Niezależnie od tego, czy boimy się koronawirusa, czy nie, każdy chyba przyznałby, że na łagodzenie obostrzeń i pozwalanie sobie na odpuszczanie podstawowych środków ostrożności jest zdecydowanie za wcześnie. O ile część ludzi nadal pozostaje w domach i przestrzega zasad dystansu społecznego, inny po złagodzeniu restrykcji ochoczo udali się na spacer czy rower.

Tymczasem sytuację w Polsce zaczyna zauważać się także za granicą. Nie tak dawno temu Polska trafiła na niechlubną listę reżimów, które wykorzystują koronawirusa do utrzymania władzy. Teraz według Andrei Ammon, dyrektor ECDC, czyli Europejskiego Centrum do spraw Zapobiegania i Kontroli Chorób znajdujemy się na liście 4 europejskich Państw, w których koronawirus nie traci na sile.

Koronawirus w Polsce nie zwalnia

Chociaż według oficjalnych statystyk największy szczyt zachorowań już za nami, dzienny przyrost nowych przypadków jest ciągle zbyt wysoki, by można było mówić o jakimkolwiek wygasaniu epidemii. Codziennie odnotowuje się około 300 nowych zachorowań. W szczytowych momentach było to od 400 do nawet 500 zakażonych dziennie.

Dobra wiadomość jest taka, że według dyrektor ECDC Polska znajduje się wśród tych państw, w których koronawirus nie słabnie, ale też nie przybiera na sile - za to cały czas utrzymuje podobny poziom. Pozostałe europejskie państwa z podobną sytuacją epidemiczną to Szwecja, Wielka Brytania i Rumunia. 2 pierwsze z nich były od początku krytykowane za brak odpowiednich działań, które mogłyby zdusić rozprzestrzenianie się wirusa.

W Europie jest obecnie tylko jedno państwo, w którym epidemia nadal przybiera na sile. Chociaż do tej pory odnotowano tam zaledwie nieco ponad 1600 zachorowań, tylko w ciągu ostatnich dwóch tygodni ta liczba powiększyła się prawie trzykrotnie.

W Polsce na dzień dzisiejszy liczba chorych przekroczyła 14 tysięcy. Zmarło blisko 700 osób, ponad 4 tysiące wyzdrowiało.

Źródło: TVN24

