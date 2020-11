Prezent dla niemowlaka - propozycje dla 3 miesięcznego dziecka jak i roczniaka

fot. Adobe Stock

Znalezienie idealnego prezentu gwiazdkowego dla niemowlaka, to nie lada wyzwanie. Najmłodsi są najbardziej wymagający, jeśli chodzi o upominki - ich reakcje zawsze są do bólu szczere, nie potrafią udawać uśmiechu na widok nietrafionego podarunku.

Pierwszy rok życia dziecka jest najbardziej - można powiedzieć - uniseksowy. Bobasy są zainteresowane dosłownie wszystkim i częściej szeleszczący papier jest bardziej atrakcyjny niż prezent, którym był owinięty. Prezent dla roczniaka to już poważna sprawa - lepiej nie narażać się rocznemu chłopcu zakupem pluszowego dinozaura lub nie ryzykować kupowaniem Barbie rocznej dziewczynce. Czasem to jeszcze nie ten etap, nie ten czas.

Najczęściej w obszarze zainteresowań niemowlaka są zwierzątka i pojazdy. Lampki, błyskotki, miłe w dotyku przytulanki lub kolczaste klocki - wybór prezentu dla niemowlaka na gwiazdkę jest w teorii prosty, ale w praktyce kupującego prześladuje widmo niechęci do upominku lub braku zachwytu. Dzieci rozwijają się w błyskawicznym tempie i to, że coś interesowało je w październiku nie oznacza, że w grudniu też będzie je cieszyć.

Jak trafić z prezentem dla niemowlaka na gwiazdkę? Przejrzyj nasze kategorie i dopasuj je do malca. Jeśli nie znasz dziecka na tyle, by otrzeć się wcześniej o jego zainteresowania, skonsultuj z jego rodzicami, z której kategorii prezentów dla niemowlaka powinnaś szukać upominku. Oni też będą się nim przecież bawić i warto, aby im się podobał i był dobrej jakości. Uwierz, że oni czasem wolą podać konkretną propozycję, niż zatykać uszy przy dziesiątej, głośno grającej zabawce.

Jeśli jednak jesteś rodzicem sama wiesz, na ile twoja pociecha jest wybredna. Jaka powinna być idealna zabawka na prezent dla niemowlaka? Jeśli chcesz coś kupić 6-miesięcznemu dziecku, a nie jesteś pewna swojego wyboru, pamiętaj przede wszystkim o złotej zasadzie: lepiej kupić coś nieco na wyrost, niż zabawkę, na którą dziecko jest już... za duże.

Spis treści:

Przytulanki, maskotki, pluszowe zabawki to najczęściej pierwsze upominki dla noworodka, który pojawia się na świecie. Często taki prezent jest też powielany podczas świąt i innych okazji, ale warto żeby to była maskotka ze specjalnym wyposażeniem. Na rynku jest sporo zabawek tego typu, którymi nie pogardzą młodzi rodzicie: Miś Szumiś, Wydra Usypianka, Whisbear - Szumiący królik. Elektroniczną część można łatwo wyjąć, a maskotkę wyprać.

Tego typu prezent to wydatek powyżej 100 zł - jeśli wolisz sprezentować coś tańszego, postaw na pozytywkę z uroczą melodyjką. Najlepiej sprawdź przed zakupem, jakie dźwięki usłyszy dziecko i jego rodzice.

Wydra-usypianka Fisher Price, cena 109 zł

Puzzle piankowe to must-have każdego niemowlaka i to już od narodzin, dlatego jeśli maluch niedawno pojawił się na świecie, to mata piankowa to idealna zabawka dla 3 miesięcznego dziecka, które już powoli ćwiczy ciało podnosząc główkę i wspierając się na rękach.

Takie puzzle są wielofunkcyjne - początkowo służą za matę do zabawy i trenowania pierwszych obrotów na brzuszek, a w przypadku starszych dzieci pełnią funkcję puzzli. Możesz wybrać model jednokolorowy lub wersję z literkami, cyframi albo zwierzętami. Elementy są bezpieczne dla dziecka i łatwe do utrzymania w czystości. Mają też dodatkowe, przydatne zastosowanie - przynoszą ulgę obolałym dziąsłom podczas ząbkowania ;-)

Innym wnętrzarskim prezentem dla dziecka może być lampka-projektor, która często też służy jako pozytywka. Wiele dzieci koi do snu widok „pływających” na suficie gwiazdek. Ale nie tylko zabawa i sen jest istotna, lecz także jedzenie: z pewnością rodzice ucieszą się z zabawki dla 6-miesięcznego dziecka, jak również stylowego śliniaka (maluch ok. 6 miesiąca jest u progu rozszerzania diety), maty pod krzesełko czy silikonowego talerzyka do BLW.

Mata-puzzle Skip Hop, biało-szara, cena 345 zł

Zabawki dla niemowlaka, które rosną razem z dzieckiem i mogą służyć maluchowi na różnych etapach rozwoju, na początku mogą frustrować rodziców - grają, poruszają się i mienią na wiele kolorów. Aby nie przebodźcować malucha, warto np. wyciszyć zabawkę lub wyłączyć pewne funkcje. Gwarantujemy, że kiedy 2,5-roczne dziecko biegnie do zabawki, którą dostało w pierwszym roku życia dziecka, to uroczy widok - pamięta, że gadżet towarzyszył mu, gdy jeszcze nawet nie raczkował :)

Takie interaktywne zabawki często są wykonane z bezpiecznego plastiku, wymagają wymiany lub włożenia baterii. Zachęcają do różnych aktywności, śpiewania, tańczenia, nauki mówienia. Może to być zabawkowy aparat fotograficzny, Ogródek Malucha, Rockit - interaktywny przyjaciel czy Pracowita Pszczółka.

Ta ostatnia to absolutna nowość i dobry prezent dla dziecka powyżej 9 miesiąca życia. Maluch wrzuca monetę-pszczółkę przez otwór w górze i obserwuje jak spada przez labirynt wewnątrz ula. Może uruchomić metalowy dzwonek po lewej lub zjechać prawą stroną. Dla jeszcze lepszej zabawy dziecko może kręcić wałkiem, przesuwać koraliki czy ruszać materiałowymi skrzydełkami.

Zabawka edukacyjna Kolorowe zwierzątka Pracowita Pszczółka Fisher Price, cena 84,99 zł

Prezent idealny dla malca, w którym chcesz zaszczepić pasję do muzyki lub sztuki, to mini instrumenty, które choć dla niemowlaka wydają się być upominkami na wyrost (żadne 10-miesięczne nie dziecko usiądzie przy zabawkowym pianinku i nie zagra Chopina), ale są ciut inne, niż morze zabawek sensorycznych, klocków i przytulanek. Perkusja, mały fortepian, cymbałki czy gitara - takie prezenty warto uzgodnić z rodzicami.

Jeśli rodzice malucha posiadają odtwarzacz płyt CD lub winylowych, warto pokusić się o płytę z kultowymi piosenkami, np. z Akademii Pana Kleksa. dostępne też są audiobooki i kołysanki, które przydają się podczas jazdy samochodem z niemowlakiem. Naszym typem jest dzieło polskiej kompozytorki - Pomelody, album MP3 z autorskimi aranżacjami kołysanek. Warto dokupić śpiewnik z pięknie ilustrowanymi tekstami piosenek.

Polski Śpiewnik z wartościową muzyką dla dzieci (książka+CD), Pomelody, cena 55 zł

Kolejna kategoria prezentów dla niemowlaka, to zabawki wspierające jego motorykę. To upominki, które warto sprezentować już półrocznemu dziecku, bo niektóre maluchy swoje pierwsze kroki potrafią postawić w wieku 9 miesięcy! Warto zasięgnąć opinii rodziców i zapytać, czy niemowlę garnie się do pełzania i raczkowania po to, by zabawka nie okazała się być zbyteczna.

Choć doświadczenie pokazuje, że dziecko chętnie raczkuje nawet do swojego odbicia w lusterku, to pogoń za kolorową pszczółką czy kotkiem na odkurzaczu w wykonaniu niemowlaka to coś, co z pewnością będzie uwieczniane przez rodziców jako jedne z zabawnych i przełomowych momentów. Dla malucha, który jeszcze nie raczkuje, taka zabawka jest po prostu ciekawą grzechotką.

Zabawka do raczkowania, kot na odkurzaczu, Fisher Price, cena 69 zł

Jeśli nie wiesz co kupić maluchowi, wybranie jakiejkolwiek zabawki od marki CzuCzu, na pewno będzie strzałem w dziesiątkę. To seria zabawek edukacyjnych, które wspierają rozwój dziecka, a jednocześnie zapewniają długie godziny zabawy. Obrazki są wesołe i kolorowe, dlatego przypadają do gustu maluchom.

Pierwsze puzzle dla dziecka to też drewniane układanki-przebieranki oraz układanki, dzięki którym roczniak może ćwiczyć chwyt palcowy (to te, które mają wystające uchwyty) i zręczność.

Puzzle zwierzątka z dziurką, CzuCzu, cena 28,50 zł

Drewniane zabawki wracają do łask i od kilku lat wypierają konkurencję wykonaną z plastiku. Wyglądają solidnie i atrakcyjnie, też są barwne, wesołe i konstrukcyjnie trwałe. Mogą to być pojazdy, zabawki polegające na przybijaniu i wbijaniu, piramidki czy wieże, klocki i pchacze. Możliwości jest naprawdę sporo, a wiele zależy od tego, czy chce się kupić prezent dla dziewczynki, czy dla chłopca.

Jesteśmy zachwycone ofertą marek takich jak, Janod, Djeco, Little Dutch, Melissa & Doug, ale wśród świata zabawek jest to kategoria premium. Jeśli zależy ci na drewnianych zabawkach dla dziecka, zerknij na oferty prywatnych wytwórców, którzy tworzą np. tablice manipulacyjne, np. marki Woobiboo. Rodzice wielu maluchów są wdzięczni także za dość „proste zabawki”, takie jak deska do balansowania, która rośnie razem z dzieckiem i zachęca do pokonywania lęków.

Personalizowana tablica manipulacyjna Woobiboo, 50 x 62,5 cm, cena 429 zł

Ostatnia kategoria, ale jedna z najważniejszych i najbardziej cennych, którą szerzej omawiamy w artykule: książki dla dzieci. Niemowlę już od pierwszych miesięcy życia powinno mieć styczność z kontrastowymi, minimalistycznymi i sensorycznymi książeczkami. Na rynku jest dostępnych wiele pozycji, a wartościowe książki to te, które pobudzają wyobraźnię, mają mądry przekaz, esencjonalny tekst i piękne ilustracje.

Nie jest łatwo wybrać tę jedną, dlatego zachęcamy do zakupu pakietów książek: na początek małe książeczki z Puciem, zachęcające do szukania i odkrywania przedmiotów pozycje ze Spotem lub Kicią Kocią (tu mamy nowość dotyczącą zawodów i aż 45 okienek do otwarcia). Zachęcamy do przejrzenia ofert wydawnictw: Mamania, Entliczek, Zielona Sowa, Media Rodzina, Dwie Siostry, Amber, Adamada czy Tekturka.

Anita Głowińska, Kicia Kocia i Nunuś. Jaki to zawód?, cena 29 zł

Zobacz również:

Książki dla dzieci - nowości, polecane, dla maluchów

Wózek dla lali - 10 modeli od 30 zł