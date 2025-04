Rozmowa rekrutacyjna dla większości osób jest stresującym przeżyciem. By być lepiej przygotowanym do całego procesu, warto mieć świadomość, jak etapy rekrutacji wyglądają.

By dostać się do jakiejkolwiek pracy, trzeba przejść proces rekrutacji. Wymogi różnią się w zależności od miejsca zatrudnienia. Jednak etapy są przeważnie takie same. Poniżej przedstawiony jest przykładowy przebieg rekrutacji:

Aplikacja kandydata – wysłanie CV i potrzebnych dokumentów.

– wysłanie CV i potrzebnych dokumentów. Selekcja nadesłanych CV przez dział HR – te, które spełniają określone wymagania, są wybierane.

– te, które spełniają określone wymagania, są wybierane. Kontakt telefoniczny z wybranymi kandydatami – z osobami, których CV wyróżniało się na tle innych, zapraszanym się jest wtedy na rozmowę kwalifikacyjną.

– z osobami, których CV wyróżniało się na tle innych, zapraszanym się jest wtedy na rozmowę kwalifikacyjną. Rozmowa kwalifikacyjna – poznanie kandydata przez firmę oraz firmy przez kandydata.

– poznanie kandydata przez firmę oraz firmy przez kandydata. Dodatkowe etapy rekrutacji – wystąpić mogą: test wiedzy, test sprawnościowy, test znajomości języka angielskiego, zadania potrzebne do pracy na danym stanowisku.

– wystąpić mogą: test wiedzy, test sprawnościowy, test znajomości języka angielskiego, zadania potrzebne do pracy na danym stanowisku. Rozmowa z potencjalnym przełożonym – ci, którzy przejdą dalej, odbywają tę rozmowę.

– ci, którzy przejdą dalej, odbywają tę rozmowę. Decyzja – o podjęciu współpracy lub o podziękowaniu we wzięciu udziału w rekrutacji.

Na samym początku proces rekrutacji zaczyna się od umieszczenia ogłoszenia w Internecie, gazecie lub w innym miejscu. Jak to wygląda od strony firmy?

Ustalenie zapotrzebowania – pracodawca firmy zgłasza się do rekrutera, informując go, na jakie stanowisko poszukuje pracownika.

– pracodawca firmy zgłasza się do rekrutera, informując go, na jakie stanowisko poszukuje pracownika. Charakterystyka – trwają rozmowy nad tym, jakie cechy i kompetencje powinien mieć przyszły pracownik. Należy umieścić w tej części wymagania firmy, poziom wykształcenia kandydata, poziom doświadczenia zawodowego, znajomość języków, cechy charakteru, umiejętności etc.

– trwają rozmowy nad tym, jakie cechy i kompetencje powinien mieć przyszły pracownik. Należy umieścić w tej części wymagania firmy, poziom wykształcenia kandydata, poziom doświadczenia zawodowego, znajomość języków, cechy charakteru, umiejętności etc. Opis stanowiska pracy – musi jasno wskazywać zadania, z którymi będzie miał do czynienia kandydat. Muszą być wymienione wszystkie informacje. Powinien widnieć opis stanowiska, rodzaj proponowanej umowy, proponowane wynagrodzenie, oczekiwania względem pracownika oraz informacje, jakich dokumentów pracodawca oczekuje.

– musi jasno wskazywać zadania, z którymi będzie miał do czynienia kandydat. Muszą być wymienione wszystkie informacje. Powinien widnieć opis stanowiska, rodzaj proponowanej umowy, proponowane wynagrodzenie, oczekiwania względem pracownika oraz informacje, jakich dokumentów pracodawca oczekuje. Publikacja ogłoszenia – trzeba dokładnie przemyśleć, gdzie dokładnie ma być umieszczone ogłoszenie, by wpasować się w zainteresowanych.

Dla wszystkich kandydatów kryteria muszą być takie same. Dyskryminacja nie wchodzi w grę. Początkowa selekcja polega na ocenie umiejętności oraz kompetencji kandydatów. Rekruterzy pomagają sobie poprzez specjalne narzędzia wspomagające sortowanie aplikacji tak, by odrzucić te, które nie spełniają kryteriów.

Następnie następuje etap rekrutacji, w którym rekruter kontaktuje się z wybranymi kandydatami. Robi to pisemnie lub telefonicznie. Przeważnie jednak częściej jest to forma telefoniczna. Podczas rozmowy rekruter upewnia się, czy osoby są nadal zainteresowane pracą i zaprasza je do kolejnego etapu. Podaje adres, datę i godzinę spotkania.

Podczas rozmowy rekrutacyjnej weryfikowane jest wiele informacji z CV. Na żywo można ocenić, czy to, co pisał kandydat, rzeczywiście pokrywa się z informacjami na żywo. Są różnie metody przeprowadzenia takiej rozmowy:

Testy rekrutacyjne – dotyczą umiejętności interpersonalnych oraz kompetencji kandydatów. Dotyczyć mogą obsługi komputera, znajomości języków obcych lub stawiać mogą kandydata w stresujących sytuacjach, by sprawdzić jego sposób radzenia sobie ze stresem.

– dotyczą umiejętności interpersonalnych oraz kompetencji kandydatów. Dotyczyć mogą obsługi komputera, znajomości języków obcych lub stawiać mogą kandydata w stresujących sytuacjach, by sprawdzić jego sposób radzenia sobie ze stresem. Zadania – kandydat może poznać przykładowe zadania typowe dla danego stanowiska.

– kandydat może poznać przykładowe zadania typowe dla danego stanowiska. Grupowe spotkanie rekrutacyjne – zaprezentowanie szczegółów dotyczących pracy na danym stanowisku.

O przyjęciu kandydata decydują wcześniej wyznaczone do tego osoby. Proces ten odbywa się w porozumieniu z zespołem rekrutacyjnym oraz kadrą zarządzającą. Gdy decyzja zostanie podjęta, osoba odpowiedzialna do przekazania informacji robi to, wskazując dane niezbędne do podjęcia dalszych kroków. Po stronie rekrutera należy również powiadomienie osób, które nie dostały się o decyzji.

Rekruterzy mogą popełnić pewne błędy, które zniechęcają nawet zmobilizowanych kandydatów. Można szybko wychwycić, czy rekruter jest przygotowany do rozmowy, czy też niekoniecznie. Poniżej wskazówki:

Widoczny brak doświadczenia – czasem rozmowa nie jest prowadzona nawet przez rekrutera. Ponadto są też rekruterzy początkujący, którzy nie wiedzą jak zadawać pytania. Czasem brakuje im asertywności oraz pozwalają kandydatowi na przejęcie kontroli nad rozmową.

– czasem rozmowa nie jest prowadzona nawet przez rekrutera. Ponadto są też rekruterzy początkujący, którzy nie wiedzą jak zadawać pytania. Czasem brakuje im asertywności oraz pozwalają kandydatowi na przejęcie kontroli nad rozmową. Brak podstawowego przygotowania – jeśli rekruter nie do końca zapoznał się z CV kandydata, to od razu widać. Dodatkowo, jeśli nie zna dokładnie oferty pracy, to też jest nieprzygotowany.

– jeśli rekruter nie do końca zapoznał się z CV kandydata, to od razu widać. Dodatkowo, jeśli nie zna dokładnie oferty pracy, to też jest nieprzygotowany. Niesłuchanie kandydata – rekruter, który mówi dużo o firmie, nie zadaje pytań, nie pamięta o ustaleniach rekrutacji.

– rekruter, który mówi dużo o firmie, nie zadaje pytań, nie pamięta o ustaleniach rekrutacji. Brak kontaktu po rozmowie rekrutacyjnej – jeśli rekruter zapowiedział kandydatowi, że skontaktuje się z nim np. telefonicznie po rozmowie, a tego nie zrobił, okazuje brak szacunku i zmarnowanie czasu kandydata.

Dla kandydata proces rekrutacji zaczyna się z dniem szukania oferty. Następnie przygotowuje CV oraz list motywacyjny (chociaż jego nie zawsze). CV powinno być schludnie napisane i być na temat, ponieważ na jedno stanowisko mogą aplikować inni kandydaci. CV powinno być dopasowane pod preferencje pracodawcy.

Do rozmowy kwalifikacyjnej najlepiej jest się przygotować, zastanawiając się, jakie pytania kandydat sam by sobie zadał na podstawie swojego CV. Na rozmowę kwalifikacyjną trzeba się odpowiednio ubrać. Po rozmowie można wysłać rekruterowi oraz pracodawcy maila z podziękowaniami, ale nie jest to konieczne. Następnie kandydat oczekuje na odpowiedź zwrotną. Niezależnie od wyniku rekrutacji, firma ma obowiązek skontaktowania się i oznajmienia decyzji.

