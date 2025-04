Aplikowanie do Policji wiąże się z wieloma wyrzeczeniami. Dodatkowo dokładnie zastanów się, czy na pewno konkretny komisariat w danym województwie, czy mieście będzie odpowiadał twoim preferencjom, gdyż przenoszenie pomiędzy komisariatami jest trudne.

Spis treści:

Jeśli bierzesz udział w rekrutacji do Policji, to powinnaś:

mieć uregulowany stosunek do służby wojskowej,

posiadać obywatelstwo polskie,

mieć wykształcenie średnie,

nie być skazaną za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,

posiadać zdolność fizyczną i psychiczną,

mieć nienaganną opinię.

Policja również posiada swój proces rekrutacji, który różni się nieco od rekrutacji do pracy za biurkiem. Wygląda następująco:

Ogłoszenie początku rekrutacji. Złożenie dokumentów przez kandydata. Ocena dokumentów przez organ policyjny. Sprawdzenie poprawności danych kandydata. Test wiedzy. Test sprawnościowy. Test psychologiczny. Postępowanie sprawdzające dotyczące nieposzlakowanej opinii kandydata. Rozmowa kwalifikacyjna. Ocena zdolności fizycznej i psychicznej przez komisję lekarską.

Żeby zatrudnić się w jakiejkolwiek służbie, konieczne jest przeprowadzenie testu sprawnościowego, który zweryfikuje twoje umiejętności. Przeważnie odbywa się on jednego dnia i wygląda następująco:

Okrążanie stojaków – rozpoczynasz bieg do pierwszego stojaka, po czym okrążasz go z prawej strony, a następnie biegniesz do stojaka drugiego i okrążasz go z lewej strony.

– rozpoczynasz bieg do pierwszego stojaka, po czym okrążasz go z prawej strony, a następnie biegniesz do stojaka drugiego i okrążasz go z lewej strony. Przewroty na materacu – wykonujesz przewroty przez bark na materacach, pierwszy w przód, drugi w tył, a trzeci znów w przód, wykonujesz je z przysiadu podpartego lub z wyższej postawy.

– wykonujesz przewroty przez bark na materacach, pierwszy w przód, drugi w tył, a trzeci znów w przód, wykonujesz je z przysiadu podpartego lub z wyższej postawy. Przeniesienie manekina – po dotarciu do materaca chwytasz się położonego manekina o wadze 28 kilogramów i przenosisz w dowolny sposób, omijając stojak po drodze, a następnie wracasz na materac i kładziesz manekina.

– po dotarciu do materaca chwytasz się położonego manekina o wadze 28 kilogramów i przenosisz w dowolny sposób, omijając stojak po drodze, a następnie wracasz na materac i kładziesz manekina. Pokonanie płotków lekkoatletycznych – po dobiegnięciu do płotków o wysokości 76 centymetrów przeskakujesz nad nimi dowolną techniką.

– po dobiegnięciu do płotków o wysokości 76 centymetrów przeskakujesz nad nimi dowolną techniką. Rzuty piłkami lekarskimi – po dobiegnięciu do linii wykonujesz 5 rzutów piłkami lekarskimi, które ważą 3 kilogramy. Rzut wykonuje się zza głowy w przód i musi przekroczyć linię mierzącą 5 metrów. Dotknięcie lub przekroczenie linii nogą skutkuje niezaliczeniem rzutu.

– po dobiegnięciu do linii wykonujesz 5 rzutów piłkami lekarskimi, które ważą 3 kilogramy. Rzut wykonuje się zza głowy w przód i musi przekroczyć linię mierzącą 5 metrów. Dotknięcie lub przekroczenie linii nogą skutkuje niezaliczeniem rzutu. Przenoszenie piłki lekarskiej – leżysz tyłem na materacu z ugiętymi nogami i stopami zaczepionymi o szczebelki drabinki. W dłoniach trzymasz piłkę lekarską o wadze 2 kg i wykonuje 10 podniesień, ale takich, by nie dotknąć nią ani materaca, ani drabinki.

– leżysz tyłem na materacu z ugiętymi nogami i stopami zaczepionymi o szczebelki drabinki. W dłoniach trzymasz piłkę lekarską o wadze 2 kg i wykonuje 10 podniesień, ale takich, by nie dotknąć nią ani materaca, ani drabinki. Pokonanie skrzyń gimnastycznych – pokonujesz dowolną techniką cztery pięcioczęściowe skrzynie gimnastyczne.

– pokonujesz dowolną techniką cztery pięcioczęściowe skrzynie gimnastyczne. Bieg wahadłowy – przegniesz 10 razy dystans 5 metrów, w jedną i drugą stronę nie dotykając podłoża.

Test wiedzy składa się z 40 pytań do rozwiązania i dotyczą one funkcjonowania władzy wykonawczej, sądowniczej, ustawodawczej oraz bezpieczeństwa publicznego. Do wyboru są 4 odpowiedzi, z których jedna jest poprawna. Możesz otrzymać łącznie 40 punktów.

Musisz złożyć odpowiednie dokumenty, by zwiększyć swoje szanse do dostania się do Policji, a są to:

kserokopie służby bądź świadectw pracy,

kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje zawodowe,

podanie o przyjęcie do służby,

własnoręcznie wypełniony kwestionariusz osobowy,

własnoręcznie wypełnioną ankietę bezpieczeństwa osobowego,

książeczka wojskowa.

Policjant zarabia nawet około 6 330 złotych brutto, a już dzielnicowy około 7 200 złotych brutto.

