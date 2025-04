Druga fala epidemii zaskoczyła swoją siłą chyba wszystkich Polaków. Po letnim luzowaniu obostrzeń spodziewaliśmy, że sytuacja związana z koronawirusem zaczyna się stabilizować i niedługo wrócimy do normalności. Niestety, na to musimy jeszcze długo poczekać. Przerażony skalą drugiej fali jest również Mateusz Morawiecki.

W niedzielę 15 listopada podczas VI Nadzwyczajnego Zjazdu Online Klubów „Gazety Polskiej” odniósł się do swojej wypowiedzi z początku lipca. Przypomnijmy, na początku lipca, tuż przed wyborami prezydenckimi, podczas spotkania wyborczego w Tomaszowie Lubelskim Morawiecki mówił: