Ciasto biszkoptowe z jabłkami to prawdziwy klasyk wśród domowych wypieków, który zachwyca swoją prostotą i niepowtarzalnym smakiem. Idealnie puszysty biszkopt w połączeniu z soczystymi kawałkami jabłek tworzy lekką, delikatną kompozycję, którą uwielbiają zarówno dorośli, jak i dzieci. To doskonały pomysł na słodką przekąskę do kawy, szybki deser dla gości czy też smakowitą propozycję na weekendowe popołudnie.

Spis treści:

Przepis na ciasto biszkoptowe z jabłkami z kruszonką

Klasyczny biszkopt z jabłkami i kruszonką to idealna propozycja na szybkie ciasto do kawy, kiedy nie masz czasu na wymyślanie przepisów. Pamiętaj - klasyka zawsze się obroni!

Składniki​:

6 jajek,

pół szklanki mąki pszennej,

pół szklanki mąki ziemniaczanej,

3/4 szklanki cukru,

1/4 szklanki oleju,

szczypta soli,

3-4 jabłka,

pół kostki masła,

szklanka mąki,

pół szklanki cukru.

Składniki na kruszonkę:

100 g masła,

80 g cukru,

100 g mąki.

Sposób przygotowania:

Jabłka obierz ze skórki i wydrąż gniazda nasienne. Pokrój w mniejsze plasterki. Białka ubij na sztywno i dodaj kolejno po jednym żółtku, cały czas ubijając na niskich obrotach. Przesianą mąkę ziemniaczaną i pszenną dodaj do masy jajecznej i wsyp cukier. Cienkim strumieniem wlej olej. Całość dokładnie wymieszaj szpatułką. Przełóż do formy na ciasto i ułóż jabłka. Przygotuj kruszonkę. Masło wymieszaj z cukrem i mąką, ucierając wszystkie składniki w palcach. Posyp przygotowane ciasto. Piecz w temperaturze 180 stopni przez 45 minut.

fot. Ciasto biszkoptowe z jabłkami i kruszonką/Adobe Stock, posinote

Szarlotka z budyniem to kolejna klasyczna propozycja, która często gości na naszych stołach. Lekki budyń w połączeniu z biszkoptem tworzy idealną słodką przekąskę, która doskonale pasuje do popołudniowej kawy lub herbaty, a także do rodzinnych spotkań.

Składniki:

6 jajek,

pół szklanki mąki pszennej,

pół szklanki mąki ziemniaczanej,

3/4 szklanki cukru,

1/4 szklanki oleju,

szczypta soli,

3-4 jabłka,

2 opakowania budyniu,

szklanka mleka.

Sposób przygotowania:

Jabłka obierz ze skórki i wydrąż gniazda nasienne. Pokrój w mniejsze plasterki. Białka ubij na sztywno, a następnie zmniejsz obroty miksera i dodaj kolejno po jednym żółtku. Przesianą mąkę ziemniaczaną i pszenną dodaj do masy jajecznej i wsyp cukier. Cienkim strumieniem wlej olej. Budyń przygotuj według instrukcji na opakowaniu, ale użyj mniejszej ilości mleka (ok. 220-250 ml). Przełóż masę biszkoptową do formy wyłożonej papierem do pieczenia. Piecz w temperaturze 180 stopni przez 60 minut, do suchego patyczka. Gotowy biszkopt przetnij na dwa równe blaty. Na pierwszym rozłóż budyń i przykryj drugim blatem. Odstaw na minimum 30 minut.

fot. Ciasto biszkoptowe z jabłkami i budyniem/Adobe Stock, beats_

Pianka z białek idealnie pasuje do ciasta jabłkowego. W połączeniu z kruszonką lub budyniem dodatkowo tworzy świetny deser dla małych i dużych. Choć wydaje się skomplikowane, takie ciasto przygotujesz w kilka chwil.

Składniki na ciasto:

6 jajek,

pół szklanki mąki ziemniaczanej,

pół szklanki mąki pszennej,

3/4 szklanki cukru,

1/4 szklanki oleju.

Składniki na piankę:

opakowanie proszku budyniowego,

3 białka,

2 łyżki cukru.

Sposób przygotowania:

Jabłka obierz ze skórki i wydrąż gniazda nasienne. Pokrój w kostkę lub plasterki średniej grubości. Białka ubij na sztywno, a następnie zmniejsz obroty miksera i dodaj kolejno po jednym żółtku, cały czas miksując. Przesianą mąkę ziemniaczaną i pszenną dodaj do masy jajecznej i wsyp cukier. Cienkim strumieniem wlej olej. Przełóż do formy na ciasto i ułóż jabłka. Powciskaj część do środka. Białka na piankę ubij na sztywno z cukrem, a następnie ostrożnie wymieszaj z proszkiem budyniowym. Tak przygotowaną piankę wlej ostrożnie na masę jabłkową i wstaw całość do piekarnika. Piecz w temperaturze 190 stopni przez 50 minut.

fot. Ciasto biszkoptowe z jabłkami i pianką/Adobe Stock, weyo

