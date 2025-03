Kandydaci rzadko mogą liczyć na informację dotyczącą swojej kandydatury.

Jak wynika z badania Pracuj.pl, mniej niż 1/3 badanych firm przekazuje informację zwrotną kandydatom po zakończeniu rekrutacji.

W 79 proc. przedsiębiorstw w Polsce nie ma formalnych zasad i procedur udzielania feedbacku. Z badań wynika, że procedury udzielania feedbacku obowiązują przeważnie w większych firmach (powyżej 250 pracowników), gdzie 44 proc. z firm zadeklarowało jego udzielanie.

Zdaniem autorów badania wynika to z faktu, że duże firmy dysponują rozbudowanymi zespołami HR. Wskazują również na świadomość firm dotyczącą feedbacku.

Często są one także bardziej świadome wpływu swojego wizerunku na sukcesy rekrutacyjne i inwestują w budowanie pozytywnych relacji z kandydatami, co jest kluczowe dla przyciągania najlepszych talentów na rynku

– wskazała Agata Roszkiewicz z Pracuj.pl.

Badanie zostało przeprowadzone w czerwcu br. przez firmę badawczą Zymetria na zlecenie serwisu Pracuj.pl. Pomiar wykonano metodą CAWI na próbie ogólnokrajowej 1500 Polaków, mężczyzn w wieku 18-62 lata i kobiet w wieku 18-57 lat; do badania zaproszono osoby, którym do wieku emerytalnego zostało co najmniej trzy lata.

Sam proces rekrutacji dla wielu kandydatów może być bardzo stresujący. Jak wynika z badania przeprowadzonego przez Pracuj.pl w ramach kampanii „ Nikt nie powinien być w zawieszeniu, kiedy wysyła CV i czeka na odpowiedź"? 8 na 10 badanych woli otrzymać informację o odrzuceniu CV niż nie otrzymać żadnej wiadomości.

Konstruktywny feedback jest kluczowy dla obu stron. Jak wskazuje na łamach erecruiter.pl/blog Martyna Wasilewska, Brand & Communication Marketing Expert, informacja zwrotna pomaga kandydatom na zrozumienie swoich mocnych stron oraz obszarów, które wymagają poprawy.

Z kolei dla firmy feedback stanowi element budowania marki pracodawcy. Takie organizacje w oczach kandydata jawią się jako firmy, które dbają o komunikację i rozwój potencjalnych pracowników.

