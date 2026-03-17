Stałam przy oknie i patrzyłam na ogród, w którym dopiero zaczynały pojawiać się pierwsze wiosenne kolory. Kiedyś o tej porze planowałam już wielkanocne śniadanie dla całej rodziny. Teraz jednak myśl o tym wywoływała tylko ciężar w klatce piersiowej. W tym roku postanowiłam coś, czego wcześniej nigdy bym nie zrobiła — na Wielkanoc zamknąć dom i nie wpuszczać nikogo.

Napracowałam się na darmo

Decyzja dojrzewała we mnie od dawna, choć sama długo nie chciałam się do tego przyznać. Przez lata robiłam wszystko, żeby Wielkanoc była dla moich dzieci czymś wyjątkowym. Stół zawsze uginał się od potraw. Na środku stała misa z pisankami, które malowałam jeszcze wieczorem w Wielką Sobotę. W oknie ustawiałam żółte tulipany, a w kuchni od świtu pachniało ciastem. Tylko że z roku na rok coś zaczęło się zmieniać. Najpierw przestali przyjeżdżać wcześnie.

– Mamo, wpadniemy trochę później – mówiła przez telefon moja córka Natalia. – Jeszcze mamy kilka spraw do załatwienia.

Potem „trochę później” zamieniło się w krótką wizytę. W zeszłym roku siedziałam przy stole już w eleganckiej bluzce, kiedy zadzwonił telefon.

– Mamo, słuchaj… – odezwał się mój syn Paweł. – My dziś chyba tylko na chwilę zajrzymy.

– Na chwilę? – powtórzyłam, patrząc na długi stół, który nakryłam dla sześciu osób.

– Wiesz, dzieci mają swoje plany, a Natalia też gdzieś jedzie – tłumaczył się szybko.

Kiedy w końcu przyjechali, wszystko trwało może czterdzieści minut. Wnuki pobiegły do ogrodu, dzieci zerkały na telefony, a ja krążyłam między kuchnią a stołem, próbując jeszcze coś podgrzać.

– Mamo, naprawdę nie trzeba było tyle robić – powiedziała Natalia, zakładając płaszcz.

Spojrzałam wtedy na stół. Prawie nietknięty.

– To co mam zrobić z tym wszystkim? – zapytałam cicho.

– Może zamrozisz – odpowiedziała lekko.

Drzwi zamknęły się za nimi szybciej, niż zdążyłam coś jeszcze powiedzieć. Pamiętam ciszę, która wtedy zapadła w domu. Stałam przy stole i patrzyłam na talerze. Sześć nakryć. Jedno krzesło jeszcze lekko odsunięte. Usiadłam powoli.

– No pięknie, Ireno – powiedziałam sama do siebie. – Cała uczta dla jednej osoby.

Nie chciałam znów tego przeżywać

Następnego dnia zadzwoniła Natalia.

– Mamo, wszystko w porządku?

– Tak – odpowiedziałam spokojnie.

– A co robisz?

Spojrzałam na zapełnioną lodówkę.

– Sprzątam po świętach.

Po tamtej Wielkanocy coś we mnie pękło. Nie była to złość. Bardziej zmęczenie. W tym roku, kiedy w sklepie zobaczyłam pierwsze wielkanocne ozdoby, poczułam tylko jedno: nie chcę tego znowu przeżywać. Kilka dni temu Natalia zadzwoniła.

– Mamo, to jak w tym roku? Przyjedziemy w niedzielę.

Wzięłam głęboki oddech.

– W tym roku nie będzie śniadania – powiedziałam.

Po drugiej stronie zapadła cisza.

– Jak to nie będzie?

– Normalnie. Zamykam dom i robię sobie spokojne święta.

– Mamo, przecież zawsze…

– Właśnie dlatego – przerwałam jej łagodnie.

Wieczorem siedziałam przy kuchennym stole, kiedy ktoś zapukał do drzwi. Otworzyłam. Na progu stał mój sąsiad, pan Marek, trzymając w ręku małą doniczkę z żółtym kwiatkiem.

– Dzień dobry, pani Ireno – powiedział z uśmiechem. – Pomyślałem, że wiosna powinna zapukać pierwsza.

Spojrzałam na kwiatek i pierwszy raz od dawna poczułam coś lżejszego.

– Dziękuję – odpowiedziałam.

– A przygotowania do świąt już ruszyły? – zapytał.

Uśmiechnęłam się trochę przekornie.

– W tym roku nie będzie żadnych przygotowań.

Pan Marek uniósł brwi.

– To ciekawe – powiedział spokojnie. – Bo ja właśnie miałem zapytać, czy nie zjadłaby pani z kimś śniadania wielkanocnego.

I wtedy pierwszy raz pomyślałam, że te święta mogą wyglądać zupełnie inaczej, niż przez ostatnie trzydzieści lat.

Nie zmieniłam zdania

Przez kolejne dni naprawdę nie robiłam żadnych przygotowań. Żadnych list zakupów, żadnego planowania, ile jajek ugotować i czy wystarczy miejsca przy stole. W domu panował spokój, jakiego nie pamiętałam od lat. W Wielki Piątek Natalia zadzwoniła ponownie.

– Mamo, ja dalej nie rozumiem, o co chodzi – powiedziała bez powitania. – Przecież zawsze robiliśmy śniadanie.

– Ja robiłam – poprawiłam ją spokojnie.

Po drugiej stronie zapadła krótka cisza.

– No… ale my przyjeżdżaliśmy.

– Na chwilę – odpowiedziałam.

Natalia westchnęła.

– Mamo, przecież wiesz, że każdy ma swoje życie.

– Wiem – powiedziałam łagodnie. – Dlatego w tym roku każdy spędzi święta po swojemu.

Rozłączyłyśmy się szybciej niż zwykle. Odłożyłam telefon i przez chwilę siedziałam przy stole. Ku mojemu zdziwieniu nie czułam smutku. Raczej ulgę. W Wielką Sobotę rano zapukał pan Marek.

– Dzień dobry, pani Ireno – powiedział, stojąc w drzwiach z koszykiem w ręku. – Idę właśnie do sklepu. Pomyślałem, że zapytam, czy czegoś pani nie potrzeba.

Pokręciłam głową.

– W tym roku naprawdę nic nie przygotowuję.

– Czyli moja propozycja nadal aktualna – uśmiechnął się. – Śniadanie u mnie. Skromne, ale w dobrym towarzystwie.

Zaśmiałam się cicho.

– Panie Marku, ja nawet nie mam dla pana nic w zamian.

– A kto mówi o jakiejś wymianie? – odpowiedział. – Ja też nie mam dużej rodziny przy stole.

Te słowa zatrzymały mnie na chwilę.

– Dobrze – powiedziałam w końcu. – Przyjdę.

To były zupełnie inne święta

W niedzielny poranek obudziłam się bez pośpiechu. Nie biegałam między kuchnią a salonem, nie sprawdzałam, czy wszystko gotowe. Założyłam jasny sweter i wyszłam z domu z małą doniczką żonkili. Pan Marek otworzył drzwi niemal od razu.

– Czekałem na panią – powiedział z uśmiechem.

W jego mieszkaniu pachniało świeżym chlebem. Stół był mały, ale starannie nakryty.

– Proszę się nie śmiać – powiedział trochę zakłopotany. – Pierwszy raz robię świąteczne śniadanie.

Na stole stała miseczka z jajkami, kilka kanapek i małe ciasto. Usiedliśmy naprzeciwko siebie.

– To zupełnie inne święta niż zwykle – powiedziałam.

– Czasem inne znaczy lepsze – odpowiedział spokojnie.

Zjedliśmy powoli śniadanie, rozmawiając o różnych drobiazgach. O ogrodzie, o jego pracy sprzed lat, o mojej dawnej pasji do pieczenia. Było cicho, spokojnie… i jakoś ciepło. Właśnie wtedy zadzwonił mój telefon. Spojrzałam na ekran. To była Natalia.

– Odbierze pani? – zapytał pan Marek.

Skinęłam głową i odebrałam.

– Mamo… – zaczęła moja córka. – My właśnie stoimy pod twoim domem.

Zamarłam.

– Jak to pod domem?

– No… przyjechaliśmy na śniadanie – powiedziała niepewnie. – Tylko że… drzwi są zamknięte.

Spojrzałam przez okno mieszkania pana Marka na spokojną ulicę. Po raz pierwszy od wielu lat naprawdę nie wiedziałam, co powinnam zrobić.

– Mamo? – odezwała się Natalia. – Gdzie ty jesteś?

Długo czekałam na to zdanie

Przez kilka sekund trzymałam telefon przy uchu i nie potrafiłam nic powiedzieć.

– Mamo? – Natalia odezwała się znowu. – Jesteś tam?

– Jestem – odpowiedziałam w końcu spokojnie. – Ale nie ma mnie w domu.

Po drugiej stronie zrobiło się bardzo cicho.

– Jak to… nie ma cię w domu? – zapytała.

– Mówiłam przecież, że w tym roku nie robię śniadania.

Usłyszałam jakieś szepty w tle. Prawdopodobnie Paweł pytał, co się dzieje.

– No dobrze, ale… gdzie ty jesteś? – dopytała Natalia.

Spojrzałam na pana Marka, który siedział naprzeciwko i udawał, że bardzo interesuje go filiżanka.

– U sąsiada – odpowiedziałam.

– U sąsiada?

– Tak. Jem śniadanie.

Tym razem cisza była dłuższa.

– Mamo… – powiedziała w końcu Natalia trochę ciszej. – My przyjechaliśmy całą rodziną.

Zamknęłam oczy na chwilę. Przez lata czekałam na takie zdanie. Tylko że teraz brzmiało inaczej.

– Przyjechaliśmy wcześniej – dodała. – Paweł też jest.

W tle usłyszałam głos syna.

– Daj mi telefon.

Po chwili odezwał się Paweł.

– Mamo, serio jesteś u sąsiada?

– Serio.

– A my stoimy przed twoim domem jak… – urwał nagle i odchrząknął. – No wiesz.

– Wiem.

Znów zapadła cisza.

– Mamo… – powiedział w końcu. – My naprawdę chcieliśmy dziś posiedzieć dłużej.

Spojrzałam na stół. Na małe talerze, okruszki chleba i kwiaty, które przyniosłam.

– Paweł – powiedziałam spokojnie – pamiętasz zeszły rok?

Nie odpowiedział od razu.

– Pamiętam – mruknął w końcu.

– Wtedy też siedziałam przy stole i czekałam.

Z drugiej strony słuchawki usłyszałam cichy głos Natalii.

– Mamo… przepraszam.

Te dwa słowa zabrzmiały tak szczerze, że aż ścisnęło mnie w gardle.

Serce zabiło mi szybciej

Pan Marek chrząknął lekko.

– Jeśli mogę coś zasugerować – powiedział cicho – to u mnie jest jeszcze dużo miejsca przy stole.

Spojrzałam na niego zdziwiona.

– Naprawdę? – zapytałam półgłosem.

– Oczywiście. Najwyżej będzie trochę tłoczno.

Wróciłam do rozmowy.

– Natalia?

– Tak?

– Jeśli naprawdę chcecie ze mną spędzić święta… to przyjdźcie pod numer dziewięć. Mieszkanie pana Marka.

Po drugiej stronie zapadła chwila ciszy.

– Serio? – zapytała.

– Serio.

– Już idziemy.

Rozłączyłam się powoli.

– Chyba zaraz będziemy mieli większe śniadanie – powiedziałam.

Pan Marek roześmiał się cicho.

– To dobrze. Stół od dawna nie widział tylu ludzi.

Kilka minut później na klatce schodowej rozległy się kroki i dziecięce głosy. Serce zaczęło mi bić szybciej. Kiedy drzwi się otworzyły, w progu stanęła Natalia z wnukami, a za nią Paweł. Wszyscy wyglądali trochę niepewnie. Natalia spojrzała na mnie.

– Mamo… możemy?

Nie odpowiedziałam od razu. Tylko wstałam i zrobiłam krok w ich stronę.

Przy stole zrobiło się tłoczno

Przez chwilę wszyscy staliśmy w milczeniu na środku niewielkiego salonu pana Marka. Wnuki pierwsze przerwały tę ciszę.

– Babciu! – zawołała najmłodsza Zosia i podbiegła do mnie tak szybko, że prawie się potknęła.

Przytuliłam ją mocno. Po chwili obok pojawił się jej starszy brat, który nieśmiało złapał mnie za rękę. Natalia stała kilka kroków dalej i patrzyła na mnie uważnie.

– Mamo… naprawdę przepraszam – powiedziała cicho. – Chyba długo nie rozumiałam, jak to wygląda z twojej strony.

Paweł skinął głową.

– Ja też.

Pan Marek odchrząknął lekko, jakby chciał rozładować napięcie.

– No dobrze – powiedział pogodnie. – Skoro już wszyscy jesteśmy, to trzeba coś zrobić z tym stołem.

Natalia rozejrzała się po pomieszczeniu.

– Mogę pomóc?

– Oczywiście – odpowiedział.

I nagle zrobiło się trochę zamieszania. Paweł przyniósł z kuchni dodatkowe talerze, Natalia ustawiła krzesła, a dzieci zaczęły dopytywać, czy mogą usiąść obok mnie. Patrzyłam na to wszystko i miałam wrażenie, że oglądam scenę, która przez lata istniała tylko w moich wyobrażeniach. Kiedy wszyscy w końcu usiedli, stół był naprawdę ciasny.

– Trochę nas dużo – zauważył pan Marek z uśmiechem.

– I bardzo dobrze – odpowiedział Paweł.

Przez chwilę jedliśmy w ciszy, aż Natalia spojrzała na mnie poważnie.

– Mamo… powiedz szczerze. Myślałaś, że już nie chcemy przyjeżdżać?

Wzruszyłam lekko ramionami.

– Raczej myślałam, że święta przestały być dla was ważne.

Paweł odłożył widelec.

– Nie przestały. Po prostu… przyzwyczailiśmy się, że wszystko zawsze czeka gotowe.

Natalia pokiwała głową.

– A ty nigdy nie powiedziałaś, że jest ci z tym ciężko.

Uśmiechnęłam się smutno.

– Czasem człowiek myśli, że inni sami to zauważą.

Wnuki zaczęły opowiadać coś o pisankach, które zrobili w przedszkolu, i atmosfera powoli zrobiła się lżejsza.

Wystarczyło tylko zamknąć drzwi

Po chwili Paweł spojrzał na pana Marka.

– Muszę powiedzieć, że uratował pan nasze święta.

Pan Marek zaśmiał się.

– Ja tylko zaprosiłem sąsiadkę na śniadanie. Reszta wydarzyła się sama.

Natalia nagle położyła rękę na mojej dłoni.

– Mamo… w przyszłym roku zrobimy to inaczej.

– Inaczej? – zapytałam.

– Tak. Podzielimy się przygotowaniami. Każdy coś przyniesie. A ty nie będziesz już sama z całym stołem.

Paweł przytaknął.

– I przyjedziemy wcześniej. Obiecuję.

Spojrzałam na nich wszystkich. Na moje dzieci, które nagle wyglądały znowu trochę jak dawniej. Na wnuki śmiejące się przy stole. I na pana Marka, który siedział z boku, wyraźnie zadowolony z całego zamieszania. Pomyślałam wtedy, że gdybym w tym roku znów przygotowała ogromne śniadanie, wszystko pewnie wyglądałoby tak jak zawsze.

A tymczasem wystarczyło raz zamknąć drzwi. I nagle ktoś w końcu zauważył, że po drugiej stronie ktoś czeka. Tego dnia wróciłam do domu późnym popołudniem. W kuchni było cicho, ale pierwszy raz od bardzo dawna ta cisza nie bolała. Na stole postawiłam żółte tulipany. I pomyślałam, że następna Wielkanoc może być zupełnie inna.

Irena, 64 lata

Historie są inspirowane prawdziwym życiem. Nie odzwierciedlają rzeczywistych zdarzeń ani osób, a wszelkie podobieństwa są całkowicie przypadkowe.

Czytaj także: