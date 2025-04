Owsianka funkcjonalna Nesvita Trawienie to pyszne i szybkie śniadanie, które przygotujesz w kilka chwil. Wystarczy, że zawartość opakowania zalejesz gorącym mlekiem, lub wodą czy jogurtem. Owsianka sprawdzi się jako zdrowa przekąska zarówno w domu, jak i w pracy. To też bogate źródło błonnika. Śliwkowo-jabłkowa owsianka w swoim składzie zawiera nasiona siemienia lnianego i wapń, dlatego tak dobrze wspomaga trawienie. Produkt słodziny jest wyłącznie miodem z nutką cynamonu. To idealny posiłek, aby dobrze zacząć dzień, ale też świetna przekąska, która doda sił i energii.

Reklama

Cena: 2,39 zł / 35g

99% recenzentek przyznało, że owsianka Nesvita wspiera trawienie

Wyniki testu owsianki funkcjonalnej Nesvita Trawienie

Aby sprawdzić, czy owsianka funkcjonalna Nesvita wspiera trawienie, postanowiłyśmy przeprowadzić test wśród Polek. Recenzentki sprawdziły działanie, smak i szybkość przygotowania posiłku we własnych domach. Jak oceniają testowany produkt?

Czy owsianka funkcjonalna Nesvita wspiera trawienie?

99% Recenzentek przyznało, że owsianka Nesvita Trawienie to cenne źródło błonnika. Dodatkowo testerki zauważyły, że produkt pozytywnie wpłynął na ich procesy trawienne, usprawniając pracę jelit.

Idealna dla osób z problemami trawienia. Smak dobry, skład bez zarzutu. Możliwe przygotowanie na mleku to istotny punkt! Ja jestem zachwycona - Ryba525m3.

Czy owsianka funkcjonalna Nesvita Trawienie jest smaczna?

98% Recenzentek przyznało, że owsianka Nesvita Trawienie jest smaczna. 9 na 10 osób było zadowolonych z połączenia smaku śliwek i jabłek. Dodatkowo testerki doceniły fakt, że produkt znakomicie smakuje zarówno w wersji z mlekiem, wodą, jak i z jogurtem.

Ta owsianka smakuje mi najbardziej. To idealnie słodkie i wartościowe drugie śniadanie. Zapewne sięgnę po nią ponownie. Składniki, które uwielbiam. Konsystencja idealna - Brygidka@411985.

Zobacz także: Poznaj recenzje Owsianki Nesvita Odporność

Owsianka Nesvita słodzona naturalnym miodem - co na to Recenzentki?

9 na 10 dziewczyn zgodziło się ze stwierdzeniem, że dzięki temu owsianka smakuje dobrze i jest wystarczająco słodka.

Owsianka ma bardzo dobrze wyważony smak - nie jest za słodka, nie jest mdła - Weronikaa2.

Szybkość przygotowania i dobry skład? Opinie Polek o owsiance funkcjonalnej Nesvita Trawienie

Recenzentki doceniły owsiankę funkcjonalną Nesvita za szybkość przygotowania. Dodatkowo aż 9 na 10 testujących uznało, że produkt cieszy się dobrym składem, bogatym w witaminy i składniki mineralne. 98% badanych doceniło, że w składzie owsianki znalazły się delikatne pełnoziarniste płatki owsiane.

Śliwki w składzie w pełni odpowiadają za trawienie, co bardzo mi się podoba w tej wersji. Spora zawartość błonnika to również duży plus - Kokainkaxx.

Zobacz także: Sprawdź też opinie na temat Owsianki Nesvita Zdrowa Skóra

Czy Recenzentki polecają owsiankę funkcjonalną Nesvita Trawienie?

Nie ma lepszej rekomendacji, niż ponowna chęć zakupu produktu lub polecenie go najbliższym. Z naszego testu wynika, że 96% Recenzentek ponownie sięgnie po produkt po zakończonym teście. 96% osób chętnie poleci owsiankę Nesvita Trawienie swoim najbliższym.

Owsianka Nesvita Trawienie jest pożywna i ma pyszny smak. Idealnie sprawdzi się jako szybka przekąska w pracy. Oprócz pysznego smaku ma też ważną zaletę - wspomaga trawienie. Na pewno zostanie ze mną na dłużej - Viki28.

Materiał powstał z udziałem marki Nesvita.

BarMat | 3 lata temu

Trawienie

Owsianka Nesvita Trawienie to pyszne śniadanie i wspaniały wymiatacz. Nie czujesz się wzdęta i masz komfort na cały dzień. To dobry wybór, jesteś lekka , zadowolona i uśmiechnięta.

agatka771117 | 3 lata temu

Owsianki Nesvita

Owsianki Nesvita są smaczne i zdrowe. Warto zacząć dzień od takiego śniadania. Są pożywne i na długo zaspokajają głód. Można je również wziąć do torebki i zjeść jako przekąskę.

Blondi08 | 3 lata temu

Super

Owsianka NesVita trawienie otrzymałam do testu od polki.pl.

Jest przyjemnie kleikowa, lepka i gęstawa. Ta ostatnia cecha powinna przemienić się w prawdziwą gęstość, tyle że zaproponowane przez producenta 150 ml wody do zalania 50-gramowego suchego produktu to zbyt dużo.

NowWhat | 3 lata temu

Owsianka Nesvita Trawienie

Owsianka jest szybka w przygotowaniu - wystarczy zalać ją niewielką ilością ciepłego mleka, aby cieszyć się smacznym posiłkiem. Można ją również zalać odrobiną ciepłej wody, a po napęcznieniu dodać do niej jogurtu naturalnego.

Klaudia321 | 3 lata temu

Cudowny smak

Ten wariant przypadł mi do gustu najbardziej. Super smak, świetna konsystencja. Powinni robić je w wielkich opakowaniach. Bardzo polecam taki sposób na drugie śniadanie czy nawet śniadanie gdy nie mamy czasu na gotowanie. Ja już zakupiłam parę opakowań :)

czarnagwiazda86 | 3 lata temu

Owsianka Nesvita Trawienie

Owsianka Nesvita Trawienie jest smaczna i sycąca. Przez dużą zawartość błonnika wspomaga trawienie. Ma odpowiednią porcję na jeden posiłek. Praktyczne opakowanie łatwo schować Nawet to nie wielkiej torebki. Wtaraczy zalać gorącym mlekiem i mamy gotowy posiłek co oszczędza czas

MajkaMaluje | 3 lata temu

Super owsianka na trawienie!

Jest to idealna wersja owsianki z mlekiem do pracy! Wygodna forma saszetki świetnie sprawdzi się w większości miejsc! Pyszny smak, który wspomaga trawienie, u mnie zakończyły się problemy z ciężkim żołądkiem, który był już nie do zniesienia. Dodatkowy punkt za dostępność w wielu miejscach. Dodatkowy plus na witaminy i składniki aktywne w produkcie! Warto przetestować !

Trusiaczkowa | 3 lata temu

Szybka przekąska

Owsiankę Nesvita zabrałam ze sobą do pracy i to był strzał w dziesiątkę! Lekka i smaczna, szybka w przygotowaniu. Płatki są delikatne nie są twarde nawet przy zalaniu chłodnym mlekiem. Dodatki również przypadły mi do gustu akurat idealne na jesienną aurę. Śliwka i jabłko a do tego odrobina miodu świetnie się komponują. Na pewno sięgnę po tą owsiankę jeszcze nie raz.

nackins | 3 lata temu

Rewelacja dla zabieganych

Jako wielbicielka owsianki i osoba, która nie ma czasu rano na gotowanie zwykłej owsianki stwierdzam, że to jest rewelacyjna opcja dla osób, które uwielbiają owsiankę bądź są na diecie :) mało kalorii, ale dużo składników odżywczych, świetny smak i przygotowanie idealne do zrobienia tego nawet w pracy :)

aangeelkaa | 3 lata temu

Szybkie

Świetne gdy nie ma się ani czasu ani pomysłu już gotowa owsianka bez zastanawiania się co do niej wrzucić żeby było smaczne i zdrowo. Fajnie skomponowane

Just0998 | 3 lata temu

Idealna na 2 śniadanie

Owsianka jest bardzo smaczna, wystarczająco słodka i w miarę sycąca. Uważam jednak, że testowana porcja nie jest wystarczająca na pierwszy posiłek dnia, bardziej sprawdzi się jako 2 śniadanie. Owsianke przygotowuje się bardzo szybko, jest aromatyczna, o charakterystycznym dla owoców kolorze i zapachu.

xkingakraw | 3 lata temu

Bardzo dobra!

Owsianka bardzo dobra a smak dość wyrazisty. Poza tym pożywna, szybka w przygotowaniu, bardzo sycąca. Idealna na drugie śniadanie do pracy albo szybką przekąskę po treningu! Można zrobić na mleku, dodać świeże owoce.

Mlipnicka21 | 3 lata temu

Recencja owsianki na trawienie

Smaczna, idealne połączenie smakowe oraz konsystencja. Aromatyczna i szybka w przygotowaniu. Wspomaga trawienie, a przy tym jest bardzo delikatna. Odpowiednią porcja na przekąskę między posiłkami.

vicia99 | 3 lata temu

Naturalny smak

Owsianka szybka w przygotowaniu, a do tego smaczna. Zaskoczył mnie naturalny smak owoców. Bardzo fajne połączenie jabłka ze śliwką, które miło się je. Jest dobrze słodka, która nie pozostawia słodkiego posmaku, ale też czuć lekką słodkość. Napełnia mój brzuszek na wiele godzin. Czy wspomaga trawienie? Jak najbardziej!!

ElisaElis | 3 lata temu

Błonnik i suszone śliwki

Zarówno błonnik w płatkach i suszone śliwki zawierają błonnik, który wspomaga trawienie. Owsianka jest smaczna dzięki śuszonym śliwkom. Zalałam wrzątkiem plus dodałam mleczko kokosowe z Lidla z kartoniku. Pyszne

Sorja | 3 lata temu

zdrowo i szybko

Jestem zachwycona smakiem owsianki Nesvita Trawienie. Naprawdę wyczuwa się smak śliwki. To mój ulubiony smak. Dodam, że przygotowuje się ją błyskawicznie. Super smakuje i jest zdrowa. Na pewno zagości u mnie na stałe.

bliszka7@gmail.com | 3 lata temu

Owsianka

Niestety te owsianki nie spełniły moich oczekiwań. O wiele bardziej smakują mi te od Dr Otker. Głównym minusem dla mnie jest ilość w opakowaniu. Niestety nie da sie nasycić tym co jest w 1 sztuce. Musiałabym zjeść min 2 opakowania, a najlepiej 3 naraz. Owies jest zbyt drobny. Ja musiałam dosypać opakowanie do normalnych górskich płatków owsianych, żeby się najeść. Sam smak jest dobry i pewnie ma założone właściwości zrowotne, ale ta ilość za tę cenę jest bez sensu.

patkalatka | 3 lata temu

Odpowiednia porcja błonnika

Każdy z nas czasem boryka się z problemami trawiennymi. Idealnie w takiej sytuacji sprawdzi się owsianka Nesvita trawienie. Odpowiednio pobudza nasze jelita do pracy. Dodatkowo, owsianka ma świetny smak!

Fafkulce | 3 lata temu

najlepsza owsianka świata

Owsianka jest smaczna, bardzo sycąca i zaskakująco delikatna. Do tej pory byłam dość sceptycznie nastawiona do dań gotowych, uważałam je za "wilka w owczej skórze", gdzie pod płaszczykiem zdrowego dania ukryta była bomba kaloryczna, naszpikowana mnóstwem kalorii, ze składem długim i naszpikowanym chemią. Po przeanalizowaniu składu a przede wszystkim po spróbowaniu TEJ owsianki zmieniałam zdanie - nareszcie ktoś wyprodukował zdrowe, smaczne, gotowe danie. teraz nie tylko wiem co jem, ale też jem smacznie i zdrowo - owsianki Nesvita: Odporność, Trawienie, Zdrowa skóra zawsze będę miała pod ręką jako alternatywę zdrowego posiłku:-)

Aleksandra_Make_Me_Up | 3 lata temu

Rewelacja

Owsiankę jadłam z jogurtem naturalnym. Smak był przyjemny, najadałam się, nie musiałam dosładzac. Łatwy, szybki i przyjemny posiłek z dobrym składem. Polecam.

Iccgk | 3 lata temu

Smaczne!

Uwielbiam owsianki za ich prostotę, różnorodność i szybkość przygotowania. Jednak te gotowe nie zawsze mi odpowiadają, a robienie samemu? No cóż... nie zawsze mam na to ochotę:)

Owsianki Nestlé zaskoczyły mnie jakością - są naprawdę smaczne, smakują naturalnie i bardzo dobrze, jakbym zrobiła je w domu, a jednak dużo szybciej i prościej! W dodatku mają świetna konsystencje i co dla mnie ważne wspierają proces trawienia.

Posmakowałam raz i na pewno sięgnę ponownie! Ostatnio towarzyszą mi nawet w pracy:)

lucy1976 | 3 lata temu

Owsianka Nesvita Trawienie na przerwę w pracy

Owsianka Nesvita Trawienie okazała się być idealnym posiłkiem w porze lunchu. Pyszny smak śliwki z jabłkiem i cudowny aromat narobił mi apetytu na więcej ;) Dodałam jogurt i trochę orzechów i to był strzał w 10! Potem kawka i po kwadransie mogłam z nowymi siłami wrócić do pracy :)

Pauullar | 3 lata temu

Bardzo dobra, ale porcja dla dziecka

Owsianka bardzo dobra, to prawda ze szybko się przygotowuje. Owoce mogłyby mieć większe kawałki. Bardzo duży minus na porcje, którą żaden dorosły człowiek się nie naje.

Anna9876 | 3 lata temu

Nesvita trawienie

Smaczna porcja owsianki o smaku śliwek i jabłek. Delikatnie słodzona miodem. Porcja wg mnie na drugie śniadanie lub podwieczorek. Problemem może być konieczność zalania ciepłym mlekiem więc raczej odpada wersja owsianki do pracy.

Joanna 15! | 3 lata temu

Super owsianka na trawienie

Smaczna, ekspresowa, wyrazisty smak. Na pewno ja kupię. Idealnie sprawdza się jak ma się problemy trawienne. Po niej nie czuje się człowiek ociężały.

agakat | 3 lata temu

Idealna dieta dla zdrowego ciała

Pyszne źródło błonnika z kawałkami śliwek, jabłek, nasion siemienia lnianego oraz wapnia. Składniki te świetnie kontrolują trawienie w organiźmie. Owsianka słodzona tylko i wyłącznie miodem, z delikatną nutką cynamonu oraz miksem otrębów, płatków pszennych i owsianych. Bogactwo zdrowia.

ewalub | 3 lata temu

Pyszna

Pyszna owsianka, w sam raz słodka, idealnie skomponowane składniki w dobrych proporcjach. Bardzo łatwa w przygotowaniu i sycąca. Na długo zaspokaja uczucie głodu

beatac11 | 3 lata temu

Owsinka na trawie od samego rana

Owsianka pycha, mega łatwa do zrobienia smak Super. Poprawę trawienia poprawia i humor od razu dobry na cały dzień od rana.Lubię takie poranki. Polecam każdemu.

poprostuala | 3 lata temu

Owisianka Nesvita Trawienie

Pyszne połączenie śliwki z jabłkiem które wspomaga trawienie. Bardzo smaczna, lekka i zdrowa propozycja na śniadanie dla siebie jak i domowników. Polecam!

anett_ta | 3 lata temu

Smaczna!

Owsianka to świetne źródło błonnika, który pęcznieje w żołądku, dzięki czemu na długo mam uczucie sytości, a jednocześnie poprawia mi pracę jelit, co bardzo usprawnia proces trawienia.

Po takim śniadaniu czuję się najedzona, a jednocześnie lekka i pełna energii. Takim śniadaniem lubię rozpoczynać mój dzień.

borska1358 | 3 lata temu

Pełnia smaku w ekspresowym tempie

Najbardziej przypadła mi wlasnie ta wersja na trawienie, ale może to dlatego, że teraz sezon w pełni i na jablka i na sliwki. Genialne jest to, że owsianki przygotuje się w ekspresowym tempie, co ma dla mnie szczególne znaczenie, bo nie potrafię funkcjonować bez śniadania, a do tego rano zwyczajnie nie mam dużo czasu, aby stać w kuchni, więc jest to idealna propozycja na pelnowartosciowe sniadanie. Przepyszna!

basia1709 | 3 lata temu

Fajny pomysł na szybkie i pożywne śniadanie

Mała saszetka która zmieści się w każdej torebce. Może być alternatywą na II śniadanie w pracy. Źródło błonnika i pyszne dodatki śliwka i jabłko. Szybki sposób przygotowania. Pyszny smak i długie uczucie sytości oraz rozwiązanie problemów z trawieniem to plusy , które przemawiają za Owsianką trawienie .

Elabmami | 3 lata temu

Owsianka nesvita na trawienie

Owsianka na trawienie z wapniem i błonnikiem. Ze śliwkami i jabłkami i przyjemnym akcentem chrupania siemienia lnianego. Po śniadaniu nie czułam ciężkości w żołądku. Polecam z zimnym mlekiem.

Marzena2727 | 3 lata temu

Świetna !

Pycha ! Bardzo sycąca. Owsianka zawiera kawałki śliwek, jabłek, nasion siemienia lnianego i wapń, dlatego tak dobrze wspomaga nasz układ trawienny. LO

francismommy | 3 lata temu

Pyszne śniadanie

Otrzymałam produkt w ramach testu. Jestem zadowolona, owsianka spełniła moje oczekiwania. Szybkie i proste do przygotowania śniadanie, które jest sycące jest bardzo ważne, kiedy ma się w domu dwójkę małych dzieci, tak jak ja. Uwielbiam te produkty, napewno sięgnę po nie ponownie.

Asiunia_28 | 3 lata temu

Szybkie i smaczne śniadanie

Owsianki Nesvita są smacznym i szybkim śniadaniem dla mamy jak i dla dziecka.

Czasami gdy nie mam czasu przygotować śniadania płatki Nesvita tylko zalewam gorącym mlekiem, czekam chwilę i śniadanko gotowe.

Są smaczne, ponieważ zawierają kawałki owoców, są słodzone miodem więc nie zawierają dodatkowego cukru. Płatki owsiane są bardzo malutkie więc moje dziecko je uwielbia.

Na pewno będę systematycznie używać owsianek od Nestle, ponieważ są szybkie w przygotowaniu, nie mają w składzie cukru oraz są sycące.

Jumaan | 3 lata temu

2 śniadanie dla zabieganej mamy

Owsianki Nesvita są smaczne aczkolwiek ja dodawałam odrobinę soli dla uzyskania balansu bo są dla mnie lekko za mdłe. Owsianki Nesvita bardziej sprawdza się jako szybkie 2 śniadanie niż śniadanie główne gdyż po ok godzinie od spożycia odczuwalny był już głód.

55asiulka55 | 3 lata temu

Rewelacja

Jak większość owsianek bardzo łatwa i prosta w zrobieniu wystarczy tylko zalać wrzątkiem i delektować się pysznym śniadaniem. Jestem na diecie odchudzającej i uważam że ta jest wyśmienita w utrzymaniu diety.

Agata010509 | 3 lata temu

Idealne na śniadanie

Bardzo dobry i szybki sposób na zdrowe śniadanie. Wystarczy zalać gorącym mlekiem i chwilę poczekać. Chociaż ja jadam owsianki również na kolację. Dla mnie troszkę za mało słodkie, ale dodaje łyżeczkę miodu i jest idealnie

kaalaaa | 3 lata temu

Polecam

Owsianka jest bardzo pożywna . Po przygotowaniu ma odpowiednią konsystencję . Bardzo szybko i łatwo się ją przygotowuje . Opakowanie bardzo przyjemne dla oka a smak jeszcze lepszy . Składniki odżywcze w odpowiedniej ilości . Małe opakowanie sprawia , że bez problemu mieści się w torebce .

sami88 | 3 lata temu

Pyszne śniadanie

Bardzo fajna opcja na śniadanie dla zabieganych, dla tych co jedzą poza domem, albo po prostu dla tych co kochają owsianki. Bardzo dużo smaków do wyboru. Każdy znajdzie coś dla siebie. Łatwe do przygotowania i przede wszystkim szybkie. A ponadto zdrowe. Czego chcieć więcej? Dla mnie numer 1.

jagoo_s | 3 lata temu

Smaczna szybka owsianka

Owsianka była bardzo smaczna. Po dolaniu mleka szybko była gotowa do zjedzenia, jednak porcja była dla mnie trochę za mała. Może gdybym zjadła z jogurtem byłoby ok :) poza tym zawsze można dodać owoce by owsianka była bardziej syta :) także dla mnie jak najbardziej smaczne płatki

julia1020 | 3 lata temu

sycące śniadanie

Owsianka z pysznymi kawałkami owoców - śliwek oraz jabłek, co podkreśla jej smak. Idealny sposób na szybkie i pyszne śniadanie. Produkt bardzo łatwy w przygotowaniu. Jeśli nie mam pomysłu na śniadanie sięgam po pełnowartościową owsiankę Nesvita. Produkt dodatkowo korzystnie wpływa na funkcjonowanie układu trawiennego. Idealna do przygotowania na wiele sposobów z mlekiem zwierzęcym, roślinnym, jak i z wodą. W każdej wersji ma bardzo przyjemny, delikatny smak. Jej dużym autem jest to, że jest nie tylko sycąca, ale i zdrowa. Świetny sposób na wprowadzenie zdrowych nawyków do naszej diety.

funfelek | 3 lata temu

Odpowiednia dawka witamin przy diecie!

W pierwszej kolejności postawiłam na owsiankę Nesvita trawienie, by wypróbowac jej smak i przy mojej zblilansowaje diecie poznać nowe ciekawe produkty które mogę nosić przy sobie w torebce. Mocno wyczuwalne jest jabłko i śliwka w owsiance, co oczywiście jest na wielki plus. Jak dla mnie- owsianka Nesvita trawienie to bardzo dobre i pożywne śniadanie.

Cynamonka1997 | 3 lata temu

Dobra w smaku

Owsianka Nesvita Trawienie po zalaniu ciepłym mlekiem ma przyjemną delikatnie gęstą konsystencję. Da się wyczuć smak owoców. Ogólnie smak jest bardzo przyjemny lekko słodki. Odnośnie jej wpływu na proces trawienia to niestety się nie wypowiem, ponieważ po jednej saszetce ciężko zauważyć różnicę. Jeśli chodzi o wygląd owsianki po przygotowaniu to jest charakterystyczny dla owsianki, wygląda jak tradycyjna owsianka. Sposób przygotowania owsianki jest bardzo prosty i zajmuje naprawdę niewiele czasu.

maly_swiat_eweliny | 3 lata temu

Zdecydowany faworyt!

Owsianka Trawienie jest moim faworytem! Dostarcza błonnika dzięki czemu nasze jelita pracują lepiej! Łatwa w przygotowaniu, pyszna i przy tym wartościowa!

Gniewnica | 3 lata temu

Owsianka Nesvita Trawienie

Owsianka Nesvita Trawienie tak samo jak jak inne smaki owsianki Nesvita to pyszne i szybkie rozwiązanie kiedy nie mam czasu na śniadanie. Łatwo je przygotować i od razu poprawia humor swoim smakiem :)

zuzanna_mac | 3 lata temu

Pyszne, szybkie śniadanie

Owsianka jest bardzo szybka i wygodna w przygotowaniu. Na dodatek smaczna i słodzona miodem, a nie sztucznymi słodzikami. Produkt przypadł mi do gustu. Sprawdzi się idealnie w chwilach, gdy nie ma się za dużo czasu, a nie chce się rezygnować z pożywnego posiłku.

ejszetka | 3 lata temu

Owsianka Nesvita Trawienie - szybkie i zdrowe śniadanie

Owsianka Nesvita Trawienie ma ciekawy skład, jednak po zjedzeniu jednej owsianki trudno stwierdzić, czy wpływa ona na trawienie ;-) Owsianki Nesvita są dobrą alternatywą na szybkie i zdrowe śniadanie, wtedy gdy nie mamy czasu przygotować go samodzielnie. Osobiście próbowałam jadać je w wersji zalanej mlekiem, zalanej wodą i z jogurtem. Generalnie w oferowanych owsiankach brakuje mi większej ilości dodatków. Lubię śniadania na bogato i gdy sama przygotowuję owsiankę, to trafia do niej dużo owoców, bakalii i orzechów. Oczywiście zwiększenie ilości dodatków ma wpływ na cenę owsianki i jej kaloryczność. Dlatego też uważam, że proponowane owsianki są dobrze skomponowane, bo mogą służyć jako samodzielne śniadanie lub jako baza, do której możemy dodać owoców.

anialaszkiewicz | 3 lata temu

Świetny skład

Owsianka Nesvita to świetny skład i smak. Zawiera wszystko co jest mi potrzebne wciagu dnia. Na pewno to nie była moja jedyna przygoda z tą owsianka. Pozostanie na stałe w moim jadłospisie.

madzia1988beauty | 3 lata temu

Trawienie

Uwielbiam smak owsianki dlatego każda była dla mnie wyjątkowa i pyszna. Wzbogacona wieloma dodatkami i słodzona nie cukrem ale pysznym miodem. Fantastyczny skład i pyszne płatki które uwielbiam i jem od lat.

pokreconaa | 3 lata temu

Pyszna i sycąca

Owsianki Nesvita to znakomity wybór na śniadanie, gdy chcemy zjeść coś szybkiego, sycącego i zdrowego. Każda z propozycji owsianek miała pyszny owocowy smak :)

annikkine | 3 lata temu

Dla miłośników śliwek

Dobra, pożywna owsianka, a na dodatek banalnie prosta w przygotowaniu. Bardzo dobrze sprawdza się jako śniadanie do pracy. Jest lekkostrawna, delikatnie słodka. Wariant ze śliwką nie jest moim ulubionym, ponieważ wolę inne owoce, ale to fajna kompozycja smakowa na jesienne poranki.

Tinaaa1987 | 3 lata temu

Pycha

Owsiankę Nesvita otrzymałam do testów za co bardzo dziękuję. Owsianki są ze mną od lat i szczerze mówiąc nie wyobrażam sobie bez nich życia.

Owsianka Nesvita jest bardzo sycąca. Dodatkowo smak śliwki i jabłka bardzo kojarzy mi się z okresem jesiennym. Jest w smaku bardzo dobra. Szybka i łatwa w przygotowaniu. Ma bardzo dobry skład. Polecam wypróbować

Magdasku91 | 3 lata temu

Śliweczka na trawienie

Bardzo przyjemny smak, na drugie śniadanie idealny. Dzięki owocom,a w szczególności śliwce, poprawia trawienie. Dodatek miodu i jabłka dodaje słodyczy

Glooves | 3 lata temu

Naprawdę smaczne!

Do tej pory sceptycznie podchodziłam do owsianek. Byłam typem osoby, która nie odżywiała się zdrowo, ale ze względu na zdrowie musiałam w końcu zmienić swoją dietę. Jadałam różne owsianki, które nie specjalnie mi smakowały, ale Owsianka Nesvita Trawienie pozytywnie mnie zaskoczyła. Jest naprawdę smaczna a ja czuje się świetnie po zjedzeniu tego typu posiłku na śniadanie!

wisia00 | 3 lata temu

Super owsianka na trawienie

Jak poprzednia owsianka również bardzo smaczna szybka w przygotowaniu fajny smak śliwek i jabłek akurat ona najbardziej odpowiada moim gustom smakowym w sam raz na raz

CleveriaQuan | 3 lata temu

Mój faworyt

Owsianka Nesvita to idealna propozycja na śniadanie ponieważ jest szybka w przygotowaniu, pyszna i zdrowa. Nie jest nudna jak zwykłe owsianki. W miseczce można znaleźć kawałki owoców. Jest naturalnie słodka jak klasyczna owsianka dodatkowo delikatnie dosłodzona miodem i ma wyczuwalny smak śliwki. Ten wariant smakowy najbardziej przypadł mi do gustu.

aga2113 | 3 lata temu

Bardzo fajna owsianka

Bardzo smaczna i pożywna owsianka. Sprawdza się idealnie jako śniadanie lub przekąska w ciągu dnia. Ładnie reguluje trawienie organizmu. Szybko się ją przyrządza, co jest wielkim plusem. Polecam spróbować każdemu.

louissthh | 3 lata temu

Poprawia i ułatwia trawienie

Ta owsianka sprawdzi się idealnie u osób, które mają problem z trawieniem. Pyszna mieszanka, którą można wykorzystać na wiele sposobów, na śniadanie, kolację, czy nawet przekąskę w trakcie dnia. Można dodawać do niej owoce, orzechy lub inne ulubione owoce. Jak dla mnie jest przepyszna i na pewno sięgnę po nią ponownie. Ma słodki, ale nie przesadnie smak, niebo w buzi, na prawdę!

mangox11 | 3 lata temu

Zdrowy brzuszek z owsianką

Moja ulubiona owsianka, która zawiera śliwki, jabłka oraz siemię lniane, które bardzo lubię. Owsianka jest słodzona miodem, dlatego jest delikatnie słodka, ale także bardzo sycąca, na dodatek dba o prawidłowe trawienie mojego żołądka. Pycha, polecam.

anaka12 | 3 lata temu

Idealna

Bardzo smaczna i pożywna. Doskonale nadaje się na drugie śniadanie w pracy. Nie jest za słodka dzięki temu, że słodycz bierze się z odrobiny miodu i owoców. Zawartość śliwek i siemienia lnianego dobrze działa na trawienie.

ewa6767 | 3 lata temu

Owsianka Nesvita Trawienie

Owsianka Nesvita Trawienie jest bardzo smaczna. Zawiera naturalne składniki, witaminy . Wielkim atutem jest to, że jest słodzona miodem, chociaż w składzie zawiera cukier. Ma delikatny smak i da się wyczuć smak owoców śliwek i jabłek. Przygotowuję się bardzo szybko. Ja dodatkowo dodałam jeszcze orzechy. Zapewnia uczucie sytości. Świetnie się sprawdza jako śniadanie. Natomiast trudno jest stwierdzić czy wpływa w jakiś szczególny sposób na trawienie.

Roodie | 3 lata temu

Trzeba lubić smak jabłek i cynamonu.

Trzeba lubić smak jabłek i cynamonu, dla mnie to zbyt oklepane połączenie. Kojarzy mi się wyłącznie ze świętami i jest monotematyczne. Zupełnie nie czuć śliwki, jest też najmniej słodka ze wszystkich smaków, ale jest bogatym źródłem błonnika.

foreverindanger | 3 lata temu

Dobra

Smak śliwki nie jest moim ulubionym więc nie jest to moja ulubiona owsianka. Mimo wszystko nie jest zła w smaku, ponieważ czuć również jabłko. Jest banalna w przygotowaniu, wystarczy dodać jakieś owoce i pełnowartościowy posiłek gotowy. Idealnie nadaje się na poranki, gdy się śpieszymy. Potrzebowałam trochę dosłodzić, ale jestem dość słodkolubna.

kingaaa28 | 3 lata temu

Owsianka Nesvita Trawienie

Szybkie i proste przygotowanie.Niewielka porcja ,ale bardzo sycąca. Nie czuć głodu do kolejnego posiłku za 3-4godziny. Smak bardzo dobry, konsystencja dobra. Co do działania czyli trawienia ciężko powiedzieć po jednej porcji.

Aleksandratrk | 3 lata temu

Szybkie i pożywne śniadanie

Owsianka jest bardzo smaczna, delikatnie słodka i owocowa. Łatwa w przygotowaniu, idealna dla osób zabieganych. Ma bardzo prosty, zdrowy skład. Jest to dobre źródło błonnika pokarmowego. Na pewno będę sięgać ponownie.

iwOnka92 | 3 lata temu

Trawienie

Ten rodzaj owsianki również trafił w moje smaki, ponieważ miewam dość często problemy z trawieniem a gdy ją zjadłam żołądek zaczął lepiej pracować. Dlatego chętnie zacznę kupować ten rodzaj częściej.

Inez_89 | 3 lata temu

Bardzo polecam

Owsianka Nestawita Trawienie, to mój ulubiony wariant. Ma wyczuwalne smaki śliwki, jabłka oraz miodu, dzięki temu wystarczy ulubiony jogurt lub mleko aby przygotować szybki i smaczny posiłek.

kamsobb | 3 lata temu

Idealna na pierwsze śniadanie

Pyszna i pożywna owsianka, bardzo sycąca.Idealna na szybkie śniadanie. W owsiance pływają małe kawałki owoców. Ma przyjemny zapach. Nie jest za słodka co mi bardzo odpowiada.

Megi1610 | 3 lata temu

Smaczna i sycąca owsianka

Bardzo smaczna i sycąca owsianka. Łatwa do przygotowania. Idealna na pierwsze lub drugie śniadanie, jak też jako przekąska. Źródło błonnika, który jest bardzo ważny w codziennej diecie.

sprezynka85 | 3 lata temu

duuuzo błonnika

owsianka Trawienie nie dość, że świetnie smakuje to dba o prawidłowe funkcje układu trawiennego poprzez zawarty w niej błonnik. smakuje moimi ulubionymi owocami i uważam, że warto je również spożywać poza porcją śniadaniową.

Isabel1991 | 3 lata temu

Cudo w pięknym opakowaniu

Faktycznie po zjedzeniu saszetki z alternatywa "trawienia" poczułam się lepiej. Ogólnie jestem osobą, która zmaga się z problemami trawiennymi a myślę że takie śniadanie regularnie jedzone pozbyłoby mnie takie dolegliwości

Monika141 | 3 lata temu

Owsianka na problemy trawienne

Owsianka Nestvita to pyszne źródło błonnika, które dostarczamy za pomocą porannej porcji na śniadanie. Wersja Trawienie zawiera naturalny wielokwiatowy miód, kawałki śliwek, jabłek, nasion siemienia lnianego. Dzięki zawartości wapnia wspiera również proces funkcjonowanie układu trawiennego To idealny posiłek na rozpoczęcie dnia, bądź jako przekąska w pracy. Miałam okazję testować wersję w saszetkach i mogę śmiało stwierdzić, że wystarcza ona na porcję którą można zaspokoić głód. Owsiankę zalewam mlekiem co nie tylko poprawia walory smakowe, ale też sprawia, że jest bardziej pożywna.

Viki28 | 3 lata temu

Idealna na drugie śniadanie

Owsianka trawienie jest pożywna i ma pyszny smak. Idealnie sprawdzi się jako szybka przekąska w pracy. Oprócz pysznego smaku m też ważną zaletę - wspomaga trawienie. Na pewno zostanie ze mną na dłużej.

maaartitka | 3 lata temu

Zdrowa, smaczna i wygodna

Byłam pozytywnie zaskoczona smakiem owsianki. Jest bardzo wygodna w użyciu, można ją zjeść w domu, pracy czy szkole. Moją uwagę zwróciło opakowanie, na którym bardzo czytelnie przedstawione są witaminy, wartości odżywcze składniki, a nawet informacja w jaki sposób można je wyrzucić w trosce o środowisko.

elwirka42 | 3 lata temu

Bardzo smaczna owsianka

Owsianka spełniła moje oczekiwania. Zawarta w niej śliwka i jabłko wspomaga trawienie z którym mam mały problem. Napewno często po nią sięgnę . . Fajne opakowanie akurat na jedną porcje, szybka w przygotowaniu.

Atutam są także pełnoziarniste płatki i witaminy.

Kkarola69 | 3 lata temu

Pyszny smak dla idealnego trawienia

Smaczne śniadanie które nie zapycha a poprawia funkcjonowanie mojego układu trawiennego. Idealnie słodka,w połączeniu z jogurtem daje idealny posiłek. Każdy dzień rozpoczęty z owsianka Nesvita to dobry dzień pełen wartości i walorów smakowych. Pyszne śniadanie to nie zawsze czasochłonny posiłek.

Atramworld | 3 lata temu

Zdrowa przekąska

Owsianka w wersji Trawienie spełniła moje oczekiwania

* jest bardzo smaczna, sycąca i przede wszystkim zdrowa

* podoba mi się fakt, że jest bardzo poręczna - zabierałam w torebkę i zabieram do pracy. W domu dobrze się przechowuje bo nic się nie rozsypuje

* opakowanie ma odpowiednią ilość na przekąskę

*przygotowanie jest błyskawiczne

*owsianka ma super owocowy smak. Połączenie śliwki i jabłuszka jest dobrym pomysłem

*duży plus za świetny skład - tylko płatki owsiane, owoce, miód i składniki mineralne. Miód nadaje fajną słodycz.

*owsiankę można przygotować z mlekiem lub wodą. w każdym przypadku jest smacznie

sylwias90 | 3 lata temu

Najlepsza

Owsianka Nesvita spełnia moje oczekiwania, jest smaczna, zdrowa, ma bardzo dobry smak, a co najważniejsze błyskawiczna do przygotowania zarówno na drugie śniadanie jak i przekąskę.

Pudelko93 | 3 lata temu

Trawienie śliwki plus jablka

Owsianka jest zamknięta w małym opakowaniu w sam raz na raz. Wstypujemy do dużego kubka lub miski, zalewamy mlekiem i gotowe. Jest smaczna, pożywna. W sam raz na drugie śniadanie. Śliwki i jabłka powodują, że człowiek staje się syty. A także może przyspieszać procesy trawienne. Lecz wydaje mi się, że tutaj raczej maloprawdopodobne, ponieważ trzeba by było zjeść pelnowartosciowe owoce, żeby to miało wpływ. Nie zauwazylam wpływu trawiennego.

Smile22100 | 3 lata temu

Dobry smak :)

Owsianki mają fajne smaki, więc każdy znajdzie coś dla siebie! Są szybkie w użyciu, smaczne i sycące. Można je jeść same, ale i z owocami czy jogurtem. Jeśli chodzi akurat o tą ma idealną słodkość, czuć fajnie wszystkie smaki.. Te owsianki lubię i na tej też się nie zawiodłam. Bardzo smaczne. Polecam dla dużych i dla małych :)

krysiao | 3 lata temu

Lekka dla brzuszka przekąska

Owsianka wzbogacona jabłkiem i śliwką znacznie wspomaga trawienie. Łatwa i szybka w przygotowaniu co się sprawdza, gdy narzekamy na brak czasu, lub gdy mamy ochotę na szybką przekąskę.

agusiaz89 | 3 lata temu

Owsianka Nesvita Trawienie

Bardzo fajna i szybko alternatywa dla śniadania lub drugiego śniadania również dla dzieci. Fajny smak, wyczuwalna śliwka i jabłko.Słodzona miodem. Szybko się przygotowuje. Dobry skład, zawartość błonnika i wapnia. Naturalne składniki.

Magnolia112 | 3 lata temu

Pyszna owsianka

Owsianka Nesvita Trawienie jest łatwa w przygotowaniu, dobrze smakuje, chociaż mogłaby być trochę słodsza w smaku. Zawiera naturalne składniki, wspiera układ trawienny. Na pewno będę do niej wracać.

MagFifi | 3 lata temu

Świetna owsianka na problemy brzuszkowe.

Bardzo pyszna owsianka, która reguluje pracę jelit i wspiera organizm.

Zawiera wapń bardzo ważny by kości były zdrowe i błonnik na problemy brzuszkowe.

Pyszny smak i syte śniadanie z tą owsianką jest gwarantowane.

gabriela122 | 3 lata temu

Duża zawartość błonnika

Idealna na drugie śniadanie. Wygodna formuła, która zapewnia przygotowanie pełnowartościowego posiłku niemal w każdym miejscu. Wyraźnie wyczuwalny śliwkowowy smak. W pełni się zgadzam ze stwierdzeniem,że wspiera trawienie

KatarzynaZim | 3 lata temu

Smaczne

Owsianki to dla mnie trudny temat. Bo za bardzo nie przepadam za nimi ale staram się sięgać po nie coraz częściej bo wiem, że są zdrowe. I owsianki Nesvita trafiają 100% w moje gusta. Odpowiednio słodkie by były smaczne ale na tyle mało cukru że wciąż są zdrowe. Smaczne. Bardzo smaczne ;)

11paoolace11 | 3 lata temu

bardzo fajna

Owsianka Nesvita Trawienie, to dla mnie idealne rozwiązanie na szybkie, ale przy tym bardzo pożywne i sycące drugie śniadanie. Świetny smak (nie za słodki), odpowiednia porcja.

Madzior | 3 lata temu

Owsianka Nesevita Trawienie

Owsiankę jadłam jadąc na uczelnie, zrobiłam ją w 2 minutki. Bardzo lubię owoce "polskie", więc smak jabłka i śliwki przypadł mi do gustu. Owsianka jest w miarę smaczna, jednak spodziewałam się czegoś znacznie lepszego. Co na plus to owsianka ma bardzo dobry skład, NIE ZAWIERA CUKRU oraz ma w sobie witaminy wspierające trawienie oraz błonnik, który syci. Była to najlepsza owsianka z testowanych, jednak smak nie zachwyca, dla mnie przede wszystkim za mało słodka i porcja też mogłaby być większa.

evaai | 3 lata temu

Owsianka Trawienie

Owsianka Nesvita Trawienie, jest smaczna, szybko się ją przygotowuje. Można zalac mlekiem prosto z lodówki lub wymieszać z jogurtem naturalnym. Obie wersje są pyszne.

Martix02 | 3 lata temu

Smaczna i zdrowa

Pyszne i sycące, łatwe w przygotowaniu, zwłaszcza, jeśli rano mamy mało czasu na śniadanie. Delikatna w smaku, tak naprawdę można ją przygotować o każdej porze dnia, nawet w pracy, doskonale smakuje zalana także ciepłą wodą.

littleblackangel | 3 lata temu

Bardzo Smaczna

Owsianka jest bardzo szybka w przygotowaniu i do tego smaczna.

Ja jadłam na szybkie śniadanie i szybka kolację.

Dodawałam sobie jeszcze świeżych owoców, i było wystarczające.

Jedyną wadą jaką odkryłam, że niektóre płatki były bardzo pokruszone aż na pył, przy jedzeniu to nie przeszkadza, jedynie w wyglądzie estetycznym.

m4dzi4r4 | 3 lata temu

Trawienie na plus

Tutaj akurat moja corka zasmakowała. To jej ulubione smaki.

Gęstość Ok. Smak według córki świetny.

Zalała mlekiem, ale nadal super.

Wartości odżywcze swietnie skompownane .

Dobre na sniadanie czy drugie sniadanie, jednak okazało się iż jako kolacja tez się nadaje.

Łatwe w uzyciu. Błonnik zawarty w owsiance działa bardzo dobrze na każdy organizm :)

EdytaK87 | 3 lata temu

Bardzo smaczna

Owsianka o przyjemnym smaku i zapachu. Apetycznie wyglądający kolor. Bardzo wygodne opakowanie i szybkie przygotowanie. Idealna na przerwę w pracy. Bardzo sycąca na długi czas.

cher83 | 3 lata temu

Owsianka Nesvita Trawienie ze smakiem!!!

Owsianka Nesvita Trawienie

-to idealna alternatywa na lekkie zdrowe śniadanie ,łatwa w przyrządzeniu pożywna i smaczna zawarte w niej owoce podkreślają smak dania REWELACJA polecam wszystkim witaminy=dobre trawienie i zdrowie!!!

Weronikaa2 | 3 lata temu

Bardzo smaczna

Owsianka ma bardzo dobrze wyważony smak - nie jest za słodka, nie jest mdła. Ma bogaty skład - nie są to tylko płatki owsiane z odrobiną suszonych owoców.

patimarta2018 | 3 lata temu

Pychotka

Śliwka i jabłko to mega połączenie, jeśli chodzi o trawienie. Na pewno wpłynęła pozytywnie na moje trawienie. Nie zbyt często jadam jabłka oraz śliwki, dlatego przemycenie ich w formie owsianki to super pomysł dla mnie. Dawka błonnika dostarczona z wielkim uśmiechem. Te owoce tak były pyszne, że nie miałam potrzeby dosładzać owsianki cukrem. Niestety nie nasyciła mnie na długo.

sorrydolores1 | 3 lata temu

Śliwkowo jabłkowa owsianka

Lekkostrawna kwaskowa owsianka, z kawałkami jabłek i śliwek. Idealnie smakuje na ciepło oraz na zimno, na mleku, a nawet na wodzie z dodatkiem świeżych owoców i jogurtu. Pełni funkcję pełnowartościowego posiłku, idealnego na śniadanie lub przekąskę.

florianek | 3 lata temu

Nesvita trawienie

⏩ Od wielu lat sama stosuję w porannym żywieniu płatki owsiane ,więc owsianka Nesvita trawienie jest ok.Dodatkowo jeśli będzie porcjowana to ułatwia życie, bo można ją zabrać wszędzie: do pracy ,na wyjazdy..

Brygidka@411985 | 3 lata temu

Trawienie raz dwa trzy

Ta oswianka smakowała mi najlepiej, idealnie słodkie i wartościowe drugie śniadanie.Zapewne sięgnę po nią ponownie.Skladniki które uwielbiam.Konsystencja idealna.

Milenka1331 | 3 lata temu

Smaczna przekąska

Owsianka Nesvita Trawienie ma pyszny smak, nie ma uczucia jedzenia drętwych otrębów, ale delikatnej w smaku mleczno-owocowej konsystencji. Owsianka jest mała, to zaledwie 140 ml, ale jest idealna jako ciepła mleczna przekąska, na śniadanie trochę za mało. Smak jest owocowy, nie sztuczny, lecz naturalny. Owsianka jest słodka, ale nie za słodka. Po przetestowaniu jednej owsianki trudno stwierdzić czy poprawia trawienie. Co nie zmienia faktu, że jest bardzo dobra i to był pyszny test.

aga77776 | 3 lata temu

Dużo błonnika

Owsianka jest fajna bo szybka w przygotowaniu

, słodka i fajnie, że ma błonnik, czuć smak miodu. Bardzo pyszna na długo utrzymuje sytość. Polecam dla zabieganych.

Karolinacz | 3 lata temu

Pyszna

Niesamowita, uwielbiam owsianki , owoce i wszystko dobrze się idealna .komponowalo

Wszystkie owsianki były pyszne, nie mogę zdecydować się na najlepszą, chętnie będę sobie je kupowała. Idealna

Wszystkie owsianki były pyszne, nie mogę zdecydować się na najlepszą, chętnie będę sobie je kupowała. Idealna

Jaga53 | 3 lata temu

Owsianka na lekkie uczucie w... brzuchu.

Wreszcie mam wszystko w tej owsiance, czego brakowało mi w moich problemach jelitowych, czyli suszone śliwki, jabłka i nasiona siemienia lnianego, na które nie zawsze miałam czas aby każdego dnia pozwolić sobie na zjedzenie chociaż jednego z nich. A jak wiadomo każde z nich bardzo dobrze wpływa na trawienie i teraz będę je miała każdego ranka w jednej miseczce.

Agreska1989 | 3 lata temu

Owsianka trawienie

Owsianka poprostu pysznA. Zdrowa, bez zbędnych dodatków. Slodzona wyłącznie miodem z mnóstwem odżywczych witamin. Pyszny smak, porcja idealnie na raz. Wymarzoną przekąska do pracy

mietowa15 | 3 lata temu

Idealna na problemy z trawieniem

Owsianka jest przepyszna uwielbiam takie smaki. Szybko się ją przygotowuje można zabrać ją ze sobą wszędzie. Ma delikatny smak oraz pięknie pachnie

Ryba525m3 | 3 lata temu

Odpowiednia dla osób z problemami trawienia

Idealna dla osób z problemami trawienia. Smak dobry, skład bez zarzutu. Możliwe przygotowanie na mleku to istotny punkt !! Ja osobiście jestem zachwycona

Wiola0310 | 3 lata temu

Pychotka

Jako mama niemowlaka nie zawsze mialam czas zrobić domową Owsianka dlatego szybkie gotowe dania to mój faworyt. Ta mieszanka bardzo pozytywnie mnie zaskoczyła. Jest zdrowa, pożywna i przede wszystkim mega smaczna. Smak jest bardzo intensywny i niepowtarzalny. Przede wszystkim smakuje jak domowa a jest dużo szybsza w przygotowaniu. Jeśli chodzi o funkcie Trawienie to zdecydowanie przyspiesza procesy trawienne.

mozo12ka | 3 lata temu

Szybkie i smaczne owsianki

Owsianki Nestle okazały się bardzo smaczne. Dużym plusem jest łatwość przygotowania, sycące śniadanie mogę mieć bardzo szybko zrobione, zwłaszcza że rano czasu brakuje. Na duży plus jest również smak, nie za słodki ale też nie mdły. Odrobina miodu wystarczy, fajnie że Nestle wprowadziło różne smaki odpowiednie na różne potrzeby. Moim faworytem jest czarna porzeczka i malina.

Kokainkaxx | 3 lata temu

Owsianka Nesvita Trawienie pycha

Śliwki w składzie w pełni odpowiadają za trawienie, co bardzo mi się podoba w tej wersji. Spora zawartość błonnika to również duży plus tej wersji smakowej.

dolcia78 | 3 lata temu

Owsianka Nesvita Trawienie

Świetny pomysł na szybkie, łatwe w przygotowaniu, smaczne i sycące a zarazem zdrowe śniadanie zarówno dla dbających o linię jak i dzieci - szczerze polecam!

katodo | 3 lata temu

Smaczne i zdrowe śniadanko

Owsianka jest bardzo łatwa w przygotowaniu, więc bardzo szybko można zjeść smaczny i pożywny posiłek. Owsianka jest też smaczna i nie przesłodzona, dla mnie smak w sam raz. Smakuje owocami, głównie jabłuszkiem i śliwkami. Dodatek tych owoców wzbogaca owsiankę dodatkowo w źródło błonnika. Szczególnie śliwki, pomagają mi z problemami z brzuszem. Porcja owsianki jest w sam raz na śniadanie.

Paaulii_G | 3 lata temu

Mega owsianka

Owsianka Nesvita Trawienie wspiera trawienie, posiada cudowny owocowy, świeży smak.

Owsianka jest bardzo sycąca, idealna na śniadanie lub II śniadanie. Zawiera witaminy i składniki mineralne, które wspierają organizm.

Świetnie zacząć dzień z takim pysznym śniadankiem.

Dzięki tej owsiance, trawienie przebiega prawidłowo i brzuszek jest zadowolony.

agnieszkagnes | 3 lata temu

Wolę samodzielnie przygotować owsiankę z płatków górskich

Wolę samodzielnie przygotować owsiankę z płatków górskich. Taka gotowa owsianka jest ratunkiem na wyjeździe, aby w hotelu nie jeść jajecznicy z proszku i dbać o przemianę materii, kiedy nie mamy warunków na przygotowanie owsianki od podstaw.

Metka2 | 3 lata temu

Moja ulubiona.

Owsianka po którą sięgnę jako pierwsza. Mam problemy z trawieniem dlatego jest to idealny posiłek dla mnie. Bardzo lubię śliwki dlatego smak odpowiada mi bardzo. Uwielbam szybkie i pożywne śniadanie dlatego taka opcja odpowiada mi bardzo. Posiada mnóstwo witamin niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania organizmu. Prosty i zdrowy skład. A duży plus za użycie miodu zamiast cukru.

Zuzia510 | 3 lata temu

Smaczny poranek!

Owsianka jest jedną z moich ulubionych gdyż smakuje wyśmienicie. Połączenie smaku śliwki plus jabłka współgra tak że chce się więcej mimo że jest sie baaadzoo najedzonym. Owsianka tak nasyca że nie myśle długo o jedzeniu. Polecam jeśli lubicie smak śliwki oraz jabłka!

annabialy24@interia.pl | 3 lata temu

Gdy problemy sie zjawiają sięgaj po Nesvite Trawienie

Owsianka Trawienie od Nestity jest prosta, szybka do przyrządzania. Mega pożywne, smaczne i dopełniające na drugie śniadanie. Można dodać do niej ulubione owoce np śliwki

Czylka23 | 3 lata temu

Fajna propozycja śniadania, dobrze smakuje :)

Owsianki jem prawie codziennie. Często przygotowuję je sama, jednak to zabiera czas. Ta owsianka jest niemal ekspresowa, zalewałam ją gorącym mlekiem prosto z ekspresu. Jej konsystencja jest idealna, bardzo szybko gęstnieje. Niestety negatywnie zaskoczyła wielkość saszetki, bo przeglądając stronę akcji miało się wrażenie, że będzie to produkt, który wystarczy na kilka razy. Dlatego ogromnie zaskoczyłam się otrzymując 3 jednorazowe saszetki. Po jednym śniadaniu przecież trudno ocenić wpływ na trawienie... :( Ilość owsianki w jednej saszetce jest dla mnie troszkę zbyt mała. Często po jej zjedzeniu wciąż odczuwałam głód. Myślę, że optymalnie byłoby powiększyć pojemność o jakieś 30-50%. Jeśli chodzi o smak, jestem na tak. Owsianka nie była zbyt słodka, ale też nie brakowało słodyczy. Jej smak oceniam bardzo dobrze. Żałuję, że nie pojawiło się w niej troszkę więcej kawałków jabłka i śliwki :( Poza tym bardzo miło było jej spróbować :)

rafafaleczek | 3 lata temu

must-have

Jeśli chodzi o Tą Owsiankę najbardziej byłem pod wrażeniem jeśli chodzi o efekt wspomożenia trawienia, już kolejnego dnia czuć było jakikolwiek efekt, czuję że to będzie jedna z których będzie się pojawiać w moich pułkach w kuchni jak i biskich!

baryla87@poczta.onet.pl | 3 lata temu

recenzja Owsianka Nesvita Trawienie

Już po pierwszym kęsie można zauważyć że jest odżywcza i zdrowa dla żołądka. W sam raz na pierwszy posiłek. Miło pachnie i łatwo się trawi.

AnnNowa | 3 lata temu

Ulubiona

Owsianka jest delikatna i idealnie słodka.

Smak jej jest rewelacyjny, są wyczuwalne owoce.

Jest to świetna opcja dla osób, które mają mało czasu na śniadanie.

Jest sycąca.

Uwielbiam ją z jogurtem naturalnym i owocami np. borówkami.

Świetnie nadaje się na podróż.

Owsiankę jem codziennie i zauważyłam, że polepszyła się u mnie praca jelit przy zespole jelita drażliwego.

Polecam

werona1278 | 3 lata temu

Moja ulubiona

Owsianki przygotowuje się bardzo szybko i łatwo. Zamknięte są w wygodnych opakowaniach. Wariant na trawienie szczególnie przypadł mi do gustu. W ciąży w której jestem często dopadają mnie problemy trawienne a produkty z błonnikiem to najlepsze rozwiązanie.

kasia1k1 | 3 lata temu

Rewelacja!

Pyszny, szybki, zdrowy posiłek, słodzony naturalnym miodem. Dla mnie to strzał w dziesiątkę bo owsianki zawsze słodzę miodem. Jabłko, śliwka i siemie lniane są fantastyczne dla jelit i trawienia. Idealna owsianka dla mnie!

Vivara | 3 lata temu

Nesvita Trawienie

Przepyszny smak, obłędny zapach, słodkość w punkt. Przywodzi na myśl śliwkowo- jabłkowe konfitury. Owsianka po przyrządzeniu ma bardzo ładny i smakowity wygląd. Jak dla mnie to idealny posiłek na rozpoczęcie dnia lub lekką przekąskę między posiłkami, gdy najdzie mnie ochota na małe co nieco. Dodatkowe atuty to zawartość błonnika. Polecam.

Myxlife1 | 3 lata temu

Pozytywne zaskoczenie

Nie sądziłam, że owsianka może tak świetnie działać na trawienie. Zdecydowanie pomaga i czuję się po niej świetnie. Pyszny smak. Zdecydowanie polecam.

Magda2544 | 3 lata temu

Nesvita trawienie

Super szybki posiłek na śniadanie bądź drugie śniadanie w pracy. Owsianka sycąca, bardzo ładnie pachnie. Opakowanie wygodne w użyciu, zajmuje mało miejsca dodatkowy atut to naturalne składniki produktu

E-lina | 3 lata temu

Jesienny smak

Owsianka zawiera tak ważny wapń i błonnik za co duży plus. Płatki z jabłkiem, śliwką i siemieniem lnianym oraz cynamonem smakują wybornie. Idealne połączenie, które jeszcze bardziej zachęca, by ją zjeść i chcieć więcej.

Owsianka jest łatwa i szybka w przygotowaniu. Wystarczy zalać ją gorącym mlekiem, odczekać kilka minut i gotowe. Ma pyszny smak, jest w sam raz słodka, ma spore kawałki owoców, które czuć oraz idealną konsystencję. Owsianka jest sycąca warto więc po nią sięgnąć szczególnie o poranku. Podoba mi się zawartość witamin i mikroelementów. Jest to świetna forma na zdrowe i lekkie śniadanie. Wygodna forma saszetki pozwala je zabrać ze sobą do pracy czy szkoły. Owsianki smakowały całej rodzinie, na pewno będziemy je kupować, by zaczynać smacznie i zdrowo każdy swój dzień. Szczególnie jesienią warto się rozgrzać takim pysznym śniadaniem.

Marfoleczka | 3 lata temu

Wyjątkowo smaczna

Owsianka ze śliwką to taka klasyka, chociaż fanką śliwek nie jestem do końca. Ale. Arek owsiane wyjątkowo mi smakują. Lekka, smaczna i szybka, a to podstawa gdy spieszę się do pracy. Bardzo polecam.

Agnesja11 | 3 lata temu

Wyjątkowy smak

Ten wariant smakowy jest moim ulubionym. Połączenie śliwki i jabłka z delikatnymi płatkami owsianymi to doskonały pomysł. Smakowała mi ta owsianka i chętnie sięgnęłabym po nią w przyszłości. Jeśli jesteśmy w biegu a chcemy zjeść na śniadanie coś smacznego, warto wziąć pod uwagę ten produkt.

Marcelina Kasandra | 3 lata temu

Trawienie

Trochę płatków jabłka i cynamonu ale wygląd wymiocin, no straszny, mała porcja dla maluszka ,a nie dla dorosłych. Nigdy tego nie polecę nikomu...

izasokol1 | 3 lata temu

Przepyszna owsianka wspomagająca trawienie

Owsianka Nesvita Odporność to świetna propozycja dla osób ktore chcą szybko przekąsić coś dobrego i na szybko! Są świetnym źródłem węglowodanów i przepysznie smakują! Polecam ja dla dorosłych jak i dla tych mniejszych ☺️

Angela2496 | 3 lata temu

Owsianka

Serdecznie polecam spróbować owsianki od Nestle. Dobre w smaku. Dobry smak. Małe opakowanie, przez co można zabrać ją dosłownie wszędzie. Produkty warte uwagi.

Venettiae | 3 lata temu

Świetny skład

Owsianka Nesvita Trawienie ma dobry skład, mogę przyznać, że bardzo mnie on zaskoczył, bo produkty tego typu często mają dodatek jakichś niepotrzebnych słodzików czy konserwantów

Gadula891 | 3 lata temu

Smacznie, zdrowo z Owsianka Nesvita trawienie

Jeśli cenisz sobie czas ale chcesz zjeść zdrowo i szybko śmiało sięgnij po owsiankę nesvita trawienie . Wspomaga pracę układu pokarmowego. Od samego rana dbasz o siebie.

Polecam gorąco

zanetta.lejkowska | 3 lata temu

Reklama

Pychotka

Bardzo smaczna, nie jest zbyt słodka dla mnie w sam raz, dodatek owoców jest dla mnie pysznym dodatkiem. Jest syta. Po takim śniadanku nie jestem długo głodna.