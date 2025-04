Po trzech tygodniach domowej kwarantanny wiele osób zadaje sobie pytanie: kiedy to się skończy i wrócimy do normalności? Zdaniem zarówno naukowców, jak i polskiego rządu na powrót do dawnego trybu funkcjonowania musimy jeszcze trochę poczekać.

Kiedy zakończy się kwarantanna narodowa?

Wedle obecnych zaleceń, zarówno zamknięcie szkół, jak i kwarantanna narodowa obowiązują do 11 kwietnia. Jest jednak wielce prawdopodobne, że obostrzenia premiera i rady ministrów zostaną przedłużone. I mogą potrwać nawet kilka tygodni.

Zgodnie z badaniami przeprowadzonymi przez Rafała Mostowego z Małopolskiego Centrum Biotechnologii Uniwersytetu Jagiellońskiego koronawirus zacznie słabnąć dopiero w drugiej połowie lata. Spadek liczby zakażeń prognozowany jest na lipiec/sierpień. Czy to oznacza, że dopiero wtedy wrócimy do naszych biur i zakładów pracy?

Jest to prawdopodobne, bo zarówno premier, jak i minister zdrowia podczas konferencji w Sejmie przyznali, że jesteśmy dopiero na początku epidemii. Zdaniem polityków szczyt zachorowań nastąpi dopiero na przełomie maja i czerwca. Istnieje więc szansa, że dopiero wtedy zniesione zostaną obostrzenia dotyczące poruszania się.

Jak pracujemy w czasie epidemii koronawirusa?

Większość firm zgodnie z krajowymi zaleceniami skierowała swoich pracowników na pracę zdalną. Biura nie funkcjonują, ograniczono również dostęp do urzędów. Tam również część obowiązków wykonywana jest na home office.

Bez zmian pozostają funkcje pracowników supermarketów i części sklepów, bankowców, służby zdrowia, farmaceutów, kurierów i dostawców oraz urzędników pocztowych. Osoby zatrudnione w gastronomii również wykonują swoje obowiązki, jednak w znacznie mniejszym zakresie, ponieważ restauracje mogą świadczyć jedynie usługi na wynos i w dostawie.

