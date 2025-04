Ola Żebrowska od lat aktywnie udziela się zarówno w show biznesie, jak i w mediach społecznościowych. Żona Michała Żebrowskiego nie stroni od wyrażania odważnych opinii i przełamywania tabu. Dzięki temu zyskała nie tylko rozgłos, ale też szacunek swoich fanów.

Jakie kontrowersyjne zdarzenia w jej wydaniu odbiły się w kraju najgłośniejszym echem? Oto nasze zestawienie:

Ola Żebrowska pokazała ciążowy brzuszek

Podczas ostatniej ciąży gwiazda pokazała zdjęcie z nagim i dość dużym ciążowym brzuszkiem. Nie miała tam makijażu i przyjęła bardzo swobodną pozę. Dzięki temu fanki pochwaliły ją za naturalność i brak manipulacji graficznej przy fotkach.

Ola Żebrowska pokazała karmienie piersią

Druga z kontrowersji również ma związek z macierzyństwem. Ola Żebrowska po porodzie pokazała zdjęcie, na którym karmi synka piersią i jednocześnie je kawałek pizzy. Z nieuczesanymi włosami i podkrążonymi oczami pokazała, jak naprawdę wyglądają uroki życia w połogu.

Ola Żebrowska pokazała figurę po porodzie

Gwiazda poruszyła też kwestię presji, jaką narzuca się kobietom po urodzeniu dziecka. Oczekuje się od nich, że jak najszybciej wrócą do formy i stracą ciążowy brzuszek i boczki. Żebrowska pokazała odważną fotografię i podkreśliła, że powrót do dawnej figury to coś, na co potrzeba czasu. A nawet jeśli się to nie uda w 100 procentach, to też nic złego.

Ola Żebrowska pokazała, jak zakłada bieliznę

„Może jeszcze pokaż, jak zakładasz majtki” - napisał Żebrowskiej jeden z fanów. W odpowiedzi na zaczepkę, gwiazda nie pozostała dłużna i nagrała krótki filmik, na którym faktycznie pokazuje, jak zakłada bieliznę. Zamknęła usta hejterom.

