Ida Nowakowska wkrótce dołączy do grona znanych mam. Jej wiadomość o ciąży zeelektryzowała fanów tancerki i prezenterki. Po potwierdzeniu płci dziecka (chłopiec), pojawiły się pytania o to, jakie imię będzie nosić.

Ida Nowakowska: „Będzie tradycyjne. Nie chcemy zrobić krzywdy dzidziusiowi”



Ida Nowakowska podczas prezentacji wiosennej ramówki TVP udzieliła wywiadu na temat imion, jakie wspólnie z mężem biorą pod uwagę.

Nie mamy jeszcze imienia. Mamy różne swoje przemyślenia na ten temat, ale teraz dajemy sobie chwilę spokoju, jeśli chodzi o imiona i mamy nadzieję, że w końcu to kliknie. - powiedziała Ida Nowakowska.

Gwiazda zdradziła też, że oboje myślą o klasycznym, tradycyjnym imieniu, ponieważ „nie chcą zrobić dzidziusiowi krzywdy”. Prezenterka podkreśliła, że jest świadoma tego, że imię ma się na całe życie.

Ida Nowakowska powiedziała, że będzie to imię łatwe w wymowie amerykańskiej. Nie powiedziała, czy będzie to imię polskie czy amerykańskie, za to powiedziała, że jest fanką starodawnych imion:

Ja jestem wielką fanką klasycznych imion polskich, takich troszeczkę starodawnych. - powiedziała prezenterka.

Tancerka dodała także, że bardzo lubi własne imię dlatego, że jest rzadkie, a przez to wyjątkowe. Dodała, że artykulacja imienia jej synka nie może też sprawiać problemu rodzinie Jacka, który jest Amerykaninem.

Ida i Jack poznali się podczas studiów aktorskich na Uniwersytecie w Kalifornii. Przez kilka lat przyjaźnili się, dopiero pod koniec nauki stali się parą. W 2015 roku wzięli ślub w Warszawie, od tamtej pory dzieląc życie pomiędzy Polskę, a Stany Zjednoczone.

