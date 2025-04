Soczysty sandacz z pierogami kurkowymi, w sosie estragonowym

Pierogi:

Reklama

300g ciasta francuskiego

100g kaszy pęczak

3 szalotki

150g kurek

kilka gałązek tymianku

pęczek pietruszki



Przygotowanie:

Kroimy szalotkę w drobną kostkę i szklimy ją na maśle w niezbyt wysokiej temperaturze. Dodajemy kaszę pęczak i podlewamy wywarem warzywnym. Zostawiamy na wolnym ogniu na 20 minut, od czasu do czasu dolewając wywaru. Następnie dodajemy kurki pokrojone w większą kostkę oraz tymianek i pietruszkę. Chwilę gotujemy i czekamy aż farsz wystygnie. Chłodny farsz zawijamy w ciasto francuskie, które na końcu smarujemy żółtkiem z wodą, aby uzyskać złocisty kolor pierogów. Ostatnim etapem jest zrobienie małych dziurek w cieście i wsadzenie pierogów do pieca rozgrzanego do temperatury 180 stopni. Czas pieczenia: ok 12 minut.

Sos estragonowy:

50 g masła

1,5 l wywaru warzywnego

Kilka listków estrogenu

50 g mąki

Przygotowanie:

Do rozgrzanego na patelni masła dodajemy mąkę. Po zarumienieniu się zasmażki podlewamy ją wywarem warzywnym. Estragon dodajemy na samym końcu, aby zachował swój aromatyczny smak. Polewamy tym sosem pierogi, aby były bardziej soczyste.

Sandacz:

800 g filetów z sandacza

sól

Pieprz

Przygotowanie:

Nacinamy skórkę sandacza i solimy. Następnie kładziemy na patelnię z rozgrzanym masłem. Dodajemy świeżo zmielony pieprz dopiero gdy sandacz się zarumieni.

Polecamy: Świąteczne piwo - grzane i aromatyczne

Buraki w sosie chrzanowo-śmietanowym:

4 średniej wielkości buraki

olej

50 g chrzanu

skórka i sok z połowy pomarańczy

100g kwaśnej śmietany

Przygotowanie:

Do kwaśnej śmietany dodajemy starty chrzan i startą sparzoną skórkę pomarańczy. Następnie wybieramy buraki podobnych rozmiarów i smarujemy je olejem. Rozgrzewamy piekarnik do 180 stopni i wsadzamy je owinięte folią do piecyka na 2 godziny. Czekamy aż wystygną i robimy głęboką dziurkę na środku buraka, a jego boki obcinamy w taki sposób aby powstał prostokąt. Ostatnim krokiem jest wlanie sosu śmietanowo-chrzanowego w środek buraka.

Autorem zamieszczonych przepisów jest Robert Głyda, szef kuchni hotelu Holiday Inn w Łodzi.

Źródło: PRowokacja Agencja Public Relations.

Reklama

Zobacz także: Jak odchudzić potrawy wigilijne?