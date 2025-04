Władze stolicy Niemiec przyczyn dużego wzrostu liczby nowych przypadków zakażeń SARS-CoV-2 dopatrują się w imprezach, które wieczorami odbywają się w mieście. By przeciwdziałać nadmiernemu gromadzeniu się mieszkańców, zdecydowano o wprowadzeniu godziny policyjnej.

Godzina policyjna w Berlinie

Godzina policyjna na terenie stolicy obowiązuje od 23:00 do 6:00. Oznacza to, że wszystkie sklepy nocne, bary i restauracje będą mogły działać jedynie do 23:00. Alkoholu w czasie obowiązywania godziny policyjnej nie będzie można kupić także na stacjach benzynowych.

W godzinach nocnych dozwolone będą spotkania w gronie 5-osobowym lub osób z maksymalnie 2 gospodarstw domowych. Ponadto prywatne uroczystości w pomieszczeniach będą mogły liczyć maksymalnie 10 osób, a nie jak dotychczas - 25.

Wprowadzenie godziny policyjnej w Berlinie już wcześniej zapowiadał burmistrz miasta.

Chcemy i musimy uniknąć kolejnego lockdownu. - powiedział burmistrz Berlina Michael Müller.

Wówczas zapewniał, że chodzi o to, by nie doprowadzić do zupełnego zamknięcia mieszkańców w domach i wstrzymania działalności firm.

Od soboty w budynkach administracji publicznej w Berlinie obowiązkowe jest noszenie maseczek. Przypomnijmy, że wczoraj w Polsce ogłoszono politykę „zero tolerancji” dla braku maseczek.

Wzrost zakażeń koronawirusem w Berlinie

W ostatnich dniach w stolicy Niemiec odnotowano duży wzrost liczby nowych przypadków zakażeń koronawirusem. Zdaniem władz miasta może to wynikać z nieprzestrzegania ograniczeń w restauracjach oraz organizacji nielegalnych imprez na świeżym powietrzu. Niepokojące jest także to, że tylko w 20% zakażeń udaje się zlokalizować ich ogniska.

Łączna liczba zakażeń koronawirusem w samym Berlinie wynosi prawie 16 tysięcy. Według ekspertów odsetek zakażonych w stosunku do całkowitej liczby mieszkańców jest powyżej wartości krytycznej.

