, świetny w podróży!

Sandra1989 | 4 lata temu

Czekolada i banan

Mój ulubiony smak.

Banan połączony z czekolada bogaty w błonnik zawarty w zbożach. Idelane rozwiązanie dla młodych mam które nie mają czasu by coś zjeść 😊

Mrs Famess | 4 lata temu

Kolejny faworyt wsrod batonow musli

Ten batonik zachwycil mnie swoim smakiem jak jego poprzednik.Pyszny czekoaldowy smak w polaczeniu z moim ulubionym owocem to niebo w buzi. Smakuje pysznie i pozwala zaspokoic glod gdy akurat nie mamy niczego pod reka.

marlena16-16 | 4 lata temu

Edyta połączenie

Mój ulubiony wariant, extra połączenie. W smaku czuć prawdziwe banany. Najbardziej przekonały mnie niska zawartość cukru i wysoką błonnika. Na stałe zagoszczą w moim domu, idealne na przekąskę i do kawałki 🙂 polecam

aniaK122 | 4 lata temu

Baton Nestlé Musli z czekoladą i bananami.

Bardzo lubię banany i czekoladę. Jednak jeszcze nigdy nie jadłam tak doskonałego połączenia bananów, czekolady i pełnoziarnistych płatków owsianych. Wszystko pokryte jest miodem. Przy kosztowaniu przekąski czuć bardziej banany i płatki. Wszystko idealnie miękkie przy jedzeniu. Sprawia to miód, który pokrywa batonika. Jest to zdrowa przekąska i zapotrzebowanie na coś słodkiego. Bez utwardzonych tłuszczów i oleju palmowego. Zdrowy baton godny polecenia.

magdzik091 | 4 lata temu

Bananowa rozpusta, z nutką czekolady.

Przepyszny i pożywny baton. Zdrowy, bez polepszaczy smaku i oleju palmowego. Banan i czekolada to duet na piątkę. Zdecydowanie mój faworyt. Na pewno sięgnę po niego ponownie. Zostanie nieodłącznym elementem wyposażenia mojej torebki.

Iczka1990 | 4 lata temu

Rewelacja

Rewelacyjne batony pełne owsa i ziarna. Pełnowartosciowe produkty w jednym batonów, idealne na drugie śniadanie do pracy, szkoły na spacer czy w podróż. Przekąska po siłowni.

praciakp-24 | 4 lata temu

Rozpływa się w ustach

Pyszny zbożowy batonik z dodatkami który przyjemnie chrupie i rozpływa się w ustach. Same zdrowe naturalne składniki, bez konserwantów. Smak wyważony, dla mnie i dla dzieci w sam raz. Opakowanie z ładna grafiką i widocznym rysunkiem jakie znajdziemy w nim owoce lub smak. Batonik jest świeży nie za twardy. To idealna przekąska na każdą chwilę i na każdą okazję. To dobry sposób by uprzyjemnić sobie chwile kiedy jest nam smutno źle.

Iza921003 | 4 lata temu

Baton Nestlé Musli z czekoladą i bananami recenzja

Polecam pełnoziarniste płatki owsiane z bananami w postaci śniadaniowego batona zbożowego Nestlé MUSLI bez sztucznych aromatów.

Zawiera duże ilości pszenicy, idealnie się sprawdzi jako drugie śniadanie, w pracy lub w podróży

Klaudiamac91 | 4 lata temu

Przepyszny

Baton Nestle Musli z czekoladą i bananami to mój hit! Smakuje obłędnie ❤

Czuć smak prawdziwego banana-nie aromatów.

Baton ma świetny skład,więc bez obaw można się nim zajadać 😊

Jako szybka i zdrowa przekąska sprawdza się rewelacyjnie a smak to po prostu petarda!

Klaudia321 | 4 lata temu

Miks smaków!

Baton Nestlé Musli z czekoladą i bananami zasmakował mojej całej rodzinie - każdy go lubi, bo smak jest wyjątkowy. Kto nie lubi bananów z czekoladą? U nas w domu każdy uwielbia;) Smak jest obłędny, pasuje do nas idealnie.

KatarzynaZim | 4 lata temu

Jest ok

Produkt jest naprawdę ok, spełnił moje oczekiwania w każdym calu. Pyszny, zdrowy, pożywny, smakuje nawet mojej córce, która nigdy nie chciała patrzeć nawet w kierunku batoników zbożowych. Oceniam go naprawdę dobrze. Polecam w domu, polecam w drodze, polecam wszędzie.

lilith_842 | 4 lata temu

Pożywny, zdrowy, bananowy

Batony Nestlé Musli są nie tylko pożywne, ale naprawdę smaczne. Zapewniają dawkę zdrowej energii, by zacząć dzień. Mojemu synowi bardzo przypadły do gustu, choć unika owoców. Zdaja świetny egzamin gdy ma treningi, dają mu energię przed meczem i są super jako przekąska po treningu. Dla mojej rodziny okazały się strzałem w 10, zwłaszcza gdy zdarzają się dni, kiedy brak czasu nie pozwala na przygotowanie innych przekąsek.

ewe85lina | 4 lata temu

Zaskoczenie

Uwielbiam banany, ale nie lubię nic co ma smak bananowy. Ten baton to moje odkrycie smakowe, gdyż intensywnie pachnie i smakuje bananami a smakuje mi bardzo!

aneta817 | 4 lata temu

Rewelacja

Bananowe szaleństwo.Ten smak zdecydowanie był moim zdaniem najlepszy.Kawałki banana aż chrupały, a w połączeniu z czekoladą tworzą idealny duet.Taki mały batonik zbożowy, jest świetnym rozwiązaniem gdy dopadnie nas nagły głód, lub ochota na coś słodkiego. Da się nim nasycić. Jest to zatem znakomita propozycja do pracy czy szkoły. Idealnie sprawdzą się także jako przekąska przy wieczornym oglądaniu telewizji, lub podczas spotkania z przyjaciółmi.

azja8484 | 4 lata temu

Moje ulubione

Batony Nestle to świetny pomysł na szybką przekąskę w szkole, pracy czy w podróży. Nie kruszą się, nie brudzą rąk. Są smaczne, pożywne i sycące. Stanowią świetny zamiennik niezdrowych, słodkich przekąsek. Każdy z batonów jest smaczny, ale mi do gustu szczególnie przypadła wersja czekoladowo-bananowa. A ponieważ jestem fanem czekolady, jedyne co zmieniłabym w batonach, to dodałabym do nich cienki, czekoladowy spód, na którym umieszczone zostałyby wszystkie ziarna.

Meghan | 4 lata temu

Pyszne połączenie smaków.

Mi ten batoniki najbardziej przypadł do gustu. Połączenie musli i smaku banana z czekoladą sprawia, że baton wydaje się najbardziej pożywny. W smaku jest słodki i najmniej suchy.

Ana_Kardasz05 | 4 lata temu

Zanokomity

Moja młodsza siostra kocha banany więc gdy tylko zobaczyła wzięła i odrazu zjadla potem tylko płakała bo nie było więcej. Dlatego to byk cudowny baton kawałkami pysznej czekolady idealnie rozpuszczają sie.

kolczusia | 4 lata temu

Polecam

Smaczny baton z dodatkiem czekoladowych kosteczek. Smak bananów bardzo wyczuwalny i przyjemny. Duża dawka muesli która stawia na nogi i powoduje sytość na długi czas.

tomik19 | 4 lata temu

Baton Nestlé Musli z czekoladą i bananami

Baton Nestlé Musli z czekoladą i bananami idealne połączenie czekolady z bananami. Bardzo smaczy a przede wszystkim zdrowy. Bardzo pożywny, zdrowy, idealny jako przekąska zarówno dla dzieci jak i dorosłych. Godny polecenia w przystępnej cenie i ładnym opakowaniu.

Monia1215 | 4 lata temu

Świetna przekąska ♥️👍

Bardzo smaczna przekąska pomiędzy posiłkami np. do pracy. Na pewno o wiele zdrowsza niż zwykle czekoladowe, nadziewane batoniki. Batony Nestle zawierają między innymi błonnik więc nie są "pustą" przekąska.

Rewelacja 👍

Polecam ♥️

Magiczna04 | 4 lata temu

Batonik owies zboża czekolada banan

Przepyszne, lubię bardzo takie sama pięć w piekarniku zamiast w postaci batonika bardziej forma ciasteczka. Więc ten batonik spełnił moje oczekiwania. Kocham takie przekąski do pracy. Banan zrobił furorę na maxa.

bbo | 4 lata temu

Bananowy zawrót głowy!

Banan na drugie śniadanie - czemu nie? A może dla odmiany coś nowego? Propozycja bananowo-czekoladowego batonu zbożowego od Nestle, mieści się w małej kieszonce plecaka, torebki czy marynarki, a jest pełnowartościową propozycja drugiego śniadania. Zdrowego, smacznego i dodającego energii do realizacji nowych wyzwań! Smacznego dnia!

Kukusiamr | 4 lata temu

Drugie śniadanie

Baton Nestle Musli z czekoladą i bananami to dobra propozycja śniadania dla osób mających niewiele czasu wolnego. Czyli osoba dużo zajęć czy to w pracy czy w domu. Jest równe dobra jako przekąska w ciągu dnia która daje kopa do dalszego działania.

agafilip2 | 4 lata temu

Coś smacznego i zdrowego

Jak wszystkie batony zbożowe Nestle musli, ten również charakteryzuje się doskonałym smakiem. Stanowi dobre źródło witamin i minerałów oraz błonnika, dobrze zaspokaja głód na słodycze, dając zarazem poczucie dbania o swoje odżywianie. Wygodna forma estetycznie zapakowanego batonu pozwala zabrać go wszędzie ze sobą.

INTA | 4 lata temu

Nestle Musli ulubiony baton

Baton testowała tak naprawdę 4 osobowa rodzina. Wszystkim smakował ale z czterech smaków zajął 2miejsce,ale razem z batonem o smaku czekolady. Tu zdecydowanie smak i słodycz czekolady nam bardzo smakowała

mm2991 | 4 lata temu

Bardzo dobry smak

Baton Nestlé Musli z czekoladą i bananami jest bardzo smaczny oraz bardzo pożywny. Po zjedzeniu czuje się najedzona i pełna energii. Idealnie dobrany smak.

Ak1982 | 4 lata temu

Smaczny i pożywny baton zbożowy.

Baton zbożowy Nestle Musli z czekoladą i bananami to idealna propozycja na drugie śniadanie. Jest słodki, smaczny, miękki w porównaniu do innych batonów zbożowych, bez sztucznych konserwantów.

bb26 | 4 lata temu

Czekolada osłodzi nasze dni...

Czekolada i banany...Nestle jakby czytało w moich myślach. Uwielbiam czekoladę a banan to jeden z moich ulubionych owoców. Prawdziwa poezja smaku i aromatu. Zaspokaja głód i smakuje wybornie. Kusi by sięgać po kolejny. Każdy kęs to pyszna kompozycja i bogactwo witamin i minerałów.

ramaczanka | 4 lata temu

Bardzo dobry

Nie przepadam za batonikami z bananem, a już szczególnie w połączeniu z czekoladą, ponieważ banan zawsze trąci czymś sztucznym, jak w syropie. Ten baton jest wyjątkiem. Przyjemnie bananowy, idealnie czekoladowy.

bozenkaxxj | 4 lata temu

Baton Nestlé Musli z czekoladą i bananami

Baton Nestlé Musli z czekoladą i bananami to wygodny i pożywny posiłek, który można wziąć ze sobą do pracy, na wycieczkę czy zjeść jako drugie śniadanie w domu.Poręczna, mała i wartościowa przekąska.

krzysiula9 | 4 lata temu

BANAKI w zdrowym wydaniu z połączeniem płatków owsianych

Na prawdę bardzo smaczne rozwiązanie w drodze do pracy lub uczelni. Zgrabny batonik idealny dla zabieganych, nie zajmuje dużo miejsca w torebce i można go skonsumować choćby w biegu ;) Trzeba pochawalić za naprawdę niską ilośc cukru i dobry smak. W przypadku banaka super smak prawdopodobnie szuszonego banana. Jednak ta wersja batonika była dość twarda - choć nie wiem czy ogólnie tak jest, czy tylko mój "egzemplarz" taki był. Czuć, że wykonano go z pełnego ziarna i jest zdrową alternatywą dla kuszącego batona przy sklepowej ladzie, który wręcz woła "WEŹ MNIE". Z pewnością nie raz wyląduje u mnie w koszyku... i z wielką pewnością będe miałą czyste sumienie jeżeli chodzi o zdrowe odżywianie.

sylwijka7 | 4 lata temu

bardzo dobry

Mają bardzo fajnie dobrany smak, nie są za słodkie, ani nie są przede wszystkim za twarde. Batoniki mają fajne opakowanie a środek przepyszny. Ogromny plus za warianty smakowe, wszystkie są idealne, nie za słodkie i bardzo pożywne.

damonowa91 | 4 lata temu

Pyszny batonik

Batoniki spełniły moje oczekiwania, idealne na szybkie a pożywne śniadanie w trakcie drogi do domu czy do pracy. Pyszny smak a co najważniejsze to pełne źródło błonnika.

feemale | 4 lata temu

pełnowartościowa przekąska

Pyszna przekąska, zawierająca pożywne źródło błonnika, minerałów oraz zboża, dzięki czemu w małej przekąsce dostarczami wsyztskich potrzebnych składników, przede wszytskim zdrowych i bez zbędnych sztucznych barwników. Mała przekąska, a tak wartościowa, stanowiąca idealne źródło energii na resztę dnia. Zdrowa i przede wszytskim pyszna przekąska, ze wzgledu na moje ulubione truskawki. Pomimo, że nie przepadam za banenem, w tej formie kupuje go w całości. Zdrowy i bardzo smaczny. Idealny dla każdego i wszędzie.

agi2323 | 4 lata temu

Polecam

Lekka, smaczna przekąska. Doskonale sprawdzają się jako szybka przekąska. Mają bardzo dobrze dobrany smak, nie są za słodkie. Posiadają wyrazisty, zapadający w pamięć smak czekolady i bananów. Połączenie idealne.

an1904ia | 4 lata temu

Pyszny baton

Dla mnie batony Nestle Musli były strzałem w 10. Spokojnie mogły zastąpić mi śniadanie, którego nie zdążyłam zjeść w domu, a mogłam w drodze do pracy. Oczywiście na stałe zagoszczą u mnie i będę je polecać dalej .

Agnieszka 36 | 4 lata temu

Polecam

Polecam batony Nestle Musli są dobrą szybka przekąska do pracy do szkoły na spacer i na wycieczkę. Jak dla Mnie i mojego syna są A słodkie. Niestety nie kupię ich sobie wolę wybrać z mniej znanej firmy ale wiem że nie są takie słodkie

Ewebazela | 4 lata temu

Ulubiony

To mój ulubiony smak! Banan i czekolada to niebo w gębie! Zdecydowanie najlepszy baton zbożowy jaki jadłam. A co najważniejsze skład który się wyróżnia na tle innych przekąsek.

Madziaczek_s | 4 lata temu

Czekoladowo-owocowa przyjemność

Lubię połączenie czekolady i banana. Smakuje przepysznie. Banan jest słodki, tak samo jak czekolada. Te połączenie jest bardzo słodkie jak dla mnie. Baton chrupiący, lekki i świeży.

Yolanda236 | 4 lata temu

Pożywna przekąska

Baton Nestlé Musli z czekoladą i bananami to kolejna klasyczną wersja w świetnym wykonaniu. Chrupki baton o idealnej konsystencji+ czekolada i banan zdecydowanie cieszył się zachwytem nie tylko u starszych, ale szczególnie młodszych łakomczuchach.

100mada13 | 4 lata temu

Jest dobry, choć troszkę mdlący.

Baton z bananem i czekoladą też średnio mi podszedł, chyba nigdy nie przepadałam za takim połączeniem banan + czekolada, ponieważ jest to dla mnie za mdłe. Wiem też, że niejedna osoba uwielbia to połączenie. Baton na pewno zastąpi śniadanie, jest dobry oraz jest źródłem błonnika. W porannej drodze do pracy czy szkoły w 100% się sprawdzi.

Marta8644 | 4 lata temu

Ulubiony smak.

Perfekcyjne połączenie smaków, uwielbiany zarówno przez dzieci oraz dorosłych, potrafiący przywołać mole wspmnienie- mogący przypomnieć naleśniki z czekoladą nad morzem.

iloo5 | 4 lata temu

Banana nana

Każda kobieta wie że banan i czekolada to dobrana para. Połączenie tych smaków w zbożowym batonie od Nestle to był strzał w 10! To tak jakbym jadła swoje ulubione musli które zawsze kupowałam w saszetce. Teraz spożywanie go jest prostsze bo ma formę batona. Z pewnością nie raz i nie dwa wrócę do tego smaku. Baton z czekoladą i bananami to idealny start o poranku.

Julka1201 | 4 lata temu

Banan i czekolada? Połączenie idealne

Banan z czekoladą to idealne smaki dla ich miłośników. Chcesz zjeść banana, może czekoladę a nie wiesz na co się zdecydować? Sięgnij po batona Nestle Musli z czekoladą i bananami. Nowe, innowacyjne i smaczne połączenie zbóż, które w pełni doda Ci energii na resztę dnia! Sprawdzi się jako przekąska w pracy a także jako drugie śniadanie! Będzie też idealną przekąską dla Twoich dzieci do szkoły ! Jest bardzo pożywny a przede wszystkim zdrowy.

Malawrednami96 | 4 lata temu

Bananowo czekoladowy luz

Połączenie smaku banana z czekoladą to strzał w 10-kę nic dodać nic ująć. Napewno jeszcze nie raz chętnie sięgnę po niego na drugie śniadanie

Mani1262 | 4 lata temu

Komu w drogę, temu baton...

Batony te okazały sie dla mnie idealną propozycją na szybką przekąskę poza domem. Są dni, kiedy nie mam czasu usiąść i zjeść normalnie. Baton Nestlé wrzucony do torebki okazuje się wówczas doskonałą propozycją, aby jeść cos pozywnego, na szybko.Generalnie są bardzo dobre i świetnie się sprawdzają na niespodziewany głód. Niestety jednak, smak tego batonu nie przypadł mj do gustu.

sylwias9090 | 4 lata temu

Polecam

Baton Nestlé Musli z czekoladą i bananami to pyszna przekąska, mała, poręczna i zdrowa. Idealna alternatywa dla zdrowego drugiego śniadania. Na pewni kupię kolejne batoniki.

moniczka7896 | 4 lata temu

Pożywny, dodaje energii

Baton Nestle Musli z czekoladą i bananami jest bardzo smaczny i pożywny.To świetna opcja na szybkie drugie śniadanie w pracy,szkole czy po prostu w domu.Doskonale się sprawdzi podczas dłuższego spaceru i w podróży.Dodaje energii i poprawia humor ;)

cherry1977 | 4 lata temu

Pycha!

Niebo w gębie, endorfiny i smak egzotyki w każdym kęsie. Pełne ziarno, smak czekoladowo- bananowej przygody. Bogactwo minerałów i witamin. Pyszna przygoda.

Aga0702 | 4 lata temu

Baton wypełniony po brzegi pysznościami.

Te trzy składniki czyli czekolada,banany i płatki owsiane są miom ulubionym, smakują obłednie, ciężko skończyć na jednym batoniku, ten pyszny smak pozostaje w pamięci na długo. Nie za słodki ani mdły, wszystkie proporcje idealnie dobrane.

angela88_88 | 4 lata temu

Bananowy raj na ziemi - baton Nestlé Musli z czekoladą i bananem

Zdecydowanie mój faworyt wśród 4 testowanych batonów musli. Urzekł mnie idealnym połączeniem owoców, płatków owsianych i rozpływającej się w ustach czekolady. Pokochałam go od pierwszej chwili gdy go spróbowałam. Zagości u mnie w domu na długie lata.

AgaGer92 | 4 lata temu

Batony Nestle

Batony Nestle Musli są pożywne, w sam raz na drugie śniadanie lub przekąskę. Szczerze mówiąc mój mąż zjadł wszystkie, gdy tylko przyszły i twierdzi, że są bardzo świeże, smaczne, lekkostrawne i pożywne

gutka94 | 4 lata temu

Pyszny, jeden z faworytów

Mój drugi faworyt, zaraz po tym z czekoladą. Banan bardzo wyczuwalny i naturalny. Cały batonik przepyszny i mocno bananowy. Dla fanów bananów idealny.

9786ea2e5f37043c448f93d3e8c20011f260e5ae | 4 lata temu

mój ulubiony!

Świetna przekąska "na szybko", gdy dopada nas głód.

Jest świetną alternatywą dla niezdrowych słodyczy, nie tylko super smakuje ale jest też zdrowy i pożywny. Mam go zawsze przy sobie i sięgam po niego gdy dopada mnie ochota na słodycze. Cenię sobie naturalny skład - bez żadnej chemii. Polecam.

Isa.belaaaa | 4 lata temu

Super

Dostalam do testowanie zbozowe Batony Nestle I musze przyznac, ze bylam mile zaskoczona 😍batony byly mega pozywne, a gdy poczestowalam domownikow, kazdy pytal czy mam jeszcze 😅To idealna przekaska jesli sie komus spieszy, albo jest w trasie. Polecam

Magdalena_18 | 4 lata temu

Alternatywa

Uważaj że batony Nestlé musli to bardzo dobra alternatywa śniadania w zamian zwykłej kanapki. Sprawdzają się one jako zdrowe i smaczne uzupełnienie diety w błonnik pokarmowy. Dzięki braku oleju palmowego w składzie można je polecać jako przekąska dla dzieci.

Kamila996 | 4 lata temu

Niebo w buzi

Moja ulubiona pozycja numer dwa, połączenie czekolady i banana jest doskonałe. Batonik jest przez to kolorowy bo ma w sobie kawałki czekolady i banana, słodki zapach oraz smak , nie jest twardy, łatwo go ugryźć, idealna przekąska dla łasuchów takich jak ja ;)

swiatolenii | 4 lata temu

Super na śniadanko

Niesamowita szybkie śniadanko w domu, do pracy, na wycieczkę mała i duża. Bardzo pożywne. Zastępują nie tylko śniadanie ale jak przyjdzie nam ochota na coś słodkiego ale zdrowego. Zawsze można je mieć pod ręką. Smakowały całej mojej rodzinie. Naprawdę doskonała przekąska a co najważniejsze to zdrowa i pełnowartościowa przekąska. Polecam.

FitDusza.pl | 4 lata temu

Szybka i pożywna przekąska

Batoniki Nestle to bardzo fajna, pożywna przekąska. Idealna na wycieczkę, do pracy, jako przekąska kiedy zaskoczy nas mały głód. Dla mnie to również, alternatywa słodyczy, sprawdza się jako deser do kawki. Myślę, że każdy znajdzie coś dla siebie wśród smaków. Ciężko mi jest ocenić każdy smak z osobna, bo każdy przypadł mi do gustu.

Emanuela96 | 4 lata temu

Nie polecam

Jedyny baton z czterech wariantów który mi smakował to czekolada z bananami. Batony są strasznie słodkie i jedyne co w nich czuć to sam cukier oraz płatki owsiane. Bardzo się zawiodłam i myślę, że trzeba trochę popracować nad recepturą.

majaa00 | 4 lata temu

Idealne połączenie smaków

Najbardziej uwielbiany baton przeze mnie, idealne połączenie smaków, niebo w ustach, dodaje energii na długo i poprawia nastrój. Polecam go jako przekąske i nie tylko

natka4875 | 4 lata temu

Baton nestle

Batony nestle to idealna przekąska idealnie nadają sie między posiłkami badz pasują na wieczorne spacery z psem.W sumie zjadłam je wszystkie sama jedynie dałam pozostałym członkom rodziny je skosztować.

Amazonka92 | 4 lata temu

Sycący batonik

Cudowne połączenie czekolady i banana. Gdy ktoś potrzebuje zjeść na szybko coś czekoladowego i zdrowego polecam ten batonik. Dzieci go pokochają.

olusssiAA | 4 lata temu

Niebo w gębie czyli czekoladowo-bananowe szczęście

Moja ulubiona wersja smakowa. Idealny balans między bananem, a czekoladą. Na plus kawałeczki czekolady i brak chemicznego posmaku banana, czysta natura.

maXaXladyXdi | 4 lata temu

Niezwykle smaczne i pożywne batony

Batony Nestle okazały się być bardzo pożywnymi, treściwymi i sycącymi przekąskami. Mnie idealnie sprawdziły się w domu pracując przy komputerze, jak i w pracy. Przekąski są w bardzo ładnym opakowaniu, które przykuwa uwagę, szybko i łatwo się je otwiera. Batony bardzo ładnie i naturalnie pachną, nie wyczułam sztucznej nuty. Wszystkie bardzo mi smakowały, ale jako fanka czekolady i bananów, wygrały te smaki. Była to chrupiąca, lekko lepiąca przekąska. Wyczuwałam aromat i smak czekolady, bananów i płatków owsianych, oraz nutę miodu. Na długo mnie nasyciły i dodały energii na cały dzień. Pomimo długiej jazdy i trzymaniu w torebce, batony nie pogniotły się i były zwarte. Uważa je za doskonały pomysł na głód, szybką i treściwą przekąskę wciągu dnia i dodatek do kawki, który mnie zrelaksuje. Na pewno będzie to częsty gość w moim koszyku podczas zakupów. Już mam ich zapas w barku i często po nie sięgam i polecam swoim koleżankom w pracy, jak i Rodzinie w domu, każdy stwierdził jednogłośnie, że to przepyszna słodycz bez zbędnych dodatków i z naturalnym składem:) Pozdrawiam

damian4@opoczta.pl | 4 lata temu

Baton nestle

Dobry smak, niska cena, dobra jakość, mokry w środku.........................................................................................................................

madif26 | 4 lata temu

polecam

Baton pyszny i pożywny czekolada na wierzchu oraz czuć banany, czuć naturalność, ładnie pachnie rozpływa się w ustach serdecznie go polecam, ja nie mam czasu na zjedzenie śniadania w domu będe kupować ten baton

fighter90fcb | 4 lata temu

Najlepsze!!

Z 4 smakow te dwa dla mnie najlepsze. Banan czekolada pozywme. Świetny smak. Batony zbożowe to ulubiona przekąska aktywnych. Są słodkie i pyszne, a przy tym zdrowe.Zaletami tych produktów jest też wygoda. Wchodzimy do sklepu, kupujemy batonik, który w każdej chwili możemy spożyć.

Regulice | 4 lata temu

Czekolada z bananem

Idealne połączenie czegoś słodkiego i zdrowego , raczej jako zdrowa przekąska nie zamiennik śniadania. Takie coś na słodko bez poczucia winy. Na pewno sprawdzi się jako szybka przekąska.

Justyna1984rok | 4 lata temu

Baton Nestlé Musli z czekoladą i bananami

JEST to idealne rozwiązanie dla Mnie i mojej rodziny na spacerze czy w pracy wszyscy chętnie sięgają pa te batony i wszystkim swoim przyjaciołom i Całej Rodzinie polecam to jest idealną przekąska na każdym kroku czekolady nie ma sobie rownych moja pociecha przyznała że ten smak jest najlepszy

_ainez_ka | 4 lata temu

Bardzo smaczny

Również ten batonik jest dobry i te kawałki bananów co bardzo je Lubię super są w batoniku napewno jeszcze nie raz kupię

Bardzo batonika ja polubiłam ale i także z mojej rodziny jak dałam spróbować

justynam89 | 4 lata temu

Czuć banany

Batony zaskoczyły mnie pozytywnie. Są naprawdę smaczne i pożywne. Idealnie sprawdziły się jako przekąska do szkoły i pracy, ale również podczas spaceru. Czuć w smaku owies i zdecydowanie banana, a mniej czekoladę. Jest zbity, nie klei się i nie sypię.

asiek455 | 4 lata temu

Smaczny baton!

Wyczuwalne suszone banany oraz mleczna czekolada idealnie komponują się z płatkami owsianymi. Nie posiada utwardzonych tłuszczów i olejów. Zawartość płatków wynosi 41% wiec najmniej z pozostałych. Smak według mnie 7/10. Suszone banany są dobre, czuć, że to naturalne aromaty. Wygląd opakowania estetyczny i miły dla oka.

kasiabisss | 4 lata temu

Baton Nestlé Musli z czekoladą i bananami

Uwielbiam banany. A ten w tym batonie smakował mi. Banan z czekoladą fajnie zagrał się. Jest pożywny i napewno jeszcze po niego sięgnę przy najbliższym wyjściu z domu.

_zawadzki_bartek | 4 lata temu

Najlepsze co możesz zjeść na przerwie

Batony zbożowe musli z firmy nestle, są bardzo pożywne, spełniły wszystkie moje oczekiwania, a najabardziej smakowała mi opcja czekolady z bananem. Są idealna przekąska do zjedzenia w przerwie w pracy, wiem bo sprawdzałem. Mieszczą się wszędzie, nie są duże, a bardzo smaczne i pożywne, można go zjeść w każdej chwili. Polecam!

Patrycja 90 | 4 lata temu

Śniadanie z czekoladą i bananami

Zdecydowanie mój numer jeden jeśli chodzi o smak! ❤️ Uwielbiam takie połączenia a baton jest poprostu przepyszny. Smakuje zarówno na śniadanie, drugie śniadanie jak i na kolację ❤️

mirka0505 | 4 lata temu

Połączenie banana z mleczną czekoladą. Czy udane?!

Dla mnie nie do końca szczęśliwe połączenie mdłego banana ze słodką, mleczną czekoladą, zastąpiłabym ją gorzką czekoladą lub jogurtem typu skyr

Zosia78t | 4 lata temu

Mój faworyt Baton Nestlé Musli z czekoladą i bananami

Baton Nestlé Musli z czekoladą i bananami to mój faworyt wśród wszystkich smaków. Doskonale dobrany smak bananów z czekoladą. Czekolada z dołu i smak bananów doskonale do siebie pasują. Baton jest sycący i słodki, taki jakie lubię.

luna341 | 4 lata temu

Banan i czekolada -to musi być pyszne

Baton Nestlé Musli z czekoladą i bananami to kwintesencja smaków. Dla mnie idealne połączenie, Wafelek jest chrupki i przepyszny .Zboża zawarte w wafelku dostarczają nam błonnika, banan potasu a czekolada endorfin

Suzieee_xx | 4 lata temu

Za słodki

Batonik ma dobry skład i cudownie pachnie natomiast jest dla mnie strasznie słodki. Dla kogoś kto lubi bardzo słodkie rzeczy będzie idealny. Pełnowartościowy.

spiorczynska | 4 lata temu

Bananową przekaska

Baton Nestlé musli z czekolada i bananami to pyszna i zdrowa przekąska. Idealna na spacery i do pracy a także jako drugie śniadanie do szkoły. Dobry skład i smak sprawiają że kupię ponownie

Ulciak1989 | 4 lata temu

Dobry

Mojej rodzinie akurat najmniej smakował ten smak. Owszem zjedliśmy nawet zakupiony zapas ale bez szału. Jak kazdy batonik jest super pożywny , idealny na spacer bądź wycieczkę.

Majczan13 | 4 lata temu

Baton musli z czekoladą i bananami

Ulubiony baton numer 2 dlatego ze lubię banany i czekoladę i jest naprawdę pożywny Bardzo smaczny i pożywny, jeśli nie masz czasu na robienie śniadania polecam ten baton jest naprawdę dobry bardzo mi smakował nie miałam czasu na wyjście do sklepu po bułki to sięgałam po ten baton który świetnie zastępuje pierwsze a nawet drugie śniadanie, mojej córce również bardzo posmakował i chętnie sięgamy po niego za każdym razem kiedy musimy gdzieś bardzo szybko iść

Slowikowa90 | 4 lata temu

Bananowy zawrót głowy

Fajna przekąska w trasie albo ratunek, gdy brakuje czasu. Dla mnie trochę zbyt chemiczny smak banana, ale generalnie da się zjeść. Jeśli złapiecie w biegu w sklepie, nie będziecie żałować.

natkaa041 | 4 lata temu

Idealne połączenie

Batonik z dodatkiem banana i czekolady to idealne połączenie. Kusi smakiem i zachęca do spróbowania. Był przepyszny i chętnie kupię go ponownie. Świetna alternatywa dla niezdrowych przekąsek.

Katarzyna10 | 4 lata temu

Baton nestle czekolada banan

Płatki w batoniku dobrze czuć banana i czekolade. Lubie te znaki więc duet jak dla mnie idealny. Baton jest miękki i bardzo smaczny i zdrowy będę wszędzie go zabierać jako przekąskę.

Ewuss33 | 4 lata temu

Batony Nestle

Batony pozytywnie mnie zaskoczyły są smacze pożywne zdrowe i lekkie nadaja się do szkoły do pracy zdrowa przekąska i opcja na drugie śniadanie dla każdego kto je w biegu.

martynellla | 4 lata temu

Polecam wszystkim

Baton nestle mustli z bananem i czekolada to super propozycja na przekąskie. Jest pyszny. Nie mały. Pożywny. Można go zjeść gdy się gdzieś spieszymy nie zajmie to dużo czasu a zostaniemy wzbogaceni o piztwna przekąskie w ciągu dnia. Polecam serdecznie.

Gelka88 | 4 lata temu

Bardzo dobry, idealne połączenie banana i czekolady!

Bardzo polecam batony Nestle. Idealna przekąska na różnego rodzaju wyjścia, wypady w góry, spędzanie czasu poza domem. Jako drugie śniadanie to fajna opcja, można dołożyć do tego chociażby banana i drugie śniadanie gotowe. Bardzo syty, fajne źródło błonnika jako uzupełnienie gdy go brak.

mxxxx | 4 lata temu

pozywny

Wszystkie z tych batonow sa smaczne . :) Bardzo dobra przekaska o kazdej porze dnia zaspokajajaca glod i dostarczajaca energii na caly dzien.Sprawdza sie idealnie.Z pewnoscia zakupie i polecilam juz zabieganym rodzicom,ktorzy czesto szamoca sie gubiac miedzy polkami sklepowymi w poszukiwaniu zdrowej przekaski.Super rozwiazanie dla calej rodziny-nie tylko dzieciom.Moglyby byc multi packs.

matcha | 4 lata temu

Mdły smak

Całe szczęście za dodanie czekolady w tym wariancie, bo smak banana jest bardzo mdły i niezbyt przyjemny. To najniżej oceniony przeze mnie baton, właśnie z powodu jego smaku. Lubię banany, ale ta wersja była jednocześnie zbyt słodka i zbyt mdła, a sam banan zbyt intensywny

Dziewulaczek | 4 lata temu

Test batonika

Wszystkie batoniki które otrzymałam do testowania były bardzo smaczne, pożywne a przede wszystkim zdrowe. Każdemu zależy na zdrowej przekąsce i właśnie taki batonik to zapewni. Z chęcią polecę je każdemu .

Meggi2309 | 4 lata temu

Extra baton nestle musli

Świetny baton nestle musli z czekoladą i bananami który jest bardzo sycący do tego ma witaminy i bardzo mi smakuje więc za niego dziękuję. Jest pożywny i zawiera witaminy. Polecę moim przyjaciołom.

Dora | 4 lata temu

Nestle Musli z czekoladą i banami pokochała moja rodzina

Świetna, smaczna a przede wszystkim zdrowa i odżywcza przekąską. Baton można zabrać wszędzie i nie trzeba jeść niezdrowych i kalorycznych posiłków a głód jest zaspokojony. Z racji, że moja praca polega na codziennym jeżdżeniu autem to batoniki świetnie sprawdziły się właśnie jako drugie śniadanie. Gorąco polecam moim koleżankom, z którymi wyciskam siódme poty na cross ficie.

patryszjaa.pe | 4 lata temu

Pyszny baton i wspaniała przekąska

Baton Nestlé Musli to pyszna i smaczna przekąska. Jest pożywny i zawsze pod reką, to dobra propozycja na drugie śniadanie jedzone poza domem, w pracy, w szkole przy będąc gdzieś w pośpiechu. Polecam dla każdego.

Izkaizag | 4 lata temu

Nestlé Musli z czekoladą i bananami

Musli baton z czekoladą i bananami to wariant dla osób które kochają połączenie owoców z czekoladą. Bardziej wyczuwalna w batonie jest czekoladą, być może dlatego że banan stanowi jedynie 4.5%. Pomijajac ten fakt baton jest fajnie skomponowany i jak pozostała reszta zasługuje na miano dobrej, pozywnej przekąski.

Kinia15995 | 4 lata temu

Obłędny smak

To było niesamowicie smaczne, gdy spróbowałam to przeniosłam się na chwilę w piękny świat 😃 super napewno spróbuję jeszcze nie raz❤️ Kocham banany i czekoladę a w połączeniu z płatki to super.

Elwira8879 | 4 lata temu

Baton Nestle musli z czekoladą i bananami

Batony od Nestle to świetna przekąska podczas spaceru, przerwy w pracy lub też podczas oglądania telewizji.

Baton musli jest nie wielki więc bez trudu zmieści się w małej damskiej torebce lub w kieszeni.

Uważam, że to świetny pomysł na przekąskę nie tylko dla dorosłych ale również dla dzieci.

Bardzo mocno wyczuwalny smak banana co bardzo mi odpowiada, mojej córce również bardzo smakował.

Alessandraa | 4 lata temu

Średnie

Szybka przekąska, jednak cuuukruu jest tam za dużo. Myślałam, że będzie to dobry zamiennik zwykłego batona, ale myliłam się. Smaku banana praktycznie nie czuć.

Goldenzaynx | 4 lata temu

Ulubiony

Uwielbiam połączenie czekolady i banana. Najchętniej sięgam po ten smak i w przypadku batonów Nestli musli zdecydowanie się nie zawiodłam. Baton bardzo smaczny, syty i jednocześnie zdrowszy niż jakieś przetworzone jedzenie. Polecam na każdą porę.

Emiodul | 4 lata temu

Banan i czekoladą?

Nestlè Musli z bananem i czekoladą bardzo przypadł mojemu gustowi , oraz moim kupkom smakowym. Jest bardzo pożywny oraz smaczny . Świetna przekąska w czasie przerwy nawet w szkole. Świetne połączenie Musli z czekoladą oraz kawałkami owoców. Najbardziej mi zasmakował ten smak batona.

koliber31 | 4 lata temu

Mój ulubieniec :)

To mój ulubiony smak. Świetne połączenie czekolady i banana. Baton jest smaczny i pożywny. Idealnie się sprawdza w pracy czy w szkole. Idealny jako drugie śniadanie. Zawiera witaminy i pełne ziarno oraz błonnik. Lubię też dawać go dzieciom do szkoły czy mojemu mężowi który jest łasuchem :) to świetna przekąska w ciągu dnia idealna by zabrać ją wszędzie ze sobą.

Beata229 | 4 lata temu

Mój numer dwa

Jak w tytule. A pewnie dlatego że również zawiera czekoladę. Uzależnia a dzieci go po prostu kochają. Jest słodki, zdrowy, bez utwardzaczy, barwników i po prostu jest pyszny.

Alina2125 | 4 lata temu

Baton musli z czekoladą i bananami

Tego batonika zbożowego polubiła moja młodsza córka , uwielbia jego smak, ponieważ bardzo lubi banany i czekoladę a połączenie w tym batoniku jest idealne, gdy jesteśmy tylko w sklepie prosi mnie o niego , po nim zawsze jest energiczna i ma chęć na dalszą zabawę, z chęcią jej go kupuję , ponieważ wiem że to jest pożywna i zdrowa przekąska której jej i sobie nie odmowie ☺️

PauOsm | 4 lata temu

Słodka przerwa!

Słodka przerwa w pracy zawsze wtedy gdy przyjdzie ochota jest mozliwa dzieki małej kalorycznosci produktu. Super propozycja zdrowej przekąski o kazdej porze dnia! Zdecydowanie polecam pod względem smaku jak i składu. Bez wyrzutów sumienia mozna zjesc jak i podać swojemu dziecku

zosiolek | 4 lata temu

nasz faworyt śniadaniowy

estetyczne opakowanie, łatwo się otwiera. Sam baton bardzo poręczny w jedzeniu. A smak w moim odczuciu najlepsze połączenie. smak banana idealnie komponuje się z musli i czekoladą, pychota. Nawet wybredne niejadki nie oprą się temu połączeniu. Pyszny początek dnia, lub przyjemna przekąska na szybkie śniadanko lub inne doładowanie baterii w ciągu dnia.

sylciaj | 4 lata temu

Pyszne i zdrowe

Świetna propozycja drugiego śniadania do pracy czy szkoły oraz super przekąska dla osób z małą ilością wolnego czasu. Na pewno sięgnę ponownie po Batony Nestle, zarówno dla siebie, jak i rodziny.

Nunon1810 | 4 lata temu

Baton z bananem i czekolada

Połączenie owoca z czekoladą dzięki tym baronom bardzo mnie przekonało, napewno mając okazje zakupie go jeszcze raz. Smaczny jednak dość twardy

Plasek11 | 4 lata temu

Baton Nestle Musli z czekoladą i bananami

Jeden z najlepszych i najsmaczniejszych batoników jakich jadłam. Dzięki waszym batonikom wiem co jest smaczne i pożywne dla mnie i dla moich dzieci

Natalia19922 | 4 lata temu

Batonik musli Czekoladola z bananami

Batonik musli z czekolada i bananami jest smaczny i pożywny idealny na relaks podczas czytania książki. Dla mnie batoniki numer 1i napewno zagoszczą u mnie na stałe.

em.testuje2018 | 4 lata temu

Nie dla mnie

Ten batonik najmniej mi smakował ze wszystkich, był jak na mój gust zbyt mocno bananowy. Nie zmienia to faktu, że są osoby, które uwielbiają banana więc przypuszczam, że ten batonik by im bardzo dobrze smakował. Ma jak już napisałam wyżej idealną wielkość, można zawsze mieć przy sobie czy to w torebce czy na spacerze lub w pracy.

dynula | 4 lata temu

Baton Nestlé Musli z czekoladą i bananami

To jest mój nr 1! Połączenie czekolady i banana to najlepsze połączenie smaków na świecie. Będę często do niego wracać, bo jest idealny. Jako podwieczorek też spisuje się wyśmienicie.

Matkatesterka | 4 lata temu

Moje ulubione połączenie

Banan połączony z czekoladą tworzy niesamowity smak . Najlepszy jaki jadłam. Najlepiej smakuje z ciepłym kakałkiem. Sprawdzi się zarówno w domu jak i podróży.

pandusiax3 | 4 lata temu

Bardzo dobry!

Batoniki Nestle Musli to idealne drugie śniadanie! Zmieści się w każdej torebce czy plecaku. Wygodnie można zjeść go w każdym miejscu, w którym tylko zgłodniejemy. Ma pyszny smak i znakomite składniki.

Glooves | 4 lata temu

Wyśmienita przekąska!

Wypróbowałam cztery smaki batonów Nestle Musli i dla mnie są super! Naprawdę świetnie smakują i myślę, że sprawdzą się idealnie jako szybka przekąska w pracy, w szkole, na wyjeździe a nawet w domu. Dla mnie jako zabieganej osoby jest to idealna alternatywa, kiedy muszę zjeść coś na już. Smaki wszystkie jak dla mnie naprawdę dobre, dlatego to już kwestia indywidualna kto jaki smak preferuje. Ogólnie polecam spróbować, bo warto 🥰

Natalia.michalik | 4 lata temu

Nie przepadam za bananem więc to nie był mój ulubiony smak

Idealne do szkoły, pracy czy wtedy kiedy nie mamy pod ręką posiłku. Super pomysł na przekąskę dla każdego. Bez sztucznych dodatków i mocno czekoladowo owocowe