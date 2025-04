Wanilia

Aromat wanilii jest jednym z najbardziej lubianych wśród przypraw. Pokazuje to jego szerokie zastosowanie, począwszy od cukiernictwa i przemysłu spożywczego, a kończąc na dodatku do tytoniu. Cukier waniliowy dodawany do ciasta nadaje mu specyficzny aromat, który skusi każdego smakosza do sięgnięcia po kolejny kawałek.

Ciasteczka nadziewane

Składniki do przygotowania na ok. 55 sztuk:

Na kruche ciasto:

300 g mąki

100 g cukru

2 opakowania cukru waniliowego (wanilia burbońska)

200 g masła

Na nadzienie i dekorację:

70 g suszonych cranberries (żurawiny amerykańskiej)

125 g miękkiego masła

2 łyżki cukru pudru (przesianego)

1 łyżeczka wiśniówki (lub soku wiśniowego)

150 g kuwertury z pełnego mleka

Przygotowanie:

Wymieszać w misce mąkę, cukier i cukier waniliowy. Dodać masło w kawałkach. Całość szybko zagnieść na gładkie ciasto. Ciasto owinąć w folię i włożyć do lodówki na 30 minut. Ciasto rozwałkować na grubość 2–3 mm na blacie lekko posypanym mąką. Wyciąć okrągłe ciasteczka (o średnicy 4–5 cm). Położyć na blachę wyłożoną papierem do pieczenia. Piec we wcześniej rozgrzanym piekarniku w temperaturze 180 stopni (piekarnik gazowy: poziom 2–3, termoobieg: 160 stopni) przez ok. 10–12 minut. Ciasteczka przełożyć na kratkę pod gorące naczynia do ostygnięcia. Bardzo drobno posiekać 40 g cranberries. Masło wymieszać z cukrem pudrem i wiśniówką. Dodać cranberries i wymieszać. Kremem z masła połączyć po dwa ciasteczka. Odstawić na godzinę do ostygnięcia. Kuwerturę drobno posiekać, włożyć do miski i rozpuścić w naczyniu w gorącej kąpieli wodnej. Ciasteczka udekorować kuwerturą i pozostałymi cranberries.

Czas przygotowania: ok. 90 minut + czas chłodzenia

Wartości odżywcze na 1 porcję:

Wartość energetyczna: 89 kcal, 371 kJ

Białko: 0,8 g

Tłuszcz: 5,7 g

Węglowodany: 9 g

Źródło: Cranberry Marketing Committee/bj

