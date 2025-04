LinkedIn to międzynarodowa platforma skupiająca specjalistów z wielu branż. Posiadanie konta portalu pozwala na budowanie profesjonalnego wizerunku zawodowego. Atrakcyjny profil zwiększa szanse na zalezienie wymarzonej pracy i osiągnięcie sukcesu zawodowego. Co powinien zawierać idealny profil na LinkedIn? Na co zwracają uwagę rekruterzy? Poznaj odpowiedzi na te pytania z praktycznego poradnika.

Profesjonalny profil na LinkedIn - porady

Założenie konta na portalu LinkedIn w wersji podstawowej jest darmowe. Profil można założyć w szybki sposób, wchodząc na portal i wypełniając formularz. System przeprowadza użytkownika krok po kroku, prosząc o kolejne informacje niezbędne do budowania konta. Potrzebne dane to:

imię i nazwisko,

wykształcenie,

doświadczenie zawodowe,

znajomość języków obcych,

posiadane certyfikaty i odbyte szkolenia,

nagrody i inne osiągnięcia.

Do profilu dodaje się również swój krótki opis.

Dowiedz się, na co zwrócić uwagę przy tworzeniu profilu na LinkedIn:

1. Zdjęcie profilowe - jak powinno wyglądać? Przede wszystkim - profesjonalnie. Fotografia powinna przedstawiać zawodowy wizerunek użytkownika. Zdjęcia z wakacji czy wykonane przypadkiem nie wchodzą w grę. Warto poświęcić trochę czasu na wykonanie zdjęcia, które będzie wyraźne, schludne i zachęcające.

2. Dokładny opis wykształcenia i doświadczenia. Ważne, by zawierał szczegółowe dane na temat lat gromadzenia poszczególnych kwalifikacji (z dokładnością do miesięcy). Trzeba również dokładnie wypisać nazwy stanowisk oraz wypisać wykonywane obowiązki. To jedne z najważniejszych informacji dla rekruterów, którzy będą mogli określić kompetencje kandydata.

Portal LinkedIn - czy warto mieć tam profil?

3. Chwytliwy opis. W tym miejscu powinniśmy zawrzeć najważniejsze informacje o swoim doświadczeniu zawodowym oraz posiadanych umiejętnościach. Najlepiej ujęte konkretnie i punktach. Powinny tu paść słowa klucze, które pozwolą rekruterowi trafić poszukiwaną osobę, dzięki wpisaniu określonych haseł do wyszukiwarki.

4. Kontakty i referencje. LinkedIn jest portalem społecznościowym. Służy do budowania kontaktów zawodowych i biznesowych. Ważne, by na swoim profilu gromadzić osoby, z którymi łączy nas przeszłość zawodowa. A także te, które pracują w tej samej lub podobnej branży. Po założeniu konta, portal podpowie nazwiska osób, które np. kończyły tę samą uczelnię lub pracowały w tej samej firmie. Warto wysłać im zaproszenie do kontaktów. Ponadto, portal LinkedIn umożliwia zdobywanie i wystawianie referencji. Są one niezwykle istotne dla rekruterów, poszukujących sprawdzonych pracowników.

5. Regularne aktualizowanie profilu. Samo założenie i uzupełnienie profilu na LinkedIn nie jest jeszcze kluczem do sukcesu. Ważne, by konto było regularnie uzupełniane o najnowsze informacje na temat przebiegu kariery zawodowej: awanse lub zmiany pracy. Jak również nowe szkolenia, umiejętności, poszerzanie znajomości języków obcych itd.

