Figi to owoce zawierające wiele cennych składników odżywczych. Warto wymienić tu chociażby witaminy z grupy B, kwas askorbinowy i błonnik. Suszone figi są bardzo dobrym źródłem potasu, magnezu, wapnia i fosforu. Choć figi posiadają wiele prozdrowotnych składników, należy je jeść z umiarem, gdyż zawierają znaczną ilość cukrów prostych, takich jak glukoza i fruktoza. Warto wykorzystać figi i przygotować pyszną sałatkę owocową z dodatkiem świeżych fig oraz nadziewane figi suszone .

Sałatka owocowa z figami

1 mała kiść słodkich winogron jasnych i ciemnych

2 mandarynki

Pomarańcza

2 figi surowe

nieduży banan

2 łyżeczki soku z cytryny

płynny miód

Przygotowanie:

Owoce umyj, większe pokrój na kawałki. Przełóż do miseczki, skrop sokiem z cytryny i dodaj miód według upodobań.

Nadziewane figi

12 dużych suszonych fig

75 g migdałów

15 g startej gorzkiej czekolady

Przygotowanie:

Migdały parzymy, obieramy ze skórki, wstawiamy na blachę do gorącego piekarnika na 10 minut, aby zmiękły. 12 migdałów odkładamy, resztę mielimy i mieszamy ze starta czekoladą. Ostrym nożem odcinamy szypułkę od każdej figi i palcem robimy wgłębienie na ok. 1 cm. Do zagłębienia, łyżeczką wsypujemy mieszankę czekoladowo-migdałową. Ostrożnie zaciskamy otwór. Figi umieszczamy w piekarniku na blasze i pieczemy kilka minut. Udaje się nadziewać tylko figi świeżo suszone, niezbyt mocno sprasowane. Idealnie pasują do czerwonego wina.

