Charakterystyczny korzenny zapach jest cechą wszystkich pierników, a zawdzięczają go one przyprawie korzennej. Prawdziwa domowa przyprawa powinna składać się z imbiru, cynamonu, goździków, wanilii, gałki muszkatołowej, kardamonu, anyżu, kolendry, różnych rodzajów pieprzu, ziela angielskiego oraz skórek owoców cytrusowych. Wszystkie składniki należy wysuszyć, zmielić na drobny proszek, a potem dokładnie wymieszać. Potem pozostaje tylko dodać ją do wypieków i cieszyć się niezwykłym aromatem.

Żurawinowe serduszka

Składniki (32 sztuki):

Ciasto:

125 g płynnego miodu

50 g białego cukru

50 g masła

2 łyżki bitej śmietany

100 g ciętej suszonej cranberry (żurawiny amerykańskiej)

250 g mąki

2 lekko czubata łyżeczka proszku do pieczenia

2 łyżeczki przyprawy korzennej

50 g brązowego cukru

Dodatkowo:

200 g gorzkiej kuwertury

Suszone żurawiny do dekoracji

Przygotowanie:

Miód, cukier, masło i śmietanę podgrzewamy w garnku, aż masło stopnieje. Masę miodową miksujemy z żurawinami w blenderze. Mąkę mieszamy w misce z proszkiem do pieczenia i przyprawą korzenną. Dodajemy masę miodowo-żurawinową i dodajemy cukier. Całość ugniatamy na gładkie ciasto. Gotowe ciasto zawijamy w folię aluminiową i wkładamy na godzinę do lodówki. Gotowe ciasto rozwałkowujemy na grubość 3-4 mm. Wycinamy serca i rozkładamy na blachę pokrytą papierem do pieczenia. Pieczemy w rozgrzanym wcześniej piekarniku w temperaturze 180 °C (piekarnik gazowy: poziom 2-3/ termoobieg: 160 °C) około 15-18 minut. Pozostawiamy do wystygnięcia. Kuwerturę kroimy na kawałki i przekładamy do miski. Rozpuszczamy w misce na parze. Serca pokrywamy kuwerturą, a następnie jak trochę ostygną dekorujemy żurawiną. Pozostawiamy do całkowitego ostygnięcia.

Czas przygotowania: 75 minut + czas stygnięcia

Wartość odżywcza (1 porcja):

Wartość energetyczna: 106 kcal / 444 kJ

Białko: 1,2 g

Tłuszcz: 3,6 g

Węglowodany: 17 g

Ciasteczka należy przechowywać w metalowej puszce z kawałkiem jabłka, aby pozostały miękkie.

Źródło: Cranberry Marketing Committee/bj