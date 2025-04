Chociaż gwiazdy na oficjalnych wyjściach i w mediach społecznościowych najczęściej epatują piękną i gładką skórą oraz nienagannym wyglądem, celebrytów też czasami dopadają niedoskonałości. Wielu z nich otwarcie przyznaje, że zmaga się lub w przeszłości walczyło z trądzikiem.

Sprawdź, które z polskich i zagranicznych gwiazd nie zawsze wyglądają nieskazitelnie. Komu zdarzyła się epidemia wyprysków i zaskórników?

Które gwiazdy zmagają się z trądzikiem?

Na naszym rodzimym poletku, o trądziku otwarcie mówi chociażby Blanka Lipińska czy Ewelina Lisowska, które w młodości aktywnie walczyły z krostkami. Dziś mogą pochwalić się piękną cerą, chociaż czasami im również przytrafia się niewielki wypadek.

Trądzik dotyczy nie tylko kobiet, jednym ze znanych mężczyzn, którzy zachorowali na trądzik, jest Dawid Podsiadło. Cera muzyka ma swoje lepsze i gorsze momenty, jednak artysta nie wstydzi się krostek i nie stara się ich na siłę ukryć.

Z problemami skórnymi walczą też największe gwiazdy Hollywood. Krostki są zmorą chociażby Cameron Diaz, Miley Cyrus, czy idolki nastolatek Kendall Jenner.

Warto jednak pamiętać, że nawet jeśli zmagamy się z trądzikiem, nie jest to powód do wstydu i stygmatyzacji. Problemy skórne to zaburzenia zdrowotne, z którymi warto zwrócić się do dermatologa. Mogą bowiem świadczyć o zaburzeniach hormonalnych lub innych schorzeniach. Jedno jest jednak pewne. Z trądzikiem, czy bez, każdy jest piękny na swój własny sposób.

