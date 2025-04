Wyścig o fotel prezydenta nie skupił się w tym roku tylko na kandydatach do rządzenia krajem, ale także na ich małżonkach, czyli potencjalnych pierwszych damach. W mediach komentowano wystąpienia Agaty Kornhauser-Dudy i Małgorzaty Trzaskowskiej, która wyjątkowo zaskarbiła sobie sympatię Polaków. Okazuje się jednak, że nie wszystkich, bo do jej wyglądu dość krytycznie odniosła się znana scenarzystka Ilona Łepkowska.

Ilona Łepkowska o wyglądzie Małgorzaty Trzaskowskiej

Autorka scenariuszy do takich hitów jak „Kogel-Mogel”, „Nigdy w życiu!”, czy też „M jak Miłość” gościła w „Poranku powyborczym” Wirtualnej Polski. Odniosła się tam do kampanii wyborczej Rafała Trzaskowskiego, ale też do jego małżonki. Okazało się, że mimo sympatii Łepkowskiej do niedoszłej pierwszej damy, wygląd Małgorzaty Trzaskowskiej podczas wieczoru wyborczego zasłużył sobie na krytykę scenarzystki.

Mnie się bardzo podoba Małgorzata Trzaskowska. Ok, ale powiem tak, po głupstwie, po takiej drobnej rzeczy. Pani prezydentowa Agata Duda wystąpiła w eleganckiej sukni i myślę, że dla większości była uczesana, miała głowę od fryzjera. Dla większości społeczeństwa to jest właśnie wizerunek pierwszej damy - oceniła

Zdaniem Łepkowskiej nieformalny styl Małgorzaty Trzaskowskiej nie przystoi żonie polityka na tak wysokim szczeblu. Zwłaszcza podczas oficjalnego wystąpienia w tak ważnym dla całego kraju momencie.

Natomiast Małgorzata Trzaskowska, która oczywiście jeżdżąc w kampanii, mogła jeździć w balerinkach i T-shirtach, tak samo ubrała się na wieczór wyborczy. Myślę, że wiele osób, oglądając ją, pomyślało: „Kurczę, no zaraz, no ona się nawet nie uczesała dokładnie, te włosy niespięte. Jak ona wygląda? Nie no, my potrzebujemy kogoś takiego eleganckiego jak prezydentowa Dudowa” - skomentowała scenarzystka

Kim jest Małgorzata Trzaskowska?

Małgorzata Trzaskowska mimo przegranej swojego męża zapowiedziała, że nie zamierza opuszczać sceny politycznej, a zwłaszcza jej społecznej części. Niedoszła pierwsza dama zapewnia, że zamierza zająć się sprawami bliskimi polskim kobietom i chce wspierać je w codziennych sytuacjach. To jej pomysłem jest wprowadzenie dodatku emerytalnego dla matek w wysokości 200 zł.

Trzaskowska jest żoną Rafała Trzaskowskiego od 2012 roku, wspólnie wychowują dwójkę dzieci. Zanim jej mąż objął stanowisko prezydenta Warszawy, pracowała w urzędzie miasta.

