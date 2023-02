Czy zdrowe słodycze dla dzieci istnieją?

Zdrowe słodycze dla dzieci to marzenie każdego rodzica. Choć półki w sklepach uginają się pod słodkościami, rzadko który produkt można uznać za zdrowy. Druga sprawa to ilość – niewielka porcja słodyczy podawana raz na jakiś czas zdrowemu dziecku nie zaszkodzi. Natomiast często i w dużych porcjach podawane słodycze, choćby i te uważane za zdrowsze, zdrowiu dziecka się nie przysłużą.

Nadmiar cukru w diecie to tylko jeden, choć poważny problem. Spożywany w nadmiarze sprzyja nadwadze, może działać niekorzystnie na florę bakteryjną jelit i przyczyniać się do próchnicy. Jednak w słodyczach, zwłaszcza tych gotowych, dostępnych w sklepach, może znaleźć się wiele innych niekorzystnych dla zdrowia składników. W dodatku produkt oznaczony hasłem „bez cukru” wcale nie musi być zdrowszy od tego, w którym cukier się znajduje.

Dlatego kupując coś słodkiego dla dziecka, trzeba czytać etykiety produktów i do koszyka wkładać tylko te, które nie zawierają:

tłuszczu utwardzonego,

aspartamu,

sacharyny,

benzoesanu sodu,

dwutlenku siarki,

gumy arabskiej,

kwasu fosforowego,

barwników spożywczych o oznaczeniu od E100 do E199,

sztucznych aromatów,

karagenu.

Zdrowe słodycze dla dzieci ze sklepu – to możliwe?

Teoretycznie tak, ale z zasady lepiej uznać, że wszystkie słodycze nie są zdrowe, zwłaszcza jadane często lub/i w nadmiarze. Nawet słodycze o obniżonej zawartości cukru i bez szkodliwych substancji w składzie, choć jadane okazjonalnie nie zaszkodzą, to jadane za często mogą mieć niekorzystny wpływ na zdrowie i masę ciała dziecka.

Zdrowe słodycze to takie, które poza cukrem lub jego zdrowym zamiennikiem, zawierają też inne substancje odżywcze. Za najzdrowsze wśród słodkości można uznać:

czekolada gorzka lub deserowa – zawiera relatywnie mało cukru, ale dostarcza mikroelementy, witaminy i korzystne dla zdrowia substancje, np. flawonoidy,

– zawiera relatywnie mało cukru, ale dostarcza mikroelementy, witaminy i korzystne dla zdrowia substancje, np. flawonoidy, lody z krótkim, naturalnym składem – zawierają wapń, witaminę D, fosfor, potas oraz białko,

– zawierają wapń, witaminę D, fosfor, potas oraz białko, ciasto biszkoptowe – nie zawiera dużo tłuszczu, zawiera jaja, poza węglowodanami dostarcza też białka,

– nie zawiera dużo tłuszczu, zawiera jaja, poza węglowodanami dostarcza też białka, domowy sernik na zimno – zawiera m.in. białko i wapń i nie za dużo cukru

– zawiera m.in. białko i wapń i nie za dużo cukru domowy budyń – najlepiej z mleka, mąki pszennej i ziemniaczanej z niewielką ilością cukru, ale np. z dodatkiem kakao,

– najlepiej z mleka, mąki pszennej i ziemniaczanej z niewielką ilością cukru, ale np. z dodatkiem kakao, ciasteczka owsiane z bakaliami – dostarczają białka, zdrowych tłuszczów, witamin i cennych mikroelementów, a także błonnik,

z bakaliami – dostarczają białka, zdrowych tłuszczów, witamin i cennych mikroelementów, a także błonnik, galaretka z owocami i bez sztucznych barwników (w 100 g 60 kcal, nie licząc owoców).

Słodycze typu kupne batony i cukierki najlepiej zastępować domowymi słodkościami. Przy ich przygotowaniu można kontrolować ilość cukru użytego do ich przygotowania albo zastąpić go zamiennikiem, np. ksylitolem, który jest mniej kaloryczny i nie psuje zębów.

Niezłym zamiennikiem są też owoce czy musy owocowe, ale należy pamiętać, że w diecie nie powinno być nadmiaru owoców (patrz: piramida zdrowego żywienia), gdyż są one bogatym źródłem węglowodanów. Najmniej zdrowe są soki i musy, które pozbawione są większości błonnika. A to błonnik właśnie spowalnia wchłanianie i wzrost poziomu cukru we krwi. Z tego względu najzdrowiej jest jadać owoce ze skórką. Można ją dziecku przemycić, szykując dla niego domowe smoothie owocowo-warzywne, miksując np. kawałki jabłka ze skórką i kawałki marchwi. Trzeba też pamiętać, że owoce świeże są znacznie mniej kaloryczne niż owoce suszone, np. bakalie.

Dobrym pomysłem są też jogurty owocowe, najlepiej przygotowane z jogurtu naturalnego z kawałkami owoców lub musem owocowym (zmiksowane truskawki, maliny, rozgnieciony banan itp.).

Poniżej kilka pomysłów na zdrowsze wersje słodyczy dla dzieci i nie tylko dla nich. Ich zaletą jest naturalny skład, krótka lista składników oraz pyszny smak, który z pewnością zaspokoi apetyt na słodycze:

