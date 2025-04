23 z 40

Joanna Kulig w zaskakującej kreacji

Joanna Kulig zaskoczyła wszystkich swoimi stylizacjami. Niestety in minus. Co było nie tak? Przede wszystkim krój kreacji aktorki wydawał się być niedopasowany do sylwetki... Kreacja też miała chyba być awangardowa, może prowokacyjna, ale to się zdecydowanie nie udało.