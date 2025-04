Ministerstwo Edukacji Narodowej potwierdziło, że uczniowie wrócą do szkół 1 września. Rządzący wciąż pracują nad ostatecznymi zasadami dla placówek edukacyjnych, by zapewnić dzieciom bezpieczeństwo i zapobiec dalszemu rozwojowi epidemii koronawirusa.

Niestety, z powodu skoku zachorowań, który miał miejsce w ostatnich dniach, wiele osób uważa, że przywrócenie nauki stacjonarnej nie jest zbyt dobrym pomysłem i jest prostą drogą do nowych ognisk epidemii. Dość podobne zdanie ma Rafał Trzaskowski, niedoszły prezydent RP. Polityk w rozmowie z Onetem przyznał, że decyzje rządu nie są do końca trafne.

Mogę co najwyżej kierować się tylko zdrowym rozsądkiem, który oczywiście każe mi zadawać rządzącym pytania. Kiedy mieliśmy 100 przypadków zarażeń dziennie szkoły były zamykane, a teraz, kiedy mamy ich ponad 600, będą otwierane. Niezbyt to logiczne

Trzaskowski został również zapytany o to, czy sam zamierza wysłać swoje dzieci do szkół po wakacjach. Polityk przyznał, że ufa ekspertom i nie planuje zostawiać dzieci w domu. Decyzję chce jednak podjąć dopiero na koniec sierpnia.

Skoro rząd bierze odpowiedzialność za to, że szkoły będą bezpieczne, to zapewne tak. Będziemy pewnie podejmować decyzję we wrześniu. Ja pracuję, moja żona też, więc trudno sobie wyobrazić sytuację, że przez wiele miesięcy dzieci są same w domu. Musimy się nad tym bardzo poważnie zastanowić. Myślę, że wszyscy - my, rodzice - będziemy czekać z decyzjami do ostatniej chwili i obserwować, czy i jak się rozwija epidemia

- wyjaśnił