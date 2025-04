Fot. Fotolia

Składniki

na spód ciasta:

200 g pierniczków

50 g miękkiego masła

na ciasto:

500 g sera twarogowego dobrze zmielonego (może być z wiaderka)

70 g śmietanki kremówki

4 jajka

100 g cukru pudru trzcinowego

Opakowanie budyniu waniliowego

na polewę:

150 ml jogurtu naturalnego

2 łyżeczki soku z cytryny lub pomarańczy

100 g cukru pudru trzcinowego

Wykonanie:

Przygotować spód ciasta: pierniczki zmiksować z masłem, wyłożyć dno i boki tortownicy o średnicy 20 cm. Piec 10 minut w temperaturze 190°C. Ostudzić spód. Temperaturę w piekarniku zmniejszyć do 180°C. Przygotować ciasto: ser utrzeć z Cukrem pudrem trzcinowym, następnie cały czas ucierając dodawać po jednym jajku. Dodać śmietankę oraz budyń i zmiksować. Masę przelać na ostudzony spód. Wstawić do piekarnika na 50 minut. 10 minut przed końcem pieczenia wierzch polać polewą przygotowaną z podanych składników i dopiec. Gotowy sernik studzić w uchylonym piekarniku. Następnie przełożyć do lodówki na minimum 2 godziny, a najlepiej na całą noc. Przed podaniem można posypać po wierzchu cukrem pudrem.

Źródło: Materiały prasowe Quality PR/bj

