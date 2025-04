Nie ma co ukrywać, a same gwiazdy również otwarcie się do tego przyznają, że znane osoby chętnie korzystają z usług chirurgów plastycznych. W poprawianiu urody nie ma nic złego, a często drobne korekty przy użyciu medycyny estetycznej mogą mieć również wpływ na nasze zdrowie.

Tak jest np. w przypadku operacji nosa. Choć wiele celebrytek i celebrytów robi ją dla poprawy swojego wyglądu, część z nich decyduje się na korektę przegrody nosowej, co jest zabiegiem stricte zdrowotnym. Które z gwiazd poddały się temu niezwykle popularnemu zabiegowi plastycznemu?

Gwiazdy, które zrobiły operację nosa

Wiele polskich gwiazd odwiedziło gabinet chirurga i zdecydowało się skorygować nos. Wśród nich są zarówno młode influencerki, jak np. Natalia Siwiec czy Magdalena Pieczonka, ale też dojrzałe gwiazdy estrady czy filmu. Operację przeszła chociażby Urszula Dudziak, Kayah czy Agnieszka Dygant.

Nie wszystkie otwarcie mówią o korekcie nosa, jednak na zdjęciach z przeszłości łatwo wyłapać różnicę między „naturalnym pierwowzorem” a dziełem lekarza.

W przypadku gwiazd zza oceanu, korekty nosa są niezwykle często wykonywanym zabiegiem, który przeszły dziesiątki celebrytek. Poprawiły go m.in. Kylie Jenner, Ariana Grande, Kim Kardashian czy Blake Lively.

