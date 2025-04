Wczoraj w Polsce padły aż dwa ponure rekordy - zakażeń oraz zgonów spowodowanych przez koronawirusa. W ciągu doby testy wykazały aż 3000 nowych zachorowań, a 75 osób zmarło. Rząd planuje wprowadzać kolejne restrykcje. Tym razem wejdą one w życie w sobotę 10 października.

Obostrzenia w większości będą wprowadzane lokalnie, ale minister zdrowia przypomina, że wiele z nich obowiązuje na terenie całej Polski - jest to na przykład obowiązek zakrywania nosa i ust na cmentarzach, ponieważ nawet w otwartych przestrzeniach przy braku możliwości zachowania bezpiecznego dystansu od innych osób ten obowiązek istnieje.

Z uwagi na coraz poważniejszą sytuację powiaty objęte czerwonymi lub żółtymi strefami muszą liczyć się z tym, że restrykcje będą coraz bardziej rygorystyczne. Na ten temat wypowiedział się wczoraj na briefingu rzecznik Ministerstwa Zdrowia, Wojciech Andrusiewicz.

Nowe obostrzenia obowiązują od soboty

Dodatkowych obostrzeń, które rząd wprowadza w powiatach dotkniętych koronawirusem jest kilka. Największą zmianą będzie bez wątpienia wprowadzenie obowiązku zakrywania nosa i ust na świeżym powietrzu w strefach żółtych. Ten nakaz obowiązuje od ubiegłej soboty już w strefach czerwonych.

Co więcej, w strefach czerwonych zostanie ograniczona działalność restauracji, barów i pubów. Te będą mogły być czynne wyłącznie w godzinach od 6 do 22. Nie będzie to dotyczyło miejsc, w których posiłki wydawane są na wynos oraz dostaw żywności. Jak mówił już wcześniej Adam Niedzielski, po 22 bary i puby często organizują imprezy, omijając w ten sposób zamknięcie klubów i dyskotek.

Restrykcje nie ominą także zasad zgromadzeń - w tym imprez rodzinnych. W strefach czerwonych będzie to maksymalnie 50 osób, w żółtych - 75. W reszcie kraju pozostaje limit 100 osób.

Jak mówi Wojciech Andrusiewicz, od soboty obostrzeniami będzie objęte już około 100 powiatów. Istnieje bardzo duże prawdopodobieństwo, że wśród nich znajdzie się również Warszawa.

Źródło: newsweek.pl

