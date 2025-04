Profil na portalu LinkedIn pozwala na budowanie profesjonalnego wizerunku zawodowego. Ułatwia również poszukiwanie pracy. To także doskonały sposób na zawieranie oraz utrzymywanie kontaktów zawodowych na całym świecie.

Czym jest LinkedIn?

Serwis powstał w grudniu 2002 roku. Jest współzałożycielem Reid Hoffman, w którego mieszkaniu powstała idea stworzenia międzynarodowej sieci kontaktów biznesowych. LinkedIn został oficjalnie uruchomiony w maju 2003 roku. Od tego czasu zyskał ogromną popularność w internecie, przyciągając liczne grono użytkowników. Obecnie ich liczbę szacuje się na ponad 546 milionów. Portal zawiera profile osób z ponad 200 krajów świata. Misją portalu jest budowanie globalnej społeczności zawodowej. Dzięki serwisowi specjaliści z całego świata mogą się łatwo kontaktować. Portal dostępny jest w ponad 20 językach. Od 2012 roku - również w języku polskim. Korzystają z niego zarówno osoby poszukujące pracy, rekruterzy, jak i biznesmeni. Założenie podstawowego konta na portalu jest bezpłatne.

Korzyści z posiadania konta na LinkedIn

Budowanie tożsamości zawodowej to podstawa w drodze do sukcesu. Standardowe CV to w dzisiejszych czasach za mało. Posiadanie profilu na portalu LinkedIn to jedna z nowoczesnych metod poszukiwania pracy oraz nawiązywanie kontaktów zawodowych. Międzynarodowe korporacje, rekruterzy i headhunterzy poszukują pracowników za pośrednictwem internetu. LinkedIn dla wielu z nich jest codziennym narzędziem pracy. Dzięki portalowi mogą znaleźć osoby, które spełniają poszukiwane przez nich kryteria. A zatem mają wykształcenie, doświadczenie i umiejętności potrzebne do wykonywania konkretnej pracy. Dzięki globalnej bazie danych, bez trudu mogą poszukiwać kandydatów na całym świecie. Dla osób poszukujących pracy jest to doskonały sposób, by znaleźć zatrudnienie.

Najważniejsze zalety płynące z profilu na LinkedIn to:

tworzenie wizerunku zawodowego w internecie;

możliwość aktualizowania konta o nowe doświadczenia, odbyte kursy czy udział w projektach;

łatwość nawiązywania kontaktów z osobami z całego świata;

możliwość wystawiania oraz otrzymywania referencji;

dostęp do ofert pracy (niektóre z nich są publikowane jedynie na LinkedIn).

Jak powinien wyglądać profil?

Przede wszystkim - profesjonalnie. Warto poświęcić trochę czasu na przygotowanie konta na portalu LinkedIn. Należy podać na nim rzetelne informacje na temat:

wykształcenia,

doświadczenia zawodowego,

znajomości języków,

posiadanych certyfikatów i odbytych szkoleń,

umiejętności,

otrzymanych nagrodach i wyróżnienia etc.

Warto napisać również o swoich zainteresowaniach. Profil powinien zostać uzupełniony o zdjęcie. Całość musi wyglądać profesjonalne, schludnie i wiarygodnie.

Najczęstsze błędy na LinkedIn

Należy pamiętać, że konto na portalu LinkedIn ma przedstawiać profil zawodowy. Trzeba zadbać by był on staranny, dopracowany i zachęcający. Czego nie robić?

Unikanie zamieszczania fotografii nie jest dobrą praktyką. Zdjęcie profilowe. powinno być profesjonalne i eleganckie. Ma ono duży wpływ na postrzeganie osoby. Fotografie z wakacji lub zdjęcia typu selfie odpadają.

Treści w zamieszczone na portalu powinny być napisane poprawnym językiem. Warto sprawdzić literówki, interpunkcję i inne ewentualne błędy. Usterki językowe mogą zniechęcić rekrutera.

LinkedIn to nie Facebook. Portal służy do kontaktów zawodowych, a nie towarzyskich. Profil ma być rodzajem wizytówki zawodowej. Należy o tym pamiętać, wybierając treści zamieszczane na koncie.

Brak informacji o podsumowaniu zawodowym. Według ekspertów to jedna z najważniejszych części profilu. Pozwala rekruterom na wyszukiwanie konkretnych osób.

Brak unikalnego adresu URL. Link do profilu powinien być spersonalizowany. Najlepiej aby zawierał imię i nazwisko osoby. Adres URL można samodzielnie zmienić w edycji konta.

Nieaktualizowanie profilu. Nieuzupełniane konto sprawia wrażenie zapomnianego. Może również dawać informację, że dana osoba nie dba o wizerunek zawodowy. Warto od czasu do czasu zajrzeć na portal i odświeżyć informacje o sobie.

Brak rekomendacji. Referencje to jedna z najważniejszych rzeczy, na którą zwracają uwagę rekruterzy. Pozytywna opinia od poprzedniego pracodawcy lub współpracownika jest bezcenna. Należy zadbać o to, by widniały one na profilu.

Jak szukać pracy?

Kluczowy jest nie tylko sam profil, ale również lista kontaktów. Po założeniu profilu na portalu LinkedIn otrzymasz podpowiedź z listą osób. Będą na niej znajomi, którzy ukończyli studia na tej samej uczelni lub pracowali w firmie, która została podana w profilu. Z zaproponowanych osób możesz wybrać te, które chcesz zaprosić do swojej listy znajomość zawodowych. Możliwe jest również samodzielne wyszukiwanie konkretnych osób. Będziesz także otrzymywać zaproszenia od osób, które chcą nawiązać z tobą kontakt. Budowanie listy kontaktów na LinkedIn umożliwia uzyskiwanie oraz wystawianie referencji, a także budowanie tzw. networkingu. Chodzi o nawiązywanie pozytywnych relacji z osobami, pracującymi w tej samej lub podobnej branży. Dalej to możliwość przyszłego polecania osób do pracy oraz wymieniania informacji na temat możliwości zawodowych. To podstawa skutecznego poszukiwania pracy za pośrednictwem portalu LinkedIn.

