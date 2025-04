Niezwykła metamorfoza Kim Kardashian i Jareda Leto zainspirowała nas do tego, by stworzyć galerię gwiazd, których znakiem rozpoznawczym są jasne, platynowe włosy. Kto znalazł się w zestawieniu?

Za każdym razem, gdy znana postać show-biznesu decyduje się na odważny krok, czyli zmianę swojego wizerunku, naraża się na duże ryzyko. Polskie gwiazdy dość często padają ofiarą bardzo nieprzychylnych komentarzy, bowiem włosy o odcieniu jasnego blondu, niekiedy nawet zupełnie białe, bardzo rzucają się w oczy i nie każdemu w nich do twarzy. Wiecie, o kogo może nam chodzić?

Platynowe włosy - dla kogo?

Nie, nie podejmujemy się tu rozważania tego, jaki typ urody będzie idelnie prezentował się w bardzo jasnych blond włosach. Komu odcień platyny podkreśla rysy twarzy i dodaje urody, a komu wręcz przeciwnie? Gdy naszym oczom ukazała się metamorfoza Jareda Leto, niemalże oniemiałyśmy na jego widok. Styl, który wcześniej prezentował aktor i muzyk zespołu 30 Seconds to Mars, absolutnie odbiega od aktualnego, bardzo drapieżnego looku. Podobnie jest z blond włosami Kim Kardashian: celebrytka narobiła swoim eksperymentem sporo zamieszania! Ale to nie tylko te gwiazdy odważnie noszą jasne czupryny. Zobaczcie same, komu do twarzy, a komu byście zaleciły zupełnie inny kolor włosów.

