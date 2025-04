Pewne zachowania, jakie prezentujemy w internecie, są naprawdę lekkomyślne. Nie zdajemy sobie sprawy z zagrożenia, czy jesteśmy zwyczajnie leniwi? Niezależnie od tego, jaki jest powód takich działań, warto uświadomić sobie, co można przez nie stracić i natychmiast je zakończyć.

Czego nie robić w internecie?

Oto nasze wskazówki. Nie tylko je przeczytaj, lecz także koniecznie jak najszybciej wprowadź w życie, jeśli nie chcesz, by z twojego konta zniknęły pieniądze lub ktoś wkradł się do twoich danych.

1. Nie ustawiaj zbyt łatwych haseł

1234, password, 12345, 12345678, qwerty – to nie algorytm matematyczny, a zbiór najpopularniejszych na świecie haseł do logowania ustawionych przez internautów. Jak się okazuje kreatywność przy wyborze odpowiedniego hasła nie jest najmocniejszą stroną użytkowników. Również Polacy na tym polu mają sporo do nadrobienia. Jak się okazuje 1/5 z nich nie sprawdza siły haseł zakładając nowe konta. Dobre hasło powinno składać się minimum z 10 znaków oraz zawierać duże i małe litery.

2. Uważaj na phishing

Fałszywy e-mail, do złudzenia przypominający te, jakie otrzymujemy od naszego banku czy ulubionego e-sklepu to najczęstszy sposób wykorzystania tzw. phishingu. Po kliknięciu w link uplasowany w takiej wiadomości, nieświadomy użytkownik – „na prośbę” nadawcy - podaje swój login, hasło czy numer karty kredytowej, a te lądują w rękach cyberprzestępców.

3. Aktualizuj programy antywirusowe

Dobry program antywirusowy to jedno z pierwszych przykazań bezpiecznego korzystania z sieci. Niespełna 20 proc. Polaków korzysta z płatnego oprogramowania antywirusowego, które jest w stanie zapewnić najlepszą ochronę. Aktualizacja bazy wirusów, skaner on-line, dodatkowa zapora sieciowa, stabilność działania – to podstawy skutecznego antywirusa, które dadzą swobodę bezpiecznego surfowania po sieci.

4. Nie udostępniaj za dużo treści prywatnych w serwisach społecznościowych

Publikowanie nieodpowiednich zdjęć, klikanie w nieznane i budzące wątpliwości linki, złe ustawienia prywatności i geolokalizacji, informowanie o nieobecności w domu – to tylko niektóre z „socialowych grzechów”, popełnianych codziennie przez tysiące Polaków. Z serwisów społecznościowych korzysta w Polsce już 11 milionów internautów, którzy dzięki ilości udostępnianych danych stają się łatwym celem dla przestępców. Należy o tym pamiętać zanim kolejny raz naciśnie się przycisk „publikuj”.

5. Nie ufaj otwartym sieciom Wi-Fi

Hotspoty stały się dzisiaj dostępne już niemal w każdej większej miejscowości w Polsce. Ten rodzaj połączenia z siecią, mimo że bardzo wygodny, niesie za sobą również kilka niebezpieczeństw, np. tzw. ataku „man in the middle”.

Przykładowo, korzystając z bezpłatnego, otwartego połączenia Wi-Fi w restauracji czy centrum handlowym, osoba siedząca kilka metrów od nas, jest w stanie przejąć wszystkie przesyłane dane. Wystarczy jedynie podsunięcie fałszywego klucza dostępu. Wobec tego najlepiej jest korzystać z bezpiecznych i zaufanych hotspotów, które wymagają podania nazwy użytkownika i hasła.

6. Zabezpieczaj urządzenia mobilne

Pobranie niechcianej i potencjalnie niebezpiecznej aplikacji, brak zabezpieczenia telefonu hasłem, nieaktualny system operacyjny – to zaniedbania, które mogą prowadzić do ataku na urządzenie mobilne. Ilość przechowywanych w urządzeniu poufnych danych sprawia, że ten rodzaj ataku jest jednym z najszybciej rozwijających się segmentów działań cyberprzestępców. Tym bardziej, że liczba smartfonów w Polsce rośnie z miesiąca na miesiąc - obecnie już ponad 66 proc. osób posiada smartfon lub telefon z dostępem do Internetu.

