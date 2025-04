Hakerzy po raz kolejny atakują skrzynki mailowe polskich internautów. To jeden z najgroźniejszych ataków, z jakimi mieliśmy do tej pory do czynienia. Jak ustrzec się przed niebezpieczeństwem i rozpoznać fałszywe wiadomości? Sprawdź!

Jak rozpoznać fałszywą wiadomość e-mail?

Pod przykrywką zwykłej wiadomości e-mail od firmy kurierskiej hakerzy rozsyłają złośliwe oprogramowanie. Wiadomość informuje o rzekomym otrzymaniu paczki, rachunku lub innych dokumentów. Aby dowiedzieć się szczegółów, należy kliknąć podany link do aplikacji. A ta zawiera groźnego trojana, który umożliwia przestępcom zainstalowanie oprogramowania, które może pomóc przejąć kontrolę nad komputerem i danymi, które umożliwiają kradzież pieniędzy z konta.

Nymaim, bo taką nazwę nosi złośliwe oprogramowanie, jest o tyle niebezpieczny, że łatwo przechodzi przez filtry antyspamowe, słabo radzą sobie z nim też programy antywirusowe. Sytuację pogarsza fakt, że wiadomości mają różne tytuły, tematu i przychodzą od różnych nadawców, przez co łatwiej przeoczyć zagrożenie.

Podejrzane tytuły fałszywych maili

Jak podaje serwis Zaufana Trzecia Strona, niebezpieczne wiadomości mogą mieć następujące tematy:

Twoja paczka nie została dostarczona

Rachunek z tytulu przechowywania przesylki

Twoja przesylka nie zostala dostarczona

Paczka nie zostala dostarczona

Odbior akt zamowienia

w temacie wiadomości po przecinku podane jest też 10 cyfr, rzekomo oznaczających numer zamówienia lub paczki. Serwisowi udało się też ustalić wzorzec, z którego przychodzi część niebezpiecznych wiadomości: support_[5cyfr]@o2.pl.

Jak chronić się przed atakiem?

Przede wszystkim należy pamiętać o dobrym oprogramowanie antywirusowym i ustawieniu filtrów antyspamowych. Należy zachować szczególną ostrożność po otrzymaniu wiadomości od nieznanego nadawcy, zawierających literówki w tytule i tych informujących o przesyłkach, których nie zamawiałyśmy. Takie wiadomości należy zignorować. Jak widać, cyberprzestępcy nie ustają w próbach ominięcia zabezpieczeń, ostatnią bronią pozostaje więc nasz zdrowy rozsądek.

