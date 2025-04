Fot. Cranberry Marketing Committee.

Orzechy laskowe

Orzechy laskowe są wliczane do bakalii, jednak mogą być też oddzielnym składnikiem wielu przepisów na świąteczne smakołyki. W całości są idealne do chrupania, a starte mogą być częścią samego ciasta, albo jego posypką. Jednak przede wszystkim warto zauważyć, że są one najlepszym źródłem witaminy E, czyli „witaminy młodości”.

Tarta austriacka ze świeżą cranberry

Składniki (12 sztuk):

Ciasto:

300 g mąki

1 szczypta proszku do pieczenia

100 g mielonych orzechów laskowych

80 g cukru

150 g masła

1 jajko

2-3 łyżki zimnej wody

Nadzienie:

125 g konfitury wiśniowo-żurawinowej

Miąższ z jednej laski wanilii

1 łyżeczka cynamonu

200 g całej, suszonej cranberry (żurawiny amerykańskiej)

Dodatkowo:

Cukier puder do posypania

Przygotowanie:

Mąkę mieszamy z proszkiem do pieczenia, cukrem i orzechami laskowymi. Dodajemy kawałki masła, jajko i wodę. Wszystko ugniatamy na gładkie ciasto. Zawijamy w folię i odstawiamy na 30 minut do lodówki. Konfiturę mieszamy z miąższem waniliowym, cynamonem i cranberry. Około 2/3 ciasta rozwałkowujemy na posypanej mąką stolnicy. Okrągłą formę wykładamy papierem do pieczenia i rozkładamy na nim rozwałkowane ciasto z krawędzią wysoką na 1,5 do 2 cm. Formę wraz z ciastem wkładamy do lodówki na 60 minut. Po wyjęciu dziurawimy ciasto kilkakrotnie widelcem, nakładamy nadzienie. Pozostałe ciasto rozwałkowujemy i kroimy w paski o szerokości 1,5 cm, zawijając lekko krawędzie. Układamy na nadzieniu w kształcie kratownicy, przyciskając końce do boku formy. Pieczemy w rozgrzanym do 180-200°C piekarniku około 30 minut (piekarnik gazowy: poziom 2-3/ termoobieg: 160-180°C). Wyjmujemy, pozostawiamy do ostygnięcia i posypujemy cukrem pudrem.

Czas przygotowania: 60 minut + czas stygnięcia

Wartość odżywcza (1 porcja):

Wartość energetyczna: 329 kcal / 1377 kJ

Białko: 4,2 g

Tłuszcz: 16,4 g

Węglowodany: 41 g

Źródło: Cranberry Marketing Committee/bj

