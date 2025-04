Fot. Fotolia

Kiedy myślimy o świętach Bożego Narodzenia, najczęściej mamy przed oczami obrazek całej rodziny siedzącej przy wigilijnym stole. Jego „zapełnienie” to wyzwanie dla wielu pań domu, które często muszą godzić rolę wspaniałej gospodyni z pracą zawodową. Dlatego warto tak zaplanować świąteczne przygotowania, żeby nie były nocnym przesiadywaniem w kuchni, ale namiastką świąt, wprowadzającą do domu wyjątkową aurę oczekiwania, wspaniały klimat i świąteczne zapachy.

Pierniczki bożonarodzeniowe – zadanie w sam raz dla dzieci!

Dobrym pomysłem jest zaangażowanie wszystkich członków rodziny do wspólnego gotowania. Mnogość potraw wigilijnych pozwala zaciągnąć do kuchni nawet najbardziej opornych. Nie wyobrażamy sobie Wigilii bez pysznych pierniczków, które są łatwe w przygotowaniu, a przy tym wyglądają zachęcająco.

"Pieczenie pierniczków to świetna zabawa dla całej rodziny i możliwość spędzenia dłuższej chwili w kuchni wraz ze swoimi bliskimi. Przygotowywanie pierników było stałym punktem przedświątecznych przygotowań w moim domu i czymś, na co czekałem cały rok" – wyznaje Piotr Ceranowicz.

Wyrabianie form z ciasta gwarantuje dobrą zabawę najmłodszym. Co więcej, ozdabianie pierniczków pozwala dzieciom użyć wyobraźni i sprawić, żeby ich wypieki były jedyne w swoim rodzaju.

Przygotowywanie ich to także frajda dla rodziców, którzy nie tylko mogą spędzić miło czas z dziećmi, ale także wrócić do wspomnień z dzieciństwa i przypomnieć sobie czas oczekiwania na pierwszą gwiazdkę.

Keks – przepis w sam raz dla nowicjuszy

Pierniczki to nie jedyne dania w świątecznym menu, które z łatwością przygotują osoby stroniące od gotowania. Keks to pyszne ciasto, idealne do popołudniowej kawy, które może przyrządzić każdy.

"Szczególnie panów zachęcam do spróbowania swoich sił w pieczeniu keksa. Nie tylko pomogą swoim żonom, ale również będą mogli im zaimponować. Polecam zacząć kulinarną przygodę właśnie od tego ciasta, bo niezależnie od zdolności panów, ten wypiek trudno zepsuć. Poza tym zawsze wygląda dobrze i apetycznie" – przekonuje Ceranowicz.

Jakich dań nie może zabraknąć na świątecznym stole?

"Święta kojarzą mi się z wizytami u babci, która robiła jedyne w swoim rodzaju pierogi z kapustą i grzybami. Zajęło mi to dużo czasu, zanim odtworzyłem smak znany mi z domu moich dziadków" – mówi Piotr Ceranowicz. Do ich przygotowania warto wykorzystać odpowiednią mąkę.

Mąka to także niezbędny składnik w przygotowaniu karpia. Tutaj warto z kolei skorzystać z mąki tortowej. To dzięki niej uzyskamy pyszną złocistą panierkę, przywołującą najlepsze świąteczne wspomnienia z dawnych lat.

Wypróbuj przepis Piotra Ceranowicza na Kisz z kapustą i grzybami!

Jak uatrakcyjnić tradycyjne bożonarodzeniowe potrawy?

Boże Narodzenie to nie tylko standardowe potrawy, które muszą pojawić się na każdym stole. Składniki, z których przygotowujemy bigos lub pierogi możemy wykorzystać w nowy, nietypowy sposób, zachowując przy tym smak świątecznej tradycji. Kisz z kapustą kiszoną i grzybami może być alternatywą dla tradycyjnych potraw. To jednak nie koniec możliwości, jakie dają nam składniki używane w wigilijnych potrawach.

Warto by obok barszczy – wigilijnego z kapustą i czerwonego z uszkami pojawiły się w tym roku jakieś nowości.

"Polecam przygotowanie wigilijnej zupy rybnej, do której używamy kręgosłupów i głów karpia oraz kaszy manny. To ciekawe rozwiązanie, które pozwoli zaskoczyć zgromadzonych przy stole i jednocześnie zadowoli gusta tych, którzy nie wyobrażają sobie świątecznej wieczerzy bez dań rybnych" – zachęca do eksperymentów w kuchni Ceranowicz.

Świetnie przygotowany stół, pełen wyśmienitych przysmaków, to nie jedyny przepis, dzięki któremu nasze święta będą udane.

Pamiętajmy, że Boże Narodzenie jest przede wszystkim okazją do zwolnienia tempa i spędzenia czasu w gronie bliskich osób. Zastawiony stół, pełen pysznych potraw,sprawi, że łatwiej będzie nam się do siebie zbliżyć i przeżyć kolejne niezapomniane święta.

Piotr Ceranowicz, fot. Synertime

Źródło: Materiały prasowe Lubella

