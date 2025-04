W Święta możemy brać przykład z Kubusia Puchatka i bez ograniczeń rozkoszować się miodem. Dzięki naturalnej słodyczy z powodzeniem może zastąpić cukier, np. w rozgrzewającej herbacie. Równie dobrze nadaje się do ciast, takich jak pierniki, dzięki czemu mają one charakterystyczny smak i zapach. Najlepiej jednak komponuje się z pieczywem: jako jego składnik, albo jedynie dodatek do smarowania.

Chlebki owocowo-żurawinowe

Fot. Cranberry Marketing Committee.

Składniki (4 sztuki):

50 g orzechów włoskich

50 g migdałów bez skórki

50 g orzechów laskowych

2 łyżki cukru

150 g całej, suszonej cranberry (żurawiny amerykańskiej)

2 szczypty mielonych kwiatów gałki muszkatołowej

2 szczypty mielonego kardamonu

1 szczypta soli

2 opakowania cukru waniliowego

120 g płynnego miodu

1 łyżka wody

2 łyżki syropu z agawy

80 g mąki

2 szczypty proszku do pieczenia

1 czubata łyżeczka kakao

Dodatkowo:

125 g przesianego cukru pudru

2-3 łyżki rumu (lub soku)

Kilka suszonych żurawin do dekoracji

Przygotowanie:

Orzechy prażymy na patelni, posypujemy cukrem i krótko karmelizujemy. Przekładamy na talerz i pozostawiamy na chwilę do wystygnięcia, po czym mielimy delikatnie w młynku elektrycznym. Orzechy, cranberry, przyprawy i cukier waniliowy mieszamy w misce. Miód i wodę zagotowujemy w rondelku, cały czas mieszając. Następnie zalewamy miksturą mieszankę orzechowo-żurawinową, dodając syrop z agawy. Mąkę mieszamy z proszkiem do pieczenia i kakao i dodajemy do masy żurawinowo-orzechowej. Przygotowujemy 4 prostokątne foremki do pieczenia (8x7 cm, wys. 5cm) i smarujemy je po wewnętrznej stronie masłem. Nakładamy ciasto bardzo dokładnie, aby nie powstały puste przestrzenie. Wkładamy do piekarnika rozgrzanego do 200 °C (piekarnik gazowy: poziom 3-4/ termoobieg: 180°C) i pieczemy około 20 minut. Natychmiast po upieczeniu wyjmujemy ciasto z foremek, pozostawiamy do ostygnięcia, następnie zawijamy w folię i odkładamy na 1 – 2 dni. Cukier puder rozpuszczamy w rumie tak, aby wytworzyła się polewa. Smarujemy nią chlebki i dekorujemy żurawiną.

Czas przygotowania: 45 minut + 1-2 dni

Wartość odżywcza (1 sztuka):

Wartość energetyczna: 457 kcal / 1910 kJ

Białko: 8,2 g

Tłuszcz: 23,1 g

Węglowodany: 53 g

Wartość odżywcza (5 małych kromek):

Wartość energetyczna: 91 kcal / 382 kJ

Białko: 1,6 g

Tłuszcz: 4,6 g

Węglowodany: 11 g

