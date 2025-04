Czasy, kiedy studia gwarantowały zdobycie pracy, prestiż społeczny oraz spore zarobki dawno minęły. Jeśli naprawdę myślisz, że ukończenie najlepszej uczelni zapewni ci wysokie stanowisko w wymarzonej firmie, to jesteś w wielkim błędzie. Wkraczając na rynek pracy, mocno się rozczarujesz, a kolorowy sen o pięknej przyszłości, zamieni się w szarą, smutną, ale realną rzeczywistość.

Dlaczego warto pracować na studiach?

Co dają studia?

Okres studiów to przepiękny czas. Dużo znajomych, sporo niezapomnianych (albo niepamiętanych) imprez, brak kontroli oraz szczypta nauki do smaku. Zajęć nie ma dużo, a i te które są, najczęściej nie bywają obowiązkowe.

Na studiach nauczysz się czysto teoretycznego podejścia do wielu spraw. Wyćwiczysz niewątpliwie istotne logiczne myślenie, zdobędziesz wiedzę z historii, dowiesz się o teoriach czy metodologii. Po zakończeniu swojej edukacji otrzymasz tytuł licencjata albo magistra i elegancki, dumnie wyglądający dyplom.

Ale czy to wystarczy, aby zaimponować pracodawcy, wyróżnić się z tłumu innych kandydatów i w końcu osiągnąć wymarzony cel, czyli upragnioną pracę? Zdecydowanie nie! Jeśli przez 5 lat swojej edukacji na uczelni wyższej, nie robiłaś nic oprócz tzw. studiowania, nie licz na łatwe znalezienie pracy. "Mgr" przed nazwiskiem jest ważne i lepiej być szczęśliwym posiadaczem tego tytułu niż nie, ale nie jest to klucz do kariery zawodowej.

Pamiętaj - w żadnym statucie uniwersytetu nie ma zapisu o tym, że ukończenie danego kierunku daje 100% pewność zdobycia pracy. Wręcz przeciwnie. Umiejętności, wiedza i kompetencje społeczne, jakie nabędziesz podczas edukacji, mają ułatwić ci poruszanie się po rynku pracy, ale nie są biletem wstępu do korporacji czy innej firmy.

Czego oczekuje rynek pracy?

Niektórzy żartobliwie twierdzą, że pracodawca oczekuje od młodego kandydata kilkuletniego doświadczenia, znajomości minimum 3 języków obcych, przedsiębiorczości oraz dyspozycyjności. Chociaż takie zdanie jest mocno przekolorowanym wyolbrzymieniem, to jest w nim ziarno prawdy. Rekruter, specjalista Human Research czy pracodawca, zanim zapozna się z twoim wykształceniem, dokładnie przeanalizuj doświadczenie zawodowe.

To dlatego w większości dobrych wzorów CV na pierwszym miejscu znajduje się doświadczenie zawodowe, a dopiero potem informacja o ukończonych szkołach.

Nie możesz więc przespać swoich studiów. Pamiętaj, że oprócz dobrych ocen, ogromne znaczenie mają:

staże,

praktyki,

wolontariat,

praca dorywcza.

To zaprocentuje i niewątpliwie zostanie docenione przez przyszłego szefa. Jeśli więc zastanawiasz się nad sensem studiowania, to weź pod uwagę fakt, że bez doświadczenia i zaplecza warsztatowego, ukończenie nawet kilku fakultetów, może zdać się na niewiele.