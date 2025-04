O Magdzie i Dawidzie Narożnych zrobiło się głośno, kiedy ze swoim zespołem „Piękni i młodzi” wystąpili w programie „Must Be The Music” i szturmem zdobyli scenę disco-polo. Ich przebój „Niewiara” stał się hitem i przyniósł trio prawdziwą sławę.

Niestety, po paśmie sukcesów, przyszła kolej na rodzinne dramaty i małżeństwo Narożnych rozstało się z hukiem, nie szczędząc fanom medialnych awantur i szczegółów rozwodu. Teraz Magda i Dawid układają sobie życie osobno, jednak nie wygląda na to, by mieli powody do narzekań.

Dawid Narożny będzie miał syna

Pod koniec czerwca media obiegła wiadomość, że nowa partnerka Dawida Narożnego - Joanna - jest w ciąży i para spodziewa się dziecka. Jak informuje „Pudelek”, wiadomo już, jakiej płci będzie potomek zakochanych.

Termin mamy wyznaczony na połowę listopada. Jesteśmy w połowie lata, a z Asią co chwilę rozmawiamy na temat Bożego Narodzenia, bo nie możemy doczekać się pierwszych świąt z naszym synkiem, który w okolicy tego pięknego czasu będzie świętować swój miesiąc z nami! - powiedział portalowi Narożny

Na Instagramowych profilach Dawida i Joanny pojawiły się piękne zdjęcia z ciążowej sesji, na których para wygląda na naprawdę szczęśliwą i z dumą eksponuje zaokrąglony brzuszek. W komentarzach nie brakuje gratulacji, które fani składają muzykowi. My oczywiście się do nich przyłączamy.

