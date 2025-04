Sylwia Madeńska i Mikołaj Jędruszczak są zwycięzcami pierwszej edycję popularnego show „Love Island”. Zakochani od zakończenia programu są bardzo aktywni w polskim show biznesie i występują w kolejnej edycji „Tańca z Gwiazdami”. Chociaż w ich związku nie zawsze jest kolorowo, starają się, by ta relacja przetrwała. Tym razem Sylwia i Mikołaj zdradzili, jaki mają stosunek do zdrady.

Para w tej kwestii jest bardzo zgodna i oboje przyznają, że raczej nie byliby w stanie wybaczyć partnerowi lub partnerce niewierności.

Jest to coś strasznego i karygodnego, bo to później siedzi już w człowieku. Nieważne, czy jest to zdradza fizyczna czy emocjonalna. Zdrada to zdrada

- powiedziała Sylwia