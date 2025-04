Reputacja w sieci to nic innego, jak dobre imię, twój wizerunek, jaki przedstawiony jest w Internecie. Pamiętaj, że sama go kreujesz, poprzez zamieszczane posty, udostępniane zdjęcia oraz komentarze. Chociaż wszyscy lubimy korzystać z portali społecznościowych, to niewiele osób zdaje sobie sprawę z tego, jakie mają one znaczenie dla kariery zawodowej. Zobacz, jak umiejętnie kreować swój wizerunek w Internecie, aby zwiększyć szansę na znalezienie pracy.

Wielu rekruterów zaczyna poszukiwania odpowiedniego kandydata od prześledzenia jego aktywności na portalach społecznościowych. Przeglądane są zdjęcia, posty, opis, wymienione doświadczenie. Dokładnie sprawdź więc swoje ustawienia prywatności. Wybierz, co będą mogli zobaczyć twoi znajomi, a co dostępne jest dla wszystkich – również na potencjalnego pracodawcy.

Sprawdź, co kryje się pod twoim ... nazwiskiem

Wielu rekruterów zaczyna swoją pracę od wygooglowania informacji na temat kandydata. Wpisując imię i nazwisko, od razu wyszukują się powiązane z daną osobą strony. Są to profile na Facebooku, Instagramie, Snapchacie, ale i blogi czy inne treści, z którymi będziesz związana. Sama możesz sprawdzić, co wyświetli się po wpisaniu twoich danych w wyszukiwarkę Google. Jeśli pojawi się strona, z którą nie chcesz być kojarzona, napisz do jej administratora z prośbą o usunięcie twoich danych.

Adres mailowy

Jeśli wysyłasz swoje CV, zadbaj o jego profesjonalizm. Oprócz tego, że twoja aplikacja na dane stanowisko powinna być czytelna i bezbłędna, koniecznie zadbaj o to, z jakiego adresu mailowego wysyłasz wiadomość. Zrezygnuj z poczty typu @buziaczek.pl, @amorki.pl czy misia123. Dużo lepiej używać maila składającego się z imienia i nazwiska lub inicjałów. Twój pracodawca to doceni i potraktuje cię, jak profesjonalistę.

Na podstawie informacji prasowej MonsterPolska.pl

