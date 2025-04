Fot. Cranberry Marketing Committee.

Orzechy włoskie

Chyba najczęściej używane w cukiernictwie orzechy nadają się idealnie do dekorowania ciast i ciasteczek. Dodając je do wypieków można doskonale wykorzystać ich właściwości. Orzechy włoskie zawierają bardzo dużo tłuszczów, ale nie tuczą. Zamiast tego pomagają w transporcie substancji odżywczych i redukują poziom cukru we krwi, co jest bardzo pożądane przy suto zastawionym słodkościami stole.

Ciasteczka z żurawiną

Składniki do przygotowania na ok. 25 sztuk:

Na ciasto:

250 g płynnego miodu

125 g cukru

100 g suszonych cranberries ( żurawiny amerykańskiej )

) 50 g kalifornijskich orzechów włoskich

1 łyżeczka węglanu potasu

2 łyżki wody

2 łyżeczki przyprawy do pierników

300 g mąki

Ponadto:

100 g cukru pudru

100 ml wody

30 g suszonych cranberries

Przygotowanie:

Miód i cukier rozgrzać w garnku. Mieszać, aż rozpuści się cukier. Lekko ostudzić. Cranberries i orzechy (zostawić trochę na przybranie) drobno posiekać. Węglan potasu rozpuścić w wodzie. Wymieszać przyprawę do pierników i mąkę. Do miodu dodać: połowę ilości mąki, cranberries, orzechy i rozpuszczony węglan potasu. Wymieszać. Masę z resztą mąki ugnieść na gładkie ciasto. Ciasto rozwałkować i przełożyć na blachę wyłożoną papierem do pieczenia. Nożem wyciąć prostokąty (ok. 5 x 6 cm). Blachę odstawić na ok. 1 godzinę do ostudzenia. Piec we wcześniej rozgrzanym piekarniku w temperaturze 180 °C (piekarnik gazowy: poziom 2–3, termoobieg: 160 stopni) przez ok. 20–25 minut. Cukier puder lekko zagotować z wodą do uzyskania konsystencji syropu. Cienką warstwą syropu posmarować gorące ciasto. Przybrać cranberries i pozostałymi orzechami. Następnie pokroić zgodnie z zaznaczonymi prostokątnymi kształtami.

Czas przygotowania: ok. 1 godziny + czas chłodzenia

Wartości odżywcze na 1 porcję:

Wartość energetyczna: 137 kcal, 572 kJ

Białko: 1,5 g

Tłuszcz: 1,4 g

Węglowodany: 29 g

Źródło: Cranberry Marketing Committee/bj

