Doktor Irenę Kamińską-Radomską szersza publika miała możliwość poznać jako surową mentorkę z programu „Projekt Lady”. Ekspertka do spraw savoir-vivre'u i protokołu dyplomatycznego uczy na wizji młode, niepokorne dziewczyny, jak być prawdziwymi damami i jak poprawnie zachowywać się w towarzystwie.

Dr Kamińska-Radomska często zabiera głos w sprawie znanych osób i celebrytów, komentując ich postępowanie w oficjalnych sytuacjach i udzielając im rad dotyczących dobrych manier. Tym razem skomentowała modowe wybory prezydenta Warszawy Rafała Trzaskowskiego.

W rozmowie z portalem „Jastrząb Post” dr Irena Kamińska-Radomska postanowiła skrytykować stylizację, którą Trzaskowski wybrał na oficjalną wizytę u prezydenta. Szczególne niezadowolenie ekspertki wywołały... buty polityka.

Na szczęście, specjalistka przygotowała szereg wytycznych, które mogą uchronić Rafała Trzaskowskiego przed następnymi wpadkami tego typu. Powiedziała dokładnie, co powinien zakładać w oficjalnych sytuacjach.

Na następne spotkanie powinien założyć po prostu buty, które są właściwe na wizytę do prezydenta - kontynuowała. Jest to nic innego, jak po prostu strój wizytowy. Wszystko zależy od tego, jaka jest to pora dnia. Jeżeli w ciągu dnia, to powinny być to buty czarne, wiązane, ze skóry, na skórze. I mało tego, w ciągu dnia, jeżeli jest to do godziny 18, to czubki czyli noski tych butów męskich są odcięte, są przeszyte. Czyli ten przód nie jest uszyty z jednego kawałka skóry, ale ten czub jest odcięty. Oczywiście trzeba się temu przyjrzeć

- wyjaśniła