Pandemia koronawirusa jest prawdopodobnie jedną z największych klęsk zdrowotnych współczesnych czasów. Na dzień dzisiejszy zaraziło się już 10 milionów osób na całym świecie, a wirus wcale nie traci na sile. Prognozy na najbliższe miesiące wcale nie wyglądają optymistycznie, zwłaszcza, że naukowcy z jednego z chińskich laboratoriów odkryli nowy szczep wirusa, który już wcześniej wywołał pandemię.

Reklama

Nowy szczep wirusa może mieć potencjał pandemiczny

O nowym wirusie mówi się już od kilku tygodni. G4 EA H1N1 to nowy szczep świńskiej grypy, która w latach 2009-2010 zainfekowała - jak się szacuje - około 500 milionów osób. Dokładne dane nie są znane, ponieważ przypadków zakażeń było tak wiele, że WHO zrezygnowało z dokładnej ich ewidencji. Zapisywano jedynie te szczególnie ciężkie, występujące w dużych ogniskach lub o nietypowym przebiegu choroby.

G4 EA H1N1 to kolejna mutacja tego straszliwego patogenu. Naukowcy ustalili już, że ten szczep świńskiej grypy może przenosić się ze zwierząt na człowieka. Póki co nie odnotowano przypadków roznoszenia się pomiędzy ludźmi. Wirusolodzy z Chin mają jednak pewność, że w drodze kolejnych mutacji będzie równie zaraźliwy co ten, który opanował świat dekadę temu.

Póki co WHO bada sprawę, ale jeszcze nie odniosła się oficjalnie do tych doniesień. Jest jednak pewne, że w obecnej sytuacji lepiej dmuchać na zimne.

Potencjalna szczepionka na nowego wirusa świńskiej grypy będzie o wiele łatwiejsza do stworzenia niż ta przeciwko koronawirusowi, nad którą obecnie pracuje sztab naukowców na całym świecie. Naukowcy uważają, że można przekształcić istniejącą już szczepionkę, by działała także na szczep G4 EA.

Źródło: o2.pl

Reklama

To też może cię zainteresować:

Koronawirus nad Bałtykiem. Rodzina prawdopodobnie zaraziła się od właściciela domku

Powrót koronawirusa w Hiszpanii i Portugalii. Czy Polskę czeka to samo?

Naukowcy mają złe wieści - nigdy nie nabędziemy odporności na koronawirusa