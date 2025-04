Na całym świecie potwierdzono jak dotąd 8 641 521 przypadków zakażenia koronawirusem. Szybko rośnie także liczba zgonów - obecnie wynosi prawie 460 tysięcy.

Podczas gdy wiele osób zaczyna traktować koronawirusa jako nieistotne zagrożenie, szef Światowej Organizacji Zdrowia przestrzega, bo właśnie teraz pandemia wkroczyła w nową, niebezpieczną fazę.

Najwyższa dobowa liczba zakażeń od początku pandemii

Podczas piątkowej konferencji prasowej, szef WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus odniósł się do sytuacji epidemicznej na świecie. Przekazał, że w czwartek liczba nowych przypadków zakażenia SARS-CoV-2 przekroczyła 150 tysięcy. Takiego wyniku nie notowano na świecie od początku pandemii.

Niemal połowa przypadków dotyczy dwóch kontynentów: Ameryki Północnej i Ameryki Południowej. Liczba zakażonych koronawirusem w Brazylii przekroczyła już 1 milion, w samych Stanach Zjednoczonych w ciągu jednej doby potwierdzono aż 27 tysięcy nowych infekcji.

Świat wkroczył w nową, niebezpieczną fazę. Wiele osób, co zrozumiałe, ma dość siedzenia w domu. Zrozumiałe też jest to, że kolejne kraje chcą otwierać swoje gospodarki i społeczeństwa. Wirus rozprzestrzenia się jednak w ogromnym tempie. Wirus nadal jest śmiertelnie niebezpieczny, a większość ludzi nadal jest podatna na zakażenie. - powiedział szef WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus.

Szef WHO zaapelował o to, by zachowywać dystans, nosić maseczki i ochronne i regularnie myć ręce. Przypomniał o obowiązkowym zasłanianiu ust i nosa podczas kasłania oraz o pozostaniu w domu, gdy przemawiają za tym objawy chorobowe.

Zapewnił również, że świat „w końcu poradzi sobie z koronawirusem”. Wiele zależy jednak od samodyscypliny.

Koronawirus w Polsce

W Polsce liczba potwierdzonych przypadków zakażenia koronawirusem wynosi 31 316, do tej pory 1334 osoby zmarły. W piątek ministerstwo zdrowia przekazało informację o 352 nowych zakażeniach i śmierci 18 osób. Jednocześnie wciąż apeluje o przestrzeganie zasad dystansowania się.

W ostatnich dniach najwięcej nowych infekcji notuje się na Śląsku oraz na Mazowszu. Media donoszą o kolejnych nowych ogniskach zakażeń, ale transmisji koronawirusa sprzyja także poluzowanie ograniczeń i pogoda zachęcająca do wyjazdów.

Niedawno pisaliśmy o tym, że tłumy nad Bałtykiem w ostatni długi weekend świadczą o tym, że zagrożenie związane z koronawirusem zaczyna być bagatelizowane.

Źródło: who.int

