Wszystko w naszym małżeństwie wyglądało poprawnie tylko dla ludzi z zewnątrz. Byliśmy parą, która przychodzi razem na spotkania i wychodzi razem z uśmiechem. W środku od dawna było jednak cicho i pusto. Przygotowując się na wesele Kornelii, łudziłam się, że wspólna noc, muzyka i śmiech przypomną Pawłowi, kim dla siebie byliśmy. Już wtedy czułam napięcie, które próbowałam zagłuszyć, udając, że nie widzę jego nieobecnych spojrzeń i zniknięć bez słowa.

Mąż ciągle znikał

Sala weselna pulsowała światłem i dźwiękiem, jakby ktoś próbował zagłuszyć każdą możliwą myśl. Goście śmiali się głośno, parkiet szybko się zapełnił, a Kornelia promieniała szczęściem, którego nie dało się nie zauważyć. Patrzyłam na nią z mieszanką zazdrości i wzruszenia. Jeszcze niedawno wierzyłam, że i my z Pawłem tak wyglądaliśmy.

– Zatańczymy? – zapytałam, nachylając się do niego, gdy orkiestra zaczęła kolejną piosenkę.

Paweł nawet na mnie nie spojrzał. Przez chwilę wpatrywał się w ekran telefonu, jakby tam było coś ważniejszego niż ja.

– Zaraz – rzucił krótko. – Muszę coś załatwić.

To „zaraz” było dziś wyjątkowo oschłe. Obserwowałam, jak oddala się w stronę wyjścia z sali, a potem znika za drzwiami prowadzącymi do korytarza. Zostałam sama przy stole, z dłonią zawieszoną w powietrzu i głupim uśmiechem, który nie zdążył zniknąć.

„Nie rób scen” – powtarzałam sobie w myślach. – „To tylko wesele. Każdy chce czasem odetchnąć”. Igor usiadł obok mnie i nachylił się lekko.

– Wszystko w porządku? – zapytał, zerkając w stronę, gdzie zniknął Paweł.

– Jasne – odpowiedziałam zbyt szybko. – Paweł… po prostu krąży. Wiesz, on tak ma.

Igor skinął głową, ale w jego oczach pojawiło się coś, czego nie potrafiłam nazwać. Może współczucie. A może poczucie winy. Minuty mijały, a Paweł nie wracał. Tańczyłam z innymi, śmiałam się we właściwych momentach, ale co chwilę automatycznie szukałam go wzrokiem. Kiedy wreszcie wrócił, wyglądał jak ktoś, kto właśnie obudził się z intensywnego snu. Był rozluźniony, nieobecny.

– Gdzie byłeś? – zapytałam półżartem.

– Przewietrzyć się – odparł, wzruszając ramionami. – Duszno tu.

Skinęłam głową, choć w środku coś zaczęło mnie uwierać. Duszno było nie na sali, tylko między nami. Każde jego zniknięcie, każde zdawkowe słowo dokładało kolejną warstwę do muru, którego tak długo udawałam, że nie widzę. Wtedy jeszcze wierzyłam, że to tylko wieczór. Że jutro wszystko wróci do tej normy, którą nazywałam małżeństwem.

Mój świat się zawalił

Nie wiem, w którym momencie przestałam tańczyć, a zaczęłam tylko krążyć wzrokiem po sali. Paweł znów zniknął. Tym razem na dłużej. Igor odwracał spojrzenie, kiedy próbowałam złapać z nim kontakt, jakby nagle coś go bardzo zainteresowało w suficie. Serce biło mi za szybko. Poszłam korytarzem w stronę toalet, tłumacząc sobie, że przesadzam. Że to wesele, że ludzie się przemieszczają, rozmawiają, wychodzą.

Każdy krok jednak był cięższy, jakbym szła w miejsce, którego wcale nie chciałam zobaczyć. Drzwi do damskiej toalety były uchylone. W środku paliło się światło. Usłyszałam śmiech. Cichy, przytłumiony, zupełnie niepasujący do gwaru sali.

– Paweł? – zawołałam, zanim zdążyłam się zatrzymać.

Z jednej z kabin dobiegł szelest. Drzwi otworzyły się gwałtownie. Najpierw zobaczyłam Sylwię. Poprawiała nerwowo włosy, jej twarz była zaczerwieniona. Za nią stał Paweł. Zaskoczony, zły. Nie wyglądał na winnego. Właśnie to uderzyło mnie najmocniej.

– Natalia… – zaczął, jakby moje imię było pomyłką.

Nie mogłam się ruszyć. Patrzyłam na nich, na zbyt małą przestrzeń, w której stali, na ich nerwowe ruchy. Wszystko stało się nagle jasne, chociaż nikt niczego nie powiedział wprost.

– Czy ty… – głos mi się załamał. – Czy ty myślisz, że jestem taka naiwna?

Sylwia spuściła wzrok i wyszła, mijając mnie bez słowa. Zostałam z Pawłem. Obcym człowiekiem, który jeszcze rano był moim mężem.

– To nie jest tak, jak myślisz – powiedział szybko.

Zaśmiałam się krótko, nerwowo.

– Właśnie jest dokładnie tak, jak myślę. I jak bałam się myśleć od miesięcy.

Czułam, jak piecze mnie twarz. Wstyd, gniew i coś jeszcze – ulga. Bo wreszcie nie musiałam sobie niczego tłumaczyć. Prawda stała przede mną, bez możliwości ucieczki.

– Proszę, nie rób tu scen – syknął.

Wtedy coś we mnie pękło. Nie bańka. Cały świat, który sklejałam na siłę.

Nie widziałam w nim skruchy

Nie pamiętam drogi powrotnej na salę. Pamiętam tylko uczucie, jakby ktoś zdjął mi z oczu zasłonę i nagle świat stał się zbyt ostry. Paweł szedł za mną, coś mówił, próbował złapać mnie za rękę, ale odsunęłam się gwałtownie.

– Nie dotykaj mnie – powiedziałam cicho, choć w środku wszystko we mnie krzyczało.

Muzyka wciąż grała, ludzie tańczyli, jakby nic się nie wydarzyło. Ten kontrast był nie do zniesienia. Zatrzymałam się przy naszym stole. Igor podniósł na mnie wzrok i zamarł.

– Natalia… – zaczął, ale nie pozwoliłam mu dokończyć.

– Wiedziałeś? – zapytałam, patrząc mu prosto w oczy.

Zapadła cisza. Kilka osób przy sąsiednich stołach zaczęło się oglądać. Igor spuścił głowę.

– Ja… nie sądziłem, że to się tak skończy – wyszeptał.

To wystarczyło. Odwróciłam się do Pawła.

– Od jak dawna? – zapytałam już głośniej.

– To nie jest miejsce na takie rozmowy – odpowiedział, zaciskając szczękę.

– A toaleta to dobre miejsce? – riposta wyrwała mi się sama.

Ktoś przerwał taniec. Ktoś inny przestał się śmiać. Kornelia podeszła do nas, zaniepokojona.

– Co się dzieje? – zapytała.

– Twoje wesele właśnie stało się tłem dla końca mojego małżeństwa – powiedziałam, czując, jak drży mi głos.

Paweł próbował mnie uciszyć, mówił o przesadzie, o zmęczeniu, o nieporozumieniu. Każde jego słowo było jak kolejny dowód na to, jak bardzo się mną nie interesował. Nie było w nim skruchy. Była irytacja. Żal, że prawda wyszła na jaw właśnie tutaj.

– Przez cały ten czas robiłam wszystko, żeby było „normalnie” – powiedziałam. – A ty nawet nie miałeś odwagi przyznać, że już mnie nie ma w twoim życiu.

Sala ucichła. Stałam pośrodku, wystawiona na spojrzenia obcych ludzi, i nagle zrozumiałam, że bardziej niż wstydu boję się powrotu do milczenia.

Tego wieczoru nie da się cofnąć

Wyszłam na zewnątrz, zanim ktoś zdążył powiedzieć coś jeszcze. Chłodne powietrze uderzyło mnie w twarz i dopiero wtedy poczułam, jak bardzo drżą mi ręce. Oparłam się o ścianę budynku i zamknęłam oczy. W mojej głowie była pustka. Żadnych myśli, tylko echo tego, co wydarzyło się chwilę wcześniej. Paweł wyszedł kilka minut później. Stał w pewnej odległości, jakby nie był pewien, czy ma prawo się zbliżyć.

– Przesadziłaś – powiedział w końcu. – Mogliśmy to załatwić inaczej.

Otworzyłam oczy i spojrzałam na niego uważnie. Po raz pierwszy od dawna naprawdę go zobaczyłam. Nie mężczyznę, którego poślubiłam, ale kogoś, kto przez lata uczył się żyć w kłamstwie i znikać, kiedy robiło się niewygodnie.

– Inaczej, czyli jak? – zapytałam spokojnie. – Udając dalej, że wszystko jest w porządku?

Nie odpowiedział. To milczenie było głośniejsze niż cała awantura na sali. Zrozumiałam wtedy, że zdrada nie zaczęła się w tej toalecie. Zaczęła się dużo wcześniej, kiedy przestaliśmy rozmawiać, a ja zaczęłam godzić się na coraz mniej.

Usiadłam na ławce, czując narastające zmęczenie. Nie było już łez. Był gniew, ale bardziej na siebie niż na niego. Za wszystkie te razy, kiedy tłumaczyłam jego chłód zmęczeniem. Za każdy moment, w którym wybierałam spokój zamiast prawdy, bo tak bardzo bałam się spojrzeć jej w oczy.

Paweł stał jeszcze chwilę, a potem wrócił do środka. Nawet się nie pożegnaliśmy. I to było najbardziej wymowne. Zostałam sama z myślą, że straciłam coś, co od dawna było tylko złudzeniem. I z cichą świadomością, że choć boli, nie da się już cofnąć tego wieczoru.

Przestałam się oszukiwać

Nie wróciłam już na salę. Wzięłam torebkę z szatni i wyszłam, nie oglądając się za siebie. Droga do domu była cicha, jakby miasto postanowiło dać mi chwilę na zebranie myśli. W głowie wciąż słyszałam urywki rozmów, własne słowa wypowiedziane z drżącym głosem, jego obojętne spojrzenie.

Kiedy zamknęłam za sobą drzwi mieszkania, zdjęłam buty i usiadłam na podłodze. To tutaj zawsze czekałam na Pawła. Tutaj tłumaczyłam sobie, że każdy związek ma gorsze momenty. Tym razem nie było już czego tłumaczyć.

Wyjęłam z szafy jego walizkę. Ruchy miałam spokojne, niemal mechaniczne. Nie robiłam tego w złości. Raczej z poczuciem, że wreszcie przestałam się oszukiwać. Zrozumiałam, że zdrada w toalecie była tylko finałem, a nie początkiem. Końcem długiego procesu, w którym coraz bardziej znikałam.

Nad ranem wysłałam mu krótką wiadomość, bez wyrzutów i dramatów. Że to koniec. Że nie chcę już udawać. Gdy odłożyłam telefon, poczułam ból, ale też coś nowego – ulgę. Pierwszą prawdziwą ulgę od bardzo dawna. Tamtej nocy moje małżeństwo się skończyło.

Natalia, 34 lata

Historie są inspirowane prawdziwym życiem. Nie odzwierciedlają rzeczywistych zdarzeń ani osób, a wszelkie podobieństwa są całkowicie przypadkowe.

