Portal LinkedIn to międzynarodowy portal internetowy dla specjalistów z różnych dziedzin. Serwis umożliwia założenie oraz prowadzenie profilu zawodowego, zawieranie kontaktów biznesowych, a także zbieranie i wystawianie rekomendacji. To największy tego typu portal społecznościowy na świecie. Jak szukać pracy za jego pośrednictwem? Przeczytaj!

Portal LinkedIn - czy warto mieć tam profil?

Szukanie pracy przez LinkedIn - porady praktyczne

1. Stwórz profesjonalny profil. Atrakcyjny profil to absolutna podstawa w poszukiwaniu pracy przez LinkedIn. Warto poświęcić trochę czasu, by konto prezentowało zachęcający wizerunek zawodowy jego właściciela. Profil powinien zawierać szczegółowe informacje na temat wykształcenia, doświadczenia, znajomości języków obcych, posiadanych certyfikatów oraz odbytych kursów. Ważne, by konto zostało uzupełnione o zdjęcie oraz referencje.

Dowiedz się, jak to zrobić: Jak stworzyć atrakcyjny profil na portalu LinkedIn? 5 praktycznych porad

2. Zbieraj referencje. Wykształcenie i doświadczenie zawodowe to jedno. Lecz równie ważną sprawą są dobre opinie od byłych szefów i współpracowników. Portal LinkedIn umożliwia ich gromadzenie w jednym miejscu. Przychylne opinie są bezcenne podczas poszukiwania pracy. Rekruterzy preferują profile osób, które mogą się pochwalić pozytywnymi rekomendacjami.

3. Przyłącz się do grup branżowych. Znajdź grupy, dotyczącej dziedziny, w której się specjalizujesz i przyłącz się do nich. Zabieranie głosu w dyskusjach nie tylko pozwoli na nawiązanie ciekawych znajomości z profesjonalistami z twojej branży. Da również możliwość budowania wizerunku wiarygodnego specjalisty w swojej dziedzinie. Rekruterzy często poszukują kandydatów do pracy właśnie na takich grupach.

4. Publikuj ciekawe treści. Podobnie jak w przypadku uczestniczenia w grupach, również na swoim profilu możesz zaistnieć jako wykwalifikowany specjalista. Zamieszczaj linki do wartościowych artykułów z tematyki, którą się zajmujesz. Publikuj treści, które pozwolą ci kreować godny zaufania wizerunek.

5. Obserwuj profile firm, które cię interesują. To kluczowe, jeśli interesuje cię praca w konkretnej firmie. Warto do obserwowanych konta przedsiębiorstw z branży, w której pracujesz. Działy HR często publikują tam informacje o wakatach. Ważne również, by budować listę kontaktów osób z branży oraz rekruterów, którzy zajmują się pozyskiwaniem kandydatów.

