Z pewnością część z was jest ciekawa, co dzieje się z dziecięcymi gwiazdami, które debiutowały lata temu w polskich filmach i serialach. Jak wyglądają teraz i co robią?

Dziecięce gwiazdy kiedyś i dziś

Przyjrzałyśmy się losom polskich dziecięcych gwiazd, które debiutowały na ekranie jako kilkulatki i szybko zdobyły sławę. Pamiętacie Nel z „W pustyni i w puszczy”? Śliczna Karolina Sawka ma się świetnie, kocha podróżować, a choć nie występuje w filmach, to swoją przyszłość wiąże z aktorstwem. Jak wygląda teraz? Mamy jej aktualne zdjęcie w galerii!

Podobnie wygląda sytuacja z Franciszkiem Przybylskim, który grał syna serialowej Marty Mostowiak (Dominika Ostałowska) w „M jak miłość”, Łukasza. W pamięci utrwalił się nam jego obraz - niewysoki chłopiec o ciemnych włosach i oczach. Wyrósł na prawdziwego przystojniaka i wciąż wiele łączy go z aktorstwem, jednak od drugiej strony.

Jak zmieniły się polskie dziecięce gwiazdy? Zobaczcie ich zdjęcia w naszej galerii i przeczytajcie ich historie!

