Zmiany i egzekwowanie obostrzeń w żółtych i czerwonych strefach wejdą najprawdopodobniej o tydzień wcześniej niż wstępnie zakładano. W przepisach pojawią się ułatwienia dla policjantów i prawdopodobnie - nowy sposób egzekwowania prawa i karania.

Minister zdrowia Adam Niedzielski ogłosił, że po ostatnich dyskusjach i debatach została opracowana nowa formuła obostrzeń, które będą łatwiej egzekwowalne. Dotyczą one głównie noszenia maseczek. Od soboty 10 października obowiązek zasłaniania ust i nosa będzie wprowadzony zarówno w strefie żółtej, jak i czerwonej. Kluczowe są trzy zmiany. Mieszkańcy powiatów, które są przypisane do strefy żółtej, będą musieli nosić maseczki również w przestrzeniach otwartych.

W dobie eskalacji pandemii nie ma miejsca na egoizm. (...) Przestrzeganie obostrzeń to nie tylko nasz obowiązek względem siebie, ale również nasza odpowiedzialność za inne osoby

Obowiązkowe będzie noszenie maseczki podczas spaceru w parku czy w drodze do szkoły lub sklepu. Ustalono, że bez maseczki, tam gdzie jej posiadanie jest konieczne, będzie mogła przebywać tylko osoba posiadająca odpowiednie zaświadczenie lub dokument potwierdzający niemożność noszenia maseczki. W przeciwnym wypadku brak maski ochronnej będzie skutkował karą - najprawdopodobniej finansową. W jaki sposób zostanie ona wyegzekwowana?

Tu powraca rola policji z początku lockdownu: z przepisów mają zniknąć wszystkie luki, a to może oznaczać o wiele więcej mandatów dla tych, którzy nie chcą podporządkować się regułom. W tej chwili wiele interwencji kończyło się po prostu konfliktową sytuacją lub pouczeniem, z którą nie każdy funkcjonariusz sobie radził. Policjanci zebrali wątpliwości i zanieśli do resortu i będą patrolować ulice.

Nie trwają prace nad zwiększeniem kwot mandatowych i będzie to raczej kwota 500 zł.

Chcielibyśmy, w przypadku odmowy przyjęcia mandatu, wprowadzić mechanizm kierowania wniosku o ukaranie do sądu oraz wniosek o wdrożenie postępowania administracyjnego do Inspekcji Sanitarnej, by te dolegliwości były odczuwalne

- powiedział komendant policji, Jarosław Szymczyk.